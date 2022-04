La distribuzione multipolare del potere che caratterizza la geopolitica contemporanea ha generato squilibri di sicurezza a causa delle disuguaglianze economiche, della geografia,della demografia, dell’esercito e della natura del governo. Ha incitato a una spinta per il controllo e l’ascesa al potere: questo è stato distorto in un conflitto in Ucraina.

La violenza di massa vista nel corso delle due guerre mondiali nel solo XX secolo è stata causata proprio da questi squilibri. Ciò lasciò il posto, nel 1945, a una relativa ‘stabilità’ sottolineata dalle tensioni bipolari in Europa e dalla Guerra Fredda. Ma non forniva in alcun modo lo stesso freddo conforto in altri continenti. La fine della Guerra Fredda, nel 1991, ha inaugurato due decenni di un ordine mondiale unipolare sfrenato, prima di un ritorno al complesso agglomerato delle potenze multipolari di oggi.

La distribuzione dell’energia multipolare all’inizio del XX secolo era diversa. In un mondo di potenze imperiali, colonie e un sistema degradato che serviva gli interessi dell’egemone prevalente, gli attori principali provenivano dall’Europa, dagli Stati Uniti e dal Giappone. Al contrario, il 21° secolo si distingue per una serie di attori interdipendenti fondamentali per domini che vanno oltre l’esercito.

Si ritiene che il bipolarismo assicurasse un minimo di sicurezza, garantito dalle due superpotenze. Tuttavia, le guerre combattute tra il 1945 e l’89 in poi hanno smentito tale analisi. Data l’intensità e le vittime, il verificarsi delle guerre racconta una storia diversa. Tra il 1945 e la fine della Guerra Fredda, sono state combattute 236 guerre, mentre 147 sono state combattute dal 1990 al 2020. Queste statistiche difficilmente suggeriscono che la Guerra Fredda sia stata un periodo pacifico nella geopolitica. Chiaramente, la pace non è interamente una funzione della distribuzione dell’energia.

La via della pace, sostiene un’altra scuola di pensiero, passa attraverso la cooperazione economica . Questa visione presuppone che ogni Stato, grande o piccolo, svolga un ruolo nel sistema economico globale. In teoria, una tale circostanza rende il mantenimento della sicurezza e della sovranità di uno Stato una responsabilità collettiva. Purtroppo, la competizione per la sicurezza e l’assenza di regole accettabili per il partenariato rendono la cooperazione economica astrusa. La raffica di sanzioni economiche che l’Occidente ha imposto alla Russia per il suo assalto militare all’Ucraina, così come le controingiunzioni russe sono un indicatore della complessità delle relazioni economiche. Il caso del Sud Sudan, d’altra parte, suggerisce che la debolezza è ostinatamente duratura. Non invita alla pace, poiché l’attività economica può essere minacciata sia da Stati più potenti che cercano un vantaggio strategico, sia internamente da elementi ‘egoistici‘.

L’esame dei tre paradigmi di potere finora considerati presenta una prospettiva piuttosto sconcertante sull’impatto più ampio della dispersione o della concentrazione del potere. Non vi è alcun argomento convincente su quale dei sistemi sia più favorevole a un mondo più stabile.

Dal 1945, un principio fondamentale della stabilità internazionale è che le Nazioni hanno il diritto all’autodeterminazione e che i confini sono inviolabili. Eppure, la Russia ha trasgredito questa convinzione quando, nel 2014, ha annesso parti dell’Ucraina nella penisola di Crimea. Nel febbraio 2022 ha invaso l’Ucraina per motivi di sicurezza strategica e conformità etnica. L’intento era quello di creare un baluardo difensivo controuna NATO che avanza verso est.

Spinta dalla visione di invertire le conseguenze del crollo dell’Unione Sovietica, la sfida all’ordine globale del dopo Guerra Fredda si riflette nella‘Dottrina Putin‘. Ciò si basa sul rifiuto di un ordine globale concepito dall’occidente e sull’accettazione dell’eccezionalismo russo. Scavando più a fondo, è distinguibile che l’esemplare del ‘potere multipolare contemporaneo‘ ha, in molti modi, attivato la ‘Dottrina Putin‘ e ha messo in moto gli eventi che hanno portato all’invasione dell’Ucraina.

La crisi è un banco di prova per verificare se le istituzioni democratiche si atterranno ai loro principi. Mentre le dispense autocratiche osservano lo scenario tenendo d’occhio quanto risolutamente l’Occidente sosterrà le sue strutture di sicurezza, anche il Memorandum di Budapest sulle garanzie di sicurezza è sotto esame. Pechino, in particolare, sarà vigile, mentre formula piani per invadereTaiwan, consolidare le rivendicazioni nel Mar Cinese Meridionale e promuovere il suo disegno aggressivo in Ladakh.



In gioco, quindi, l’intero ordine internazionale e i suoi sistemi di sovrintendenza. I potenziali aggressori devono essere dissuasi dall’idea dell’orrore dell’assoggettamento geografico. La tragedia dei tempi, tuttavia, è che i grandi principi non sfidano la realpolitik.

Vi è, quindi, la necessità di una profonda ricostituzione istituzionale. I sistemi attuali, in linea di massima, rispondono a un passato guidato dall’interesse personale e dall’equilibrio di potere. Tuttavia, le preoccupazioni e le realtà globali come la pandemia e l’impatto dei conflitti sulle reti economiche mondiali, fanno della sopravvivenza e della prosperità individuale una funzione collettiva. La necessità è per politiche universali che ispirino stabilità. Devono avere un’espressione regionale che renda la sicurezza dei più piccoli una responsabilità condivisa. Queste non sono prescrizioni, ma i principi che devono guidare l’azione.

L’ONU è vista come irrimediabilmente impotente quando è coinvolta una grande potenza. Non solo la sua architettura di sicurezza deve essere rimodellata per ampliare i membri permanenti del Consiglio di sicurezza, ma l’intervento di una forza di mantenimento della pace o di un organo negoziale deve essere obbligatorio al primo segnale di conflitto armato.

La deterrenza nucleare è attribuita alla prevenzione dei conflitti. Tuttavia, l’invasione russa dell’Ucraina getta una luce dura su come l’idea sia stata ribaltata. L’indicatore più ovvio è che Mosca sta usando la deterrenza nucleare non per proteggere la Russia, ma piuttosto per fornire spazio all’azione convenzionale. Le armi nucleari della NATO dissuadono la Russia dall’impegnarsi in una più ampia battaglia europea, ma lasciano l’Ucraina coinvolta in una guerra senza speranza. Allora perché la NATO fornisce armi senza impegnare armi pesanti, difesa aerea o truppe in difesa dell’Ucraina? È per prolungare il conflitto e fare dell’Ucraina un banco di prova? Dopotutto, la NATO è consapevole che coinvolgere la Russia in un conflitto diretto segnerà l’inizio della terza guerra mondiale. Allora perché non adottare misure più audaci per incoraggiare i negoziati?

La strada per la pace inizia con l’accettazione delle realtà e poi tenta un armonioso amalgama di principi. La percezione che la pace sia affine alla democrazia è una visione nelle relazioni internazionali che alcuni potrebbero escludere come donchisciotteschi. L’imbroglio in Ucraina suggerisce che le democrazie sono suscettibili all’isteria bellica tanto quanto gli Stati autoritari. Mentre ciascuna parte fa girare la sua narrativa autoindulgente, ciò che soffre è l’idea stessa di interdipendenza globale.