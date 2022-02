La principale questione evidenziata dalla crisi ai confini dell’Ucraina negli ultimi mesi si è concentrata prevalentemente sul ruolo della Nato e sugli attriti sull’espansione verso est dell’alleanza. Questo è stato un messaggio costante che emerge dal Cremlino: che l’adesione alla NATO di molte parti del vecchio blocco sovietico e la potenziale adesione dell’Ucraina all’alleanza rappresentano una minaccia per la sovranità russa.

Ma la decisione di accettare ex membri del Patto di Varsavia, l’alleanza difensiva che comprendeva l’URSS e diversi paesi dell’est europeo, è oggetto di una storia revisionista. Questo sta perpetuando un mito secondo cui la Nato ha promesso di non espandersi verso est dopo lo scioglimento dell’Unione Sovietica.

Nel 2014, l’ex leader sovietico Mikhail Gorbaciov ha celebrato il 25° anniversario della caduta del muro di Berlino osservando in un’intervista che l’allargamento della Nato “non era affatto discusso” in quel momento:

Nessun Paese dell’Europa orientale ha sollevato la questione, nemmeno dopo che il Patto di Varsavia ha cessato di esistere nel 1991. Nemmeno i leader occidentali l’hanno sollevato.

Non c’era, ha detto, alcuna promessa di non allargare l’alleanza, anche se nella stessa intervista Gorbaciov ha anche affermato di ritenere che l’allargamento sia stato un “grande errore” e “una violazione dello spirito delle dichiarazioni e delle assicurazioni fatte” nel 1990.

In effetti, l’unico accordo formale firmato tra i Paesi della Nato e l’URSS, prima del suo scioglimento nel dicembre 1991, era il Trattato di insediamento definitivo nei confronti della Germania. Le promesse fatte riguardano specificamente la Germania e il territorio dell’ex DDR, che erano sullo spiegamento di forze della NATO non tedesche nella Germania orientale e sul dispiegamento di armi nucleari – e queste promesse sono state mantenute.

In cerca di sicurezza

Nel tentativo di sviluppare un ruolo nell’ordine internazionale dopo la fine della guerra fredda, la Nato si è riallineata verso una funzione di sicurezza per la gestione delle crisi e la prevenzione dei conflitti. L’alleanza ha accettato nel luglio 1992 di offrire di svolgere compiti di mantenimento della pace per conto delle Nazioni Unite e della Commissione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. Il Consiglio di cooperazione del Nord Atlantico (NACC) è stato istituito nel 1991 con l’URSS e gli ex Paesi del Patto di Varsavia come membri, per consentire il dialogo e rafforzare la trasparenza tra l’Europa occidentale e orientale.

Ma molti Paesi dell’ex Patto di Varsavia volevano un maggiore livello di sicurezza della loro sicurezza dopo il crollo dell’Unione Sovietica, in particolare Polonia, Ungheria e Cecoslovacchia. Questi paesi hanno debitamente firmato la Dichiarazione di Visegrad nel febbraio 1991, con l’obiettivo del “pieno coinvolgimento nel … sistema di sicurezza europeo”.

La relativa sicurezza degli Stati dell’Europa orientale è stata messa in discussione durante gli anni ’90 a causa del tentato colpo di stato di ottobre a Mosca nel 1993, della prima guerra cecena nel 1994 e dell’assistenza russa alla Repubblica separatista dell’Abkhazia nel Caucaso meridionale. La combinazione di questi eventi ha aumentato la percezione di vulnerabilità, in particolare negli stati baltici, indicando che Mosca era pronta ad agire militarmente per perseguire i suoi obiettivi di sicurezza.

Accanto alle crescenti preoccupazioni in materia di sicurezza dei paesi dell’ex Patto di Varsavia, all’inizio degli anni ’90 vi fu un dibattito significativo sui meriti dell’allargamento. Piuttosto che saltare direttamente all’allargamento della Nato, il Partenariato per la pace (PfP) è stato istituito nel 1994 e comprendeva membri della NACC e Paesi dell’ex Unione Sovietica dell’Asia, come il Kirghizistan e il Kazakistan. Il risultato è stata una maggiore formalizzazione degli accordi di sicurezza, inizialmente sviluppati dal NACC, in una struttura che ha consentito ai membri del PfP di impegnarsi in operazioni di mantenimento della pace della NATO nell’ex Jugoslavia.

La Russia ha partecipato a questi nuovi accordi di sicurezza e ha voluto chiarire che l’allargamento della NATO non rappresentava una minaccia alla sicurezza per la Russia. L’allora Presidente della Russia, Boris Eltsin, scrisse in una lettera del settembre 1993 all’allora presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton: “Qualsiasi possibile integrazione dei paesi dell’Europa orientale nella Nato non porterà automaticamente l’alleanza in qualche modo contro la Russia”. Quindi veniva chiaramente segnalato che la Russia non si opponeva alla direzione che stava seguendo la nuova architettura di sicurezza europea.

I tre Paesi di Visegrad furono debitamente invitati ad aderire alla Nato al Vertice di Madrid del 1997, a cui si unirono nel 1999. La Slovacchia fu costretta ad aspettare fino al 2004. La mossa fu ampiamente sostenuta dalla popolazione dei paesi che aderirono. Ad esempio, gli ungheresi hanno votato l’85,3% a favore dell’adesione alla Nato in un referendum.

Non più nemici

Il fondamento delle relazioni Nato-Russia, il Nato-Russia Fouding Act, è stato firmato anche al Vertice di Madrid del 1997 insieme agli inviti all’allargamento. Come secondo accordo formale dell’era del dopo Guerra Fredda tra Russia e Nato, l’atto conferma che “la Nato e la Russia non si considerano avversarie” e che la trasformazione della Nato è “un processo che continuerà”. È quindi chiaro che l’allargamento della NATO non è stato considerato un problema primario per la sicurezza della Russia.

Gli Stati baltici hanno apertamente perseguito l’adesione alla Nato, in seguito alla firma della Carta di partenariato baltico con gli Stati Uniti nel 1998. Piuttosto che opporsi all’adesione al Baltico, la Russia ha effettivamente aiutato a realizzarla risolvendo le controversie sui confini con la Lituania.

La Russia ha anche dimostrato il suo continuo desiderio di mantenere una relazione di sicurezza cooperativa sviluppando il Consiglio Nato-Russia nel 2002. Nonostante l’occupazione russa della Crimea e del Donbass, entrambi legalmente ancora parte dell’Ucraina, il consiglio si è ancora riunito diverse volte all’anno , da ultimo il 12 gennaio 2022, accanto alle linee di comunicazione informali che rimangono continuamente aperte.

L’allargamento della NATO è stato un argomento controverso, sia all’interno che all’esterno dell’alleanza, dagli anni ’90. Ma, quando la situazione attuale è collocata in un contesto appropriato, si può sostenere che la Nato non è un’alleanza aggressiva ed espansionistica. Sembra anche che la Russia abbia dato almeno tacita approvazione all’allargamento, anche per gli ex Stati baltici sovietici, e stesse segnalando il suo desiderio di essere un partner nell’architettura della sicurezza europea.

Ovviamente questo è cambiato negli ultimi dieci anni. Ma la ragione di quel cambio di relazione non è la Nato, è Vladimir Putin.