Dopo mesi di speculazioni, il 13 luglio 2022 il segretario di Stato americano Antony Blinken ha confermato che la Russia ha trasferito con la forza tra 900.000 e 1,6 milioni di ucraini in Russia.

Blinken ha citato varie fonti, tra cui testimonianze oculari e il governo russo, per confermare che la Russia sta rimuovendo gli ucraini dal loro paese e li sta facendo passare attraverso campi di filtrazione, dove alcuni sono detenuti e addirittura scompaiono.

Circa 260.000 di questi deportati ucraini sono bambini, inclusi orfani e altri separati dai genitori.

Blinken, oltre alle principali organizzazioni per i diritti umani, afferma che le deportazioni russe potrebbero essere un crimine di guerra.

La Russia riconosce di aver spostato adulti e bambini ucraini fuori dal paese dilaniato dalla guerra, ma ha affermato che le mosse sono “volontarie” e fatte per motivi “umanitari”.

Ma la Russia ha una storia di spostamento forzato di un gran numero di civili come tattica di guerra e politica.

Altri aggressori di guerra hanno anche costretto i civili a trasferirsi per vari motivi, come l’eliminazione di una presunta minaccia alla sicurezza o il potenziale per impossessarsi della ricchezza, dei beni e delle proprietà che i deportati sono costretti a lasciarsi alle spalle.

Nel processo di raggiungimento di questi due obiettivi, gli autori spesso commettono crimini di atrocità, un ampio termine legale internazionale che comprende crimini di guerra, genocidi e crimini contro l’umanità. Distinti ma sovrapponibili, questi crimini di atrocità possono comportare tutti la deportazione di massa. La definizione di genocidio delle Nazioni Unite include il trasferimento forzato di bambini.

La deportazione di massa degli ucraini da parte della Russia lo implica in tutti e tre questi crimini.

Deportazione a scopo di lucro

Nel diritto internazionale, la deportazione di massa si riferisce a movimenti forzati di popolazione su larga scala attraverso i confini di un paese. Il trasferimento forzato comporta lo spostamento di gruppi di persone all’interno di un paese.

Spesso l’obiettivo di un aggressore è quello di impadronirsi della terra. Come noto in It Can Happen Here: White Power and the Rising Threat of Genocide, gli Stati Uniti hanno spostato con la forza le persone più di una volta.

L’Indian Removal Act del 1830, ad esempio, autorizzò la deportazione di massa di ben 80.000 nativi americani che vivevano a est del fiume Mississippi nel territorio indiano, gran parte del quale ora fa parte dell’Oklahoma. Questa migrazione forzata ha provocato enormi sofferenze e morte.

Gli Stati Uniti in seguito deportarono o trasferirono con la forza altri gruppi, inclusi più di 110.000 giapponesi e giapponesi americani durante la seconda guerra mondiale. Gli Stati Uniti trasferirono anche milioni di messicani e messicani americani in Messico negli anni ’30 e ’40 e di nuovo nel 1954. Queste deportazioni erano giustificate dalla falsa affermazione che i messicani stessero rubando posti di lavoro americani.

Deportazione di ‘minacce alla sicurezza’

Un secondo motivo per spostare con la forza una popolazione è la minaccia percepita rappresentata dai gruppi demonizzati.

Questa era la giustificazione degli Stati Uniti per l’internamento giapponese.

Ma ci sono molti altri esempi storici, come la deportazione di armeni e altri gruppi cristiani da parte dell’Impero Ottomano durante la prima guerra mondiale.

I nazisti intrapresero anche deportazioni di massa e trasferimenti di popolazione durante l’Olocausto, soprattutto attraverso il trasporto in treno di ebrei nei campi di sterminio in Polonia. Hanno anche effettuato marce della morte alla fine della guerra.

Ho condotto ricerche sul regime comunista dei Khmer rossi in Cambogia, al potere dal 1975 al 1979.

Immediatamente dopo che i Khmer Rossi hanno preso il potere, hanno costretto oltre 2 milioni di abitanti delle città a trasferirsi nelle campagne, in parte a causa di falsi problemi di sicurezza.

Le deportazioni di massa della Russia e i campi di filtraggio

Ora, come hanno notato Blinken e altri, la Russia ha istituito almeno 18 campi di filtraggio, dove prendono i dati biometrici dei deportati ucraini, che sono caratteristiche fisiche uniche, come le impronte digitali.

Questi campi servono a filtrare le persone che la Russia ritiene pericolose, compresi i membri dell’esercito, del governo e dei media ucraini. Le persone identificate come sospette sono spesso molestate, maltrattate e persino torturate.

Secondo quanto riferito, gli ucraini sono scomparsi dopo il loro ingresso nei campi.

Testimoni oculari affermano che anche i deportati dalla Russia devono affrontare condizioni difficili e hanno poca scelta su dove andare.

Ci sono anche rapporti secondo cui alcuni dei bambini ucraini sono stati dati in adozione in Russia.

Tuttavia, è difficile per gli estranei parlare con le vittime e ottenere resoconti dettagliati, dal momento che molti deportati sono stati inviati in aree remote della Russia senza telefoni o passaporti ucraini.

Il manuale della Russia

La deportazione di massa ei trasferimenti forzati di civili sono considerati crimini contro l’umanità ai sensi del diritto internazionale se intrapresi in modo “diffuso o sistematico” durante la pace o la guerra. Tali deportazioni e trasferimenti di popolazione sono anche considerati crimini di guerra se commessi durante un conflitto armato.

Vi sono prove sostanziali che la Russia abbia commesso entrambi questi crimini, date le deportazioni e gli ulteriori attacchi diffusi contro civili ucraini, inclusi stupri e altri tipi di violenza sessuale.

Inoltre, una parte del genocidio consiste nel “trasferire forzatamente i bambini del gruppo in un altro gruppo”. La deportazione da parte della Russia di orfani e bambini separati dai genitori costituirebbe un tale crimine se vi fosse un intento genocida.

I commenti del presidente russo Vladimir Putin secondo cui vuole “denazificare” l’Ucraina suggeriscono che tale intento è presente.

Le deportazioni di massa della Russia non dovrebbero sorprendere.

In passato, la Russia ha ripetutamente commesso genocidi e altri crimini internazionali mentre spostava con la forza le persone a scopo di lucro e per far fronte a minacce percepite. Questi obiettivi si collegano alle ambizioni imperialiste di lunga data della Russia.

A metà del 1800, ad esempio, l’impero russo deportò centinaia di migliaia di circassi, un gruppo del Caucaso settentrionale, nell’impero ottomano. La Russia ha anche trasferito con la forza numerosi altri gruppi, inclusi gli ucraini, durante il periodo dell’Unione Sovietica.

In Ucraina, quindi, la Russia sta prendendo una pagina da un consunto manuale di guerra. Ci sono indicazioni che questa volta la Russia potrebbe essere tenuta a rispondere.

I crimini della Russia sono indagati dalla Corte penale internazionale. E, quasi subito dopo l’invasione della Russia, l’Ucraina ha iniziato a raccogliere prove dei crimini di atrocità russi. L’Ucraina ha documentato più di 23.000 casi di crimini di guerra contro la Russia e 14 paesi europei hanno avviato indagini.

Le deportazioni di massa della Russia, e in particolare il trasferimento forzato di bambini, sono centrali nel genocidio che la Russia sta commettendo anche in Ucraina.