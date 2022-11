Ucraina: la guerra sta andando troppo oltre?

Negli ultimi due mesi, l’Ucraina ha respinto con successo le forze d’invasione russe. Ha ripreso una grande fetta di territorio intorno alla città nord-orientale di Kharkiv. È sul punto di riconquistare l’unica grande città, Kherson nel sud, che la Russia ha occupato da febbraio. Le forze ucraine hanno anche preso di mira aeroporti in Crimea e potrebbero essere responsabili dell’attacco che ha causato danni significativi al ponte unico che collega la penisola alla terraferma russa.

Come indicano gli attacchi in Crimea, l’Ucraina non ha esitato a lanciare operazioni all’interno del territorio occupato dalla Russia. L’artiglieria fornita dagli Stati Uniti, il lanciarazzi multiplo HIMARS, ha seriamente indebolito le forze russe situate a decine di miglia dietro la linea del fronte. L’Ucraina ha anche fatto affidamento su agenti in territorio nemico per fornire le informazioni necessarie per distruggere le infrastrutture russe, come una base gestita dal gruppo paramilitare russo Wagner Group nella provincia di Luhansk. Compagnie partigiane come il Movimento di Resistenza dell’Ucraina Libera hanno eliminato depositi di armi e ucciso collaboratori.

C’è una buona ragione per cui le reclute russe non vogliono schierarsi in Ucraina e diventare carne da cannone.

Più controverso, l’Ucraina ha esteso la guerra alla terraferma russa. Ad agosto e settembre, le forze ucraine hanno bombardato installazioni militari nella regione di Belgorod, appena oltre il confine con la Russia. Il governo degli Stati Uniti ritiene che dietro l’attentato del 20 agosto all’importante consigliere di Putin Alexander Dugin ci fossero gli ucraini che hanno ucciso sua figlia.

La Russia ha reagito anche se ha fatto marcia indietro. Con l’aiuto dei droni iraniani, ha lanciato attacchi aerei in tutta l’Ucraina, mettendo fuori uso circa un terzo delle infrastrutture energetiche del Paese. La Russia, un petrostato che dipende dalle sue vendite di combustibili fossili, è anche riuscita a distruggere il 90 percento dell’energia eolica dell’Ucraina e metà della sua produzione di energia solare, un cupo promemoria del fatto che questa è una battaglia non solo tra due stati ma tra due diverse visioni del futuro .

L’ultimo rischio, con le forze russe che si preparano a ritirarsi da Kherson, è la distruzione, parziale o totale, dell’impianto idroelettrico di Kakhovka. L’esplosione della diga, che si trova a circa 45 miglia a nord e ad est di Kherson, priverebbe l’Ucraina dell’elettricità. Il rilascio di tutta l’acqua immagazzinata complicherebbe gli sforzi dell’Ucraina per riconquistare quel territorio. D’altra parte, interromperebbe anche l’approvvigionamento idrico della Crimea attraverso il canale della Crimea settentrionale, il che non è certo nell’interesse della Russia. E comprometterebbe il funzionamento della centrale nucleare di Zaporizhzhia, che non è certo nell’interesse di nessuno.

Il rischio ultimo è che la Russia utilizzi un’arma nucleare. Sebbene una tale escalation porterebbe scarso vantaggio sul campo di battaglia e probabilmente creerebbe un cuneo tra il Cremlino e alleati vacillanti come la Cina, Vladimir Putin in passato ha mostrato la volontà di superare i limiti.

Il leader ucraino Volodymyr Zelensky era originariamente determinato a respingere gli invasori russi e ristabilire lo status quo territoriale pre-febbraio. Questo obiettivo è cambiato dopo la riuscita controffensiva dell’Ucraina, e ora Zelensky vuole spingere ulteriormente ed espellere le forze russe da tutta la regione del Donbas e anche dalla Crimea. Questo obiettivo più ambizioso turba coloro che si preoccupano di risposte russe più aggressive.

