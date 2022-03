Alcuni politici ed esperti statunitensi stanno dichiarando che la Russia, e la sua popolazione, sono tagliate fuori dal resto del mondo. Ad esempio, la politologa Nina Khrushcheva ha dichiarato che “la Russia è odiata dal resto del mondo” e che “la Russia è il nemico globale”. Il New York Times conclude che la Russia è ora “un paria economico” e che una “nuova cortina di ferro” sta cadendo.

Non c’è dubbio che le sanzioni imposte dalle ricche nazioni occidentali avranno un impatto negativo sul regime russo, sull’economia russa e sul popolo russo. I russi ordinari, che attualmente godono di un PIL pro capite che è solo una frazione di quello di molti paesi occidentali, soffriranno molto.

Ma quando si tratta del grado di isolamento della Russia, coloro che gongolano per il fatto che la Russia sia stata “tagliata fuori” stanno esagerando. In effetti, molti dei più grandi paesi del mondo hanno mostrato riluttanza a partecipare ai regimi sanzionatori statunitensi e hanno invece adottato un approccio molto più misurato. Finché la Cina, l’India e altri grandi stati continueranno a essere almeno in parte solidali con Mosca, fornirà un ampio mercato per le risorse naturali della Russia e le sue altre esportazioni. L’India e altre nazioni considerevoli hanno segnalato che non stanno ancora tagliando fuori la Russia.

Inoltre, se gli Stati Uniti chiederanno che il mondo si allinei alle sanzioni statunitensi, ciò significa che gli Stati Uniti dovranno applicare la loro politica sanzionatoria alle nazioni riluttanti. Ciò alla fine significa che gli Stati Uniti dovranno minacciare, o in alcuni casi, attuare sanzioni secondarie progettate per punire le nazioni che non sanzionano anche la Russia. Gli effetti a lungo termine della costruzione di un blocco globale forzato contro la Russia potrebbero rivelarsi costosi per Washington e, in ogni caso, le dichiarazioni di una nuova cortina di ferro che cade intorno alla Russia sembrano premature.

35 Stati membri delle Nazioni Unite, che rappresentano metà della popolazione mondiale, si sono astenuti

Per gli americani che guardano i telegiornali, senza dubbio sembra che il mondo intero si sia unito dietro una campagna di rettitudine morale guidata dagli americani contro i russi. In gran parte del mondo reale, tuttavia, le cose sembrano un po’ diverse. Anthony Faiola e Lesley Wroughton hanno riassunto la situazione sul Washington Post la scorsa settimana:

Molti paesi del mondo in via di sviluppo, inclusi alcuni dei più stretti alleati della Russia, sono sconvolti dalla violazione della sovranità ucraina da parte di Putin. Eppure i giganti del Sud del mondo – tra cui India, Brasile e Sud Africa – stanno nascondendo le loro scommesse mentre la Cina sostiene ancora pubblicamente Putin. Anche la Turchia, membro della NATO, si sta comportando in modo timido, muovendosi per chiudere lo stretto del Bosforo e dei Dardanelli a tutte le navi da guerra, non solo ai russi. Proprio come gli spettatori occidentali spesso fanno spallucce di fronte a conflitti remoti in Medio Oriente e in Africa, alcuni cittadini delle economie emergenti guardano l’Ucraina e si vedono senza un cane in questa lotta – e con interessi nazionali convincenti per non alienare la Russia. In un’ampia fascia del mondo in via di sviluppo, i punti di discussione del Cremlino stanno filtrando nelle notizie mainstream e nei social media. Ma valutazioni ancora più misurate ritraggono l’Ucraina non come la battaglia reale tra il bene e il male testimoniata dall’Occidente, ma come un machiavellico tiro alla fune tra Washington e Mosca.

Nel frattempo, si conclude James Pindell al Boston Globe

forse perso in tutti i titoli dei giornali [sul mondo intero che è unito contro la Russia]è che non è il mondo intero contro la Russia. In effetti, la maggior parte dei tre grandi continenti – Asia, Africa e Sud America – stanno ancora lavorando con la Russia o stanno cercando di proiettare l’immagine della neutralità.

