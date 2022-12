Ucraina: la Russia affronta lo stress post-traumatico su scala nazionale

Oltre ai problemi economici che la Russia deve affrontare e continuerà ad affrontare quando la guerra in Ucraina finirà, un’altra ondata di sfide arriverà in Russia indipendentemente dall’esito del conflitto: quella del ritorno dei soldati.

Coloro che hanno commesso crimini di guerra o hanno semplicemente vissuto il combattimento torneranno alla società russa e alla vita civile. Cosa accadrà loro quando inizieranno il loro reinserimento nella società russa? La natura di questa guerra, o ‘operazione militare speciale’, complicherà il modo in cui i veterani di ritorno tratteranno il disturbo da stress post-traumatico, creando problemi che ostacoleranno la transizione della Russia verso una società del dopoguerra.

Silenzio e apatia

Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina a febbraio, il governo russo ha sfruttato le sue risorse per assicurarsi il monopolio sullo spazio informativo che circonda la guerra. Le leggi sulla censura rivolte ai media indipendenti, gli arresti di manifestanti contro la guerra e le famigerate leggi sul “discredito” lavorano per tenere la popolazione generale lontana dalla politica e dalla guerra. È stato riferito che subito dopo l’inizio della guerra è iniziata una deliberata campagna di notizie “positive”. iniziò a convincere il pubblico che non stava accadendo niente di male, nonostante le difficoltà sul campo di battaglia. Mentre la retorica ufficiale è in qualche modo cambiata, con più imminenti ammissioni delle sfide affrontate dalle forze filo-russe, ai cittadini russi viene impedito di ottenere informazioni obiettive sulla guerra e sono incoraggiati a concentrare le proprie energie su altre questioni. Anche il termine “Operazione Militare Speciale” e l’ossessione del governo di mantenere la parola “guerra” fuori dal discorso pubblico mostra la sua intenzione di presentare l’invasione in Ucraina come lontana dalla vita dei comuni cittadini. Questa politica, così come i fallimenti militari, hanno funzionato, poiché un sondaggio recentemente chiuso organizzato dal Cremlino mostra che i russi sono stanchi della guerra e provano indifferenza e apatia nei suoi confronti .

I veterani di ritorno dalla guerra incontreranno questo blackout mediatico e l’apatia tra la popolazione, trovando difficile discutere apertamente delle loro esperienze, poiché la loro versione della guerra sarà diversa dalla retorica ufficiale. Questi soldati hanno visto in prima persona i fallimenti dell’esercito russo e alcuni hanno reso pubbliche le loro opinioni . Le loro esperienze aumenteranno le loro possibilità di acquisire un disturbo da stress post-traumatico (PTSD), il cui trattamento efficace include imparare a gestire in modo sano lo stress, riconnettersi emotivamente con l’esperienza per elaborarla e trovare una via attraverso il trauma, riconnettersi con gli altri e trovare gruppi di supporto. Tutti questi approcci richiedono una discussione aperta e franca sulla guerra, che sarà difficile date le politiche di censura del governo russo, incluso persino il divieto della parola “guerra”. La censura può spaventare organizzazioni e medici disposti e qualificati ad aiutare i veterani.

Mentre i veterani che necessitano di supporto per la salute mentale potrebbero potenzialmente trovare risorse all’interno dell’esercito russo, dove gli psicologi militari sono presenti sulle basi per parlare con i soldati di ritorno dalle aree di conflitto, il sistema potrebbe funzionare solo in teoria. Potrebbe essere necessaria una visita dallo psicologo, ma può essere più una conversazione formale e un controllo piuttosto che una seria revisione dello stato mentale di un soldato. Tra molti soldati c’è anche il timore che lavorare con uno psicologo possa mettere a repentaglio la loro carriera militare, perché il loro accesso alle armi e agli incarichi più pericolosi, e quindi più prestigiosi, potrebbe essere limitato . Di conseguenza, il loro avanzamento di grado e i trasferimenti a migliori stazioni di servizio potrebbero essere rallentati o interrotti del tutto.

La Russia è un paese con un’estrema disuguaglianza e l’esercito offre una via di fuga con una paga stabile e la promessa di avanzamento sociale. I soldati delle regioni più povere vedono i militari come il loro biglietto per una vita migliore. Possono anche essere la principale fonte di reddito per le loro famiglie e possono anche sostenere diversi parenti a casa. Nella scelta tra il sacrificio del reddito e della carriera e il superamento del trauma, il primo avrà la precedenza. Inoltre, è probabile che quando i soldati torneranno dalla guerra, vorranno semplicemente tornare il prima possibile dalle loro famiglie senza prendersi il tempo di rimanere in base per lavorare con gli psicologi.

Oltre al lato umano di questo problema, c’è il lato logistico. La guerra ha mostrato gravi deficit nel sistema russo. Reclute e coscritti mancano di equipaggiamento e ricevono poco addestramento prima di assistere al combattimento. Questo stesso sistema probabilmente non avrà le risorse per elaborare il gran numero di soldati che richiedono assistenza al loro ritorno.