Quindi, i successi sul campo di battaglia dell’Ucraina renderanno più probabile l’escalation russa e un eventuale accordo di pace meno? In altre parole, l’Ucraina dovrebbe “tagliare le sue vittorie” e negoziare con la Russia ora da una posizione di relativa forza? E gli Stati Uniti dovrebbero fare pressione sull’Ucraina per fare un simile accordo?

Arrivare al compromesso

A maggio, Henry Kissinger ha sostenuto che l’Ucraina dovrebbe cedere il territorio per la pace (una posizione contro la quale ho discusso qui). John Marks, il fondatore della venerabile Search for Common Ground, ha presentato un caso simile, ma da un punto di partenza un po’ diverso:

Nonostante la determinazione degli ucraini e l’assistenza fornita dai paesi della NATO, è probabile che i continui combattimenti portino l’Ucraina a cessare di essere un paese vitale. L’unica via d’uscita sembrerebbe essere un accordo negoziato in cui l’Ucraina manterrebbe la sua indipendenza nazionale e anche la Russia raggiungerebbe alcuni dei suoi obiettivi. Altrimenti, nessuna delle parti sarebbe probabilmente d’accordo.

La continua lotta negli ultimi sei mesi, ovviamente, ha portato al contrario: l’Ucraina ha preservato la sua vitalità come paese combattendo con raddoppiata determinazione. In teoria, l’Ucraina avrebbe potuto scambiare territorio con la pace in primavera. Ma la teoria più un quarto ti darà una caramella gommosa.

In realtà, la Russia non era interessata a negoziare perché il Cremlino nutriva ancora maggiori ambizioni territoriali. Nel frattempo, dall’altra parte dell’immaginario tavolo negoziale, non ci sono prove che gli Stati Uniti o il Regno Unito abbiano fatto pressioni sull’Ucraina affinché continuasse a combattere piuttosto che accettare un presunto ramo d’ulivo, nonostante le affermazioni contrarie. In effetti, il governo Zelensky diffidava profondamente del Cremlino. I crimini di guerra russi e il consolidamento del governo nei territori occupati hanno alimentato questa sfiducia, niente che Boris Johnson o l’amministrazione Biden avrebbero potuto dirgli.

Eppure, questa idea che l’Ucraina debba scendere a compromessi – e gli Stati Uniti devono effettivamente torcere il braccio per farlo – rimane un tema persistente in alcuni segmenti del movimento per la pace. Considera questo recente sondaggio del Quincy Institute, che mostra che gli americani con un margine piuttosto esiguo (dal 49% al 37%) credono che il governo degli Stati Uniti dovrebbe fare più diplomaticamente per porre fine alla guerra in Ucraina. Una percentuale leggermente maggiore di tutti gli elettori (57%) sostiene fortemente o in qualche modo fermamente gli Stati Uniti che portano avanti negoziati diplomatici anche se l’Ucraina deve scendere a compromessi.

Sulla base di questi risultati, Quincy conclude che “gli americani vogliono vedere la fine di questa guerra brutale e sanguinosa e temono i potenziali costi e gli impatti che un conflitto prolungato potrebbe avere su ucraini, americani e il mondo”. Ebbene, chi non vorrebbe vedere la fine della guerra? E chi non teme potenziali costi e impatti?

Per quanto riguarda Washington che si comporta in modo più diplomatico, quanto è fattibile un suggerimento del genere? Dopotutto, gli Stati Uniti sono una parte attiva del conflitto e quindi non un intermediario onesto. Naturalmente Washington dovrebbe mantenere aperti i canali di comunicazione con il Cremlino. Ma a parte avvisare i russi di non intensificare e delineare varie misure deterrenti, cosa può fare l’amministrazione Biden senza andare alle spalle degli ucraini?

