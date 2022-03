Purtroppo sappiamo che la Luna, solo certe volte può ‘parlare’ nelle poesie, come ci confermano queste semplici frasi di Gianni Rodari:

Chissà se la luna di Kiev è bella come la luna di Roma,

chissà se è la stessa o soltanto sua sorella.

“Ma son sempre quella!

– la luna protesta –

non sono mica

un berretto da notte

sulla tua testa!

Viaggiando quassù faccio lume a tutti quanti,

dall’India al Perù, dal Tevere al Mar Morto,

e i miei raggi viaggiano senza passaporto”.

E la Luna facendo lume a tutti quanti, certamente illuminerà anche l’odierna città di Kiev e tutto il territorio della Repubblica Ucraina.

E allora, se potesse vedere davvero, cosa vedrebbe nelle sue notti in piena luminosità? E quante lacrime potranno cadere dai suoi crateri per donare quell’acqua utile per lavare le bambine e i bambini, le madri e le nonne, per pulire il corpo straziato dei morti civili sulle strade o dentro le case o sotto i bunker? E per purificare il corpo insanguinato di tutti quei ragazzi e uomini chehanno fatto di tutto per difendere la loro nazione?

E se la Luna potesse veramente parlare che cosa mai potrebbedire, paralizzata dalle brutture e dalle ingiustizie che ogni notte schiarisce su tutti i paesi e le città bombardate di una nazione che ha dato i natali a Bulgakov, a Horowitz, a Malevic, a Gogol, etc., solo per un sadico e disumano pensiero di prepotente affermazione di potere?

No, carissimo Gianni Rodari, è meglio che la Luna continui a ‘parlare’ nelle poesie, nelle canzoni, nei dipinti… perché difronte a queste immagini di Kiev e di tutta l’Ucraina, perché difronte alla grande offesa fatta da Putin all’umanità intera, non ci sono parole da dire quando il piede straniero è sopra il cuore, quando i morti sono abbandonati nelle piazze e sull’erba dura di ghiaccio, quando si fa straziante il lamento d’agnello dei fanciulli, quando si ode l’urlo nero della madri in fuga con i loro piccoli verso una speranzosa salvezza, quando i padri piangono a dirotto nel salutare le loro figlie senza avere la certezza di riabbracciarle…

No, caro Gianni, ci sono momenti in cui, come ha brutalmente e poeticamente espresso Salvatore Quasimodo, non ci sono più gli occhi per vedere, e tantomeno parole da proferire… ma quanto piuttosto fiumi di lacrime sorde e mute perché, come Alle fronde dei salici, per voto, anche le nostre cetre erano appese,oscillavano lievi al triste vento. Mentre la Luna, muta e cieca, illumina questo funesto orrore e noi continuiamo a restare attoniti in questo silenzio pesante e ferale di suoni che mai avremmo voluto udire.