Ucraina: la pace di Emmanuel e Francesco

Sono colpevole, lo confesso, ma del resto lo sapete, sono colpevole di avere spesso -secondo alcuni troppo spesso- parlato di pace, pace in Ucraina, pace tra Russia e Ucraina, anzi, tra Russia e USA in Ucraina. Non ci provate a togliermi questa fissazione dalla testa!

Ho detto e ripetuto che la pace si fa, non arriva, si determina, non cade dall’alto dei cieli. E certo non ci ci si arriva intensificando la violenza. Intensificare la violenza, lo abbiamo visto, prolunga la guerra, permette di fare qualche movimento sul terreno, moltiplica le morti e le distruzioni e … svuota gli arsenali. Molti ci guadagnano, moltissimi ci perdono, anche la vita.

Era ed è tutto scritto a chiare lettere nella realtà della storia, oltre che nella logica degli uomini, se di logica si parli e, certo, anche di uomini.

Non occorre, quindi, che vi ricordi, ad esempio, che la pace passa anche (certo, solo ‘anche’) dalla Francia, alla quale il nostro Governo ha fatto ‘marameo’ in vista della ‘nuova società’ (??) della quale straparla Giorgia Meloni, ormai più parolaia del suo maestro Silvio Berlusconi, o, spero di no, più concreta del mancato maestro in orbace. Sì, la Francia, la perfida che si prende i migranti dalle navi e non dalla terra, ma anche quella che ci offre un trattato paritario come non mai (ripeto: non mai), e che, nonostante gli equilibrismi da trapezista di Sergio Mattarella, la nostra ‘Signor Presidente del Consiglio signora Giorgia Meloni’ ha sbeffeggiato evitando di celebrare l’anniversario di quel trattato, celebrato proprio come un ramo di ulivo da Emmanuel Macron, facendo un atto di esplicita offesa non solo non rispondendo al suo gesto, ma anche quando Macron gli (io direi ‘le’, ma … ) ha telefonato per condolersi dei fatti di Ischia, ‘dimenticando’ di parlarne. Ma ne ho già scritto.

Dicevo della Francia, perché Macron (non Meloni, anche se cominciano con la ‘m’ entrambi) incontra a breve Joe Biden a Washington, cioè sul serio, perché ora Biden ha bisogno di Macron e dell’Europa in questa partita globale, immensa, incomprensibile ad una sovranistella da borgata o a un sovranista-macho della ‘bassa’ lombarda, e che sempre più sfugge dalle mani dei due ormai chiaramente apprendisti stregoni Biden, Putin, e il loro apprendista Zelenski.

La partita globale è -lo abbiamo visto tutti salvo loro- un accordo diciamo così di non belligeranza tra la Cina e gli USA, avente ad oggetto (leggi: scusa) la guerra. Un accordo mica da niente: niente carri armati cinesi alla Russia e niente aerei all’Ucraina. Hai detto un piffero! È, potrebbe essere la storia.

Un accordo delicatissimo e traballante, che ha un bisogno stavolta disperato dell’Europa. L’aiuto glielo porta Macron, sbeffeggiato da Meloni, che ci taglia così fuori dai grandi giochi.

Lo avevo appena finito di dire. Certo, come afferma elegantemente Matteo Turato su ‘Formiche.net‘, per rafforzare la ‘difesa’ europea ‘contro’ la Russia, ormai per definizione ‘aggressore’ … fino a prova del contrario.

L’Europa (e quindi Macron) ha tutto l’interesse a dirlo ora e a farlo ora, salvo poi riprendere, a pace fatta, il vitale rapporto, tra l’altro ad altissima intensità culturale, con la Russia, magari non quella di Putin, ma Russia.

È nostro interesse: la Russia è qui, ai confini, ed è immensa. E può, se vuole, mobilitare due milioni di soldati magari armati male, ma … immaginate se marciassero sull’Europa? Una Europa e una USA alle prese, ormai, con la scarsità di munizioni e di armi. Anche la Russia, forse, e allora?

E in ciò, lucidissimo, forse uno dei pochissimi in Europa (non dico in Italia, mi viene da ridere) ad avere capito che sta succedendo: «Il mio appello si rivolge innanzitutto al Presidente della Federazione Russa, supplicandolo di fermare, anche per amore del suo popolo, questa spirale di violenza e di morte. D’altra parte, addolorato per l’immane sofferenza della popolazione ucraina a seguito dell’aggressione subita, dirigo un altrettanto fiducioso appello al Presidente dell’Ucraina ad essere aperto a serie proposte di pace», firmato Francesco Papa! Una finezza estrema, tutta da studiare: 2000 anni di storia in tre parole.

Che, però, non si ferma lì, ma va avanti deciso, netto, chiaro, inequivoco, quando dice che, appunto, la pace si fa, non si trova, si fa tra gli uomini. Vedete come è chiaro, netto, non invoca Dio per ‘portare’ la pace, troppo comodo direi io, la vuole portare lui con loro, e quindi: «chiedo con insistenza di fare tutto quello che è nelle loro possibilità per porre fine alla guerra in corso … e per promuovere e sostenere iniziative di dialogo … Per favore facciamo respirare alle giovani generazioni l’aria sanata della pace, non quella inquinata della guerra, che è una pazzia!». La vedete la forza di quel ‘per favore’, che dice che la pace la si persegue, la si fa, non la si trova, non te la porta Dio, che ha altro da fare.

E infatti, pare, le diplomazie sono al lavoro, freneticamente. Sono al lavoro in Cina e in USA e a Parigi, oltre che a Mosca e a Kiev, dove la sordità è maggiore, da parte, va detto anche questo, di uno Stato che si sente privato di una parte del ‘suo‘ territorio.

Appunto, sono quelle virgolette che devono scomparire. E possono scomparire solo se ci si rimbocca le maniche a fare la pace.

Pare che vi siano aperture da parte russa e perfino statunitense, per lasciare alla diplomazia vaticana, non per nulla la più antica del mondo, il compito di tessere i fili di una tessitura di pace destinata a crescere, non come quella di Penelope a smontarsi di notte.

E in questo l’Europa, e specialmente Macron e la Germania, sono essenziali. Hanno la forza diplomatica e culturale, hanno i legami vecchi di amicizia, specie quelli tessuti dalla signora Angela Merkel oggi criticati ma utili come non mai, hanno (Macron ha) l’arma atomica, che spunta la stessa minaccia russa.

Avrebbero l’Italia, abbastanza bizantina da saper trattare, abbastanza colta da mettere la sua storia e la sua cultura a disposizione della pace, non lontana dai due contendenti ufficiali, specie con la massiccia immigrazione in Italia di ucraini.

‘Avrebbero‘, perché la signora Meloni conduce un Governo che ignora tutto ciò, e immagina una società nuova in Italia figlia delle sue ‘idee’, ma chiusa al valore e ai valori della globalità e della globalizzazione, e si soddisfa di orgoglio per aver fatto ‘marameo’ a Macron.

Un altro mondo, purtroppo.