La sfida di sollecitare la diplomazia in questo momento può essere facilmente vista nel kerfuffle di questa settimana che coinvolge il Progressive Caucus. Dopo aver rilasciato una lettera in cui esortava l’amministrazione Biden a fare più diplomaticamente per porre fine alla guerra, ha dovuto voltarsi e ritirare il documento dopo che alcuni firmatari si sono opposti alla tempistica. Avevano firmato la lettera a giugno o luglio e nel frattempo i fatti erano cambiati sul campo. Inoltre, la lettera rischiava di diventare solo un’altra voce che esortava gli ucraini al “compromesso” in un coro di persone poco raccomandabili che include Elon Musk, Tulsi Gabbard e Trumpists nel Partito Repubblicano.

L’apertura diplomatica suggerita sia dalla lettera ritirata che dal sondaggio Quincy – non dichiarata ma fortemente implicita – sarebbe che gli Stati Uniti persuadessero l’Ucraina a rinunciare al suo obiettivo recentemente ampliato di riconquistare il Donbas e la Crimea. In altre parole, dietro questo discorso di compromesso si cela lo stesso quid pro quo sollevato da Kissinger: terra per la pace. In un altro contesto, il conflitto israelo-palestinese, i progressisti hanno sollecitato una formula simile, ma esattamente al contrario. È il paese aggressore, Israele, che dovrebbe cedere la terra ai palestinesi per garantire relazioni amichevoli.

Chi tra coloro che sollecitano una maggiore diplomazia e un maggiore impegno al compromesso chiede alla Russia di rinunciare al territorio per raggiungere la pace?

Evitare la guerra nucleare

L’uso delle armi nucleari è un asso nella manica. Putin presumibilmente sta valutando la possibilità di giocare questa carta se messo in un angolo. Ma è anche una carta giocata da chi spinge l’Ucraina al compromesso: non vale la pena far saltare in aria il mondo solo perché l’Ucraina possa recuperare qualche pezzo di terra.

Questa è una versione dell’argomento delle “peggiori conseguenze”. I successi sul campo di battaglia ucraino porteranno solo maggiori sofferenze al popolo ucraino a causa della rappresaglia aerea russa. Tali successi mettono anche gli europei più a rischio a causa delle ritorsioni energetiche russe. E poi c’è la sofferenza del Sud del mondo a causa della rappresaglia agricola russa. Questa sofferenza è molto reale. Ma questa formulazione è anche la versione geopolitica di uno shakedown: se non baci il suo anello e non ascolti le sue minacce, il mafioso don promette di spazzare via non solo te ma tutta la tua famiglia allargata.

Gli ucraini hanno dimostrato di essere disposti ad accettare queste conseguenze. Secondo un sondaggio Gallup di metà settembre, una solida maggioranza del 70% degli ucraini preferisce combattere fino alla vittoria contro la Russia. Solo il 26% è favorevole ai negoziati per porre fine immediatamente alla guerra. Gli europei, nel frattempo, hanno opinioni più contrastanti con un sostegno generalmente forte per l’assistenza militare all’Ucraina e sanzioni contro la Russia, ma correnti di sostegno in Germania e Francia per una soluzione diplomatica più immediata. È significativo che il presidente francese Emmanuel Macron, che in precedenza era stato il più grande sostenitore di un accordo che non umilia la Russia, ha recentemente dichiarato che l’Ucraina deve “scegliere il momento e i termini” di qualsiasi accordo di pace. Il riuscito contrattacco ucraino ha irrigidito la spina dorsale dei suoi vacillanti difensori.

Nessuno, ovviamente, vuole affrontare le conseguenze della guerra nucleare. È difficile escludere la possibilità che Putin autorizzi l’uso di armi nucleari tattiche, viste le tensioni nelle relazioni USA-Russia e la tendenza del presidente russo a “dannare i siluri”. Ma è anche difficile immaginare che la Russia pianifichi attivamente un’opzione nucleare, anche limitata. Il Cremlino si è dato molto da fare per evitare un confronto diretto con la NATO. Ad esempio, sebbene abbia minacciato di bombardare i convogli di armi provenienti dall’Occidente, la Russia non ha attaccato nessuno degli hub di rifornimento.

