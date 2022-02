Il disegno di legge Menendez sulle sanzioni contro la Russia potrebbe essere descritto come un grilletto di capelli su un fucile a canne mozze a canna singola, con tutta la combinazione di terribile effetto e mancanza di discriminazione di quell’arma. Se, Dio non voglia, l’amministrazione Biden lo licenzia, il risultato sarà quello di ferire la Russia, ma anche di far saltare in aria gli stessi americani. Avendo esaurito il loro unico barile, anche gli Stati Uniti non avranno più armi per scoraggiare la Russia, mentre alla Russia ne rimarranno molte nel loro arsenale.

Il disegno di legge ‘Difendere la sovranità dell’Ucraina’ prevede una vasta gamma di severe sanzioni sia contro il commercio con la Russia (comprese sanzioni secondarie contro le imprese straniere che lo fanno) sia contro specifici individui e banche russe. L’elemento più radicale del disegno di legge cercherebbe di rimuovere la Russia dal sistema di pagamento bancario internazionale Swift.

Dal momento che gli Stati Uniti e la NATO hanno dichiarato esplicitamente che non c’è dubbio sull’invio di truppe per difendere l’Ucraina, la minaccia di sanzioni massicce è di gran lunga il deterrente più efficace contro un’invasione russa che l’Occidente possiede. Allo stesso modo, è di vitale importanza che questo deterrente non venga utilizzato prematuramente, lasciandoci senza mezzi rimanenti di influenza sulla Russia.

Allo stato attuale, c’è ancora spazio per una soluzione diplomatica a questa crisi. È chiaro che il governo russo non ha ancora deciso la guerra (per quel che può valere Mosca ha ripetutamente affermato che non intende invadere l’Ucraina) e che l’iniziativa russa non è stata semplicemente una scusa per la guerra. Se fosse stato così, la Russia avrebbe già invaso, quando le principali richieste russe sono state respinte.

Due possibili aree di progresso diplomatico sono state sollevate dai governi di USA e Francia, rispettivamente, e sembrano essere state prese sul serio da Mosca come base per i negoziati. È di vitale importanza che non si faccia nulla per vanificare questo processo negoziale.

La risposta degli Stati Uniti alle richieste della Russia ha riconosciuto l’’indivisibilità della sicurezza’ (una posizione chiave della Russia, anche se le interpretazioni del suo significato da parte di Stati Uniti e Russia differiscono) e ha suggerito di soddisfare alcune importanti preoccupazioni russe attraverso nuovi accordi di controllo reciproco degli armamenti in Europa, in particolare per quanto riguarda lo stazionamento di missili a corto e medio raggio.

L’iniziativa del Presidente francese Emmanuel Macron si basa su una ripresa dei colloqui ‘Normandy Format’ tra Francia, Germania, Russia e Ucraina, volti a una risoluzione del conflitto del Donbas come stabilito nel Protocollo di Minsk II del 2015: autonomia garantita a livello internazionale per il Donbas all’interno di un’Ucraina sovrana. Dal 2015, questa è stata anche la politica ufficiale degli Stati Uniti, ed è in effetti l’unico modo per riportare il Donbas in Ucraina poiché qualsiasi tentativo da parte dell’Ucraina di farlo con la forza porterà a una sconfitta disastrosa, ed è davvero esattamente ciò che sperano gli intransigenti russi.

Infine, mentre gli Stati Uniti e le risposte della NATO hanno respinto il divieto all’Ucraina di entrare nella NATO, finora non hanno escluso la possibilità di una moratoria per un periodo di alcuni anni, mentre si cerca di sistemare il più ampio rapporto di sicurezza con la Russia. L’Occidente non sacrificherebbe nulla per questo, dal momento che anche i più ardenti sostenitori dell’adesione ucraina alla NATO riconoscono che ciò non può accadere presto.

Fintanto che questi negoziati continueranno e la Russia non avrà lanciato un’invasione su vasta scala, nuove massicce sanzioni dovrebbero essere tenute in riserva. Un’altra ragione molto importante per questo è che mentre tali sanzioni danneggerebbero gravemente la Russia, potrebbero anche causare danni considerevoli all’Occidente e all’alleanza occidentale.

In Occidente, lo schiacciante onere iniziale delle nuove sanzioni non sarebbe sostenuto dagli Stati Uniti ma piuttosto dagli europei, sotto forma di carenza di energia e aumento dei prezzi dell’energia. Circa il 40% del gas europeo e il 30% del suo petrolio provengono dalla Russia. A breve e medio termine, l’Europa semplicemente non ha un’alternativa adeguata al gas russo.

