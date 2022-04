Ucraina: la libertà a chiacchiere e la pace 'oscena'

62° giorno di guerra in Ucraina. Sorvoliamo sulle considerazioni, sempre più frequenti e sempre più improbabili, sulla ‘psicologia del dittatore’, sullo ‘stato confusionale di Putin’, sulla ‘demenza strategica’, ‘sull’autocrate che non sa che succede’, ‘sull’incapacità dell’esercito russo di combattere’, eccetera, eccetera. Siamo al ridicolo. Aumentato a dismisura dai commenti irridenti e perfino blasfemi sulla presenza del ‘macellaio Putin’ alla celebrazione della Pasqua ortodossa. Ripeto, ormai siamo al ridicolo ed alla recitazione della stessa scena da mille attori privi di fantasia.

E però non si può sorvolare, sulla violenta, anche qui blasfema anche politicamente, invettiva di Enrico Mentana sulla assenza della bandiera ucraina dal corteo della marcia per la pace Perugia Assisi. Ho detto blasfema, sbaglio, è molto peggio, è un insulto deliberato non solo e non tanto ai manifestanti, quanto al Papa, alla Chiesa, ai francescani. Ma specialmente è la falsificazione strumentale della realtà, mascherata da commento ‘liberamente‘ critico. Forse un giorno o l’altro potremo trovare il tempo per parlare un po’ della libertà, intesa come ‘io sono libero di dire quello che voglio perché io dico che sono libero, tu sei libro come me ma io ti impedisco di dire quello che vuoi’.

Passiamo anche sopra al commento acido e cinico sulla mancanza di solidarietà dei marciatori verso l’Ucraina e la sua sofferenza, il disgusto è già abbastanza profondo. Ma cerchiamo di ragionare, solo un momento, per carità, poi torniamo tutti al pensiero unico.

Già il giorno prima, ‘Repubblica‘ (vessillo di libertà e progresso … ormai da ridere, imbracciato dal vetero-capitalismo della famiglia Agnelli), aveva anticipata da par sua l’idea, con un articolo in cui si definiva «osceno» il manifesto della marcia della pace: ‘osceno’, avete letto bene. Osceno perché mostra la volontà di opporsi alla guerra, sempre e comunque, e il manifesto mostra che se c’è guerra i proiettili arrivano da entrambe le parti e fanno egualmente male. Ma questo non si deve dire, ragazzi: la ‘guerra giusta’ è bella, chi stabilisca che è giusta è altro discorso, anzi, sono gli USA, e il fatto che il concetto stesso di ‘guerra giusta’ immaginato da Sant’Agostino alcuni anni orsono, è ormai considerata una ‘cavolata’ da tutti, Chiesa Cattolica inclusa.

Beninteso, ciò non vuol dire permettere o peggio condividere l’aggressione. Perché, parliamoci chiaro, cari Mentana e cara ‘Repubblica‘, questi commenti, non dicono esplicitamente (ma talvolta, a dire il vero, lo fanno anche) che chi è per la pace è a favore di Vladimir Putin e vuole massacrare gli ucraini, ma lo lasciano intendere perfettamente, attribuendo (questo sì oscenamente) a chi cerca, come il Papa, di difendere la pace, e magari di imporre la pace, la volontà di privilegiare o di giustificare o di sostenere la Russia, o Putin se preferite.

Certo, bisogna essere onesti fino in fondo: quando si vede un senatore della Repubblica portare in Senato la ‘Z‘ della guerra, che ti prudano le mani è il meno, anche se, alla fine, la persona è quello che è. Solo che, anche qui, ciò che offende, non è la scelta di campo, che quando razionalmente motivata e onesta è una manifestazione di libertà, ma la volontà ‘provocatoria‘ (infantilmente) che diventa una manifestazione di stupidismo protagonistico quando lo si fa in Senato e a scopo di protagonismo. Che poi quel tizio venga cacciato dal partito, per unilaterale decisione del sedicente leader del partito medesimo, è la controprova della assenza di libertà, cioè di democrazia, nonché in qual partito, nella società italiana che quel partito permette.

Ma, insomma, la libertà è solo quella di chi concorda col pensiero unico? O c’è qualcuno che stabilisce cosa si può dire e cosa no, e se dici la cosa sbagliata ti arrestano? È questa l’idea di libertà che hanno Mentana, la ‘Repubblica‘, quel senatore, e, magari, il ridicolo Carlo Calenda che va in vacanza in Grecia con i figli (poveretti, mi fanno una pena che non vi dico!) e gli recita, in favore di telecamere, il discorso di Pericle, e, pare, sbaglia pure qualcosa! La prossima volta farà due volte la corsa di Maratona, con la toga da senatore romano, però.

È questa la cosa che mi preoccupa: la libertà intesa come chiacchiera, come apparenza, come rito, e, sempre, come imposizione.

E poi, per peggiorare la cosa, la oscena (questa di nuovo sì, oscena) assimilazione della Resistenza italiana, della lotta di un popolo contro il regime in atto antidemocratico e massacratore, fascista insomma, alla guerra ucraina. Per me, in particolare sensibile forse più di altri ai temi giuridici, una cosa del genere suona assurda, specie se riempita, del tutto ‘a vanvera’, del tema della autodeterminazione dei popoli.

