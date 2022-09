All’inizio di marzo, Vladimir Putin ha detto al Presidente francese Emmanuel Macron che la sua invasione dell’Ucraina stava «andando secondo i piani» e che i suoi obiettivi sarebbero stati «realizzati». Non ha mai fatto marcia indietro su tale affermazione. In effetti, ha solo raddoppiato ed è stato costretto a continuare una guerra -che si rifiuta di chiamare guerra- che ha prosciugato manodopera e materiale per perseguire un obiettivo incerto.

Ma se Putin mantiene fermamente sia la strategia che il risultato, un numero crescente di soldati e civili ha scelto il dissenso. I critici all’interno dell’esercito stanno usando una varietà di tattiche, dalle campagne online alla diserzione, per far sentire la loro voce.

E anche se la Russia si è sforzata di mettere a tacere i rifiutati nell’esercito, le notizie sono trapelate.

La diserzione e gli AWOL fanno parte di qualsiasi guerra e la guerra Russia-Ucraina non è diversa. Non sorprende che le truppe ucraine stiano fuggendo dai bombardamenti incessanti e dall’organizzazione spesso caotica in prima linea. È un po’ più difficile da capire quando anche le truppe dell’esercito russo, presumibilmente più grande e meglio equipaggiato,stanno fuggendo in gran numero.

Ma è così, anche se è difficile trovare numeri completi. In effetti, è difficile determinare quante truppe la Russia abbia riversato in Ucraina e come sia cambiata dall’invasione di aprile. Solo un esempio: a giugno, la ‘New Voice of Ukraine‘ ha pubblicato una storia secondo cui 200 disertori russi stavano vagando per i boschi in una città vicino alla città di Kharkiv. «Loro (i russi) sono tornati qui: feriti, coperti di terra, affamati, pieni di rabbia, con il loro equipaggiamento danneggiato», ha scritto un funzionario del consiglio di Borova. La Russia, tuttavia, non ha riconosciuto queste diserzioni, sebbene la Duma russa abbia proposto sanzioni più severe per i soldati che disertano.

Ci sono stati molti casi come i disertori che si sono presentati a Borova, con numeri sconosciuti che hanno rifiutato ordini o sono scivolati via silenziosamente. A luglio, ‘Radio Free Europe‘ ha dichiarato: «Gli attivisti per i diritti russi affermano che centinaia, forse migliaia di soldati sono contrari all’ordine di schierarsi, continuare a combattere o rimanere sul campo di battaglia senza tornare a casa».

È certamente comprensibile. Ai coscritti di solito non veniva detto dove stavano andando e, sebbene i termini della coscrizione dicessero che non sarebbero stati inviati in prima linea, spesso lo erano. Secondo un rapporto dell’ambasciata americana: «Un parlamentare russo ha detto che un gruppo di 100 coscritti è stato costretto a firmare contratti per il servizio militare e poi inviato in Ucraina in combattimento, secondo l’AP. Solo quattro di loro sono sopravvissuti. I coscritti hanno detto che i comandanti hanno detto loro che sarebbero stati inviati per esercitazioni di addestramento militare solo per scoprire che avrebbero combattuto in zone all’interno dell’Ucraina».

Ai soldati inviati in Ucraina è stata promessa una passeggiata. Invece, sono stati accolti da un esercito ucraino determinato e sempre più ben equipaggiato. Piuttosto che una vittoria facile, i russi hanno registrato un alto tasso di feriti e morti: le stime di morte vanno da 1.500 (dati russi) a 40.000 (dati ucraini), anche se nessuno è certo. Il numero più probabile è 15-20.000.

Nonostante la repressione di Mosca sulla verità sulla guerra, inclusa qualsiasi menzione di guerra nei media, questo non è il 1955 e le notizie sfuggono. Un gruppo che è infuriato per la notizia sono i genitori dei soldati, soprattutto quelli che hanno perso i contatti con i loro figli. Molti soldati che hanno resistito agli ordini vengono imprigionati e i genitori si sono presentati per protestare.

Ad aprile, «diversi genitori di soldati russi si sono recati nel Donbass per chiedere il rilascio dei loro figli», riferisce ‘Deutsche Welle‘. «Si sono recati nella città di Brianka, dove, secondo i media, più di 200 rifiuti di questo tipo sono tenuti in un campo. I genitori hanno tenuto una veglia all’aperto, dalla mattina alla sera. Un soldato russo che è stato imprigionato qui ha detto a DW che il campo è un’ex colonia penale».

Ma c’è di peggio: un recente libro di memorie di un paracadutista russo fuggito dal Paese, ha rivelato che le truppe stavano saccheggiando le case in cerca di qualcosa da mangiare e che molti di loro si sono deliberatamente sparati alla gamba per essere rimandati a casa e riscuotere un risarcimento di 50.000 dollari. Secondo una recensione del libro di memorie su The Guardian : «Filatyev, che ha servito nel 56° reggimento d’assalto aereo della Guardia con sede in Crimea, ha descritto come la sua unità esausta e mal equipaggiata abbia preso d’assalto l’Ucraina continentale dietro una grandinata di razzi alla fine di febbraio, con poco in termini di logistica o obiettivi concreti, e nessuna idea del perché la guerra fosse in corso. “Mi ci sono volute settimane per capire che non c’era alcuna guerra in territorio russo e che avevamo appena attaccato l’Ucraina”, ha detto».