Tensioni

I veterani di ritorno porteranno tensioni dalla loro esperienza di combattimento in una società che è già tesa a causa della disuguaglianza economica e sociale. Inizieranno a interagire con uomini che hanno evitato di combattere lasciando la Russia o ottenendo un’esenzione dal servizio militare. Chi è partito ha le risorse per trasferire la propria vita all’estero, mentre chi ha esenzioni lavora in professioni privilegiate, come il complesso militare-industriale e il settore informatico. L’accesso a queste opportunità non è ampiamente disponibile per le regioni più povere del paese. Data la dura risposta ai soldati al fronte che si rifiutano di combattere, c’è un alto rischio di conflitto tra i veterani di ritorno e coloro che non hanno combattuto. I soldati che hanno subito un trauma esprimeranno rabbia nei confronti di coloro che sono riusciti a evitare la guerra. Ciò aumenterà il divario tra le regioni della Russia e le città più grandi, come San Pietroburgo e Mosca, poiché sono le regioni più povere ad essere rappresentate in modo sproporzionato nella guerra.

Oltre alla tensione sociale, la violenza probabilmente aumenterà all’interno della società russa, poiché i soldati con esperienze violente torneranno alla vita civile. Un altro sintomo del disturbo da stress post-traumatico è l’aumento dell’irritabilità e della rabbia e i soldati traumatizzati porteranno la violenza della guerra nella loro vita familiare. Allo stesso modo, è improbabile che la situazione economica in Russia nel suo insieme e nelle regioni del paese, in particolare, migliori, anche con la cessazione delle ostilità. Sebbene i pagamenti ricevuti dai soldati siano piuttosto elevati, soprattutto se confrontati con gli stipendi medi nelle loro regioni d’origine, al loro ritorno rimarrà ben poco. Durante le vacanze di pagamento sono stati concessi a molte famiglie di cittadini mobilitati fino alla fine del 2023, successivamente dovranno essere effettuati i pagamenti. Man mano che i prezzi aumentano e le risorse diventano più scarse, i veterani con esperienza di combattimento potrebbero non vedere altra alternativa che ricorrere al crimine per garantire la sopravvivenza delle loro famiglie.

Inoltre, la compagnia militare privata “Wagner” ha reclutato attivamente detenuti dalle carceri di tutta la Russia per combattere in Ucraina con la promessa di grazie e alti salari. Molte di queste persone sono state condannate per crimini violenti, tra cui omicidio e aggressione. Coloro che sopravvivranno torneranno in Russia con grazie, premi, esperienza di combattimento e addestramento alle armi. Potrebbero persino farlo da soli. Di recente, un ex detenuto secondo quanto riferito, ha disertato da Wagner e ha aperto il fuoco sugli agenti di polizia nella regione russa di Rostov, al confine con l’Ucraina. Questo particolare individuo ha solo ferito un agente di polizia ed è stato arrestato poco dopo; tuttavia, non vi è alcuna garanzia che altri disertori o ex detenuti ufficialmente congedati non tornino e formino elementi criminali con i loro ex compagni d’armi. Sarà difficile controllare il flusso di armi in queste regioni di confine e la polizia locale avrà difficoltà a contrastare i veterani del combattimento che si danno alla criminalità.

La Russia del dopoguerra

Sebbene l’esito militare della guerra non sia ancora chiaro, è possibile dedurre gli esiti sociali e politici all’interno della Russia. A causa del monopolio del governo russo sull’informazione all’interno del paese, combinato con i fallimenti sul campo di battaglia, i soldati di ritorno troveranno scarso sostegno ufficiale o comunitario nella loro transizione verso la vita civile. I casi di PTSD non verranno curati perché il sistema sanitario russo non sarà in grado di lavorare con il gran numero di veterani colpiti. C’è una generale indifferenza e apatia tra la popolazione russa nei confronti della guerra, soprattutto perché le difficoltà economiche continuano, il che renderà difficile convincerli a contribuire con maggiori risorse ai veterani. Il governo cercherà di censurare le storie dei soldati di ritorno per controllare la narrazione di come è stata gestita la guerra,

La disuguaglianza che esisteva prima della guerra nella società russa rimarrà, aumentando ulteriormente la tensione sociale. Data la loro esperienza traumatica, è probabile che aumenti la tensione tra coloro che sono stati mobilitati e coloro che sono stati in grado di evitare la mobilitazione lasciando il paese o attraverso il sistema di esenzione. Il disturbo da stress post-traumatico non trattato, unito all’aumento della tensione sociale, porterà a una maggiore aggressività nella società russa. Ciò ostacolerà la transizione pacifica della Russia verso un sistema democratico e rappresenterà una sfida per tutti i leader russi a livello locale e nazionale interessati a riparare le disuguaglianze all’interno della società russa.