Il pubblico europeo potrebbe essere pronto a sostenere tali costi in risposta a un’invasione russa dell’Ucraina. Tuttavia, per gli Stati Uniti, cercare di costringere l’Europa ad accettarli in cambio di un’azione russa molto più piccola rischierebbe una dura reazione politica e pubblica contro Washington. Per mantenere l’unità dell’Occidente, è essenziale che la Russia sia chiaramente vista come la parte colpevole; perché senza l’unità occidentale sarà impossibile rendere effettive le nuove sanzioni.

Nuove massicce sanzioni, che portino a una guerra economica prolungata tra Occidente e Russia (sostenuta dalla Cina), rischierebbero anche gravi effetti sull’economia mondiale in generale, compresa quella degli Stati Uniti. Oltre a un aumento globale dei prezzi dell’energia, la Russia è anche uno dei principali esportatori mondiali di materie prime, compresi alimenti e materie prime vitali come titanio, alluminio, nichel e rame.

Misure che taglierebbero la Russia fuori dal sistema bancario internazionale e quindi renderebbero difficile o impossibile per altri Stati pagare per le materie prime russe rischierebbero un’impennata dell’inflazione globale che inevitabilmente trasformerebbe l’inflazione negli Stati Uniti. Un forte aumento dei prezzi alimentari globali rischierebbe di alimentare disordini e instabilità in molti Stati vulnerabili e offrirebbe nuove opportunità al terrorismo islamista.

Infine, massicce sanzioni costringerebbero la Russia ad aumentare notevolmente la sua dipendenza dalla Cina, garantendo così la sicurezza energetica di Pechino, sostenendo la sua Belt and Road Initiative e rafforzando in generale la posizione della Cina nel mondo.

Alla luce di quanto sopra, ci sono problemi molto seri con alcune disposizioni del Defending Ukraine Sovereignty Act così com’è. La formulazione vaga del disegno di legge suggerisce che l’intera gamma di sanzioni potrebbe essere imposta in risposta ad azioni russe ben prima dell’invasione, anche, ad esempio, un nuovo attacco informatico o un presunto tentativo di sovversione. Nel disegno di legge esistente, non c’è alcun tentativo di distinguere tra i diversi livelli di azione russa e di calibrare le sanzioni USA in risposta. Ciò rischia una grave spaccatura tra gli Stati Uniti e alcuni dei suoi principali alleati europei.

Una volta imposte, queste sanzioni sarebbero estremamente difficili da rimuovere. Il progetto di legge prevede che solo in caso di accordo formale tra i governi ucraino e russo le sanzioni possano essere revocate, conferendo così di fatto potere di veto sugli Stati Uniti politica a Kiev. Come abbiamo visto in diverse occasioni negli ultimi anni, lo stesso governo ucraino è soggetto a forti pressioni da parte di estremisti nazionalisti. Il risultato sarà quello di passare il controllo su un’area di vitale importanza politica per gli Stati Uniti a forze pericolose che l’America non è in grado necessariamente di influenzare. E se tali sanzioni rimanessero in vigore in modo permanente, sarebbero fonte di difficoltà permanenti per l’economia mondiale e un dono per la Cina.

Lo scopo della minaccia di nuove sanzioni occidentali dovrebbe essere quello di prevenire la guerra e sostenere l’amministrazione Biden nei suoi negoziati con la Russia. Legare le mani dell’amministrazione come questo disegno di legge cerca di fare rende molto meno probabile il successo dei negoziati in corso. E imporre sanzioni prima che si sia verificata qualsiasi invasione renderà molto più probabile la guerra.

Una guerra in Ucraina sarebbe una catastrofe per il popolo ucraino e sarebbe anche estremamente negativa per l’Europa e l’economia mondiale e degli gli Stati Uniti. Rispondere all’invasione russa sostenendo una guerriglia in Ucraina creerebbe un conflitto armato permanente in Europa, sofferenze senza fine per i comuni ucraini e una reale minaccia di attacchi russi a qualsiasi stato della NATO che sostenesse la guerriglia. In primo luogo, è molto meglio usare la minaccia delle sanzioni per impedire lo scoppio di una guerra e non gettare via in anticipo questa preziosa arma.