Tuttavia, è facile capire perché così tanti giungono a conclusioni sbagliate. Molti di coloro che cantano per un mondo unito contro la Russia spesso estrapolano dal fatto che la maggior parte dei regimi mondiali ha votato a favore di una recente risoluzione delle Nazioni Unite che condanna l’invasione russa dell’Ucraina. Infatti, 141 stati membri delle Nazioni Unite hanno votato all’inizio di questo mese per condannare la Russia per l’invasione . Solo cinque stati, inclusa la Russia, hanno votato contro il provvedimento. Da ciò si presume che praticamente tutto il mondo abbia condannato la Russia e sia anche entusiasta delle sanzioni statunitensi.

Eppure, 35 stati hanno scelto di astenersi dal voto di condanna della Russia, e molti di questi stati astenuti sono stati davvero molto grandi: sono quei grandi stati del Sud del mondo menzionati da Faiola e Wroughton.

In effetti, gli stati che si sono astenuti al voto delle Nazioni Unite, o hanno votato contro, sono stati che contengono più della metà, il 53 per cento, della popolazione mondiale. Tra gli stati astenuti ci sono la Cina e altri 33 stati che insieme costituiscono più di 3,9 miliardi dei 7,7 miliardi di persone nel mondo. Se combiniamo i voti “no” con gli stati che si astendono, ciò aggiunge altri 200 milioni di persone al blocco di stati che si rifiutano di condannare l’invasione dell’Ucraina.

Molti stati dell’ex Unione Sovietica sono nel blocco che non votano per condannare la Russia, così come tutti i grandi stati dell’Asia meridionale: Pakistan, India e Bangladesh. Anche l’Africa sembra adattarsi bene alla regione che, a quanto pare, conclude di non avere alcun “cane in questa lotta”. Quasi un terzo di tutti i regimi africani – 16 stati – si è astenuto al voto delle Nazioni Unite. Anche l’Iraq, un paese che gli Stati Uniti hanno speso 20 anni e trilioni di dollari per trasformare (senza successo) in uno stato cliente degli Stati Uniti, ha votato per astenersi.

Naturalmente, il modo in cui un regime vota all’assemblea generale delle Nazioni Unite non ci dice molto sulle opinioni dell’uomo di strada in ogni paese. Ma, va notato, e per quanto scioccante possa sembrare agli americani, miliardi di persone nel mondo non sono automaticamente d’accordo con qualunque cosa il governo degli Stati Uniti dica su chi il mondo dovrebbe odiare in un dato momento. In ogni caso, l’uomo della strada non fa politica. Se un terzo dei regimi in Africa, la maggior parte dell’Asia meridionale, oltre a Cina e Vietnam, si rifiutano persino di condannare l’invasione dell’Ucraina, ciò non parla esattamente a un mondo che si sta allineando per obbedire alle sanzioni guidate dagli Stati Uniti e “isolare” la Russia.

Certo, guardare alla popolazione sopravvaluta il peso geopolitico di questi dissidenti e la popolazione ci dà una visione limitata delle dimensioni delle economie di questi stati. Visto attraverso questa lente, troviamo tuttavia che il blocco economico degli astenuti non è proprio irrilevante. Inoltre, anche tra i paesi che hanno votato con gli Stati Uniti sulla risoluzione delle Nazioni Unite hanno mostrato mancanza di entusiasmo per le sanzioni a guida americana.

Sia il Messico che il Brasile, ad esempio, hanno votato a favore della risoluzione delle Nazioni Unite, ma hanno anche segnalato di non essere interessati a imporre dure sanzioni alla Russia. Il presidente del Messico ha dichiarato apertamente che non ha intenzione di seguire l’esempio degli Stati Uniti in materia di sanzioni. Il regime argentino resiste alle sanzioni e ha dichiarato di ritenere che le sanzioni siano contrarie al processo di pace. Brasile, Cile, Uruguay e altri stati dell’America Latina stanno cercando di fare buchi nelle richieste di sanzioni degli Stati Uniti.

