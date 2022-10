Ucraina: la pace o la guerra nucleare, no alternative

Smanettando sul mio televisore, l’altro giorno ho colto al volo un Maurizio Landini, al solito con la maglia della salute e senza cravatta, dire, appassionato come sempre, che alla questione Ucraina si deve rispondere facendo la pace cercando la pace. Lo diceva -beh esagerata affermazione …-, cercava di dirlo, interrotto continuamente da uno che non so chi sia che sorridendo sprezzante urlava le solite cose ‘gli ucraini si devono arrendere, Putin deve vincere’, e così via. Il tutto sotto gli occhi impotenti, e secondo me inconsapevoli, di una conduttrice.

Una cosa del genere la ripete da tempo il signor Giuseppe Conte, capo ufficiale degli stellini. Certo, considerare Conte una persona affidabile o sincera è, a dir poco, molto difficile. Ma questo vale per Conte e per qualcuno dei suoi collaboratori, Casalino in testa, ma non per tutti, o almeno molti di coloro che hanno votato per il suo partito. Anzi, credo che una convinzione del genere, una pulsione simile sia molto diffusa tra gli italiani e non solo, cerchiamo di non essere troppo autolesionisti, e non solo perché le bollette crescono. Gli italiani sanno benissimo che la colpa è anche, ma solo anche, della guerra, ma anche e forse assai di più, della speculazione, voluta anche da alcuni Paesi europei.

Un’altra voce, da tempo si leva per chiedere la stessa identica cosa: fare la pace. È quella del Papa. Del quale si può dire quello che si vuole, ma non certo che cerchi di farsi eleggere in Italia o di voler governare in Italia. E nemmeno si può dire, spero, che sia un cretino qualunque, preoccupato della bolletta elettrica.

Ma, attenzione, anche altri parlano ambiguamente di pace: gli ‘amici‘ di Vladimir Putin come Matteo Salvini. Quelli sì, ne fanno un discorso di politica interna, di bassa politica interna e magari di interessi politici più ampi, ma poi non tanto.

Sta in fatto, però, che la guerra continua. E non solo continua, ma si aggrava sempre di più.

Vogliamo dire che Putin (come dicono con sprezzo i ‘giornalisti’ italiani) è un mascalzone, un delinquente da sottoporre a processi penali, ai quali sfuggirebbero però gli Stati che li propongono, come gli USA? Bene, d’accordo, diciamolo.

E allora?

Allora parliamoci chiaro, si parli chiaro.

Vogliamo (dico vogliamo perché l’Italia è, a quanto pare, perfettamente concorde, ormai, con gli USA) distruggere la Russia? Bene, si abbia il coraggio (stavo per dire l’onestà intellettuale … nella nostra politica!) di dirlo chiaramente. E si spieghi, a tutti gli italiani innanzitutto, cosa ciò può significare.

Perché un fatto è certo e chiaro come il sole: distruggere la Russia implica necessariamente una guerra nucleare, (era chiaro, a chi volesse intendere, fin dalla primavera). Qualche brillante analista d’oltre Oceano pensa che si potrebbe combattere con armi tattiche, quindi in Europa. Per l’Europa, Ucraina inclusa, anzi, in primis, sarebbe la distruzione.

A chi conviene, a chi serve? All’Ucraina certamente no. All’Europa nemmeno. Agli USA molto, alla Cina forse.

Ricordando sempre che nella guerra ucraina il problema reale è l’assetto del mondo da qui a cinquant’anni.

E siamo al punto politico fondamentale. Chi si sgola per la pace viene accusato di essere fautore di una cinica Realpolitik, priva di connotati etici. Si può sapere quale sia il connotato etico di una guerra nucleare tattica o anche di una continuazione di questo massacro continuo?

E qui la risposta, penso al tipo che ridacchiava schernendo Landini, come tanti fanno in altre trasmissioni e su altri giornali, è chiara e semplice: la Russia ha aggredito e quindi deve essere punita; l’Ucraina difende la propria integrità territoriale minacciata dalla Russia. Quindi la guerra deve continuare.

Non appena una situazione di stallo si profila e la guerra sembra fermarsi, favorendo così la pace, qualche arma nuova arriva, qualche colpo imprevisto si determina e si fa un altro passo in avanti nel … massacro. Certo, i civili sono ucraini, ma i morti sono morti, ucraini o russi che siano, in divisa o no. Il giochetto (è odioso dovere usare questa parola parlando di morti) di contare solo i morti di una parte dimenticando quelli dell’altra, non è solo eticamente indegno, ma anche giuridicamente.

Ma la premessa è quello che conta. La Russia è aggressore, l’Ucraina è aggredita.

Facciamo finta -sottolineo ‘facciamo finta’- che sia così. Non vogliamo che un tribunale internazionale lo accerti e lo faccia in termini neutri, cioè non di parte?

Il punto è questo, è sempre e solo questo, ed è sempre stato solo questo. Se due persone si azzuffano, gli astanti non prendono la parte dell’uno o dell’altro, ma li dividono e poi, poi si ragiona.

Perché non fare la stessa cosa anche in questo caso?

E invece, dopo le vittorie ucraine sul terreno, che stavano determinando una situazione di relativo stallo, cioè favorevole ad una trattativa, arriva il colpo al ponte sul mare di Azov. A cui la Russia reagisce alzando il tiro, per dire ‘attenti possiamo colpire ancora’, e gli USA (perché sono loro quelli che decidono tutto, non certo la Francia o la Gran Bretagna, e meno che mai la marionetta Stoltenberg, del quale il generale Tricarico mostra gli “abusi di potere”) minacciano di mandare armi ancora più potenti. Che colpiranno ancora più a fondo e a cui la Russia risponderà ancora più forte e se, come molti dicono (a mio parere sbagliando) la risposta è disperata, i massacri saranno ancora maggiori. E così prima o poi a qualcuno scapperà di mano la situazione.

Ciò che una persona civile non può non domandarsi è: quanta responsabilità in ognuno di noi c’è per ognuno di quei morti, per ognuno di quei profughi, ucraini vero l’Europa e ucraini verso la Russia, di cui nessuno parla?

La speranza è che qualcuno butti a mare Putin, ma è una speranza, che comunque potrebbe metterci di fronte ad una Russia ancora più arrabbiata. D’altra parte, Biden è alle prese con le elezioni e deve tenere alta la tensione fino allora. La guerra, una volta di più lo ripeto, ha un obiettivo terzo, la Cina. La quale incoronerà Xi Jinping per la terza volta al termine del 20° Congresso del Partito Comunista Cinese iniziato domenica 16 ottobre. E allora, l’atteggiamento prudente della Cina potrebbe diventare molto meno ‘pacifico‘.

E mentre si gioca questa rozza partita a scacchi, che con l’autodeterminazione e con la integrità territoriale non ha nulla a che fare, la gente muore, ma muore davvero. E, sembrerà strano, ma il diritto internazionale si preoccupa anche della gente che nuore.

È venuto il momento di mettere fine a questo assurdo, facendola la pace, imponendola ai due contendenti (da molto tempo lo sto dicendo e spiegando che si può ma non si vuole).

La Russia ha capito che una vittoria in Ucraina è impossibile. Bisogna ora che lo capiscano anche gli USA e ci si sieda ad un tavolo di trattativa, dove si pongano bene in chiaro i temi di origine veri dell’intero conflitto. E li si sciolga nell’unico modo noto da sempre all’umanità, la discussione, la trattativa, l’affermazione matura di diritti e obblighi.

La guerra si ferma solo FACENDO la pace, cioè AGENDO.