Le persone spesso non hanno idea di quanto devastanti possano essere le diserzioni di massa per un esercito. Nel 1968, gruppi di soldati contro la guerra, sia coscritti che arruolati, stavano diventando sempre più espliciti nelle forze armate statunitensi in Vietnam e negli Stati Uniti. Hanno tenuto raduni Stop-the-War, hanno esercitato pressioni sui politici e pubblicato articoli di giornale. Nel giro di diversi anni, i distintivi contro la guerra erano comuni in prima linea e il rifiuto di combattere era un segreto di Pulcinella. Alla fine del combattimento attivo degli Stati Uniti, nel 1973,c’erano state 50.000 diserzioni. Una mostra itinerante guidata dall’attivista statunitense Ron Carver intitolata ‘Waging Peace in Vietnam‘ sta introducendo americani e vietnamiti a questo importante movimento.

I gruppi di veterani di quell’epoca, nel frattempo, hanno offerto supporto alle loro controparti russe. Gruppi organizzati di veterani statunitensi hanno incoraggiato le truppe russe a dire nient’altro. Ad aprile, David Cortright, ha scritto in ‘Waging Nonviolence‘: «La più grande vulnerabilità di Putin potrebbe essere la sua dipendenza dalla volontà dei soldati russi di fare il suo lavoro sporco… Recentemente mi sono unito ad altri ex soldati statunitensi che si sono opposti alle guerre del Vietnam e dell’Iraq per pubblicare una lettera aperta che esorta i soldati russi ad ‘ascoltare la propria coscienza’. L’invasione dell’Ucraina è una violazione del diritto internazionale, afferma la nostra lettera, citando la sentenza della Corte internazionale di giustizia contro la Russia».

Ma proprio come i civili durante la guerra del Vietnam, i civili russi ora sono una parte importante della resistenza. Ancora una volta, è difficile trovare numeri, ma nonostante un quasi blackout di notizie e un tentativo di chiudere qualsiasi opposizione, migliaia di civili russi sono impegnati in diversi livelli di resistenza.

Ai primi di maggio, secondo l’Istituto Italiano di Studi Politici Internazionali, «le proteste pubbliche contro la guerra, verificatesi su larga scala nei primi giorni dell’invasione, hanno portato a oltre 15.000 persone detenute in tutto il Paese dal 24 febbraio, secondo un gruppo di osservazione dei diritti umani di OVD-info. Molti dei detenuti sono stati picchiati,maltrattati psicologicamente e fisicamente…».

Tuttavia, in generale, la Russia preferisce l’esilio invece di imprigionare gli attivisti, e molte migliaia di russi se ne sono andati. «Gli esiliati includono molte persone non direttamente coinvolte nella politica -specialisti della tecnologia, imprenditori, designer, attori e finanzieri- innumerevoli professionisti direttamente coinvolti nell’economia globale o che volevano semplicemente sentirsi connessi al resto del mondo», scrive Neil MacFarquhar nel ‘The New York Times’.

Questi gruppi, militari e civili, sono generalmente chiamati Resénik. Ma la verità è che c’è una fascia molto più ampia della popolazione pronta a ribellarsi se Putin istituisce una mobilitazione generale. Come gli Stati Uniti in Medio Oriente, la Russia fa molto affidamento su soldati professionisti e li integra con volontari e mercenari, oltre alla milizia ucraina filo-russa.

Ma per quanto tempo la Russia potrà mantenere la sua limitata campagna militare e per quanto tempo l’opinione pubblica sopporterà una guerra mortale, nessuno lo sa. Secondo l’avvocato russo per i diritti umani Alexei Tabalov, tuttavia, «Di recente ci sono state fughe di notizie dai media pubblici secondo cui Putin si starebbe preparando per una nuova grande offensiva in Ucraina in autunno e in inverno. Tuttavia, deve avere le risorse per farlo,soprattutto le risorse umane».

Ci sono tre indicazioni che una seria offensiva è in cantiere.

«In primo luogo, le autorità si stanno preparando per la mobilitazione», continua Tabalov. «Possiamo intuirlo dai sussurri e dai mormorii che trapelano da funzionari a vari livelli. In secondo luogo, la coscrizione di massa dei riservisti per un campo di addestramento militare per 1,5-2 mesi lo indica. Ciò significa che entro novembre-dicembre alcune migliaia di combattenti più o meno preparati potranno essere mobilitati al fronte. E in terzo luogo, le regioni e le organizzazioni mediche hanno ricevuto ordini per l’invio in Ucraina di medici e personale medico aggiuntivi su base volontaria e obbligatoria».

Non è affatto chiaro se la determinazione di Putin sia sufficiente per portare avanti la guerra. Dopotutto, la guerra della Russia in Afghanistan negli anni ’80 ha mostrato che solo perché stavano perdendo e il pubblico era stufo non significava che il governo o l’esercito fossero pronti a dimettersi. Ma questa è una nuova guerra e una nuova era, e forse il soldato russo stufo e il cittadino russo arrabbiato avranno più influenza sulla politica e sul governo.