Ucraina: la Russia bombarda solo per bombardare

“Ero quasi addormentato, verso le 10 o le 11, quando ho guardato fuori dalla finestra ed era come un’alba rossa”, ha detto Alla, 64 anni, le cui finestre dell’edificio vicino sono state distrutte dall’esplosione. Il vetro era sparso per terra e la porta accanto il proiettile ha lasciato un buco aperto sei piani più in alto.

Una seconda granata è caduta da qualche parte nel mezzo del cortile comune, spruzzando schegge, distruggendo un muro di mattoni e facendo saltare le finestre. Un terzo, il cortile successivo, si è schiantato contro la facciata di un altro condominio. L’attacco ha causato distruzione e angoscia, ma a quanto pare nessun ferito.

Tali attacchi missilistici sono ormai diventati una parte normale della vita nell’area.

Ostriv si trova nel mezzo del fiume Dnipro, rendendola la posizione ucraina più vicina alle forze russe sulla sponda opposta, fino a un chilometro di distanza. Molti residenti di lunga data lavoravano nell’industria cantieristica di Kherson. Ora riceve la maggior parte del fuoco in arrivo di qualsiasi parte della città duramente colpita.

“Vivo in questo distretto da quando avevo 16 anni e durante l’occupazione”, ha detto Yulia, 39 anni, avvocato. ‘Ora è molto difficile, i bombardamenti continuano giorno e notte. Quasi ogni edificio qui è danneggiato. Il sistema di riscaldamento è distrutto, quindi viviamo senza riscaldamento centralizzato”.

Secondo i dati ufficiali, ogni giorno nella regione di Kherson si verificano tra i 35 e i 100 attacchi di proiettili, forse anche di più. Una serie di villaggi devastati che si estendono lungo il fiume continuano ad essere colpiti, ma un numero significativo, se non la maggioranza, di proiettili ha colpito direttamente la città di Kherson.

L’edificio vetrina dell’amministrazione regionale in Piazza della Libertà – davanti al quale i cittadini si sono riuniti con tanta gioia dopo la liberazione dello scorso novembre – ha subito un duro colpo a metà dicembre, provocando uno squarcio sul fianco. Ora è vuoto.

L’amministrazione ha valutato che 62 istituti scolastici sono stati bombardati, compresi gli asili, e 19 strutture mediche, tra cui due reparti neonatali. Più di 700 finestre sono state abbattute dall’ospedale pediatrico di Kherson, una struttura significativa per la regione, che continua a funzionare ma su base molto ridotta.

Finora sono stati colpiti 44 siti infrastrutturali, tra cui impianti elettrici, idrici e di riscaldamento, e 1.434 edifici residenziali sono stati distrutti o danneggiati, secondo dati ufficiali.

Dmytro Pletenchuk, funzionario per le relazioni pubbliche dell’amministrazione militare regionale di Kherson, ha affermato che nei mesi successivi alla liberazione, 77 civili sono stati uccisi in attacchi di mortaio e artiglieria russi nella città e più di 200 feriti.

“I russi stanno cercando di dimostrare di essere militarmente presenti nella regione mentre si trovano sulla riva sinistra del fiume Dnipro”, ha detto Pletenchuk. “Non vediamo alcun segno che stiano formando gruppi speciali per un assalto, e dato che c’è una barriera naturale nel fiume, un attacco sembra improbabile.

“Non sono in grado di mirare a nessuna posizione delle forze armate ucraine, quindi ogni giorno colpiscono aree residenziali”, ha continuato. “Non c’è alcuno scopo militare per questi attacchi. È bombardare solo per il gusto di bombardare.

In effetti, la caratteristica principale degli attacchi è la loro casualità. Con costosi missili da crociera riservati a bersagli più remoti, il centro di Kherson viene colpito con mortai, artiglieria e sistemi di razzi a lancio multiplo da tre o quattro chilometri di distanza.

Queste munizioni non sono di precisione, ea quella distanza si stima che il bersaglio possa essere sbagliato di 100-200 metri, una distanza enorme in un luogo residenziale. Sia che le forze russe prendano di mira aree civili – come Ostriv – o località infrastrutturali, è ugualmente probabile che i proiettili cadano ovunque in un ampio raggio.

