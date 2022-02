Con l’attacco all’Ucraina, il Presidente Vladimir Putin «ha scelto una strada segnata da rischio e incertezza per la Russia», afferma Crisis Group.

La domanda non è chi vincerà la guerra, basta guardare lo squilibrio delle forze in campo. L’Ucraina sarà sopraffatta dall’esercito russo, conviene il think tank americano dedito alla risoluzione dei conflitti. «Come hanno appreso gli Stati Uniti in Iraq e in Afghanistan, rovesciare un governo e creare qualcosa di fattibile al suo posto sono due cose molto diverse. Installare un regime surrogato in grado di controllare una popolazione ostile in assenza del sostegno militare russo sarà difficile, anche se quel governo estendesse le tattiche terroristiche che Mosca sembra pronta a schierare per sradicare l’opposizione.

L’occupazione a titolo definitivo sarebbe enormemente costosa. Non si sa fino a che punto l’economia russa sarà in grado di sopportare le sanzioni paralizzanti previste dall’Occidente.

Nel frattempo, la campagna aggressiva di Putin ha dato nuova vita alla NATO e ha provocato proprio quel tipo di accumulo di truppe ai suoi confini che lui ha cercato di scoraggiare. Mentre molti Paesi non occidentali fino ad ora hanno evitato una forte condanna della belligeranza della Russia, invadere un Paese sovrano con un pretesto così fragile può arrecare un danno duraturo alla posizione internazionale di Putin al di là dell’Occidente.

Perché, allora, una mossa così pericolosa?».

«La storia raccontata nel discorso», disponibile alla lettura qui quando il collegamento è funzionante, «del Presidente Putin riflette una visione del mondo in cui l’espansione verso Est delle istituzioni occidentali è un gioco a somma zero che limita intenzionalmente, indebolisce e mira a costringere la Russia a livello politico,militare ed economico. Come ha detto Putin, anche se l’Ucraina non è sulla buona strada per aderire alla NATO, Mosca vede i suoi crescenti legami con l’alleanza come un pericolo, che potrebbe portare allo spiegamento di forze e infrastrutture della NATO in Ucraina, il tutto con l’obiettivo di minacciare la Russia. Mosca non si fida delle promesse verbali della NATO che l’Ucraina non aderirà e che nessuna infrastruttura sarà dispiegata nel Paese. Considera l’espansione della NATO fino ad oggi, per la quale incolpa principalmente gli Stati Uniti, come una sostanziale violazione della fede. Gli storici discutono sul grado di affidabilità offerto all’Unione Sovietica che l’alleanza non sarebbe cresciuta, ma è chiaro che a Mosca non sono state concesse garanzie formali. Questa esperienza storica aiuta a spiegare la richiesta russa di accordi ‘legalmente vincolanti‘ questa volta».

Tuttavia, è probabile che altri fattori siano in gioco nella decisione del Presidente Putin di optare per la guerra.

Uno potrebbe essere che Mosca giudichi la forza militare come uno dei suoi strumenti di maggior successo negli ultimi anni. In Siria, l’intervento della Russia ha cambiato il corso della guerra, sostenendo il regime di Bashar al-Assad e ponendo la Russia in un ruolo fondamentale. Mosca potrebbe vedere il suo intervento del 2008 in Georgia come un aiuto per impedire a quel Paese di allinearsi più strettamente con la NATO e l’UE. Potrebbe credere che solo l’uso della forza convincerà l’Ucraina e gli ucraini che non hanno altra scelta che allinearsi con la Russia, in particolare perché gli Stati occidentali non cavalcheranno in loro soccorso».

