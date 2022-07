L’invasione russa dell’Ucraina ha incoraggiato il Presidente del Kazakistan Kassym Jomart Tokayev a uscire finalmente dall’ombra del suo predecessore nel tentativo di tracciare un nuovo percorso per il suo Paese. Il Kazakistan, uno stato storicamente sotto l’influenza russa, ora si sforza di seguire una politica estera indipendente in cui Nur-Sultan può perseguire opportunità indipendentemente dalle preferenze del Cremlino. Prima dell’invasione russa dell’Ucraina, gli sforzi di Tokayev in tal senso richiedevano di placare la Russia rinviando a Mosca le questioni di sicurezza eurasiatica. Tuttavia, la disastrosa guerra della Russia in Ucraina ha infastidito i decisori del Kazakistan e ha drammaticamente deteriorato le relazioni bilaterali tra Mosca e Nur-Sultan. Per Tokayev e il suo governo, la politica estera sciovinista del Cremlino è sempre più pesante da sopportare.

L’ascesa di Tokayev alla presidenza kazaka nel marzo 2019 è seguita a due anni di proteste che alla fine hanno spinto il primo e unico Presidente del Kazakistan prima di Tokayev, Nursultan Nazarbayev, a porre fine alla sua decennale presidenza. Tuttavia, Nazarbayev ha mantenuto posizioni chiave come la presidenza del Consiglio di sicurezza kazako, un organismo che coordina le politiche di sicurezza e difesa nazionale del Kazakistan. In qualità di Presidente, Nazarbayev ha mantenuto la continuità della politica estera del Kazakistan, che includeva una sostanziale pacificazione nei confronti della Russia. Ad esempio, il governo di Nazarbayev ha sostenuto l’annessione della Crimea da parte del presidente russo Vladimir Putin nel 2014 e ha fatto eco alle affermazioni del Cremlino secondo cui i ‘neo-nazisti’ hanno dirottato l’Ucraina durante la rivoluzione Euromaiden.

Nazarbayev ha usato la sua posizione per preservare il dominio della sua famiglia nella politica kazaka ed esercitare un’influenza sul nascente governo di Tokayev. E con i suoi alleati hanno deciso chi sarebbe stato il primo ministro di Tokayev, ribaltando tre decenni di precedenti in cui il presidente kazako ha preso la decisione. Nazarbayev ha costretto Tokayev a sopportare un sistema di condivisione del potere in cui il presidente del Consiglio di sicurezza ha subordinato il presidente e ha derubato Tokayev dell’autonomia per quanto riguarda la politica estera. La decisione di Nazarbayev di limitare il ruolo del Presidente nel processo decisionale di politica estera ha probabilmente frustrato Tokayev, che ha trascorso gran parte della sua carriera come diplomatico.

Il sistema a doppia alimentazione del Kazakistan sembra essersi concluso all’inizio di quest’anno in mezzo a disordini senza precedenti contro il governo di Tokayev, che alla fine hanno portato Tokayev a costringere Nazarbayev a ritirarsi completamente prendendo la presidenza del Consiglio di sicurezza kazako. Inoltre, la Russia ha sbalordito il mondo il 5 gennaio quando i suoi soldati sono entrati in Kazakistan come parte degli sforzi dell’Organizzazione del Trattato per la sicurezza collettiva (CSTO) per stabilizzare il regno assediato di Tokayev da un tentativo di colpo di stato da parte di elementi pro-Nazarbayev nel governo kazako. Dopo che Tokayev si è assicurato la Presidenza, emise immediatamente una rara critica a Nazarbayev e arrestò molti degli alleati dell’ex presidente.

La CSTO ha lasciato il Kazakistan il 19 gennaio dopo aver messo in sicurezza diversi edifici governativi e represso le manifestazioni anti-Tokayev. Gli analisti inizialmente hanno attribuito all’intervento della CSTO guidato da Mosca il rilancio dell’influenza del Cremlino in Asia centrale. Tuttavia, circa sei mesi dopo, l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin ha spinto le relazioni russo-kazake a un livello senza precedenti poiché Tokayev ha deciso di rompere con il suo predecessore e si rifiuta di legittimare l’aggressione russa in Ucraina.

La decisione di Mosca di sostenere il governo di Tokayev nel gennaio 2022 non sta pagando dividendi. Tokayev continua a minimizzare l’intervento della CSTO nel tentativo di prendere le distanze dal ruolo della Russia nel garantire il governo del Kazakistan. Quando l’invasione russa dell’Ucraina ha iniziato a bloccarsi, il Kazakistan è stato il primo Stato membro della CSTO a escludere pubblicamente l’invio di truppe per assistere la fallita “operazione militare speciale”. Inoltre, il 5 aprile il ministro degli Esteri kazako Mukhtar Tileuberdi ha dichiarato che il suo Paese non riconoscerà le Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk come Stati indipendenti. La dichiarazione di Tileuberdi è un’efficace confutazione della giustificazione di guerra di Mosca. Tokayev lo ha ribadito il 17 giugno al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, dove, mentre condivideva un palco con Putin, ha respinto il riconoscimento delle regioni separatiste sostenute dalla Russia in Ucraina e Georgia.