Le stime sono che rimangono solo 60.000 della popolazione prebellica di oltre 330.000. Ciò significa che il numero di decessi, per quanto elevato, è ridotto rispetto a quello che potrebbe essere.

Eppure le tragedie e i traumi continuano. Proprio la scorsa settimana l’amministrazione regionale ha perso un collega di 24 anni, ucciso da un colpo di mortaio sulla sua abitazione.

Il 31 dicembre, un bambino e sua sorella stavano camminando per strada, quando una granata è caduta nelle vicinanze, ferendo entrambi. Una grave emorragia dalla gamba ferita del ragazzo ha messo in pericolo la sua vita, ed è stato portato d’urgenza all’ospedale pediatrico per ricevere un’infusione di emergenza – dove una granata ha colpito la stanza accanto, facendo saltare le finestre. Colpito quella sera da una mezza dozzina di proiettili, l’ospedale non ha potuto continuare a funzionare e il ragazzo è stato portato d’urgenza a Mykolaiv, dove rimane in attesa di un’ulteriore operazione.

L’ospedale ora sta ricevendo pazienti, ma a un livello ridotto, e si prevede un altro sciopero.

“Puoi sentire con le tue orecchie cosa sta succedendo, stanno sparando dove vogliono”, ha detto il medico dell’ospedale Stanislav Bumbu. “Recentemente c’è stato un colpo in una casa privata a un isolato da noi e un colpo in un’altra casa nella direzione opposta. Quindi aspetti sempre.

Mentre la guerra avanza intorno a Bakhmut e in altre città assediate a est, a Kherson la situazione ha raggiunto una stabilità forzata, poiché nessuna delle due parti può avanzare attraverso le acque gelide e fortemente sorvegliate del Dnipro.

«È una guerra di posizione, solo di artiglieria, tutto qui» disse Pletenchuck.

Questa è la triste realtà di Ostriv, dove i residenti mescolano uno spirito cordiale con una paura costante. I condomini incombenti sono strutture stanche di epoca sovietica di otto e nove piani, che si estendono attorno a cortili comuni ampi e sporchi, aree giochi alternate a cassonetti della spazzatura, aree sterrate destinate all’erba e alberi ad alto fusto spogli.

Coloro che rimangono sono un gruppo auto-selezionato: possono essere anziani o senza risorse per andare altrove, avere qualcuno di cui prendersi cura o essere determinati a resistere.

“Siamo molto ansiosi, viviamo in prima linea”, ha detto Vladimir, un residente di 84 anni. “Stanno sparando di notte, sparando di giorno, non puoi sapere dove stanno mirando. Come posso contarli quando sparano tutto il tempo?

Nell’appartamento colpito il 10 febbraio, una coppia sta raccogliendo i vetri rotti della loro cucina. La granata ha distrutto il balconcino e distrutto la finestra, ma non ha provocato danni strutturali. Per fortuna non erano in casa.

Fino all’inizio della guerra, Vyacheslav, 47 anni, lavorava nei vicini cantieri navali – un’importante struttura ucraina – ed era determinato a rimanere a casa il più a lungo possibile. Ma a dicembre, i bombardamenti nel loro cortile sono diventati routine e si sono trasferiti a Mykolaiv per volere della figlia.

“Siamo rimasti qui fino all’ultimo momento in cui ci siamo resi conto che dovevamo andarcene”, ha detto.

Yulia, l’avvocato, ha spiegato che permette a suo figlio di 14 anni di uscire nel cortile vicino a casa loro, per giocare con un massimo di altri dieci ragazzi del posto. È un’inversione rispetto a solo pochi mesi prima, quando, sotto occupazione, si rifiutò di far uscire di casa suo figlio nel caso fosse costretto a frequentare l’istruzione russa obbligatoria.

“Amo davvero la mia città, se tutti se ne vanno non ci sarà Kherson”, ha detto. “Finché rimarremo qui, la città esisterà. Lo difenderemo. Tutti lo difenderanno. La gente deve restare”.