«La tendenza alla coercizione potrebbe essere stata rafforzata negli ultimi due anni quando un circolo consultivo già ristretto attorno a Putin si è ulteriormente ridotto a causa delle precauzioni COVID-19. Come un osservatore sostiene, questo circolo probabilmente è arrivato ad escludere coloro che sono più moderati e concentrati sullo sviluppo economico a favore di coloro che seguono una linea più dura e sono inclini alle opinioni a somma zero sopra descritte. Quelle persone, e sembra lo stesso Putin, vedono un Occidente che sta perdendo terreno geopoliticamente e allo stesso tempo agisce in modo aggressivo nei confronti della Russia, creando sia l’opportunità che l’imperativo per Mosca di sfruttare il proprio vantaggio. Secondo questo calcolo, l’Ucraina, con legami storici così stretti con la Russia, sarebbe un luogo logico per il Cremlino per tracciare una linea. Questo gruppo, inoltre, è improbabile che venga dissuaso dalle sanzioni, ritenendo che l’Occidente sia determinato a schierarle nel tentativo di strangolare l’economia russa qualunque cosa faccia, e che siano irrilevanti per se stessi personalmente, poiché molti sono già designati».

«La guerra è quasi certamente stata lunga nella pianificazione. L’accumulo vicino all’Ucraina, iniziato con la versione più piccola nella primavera del 2021, ha dato a Mosca le opzioni su cui ora ha agito. Le mosse di Mosca delle ultime settimane mostrano segni di essere state orchestrate con cura. La riunione del Consiglio di sicurezza nazionale del 21 febbraio non solo sembrava di legno, nonostante le assicurazioni di Putin che non lo fosse, ma sembrava essere stata registrata con largo anticipo, sulla base degli orologi visibili sui polsi dei partecipanti. I giornalisti dell’intelligence open source si sono chiesti se l’evacuazione dalle repubbliche separatiste fosse performativa dopo essere stata individuata nei metadati del video che entrambi i leader separatisti a Luhansk e Donetsk hanno registrato le richieste di evacuazione la mattina del 16 febbraio, due giorni prima della loro messa in onda. Pianificato a lungo non significa necessariamente inevitabile. Ma la riluttanza di Mosca a spostarsi dalle sue posizioni negoziali massimaliste iniziali, e la sua continua escalation, incontrando per tutto il tempo i leader occidentali e in alcuni casi promettendo persino di ritirare le truppe, suggeriscono che non c’era molta speranza che avrebbe accettato un accordo negoziato prima della capitolazione totale.

«I critici della politica occidentale guardano a decisioni fatali riguardo all’allargamento della NATO dopo la Guerra Fredda e suggeriscono che questa crisi è in parte opera dell’alleanza. Ma qualunque sia il merito di questa argomentazione, il completo ritorno allo status quo pre-1997 richiesto dalla Russia non è mai stato realistico negli ultimi mesi, ed è fuori questione ora.

Così è stata anche la sua insistenza sul fatto che la NATO si impegnasse formalmente a cessare l’espansione. In primo luogo, mentre l’Atto istitutivo della NATO-Russia del 1997 proibisce lo stazionamento permanente di consistenti forze NATO sui territori dei nuovi membri, molti di questi nuovi membri vedono la presenza sul loro suolo di forze a rotazione più piccole come fondamentale per la sicurezza, non da ultimo perché li ritengono cruciali per dissipare qualsiasi pensiero che Mosca potrebbe avere di un’azione aggressiva -una considerazione tutt’altro che accademica, dato il corso degli eventi in Ucraina. In secondo luogo, sebbene abbiano chiarito che non intendono ammettere l’Ucraina a breve, i membri della NATO non sono in linea di principio disposti a revocare la promessa aperta che avevano fatto nel 2008. In terzo luogo, i governi occidentali erano ragionevolmente preoccupati per il precedente che potrebbero creare sembrando cedere alla diplomazia russa delle cannoniere e la possibilità che gli oppositori politici interni possano tentare di definirli deboli.

In questo contesto, gli Stati Uniti e i loro partner della NATO hanno intrapreso la migliore strada a loro disposizione, chiarendo che avrebbero sostenuto, ma non militarmente, l’Ucraina; riunirsi dietro una serie significativa di costi da imporre in caso di ulteriore aggressione; esporre i piani e le intenzioni russe in modo da derubarla di legittimare argomentazioni davanti a un pubblico internazionale; e la creazione di una seria opzione diplomatica per discutere le questioni di maggiore preoccupazione per Mosca. Questo approccio non è mai stato garantito avesse successo. Ma le alternative -mettere sul tavolo il confronto militare tra potenze nucleari o non fare nulla, incoraggiando così l’impressione di un’aggressione a costo zero- sarebbero state peggiori».