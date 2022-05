Molti si chiedono cosa e come Vladimir Putin spera di ottenere in Ucraina, ma le risposte sono chiare dalle sue azioni nel 2014, dai suoi stessi commenti nel 2018 e dalle dichiarazioni di alcuni dei suoi lealisti politici negli ultimi giorni, afferma Mikhail Rostovsky, commentatore di ‘Moskovsky komsomolets’.

Il leader del Cremlino vuole creare repubbliche popolari come ha fatto nel 2014, vede questo come un modo per distruggere uno Stato ucraino unito che l’Occidente potrebbe usare contro la Russia e vuole organizzare referendum non appena le armi tacciono in determinate regioni per raggiungere tale scopo.

Come risultato di questa politica, dice Rostovsky, “il numero delle ‘repubbliche popolari’ può essere notevolmente aumentato”, sebbene ci sia un limite, suggerisce. “Nessuno a Mosca vorrà fare un secondo tentativo di ‘rieducare'” gli ucrainofoni nelle oblast occidentali dell’Ucraina che si sono mostrati recalcitranti a tutti questi tentativi.

Rostovsky dice che al momento, ovviamente, questo è solo uno scenario possibile per le azioni di Putin; ma un’indagine su ciò che le autorità militari russe e le altre agenzie del potere russo stanno facendo nelle aree in cui l’esercito ucraino è stato costretto a ritirarsi almeno per il momento fornisce un forte sostegno alla sua tesi.

La direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino riferisce che “l’esercito russo sta preparando una serie di pseudo-Referendum” per tentare di legittimare la loro occupazione.

Secondo il ministero, a Kherson si stanno già preparando materiale propagandistico e schede elettorali per un simile pseudo-referendum. I residenti sono convinti che non ci sarà un vero voto. Gli occupanti russi si limiteranno, secondo loro, a votare in scena per fare punti in Russia e nella comunità internazionale.