I commentatori russi descrivono la riluttanza di Tokayev ad allinearsi alla linea del Cremlino sull’Ucraina come ‘slealtà’ e diversi personaggi pubblici russi hanno avanzato una visione da falco delle relazioni russo-kazake. Il membro del parlamento russo Konstantin Zatulin ha risposto al pubblico rifiuto di Tokayev di riconoscere i separatisti sostenuti dalla Russia dicendo: “Diciamo sempre e ovunque, anche in relazione all’Ucraina: se abbiamo amicizia, cooperazione e partenariato, allora non vengono sollevate questioni territoriali. Ma se ciò non esiste, tutto è possibile, come nel caso dell’Ucraina”. Tokayev e il suo governo sono probabilmente disturbati da dichiarazioni come quella di Zatulin che minacciano il Kazakistan di conflitti e disordini se si allontana dalle grazie del Cremlino. Come risultato di questa dinamica, Tokayev cerca di approfondire le relazioni con l’Unione Europea e la Cina per riorientare la politica estera kazaka lontano dalle dinamiche tossiche che caratterizzano le relazioni russo-kazake.

Oltre alle opportunità economiche con la Cina, Tokayev mira ad approfondire la cooperazione in materia di sicurezza con Pechino. La Cina, a causa dell’importanza che attribuisce al Kazakistan per la sua Belt and Road Initiative, ha gettato le basi per approfondire la cooperazione in materia di sicurezza con il Kazakistan attraverso esercitazioni militari bilaterali e investimenti nelle capacità di sorveglianza del governo kazako. Tokayev e il ministro della Difesa cinese Wei Fenghe hanno affermato che il Kazakistan e la Cina amplieranno la cooperazione militare in un incontro del 25 aprile. All’incontro, Tokayev ha affermato di ritenere che le relazioni bilaterali “tra i due Paesi vedranno maggiori scoperte e risultati” e che apprezza fortemente le opportunità per approfondire la cooperazione militare bilaterale. Gli appelli bilaterali di Nur-Sultan e Pechino per espandere la cooperazione militare probabilmente frustrano non solo il rapporto russo-kazako, ma anche il rapporto russo-cinese. Se la Cina dovesse soppiantare la Russia come garante della sicurezza dominante in Asia centrale, il declino di Mosca accelererebbe poiché la sua egemonia nello spazio post-sovietico diventerebbe un lontano ricordo.

Tokayev cerca di presentare all’Europa nuove opportunità per far avanzare le relazioni europeo-kazake. Mentre l’Europa lotta con una crisi energetica a causa dell’invasione russa dell’Ucraina, Tokayev si è offerto di aumentare la produzione di energia kazaka il 4 luglio per “stabilizzare la situazione nel mondo e nei mercati europei”. L’offerta di Tokayev è probabilmente un colpo agli sforzi di Mosca per costringere gli stati europei con l’energia russa. Due giorni dopo, un tribunale russo ha temporaneamente chiuso il terminal petrolifero del Caspian Pipeline Consortium a Novorossijsk, in Russia. Il Caspian Pipeline Consortium è un oleodotto russo-kazako che fornisce circa l’1% del commercio mondiale di petrolio e rappresenta i due terzi delle esportazioni di petrolio del Kazakistan. Sebbene da allora il tribunale russo abbia revocato la sua decisione, questo incidente è probabilmente una componente delle crescenti tensioni russo-kazake.

Sebbene il passaggio del Kazakistan da Mosca stia solo ora accelerando, è atteso da tempo. Prima dell’espulsione di Nazarbayev dal governo kazako il 5 gennaio, Tokayev perseguì lentamente le politiche volte a separare il Kazakistan da Mosca. In particolare, la decisione di Tokayev del 2021 di spostare il Kazakistan da un alfabeto cirillico a una scrittura latina è un esempio chiave. La decisione di Tokayev di promuovere la lingua kazaka rispetto al russo era probabilmente una componente delle sue aspirazioni ad allontanarsi dalla sfera di influenza russa e a logorare un legame culturale tra Kazakistan e Russia. Nel risolvere la questione della lingua kazaka, Tokayev ha ottenuto ciò che il suo predecessore non è riuscito a fare, nonostante diverse promesse contrarie. Tokayev si staccò ulteriormente da Nazarbayev annullando la parata del Giorno della Vittoria del 2022 in Kazakistan in una netta rottura con le tradizioni sovietiche.

La campagna di Tokayev per impostare il suo paese su un percorso separato da Mosca potrebbe finire in un disastro, poiché una considerevole minoranza russa esiste nel nord del Kazakistan e una Russia sempre più bellicosa potrebbe rappresentare una straziante sfida alla sicurezza. Tuttavia, è chiaro che l’attuale politica estera di Tokayev è finalmente la sua e non è più guidata da Nazarbayev. Con le divisioni interne stabilite e il prestigio russo ai minimi storici, questo momento storico potrebbe presentare al Kazakistan la sua migliore possibilità di aumentare la sua sicurezza mentre la Russia si concentra sull’invasione dell’Ucraina.

La risposta del Kazakistan all’invasione russa dell’Ucraina ha colpito molti dei “punti di pressione” di Mosca. La segnalazione di Tokayev che il Kazakistan mira a perseguire nuove opportunità di politica estera indipendentemente dalle preferenze della Russia e il rifiuto del suo governo di legittimare l’invasione del Cremlino in Ucraina rappresenta un duro colpo alla presa di Mosca sul più grande stato dell’Asia centrale. Andando avanti, non è chiaro quanto successo avrà Tokayev nella rottura da Mosca. Tuttavia, a questo punto sembra chiaro che Tokayev non sarà un leader su cui Mosca potrà contare.