Però, poi, Nadia Urbinati, con toni pacati dice chiaro, chiaro: «In Italia, invece, ‘non c’era stato un nemico entrato a forza’, anzi, l’unico esercito entrato a forza fu quello degli Alleati. Da noi era quindi mancato ‘l’odio per lo straniero invasore’ e i motivi patriottici erano associabili ‘ad un’idea di patria meno elementare, meno fisica’ e meno nazionalista. Questa fu una differenza notevole». Appunto, sottolineo, meno fisica, meno nazionalista, anzi, non nazionalista: parte della Resistenza italiana (questa sì con la maiuscola, ma non ‘alleati’, francamente) era addirittura già europeista.

Due cose lontanissime, che più lontane non si può. Il che non vuol dire esprimere un giudizio negativo sulla ‘resistenza‘ (ma tecnicamente si chiama ‘difesa‘) ucraina, ma solo che è un’altra cosa. Talmente altra, che la risposta non è la medesima, non è data con le armi e dalle armi.

Ma specialmente non è data esaltando al massimo l’ego (altro che Putin) di Volodymyr Zelenski, che ormai vive in un mondo un po’ estraneo alla realtà, e si convince di essere lui il centro del mondo, di potere decidere lui, di poter fare valere la propria volontà, lodato com’è e incoraggiato dai vari Joe Biden, Tony Blinken, ecc…. Al punto, assurdo e autolesionistico, che si permette di attaccare il Segretario Generale delle Nazioni Unite che va a cercare una sorta di mediazione da Putin e poi, si ripromette, da lui. Non ho ben capito se, nella sua megalomania, abbia addirittura rifiutato di parlargli, certamente si è arrabbiato perché andrà, prima da Putin!

Una missione silurata (ecco perché le parole di Zelenski, al solito imbeccato!) subito, prima che iniziasse, dagli USA, che, per lo stesso giorno in cui Antonio Guterres va a Mosca, convoca una riunione della NATO per discutere su cosa fare. Un atto chiaramente ostile al negoziato, che fa seguito all’ennesimo invio (poi non si capisce se tutta quella roba arrivi davvero o sia solo in viaggio) di armi e alla visita notturna del coraggioso Blinken. Tutte cose che certo non aiutano la ‘missione’ di pace del Segretario Generale delle Nazioni Unite. Ma, anzi, segnano un ulteriore passo nella marcia iniziata molti anni fa di progressivo sgretolamento delle Nazioni Unite, occasionalmente, questa volta, favorevoli alle proposte USA, ma abitualmente ostili ad esse.

Come dico, non so se Zelenski si degnerà di ricevere Guterres, ma certo se non lo facesse, non sarebbe male: sarebbe un contributo di chiarezza in una situazione molto poco chiara specie per la rumorosità della propaganda. Mostrerebbe, cioè, la verità, e cioè che Zelenski non conta nulla e che il vero interlocutore è Biden, anzi, nemmeno lui, che stringe mani al vento, ma il suo entourage. E sottolineo Biden perchè, purtroppo, ormai l’Europa è tagliata fuori.

Certo, la vittoria mette Emmanuel Macron finalmente in condizioni di agire non pressato dalla campagna elettorale, e Macron, si sa, è molto meno succube della propaganda corrente. E chi sa che non faccia in tempo a concordare una azione comune con gli unici uomini di Governo ancora ‘liberi‘ da impegni di facciata, oltre lui, Olaf Scholz e Mario Draghi.

Quest’ultimo, in particolare, che sta organizzando visibilmente senza fretta (ma c’è sempre Giggino in agguato) un incontro con Zelemski, potrebbe contribuire a riportare la questione nei suoi termini reali, e specialmente nel fare uscire la ‘trattativa’ dal terreno dell’insulto e dello scontro, per farla approdare sul terreno della ragionevolezza e, cioè, della pace.

‘Il Foglio‘ (quello con la puzza sotto il naso!) è uscito ieri con un bella (dal punto d vista estetico senza dubbio veruno) immagine, ma anche stimolante, della bandiera della NATO … sott’acqua. La interpreto, nel mio piccolo, come un suggerimento di cautela, come dire NATO forse: forse sì, forse no. Condivido, non per nulla sono convinto che l’idea della difesa europea, espressa nel trattato del Quirinale, sia l’idea logicamente vincente. Ma per esserlo, bisogna che la NATO affondi dolcemente, senza fretta, e si ponga fine a questa replica stupida della guerra fredda, che mira solo a distruggere la Russia, per meglio combattere la Cina. Sarà un caso, ma nello stesso numero, ‘Il Foglio‘ pubblica un lungo articolo di sintesi di un intervento Stephen Kotkin, il quale immagina la ‘sconfitta’ della Russia attraverso Kiev. Un incubo, che vorrebbe dire la scomparsa dell’Europa e forse di buona parte del mondo: due piccioni con una fava?