Quando si parla di Africa, Pindell osserva:

Dall’altra parte dell’oceano, nessun paese africano, incluso il Sud Africa, ha aderito all’appello per fare della Russia un valore anomalo nelle relazioni globali. Alcuni se questo ha a che fare con i legami militari russi con alcune nazioni, o il fatto che alcune nazioni africane non sentono il bisogno di entrare nelle relazioni europee dopo secoli di imperialismo e colonizzazione europei.

Quindi, quale parte dell’economia globale è in grado di mantenere i legami con Mosca durante questo presunto periodo di isolamento? Ebbene, osservando un campione limitato di resistenti alle sanzioni, ovvero il PIL di Russia, India, Cina, Brasile e Messico messi insieme, scopriamo che questo “blocco” costituisce un terzo completo del PIL globale. (Cina e India, ovviamente, costituiscono la maggior parte di questo.) È simile alle economie combinate degli Stati Uniti e dell’UE.

Una volta, ovviamente, essere tagliato fuori dagli Stati Uniti e dall’Europa avrebbe lasciato qualsiasi paria con solo una piccola fetta del mercato globale. Nel 1990, ad esempio, gli Stati Uniti e l’UE si univano per costituire più del 40 per cento dell’economia globale, mentre Cina, India, Messico, Russia e Brasile insieme per un misero 18 per cento.

Ma le cose sono cambiate negli ultimi trent’anni e ora i due blocchi sono uguali:

Per usare un vecchio termine della Guerra Fredda, tutto questo lascia un terzo dell’economia globale “non allineata”. Come abbiamo visto, gran parte dell’Africa, dell’Asia e persino dell’America Latina non sono convinte di dover interrompere il commercio con la Russia.

Potremmo diventare ancora più prudenti nel misurare la forza economica al di fuori del blocco USA-UE. Nessuno sguardo al peso economico geopolitico è completo senza considerare il ruolo della ricchezza totale.

Ed è qui che gli USA e i suoi più stretti alleati sembrano più potenti. Dopotutto, secondo Credit Suisse, il 30% della ricchezza mondiale è americana, con la ricchezza cinese che arriva a circa il 18% della ricchezza globale. Anche la ricchezza dell’Europa occidentale è immensa, con Regno Unito, Francia, Italia, Spagna e Germania che arrivano a un totale complessivo del 16%. Quindi, sì, il blocco Cina-India-Russia costituisce solo un quinto della ricchezza globale, mentre gli Stati Uniti e l’Europa occidentale si uniscono per quasi la metà della ricchezza globale.

Ma questo lascia anche quasi la metà della ricchezza mondiale in luoghi che non possono essere dati esattamente per scontati per quanto riguarda le sanzioni statunitensi.

Come gli Stati Uniti potrebbero finire per isolarsi

La grande domanda ora è come risponderà Washington agli altri paesi che si rifiutano di saltare sul carro delle sanzioni. Se gli Stati Uniti decideranno di accontentarsi di “inviare un messaggio” con sanzioni, e di lasciar perdere, allora gli Stati Uniti avranno poco di cui preoccuparsi in termini di mantenimento di buone relazioni con partner commerciali e partner geopolitici. Anche le relazioni con la Cina continuerebbero in gran parte come di consueto. Ma sta diventando chiaro che la maggior parte dei regimi mondiali non prevede di gettare volontariamente la Russia nell’oscurità esterna. Ciò significa che se gli Stati Uniti vogliono veramente isolare la Russia, Washington dovrà minacciare e costringere altri regimi che non sono d’accordo con esso.

Gli Stati Uniti si mettono quindi nella posizione di spendere un prezioso capitale geopolitico per costringere potenziali partner come India, Pakistan e Messico a seguire la linea delle sanzioni. Resta da vedere fino a che punto gli Stati Uniti sono disposti a spingersi. Se andasse all-in su questo, danneggerebbe i rapporti con gli alleati e questo potrebbe finire per limitare la posizione geopolitica degli Stati Uniti. Questo, ovviamente, è esattamente ciò che Mosca e Pechino vorrebbero vedere.