Il fatto che Putin consideri anche l’uso di armi nucleari è un grande fallimento anche della politica statunitense. Le amministrazioni successive hanno normalizzato le armi nucleari sviluppando varie varianti tattiche. Sebbene gli accordi sul controllo degli armamenti abbiano limitato e persino ridotto un numero di armi nucleari strategiche oa lungo raggio, le cosiddette armi nucleari da campo non sono mai state soggette ad alcuna limitazione (a parte quelle autoimposte). Gli Stati Uniti schierano 100 bombe a gravità nucleare (su 200 nell’arsenale statunitense) in cinque paesi europei. Fortunatamente, l’amministrazione Biden ha respinto una proposta di Trump per far rivivere i missili da crociera lanciati dal mare dotati di armi nucleari, ma queste armi potrebbero tornare in una futura amministrazione repubblicana.

Gli Stati Uniti devono pianificare un ordine di sicurezza del dopoguerra che faccia passi concreti verso il disarmo nucleare, con armi nucleari tattiche incluse nel processo negoziale. Non è più abbastanza buono per un presidente degli Stati Uniti impegnarsi, come ha fatto Obama, a raggiungere lo zero nucleare in un momento vago in futuro.

Andare troppo oltre

Alcuni funzionari dell’amministrazione sono chiaramente a disagio con gli sforzi ucraini di portare la guerra direttamente sul suolo russo. Ecco perché hanno fatto trapelare le loro informazioni sul coinvolgimento ucraino nel tentato omicidio di Dugin. È vero, gli Stati Uniti stanno fornendo all’Ucraina considerevoli informazioni e tecnologia per aiutare a prendere di mira le risorse russe, ad esempio per uccidere i generali russi e per eliminare i radar. Ma sia gli Stati Uniti che l’Europa stanno cercando di camminare su una linea sottile: infliggere perdite alla Russia senza innescare uno scontro diretto. Quindi, per esempio, l’Occidente ha rifiutato di imporre una no-fly zone sopra l’Ucraina. Inoltre, non ha aderito alle richieste ucraine di artiglieria a lungo raggio (ATACMS) e jet da combattimento, precisamente le armi di cui l’Ucraina avrebbe bisogno per attaccare più in profondità nel territorio occupato dalla Russia o nella stessa Russia.

Sfortunatamente, non esiste una mano così restrittiva da parte russa. Putin può ordinare tutti gli attacchi aerei punitivi delle città e delle infrastrutture ucraine quanti ne consente il suo arsenale. Può commettere tutti i crimini di guerra che ritiene necessari, poiché non sembra particolarmente infastidito dalla condanna internazionale. Non esiste una significativa controforza contro la guerra all’interno della Russia con cui Putin debba negoziare. In effetti, è tutto il contrario. Affronta nazionalisti intransigenti e blogger militari più aggressivi che vogliono che prosegua la guerra con più vigore.

Quindi, siamo onesti. La parte che deve scendere a compromessi è la Russia. Finora, non mostra alcun segno di tale volontà. L’annessione delle regioni del Donbas suggerisce una posizione massimalista. È probabile che l’annessione non verrà annullata al tavolo dei negoziati – immagina Putin che cerca di vendere una tale perdita a una popolazione che pensa che questa guerra sia una minaccia alla sua stessa esistenza – quindi l’Ucraina si sente obbligata a reclamare quel territorio con la forza.

Idealmente, lo stato di diritto dovrebbe prevalere sullo stato di forza. Ma la Russia ha aperto un varco attraverso questo principio invadendo l’Ucraina in primo luogo. Le poche incursioni nel territorio russo che l’Ucraina ha fatto – l’unico assassinio, il paio di attacchi – fanno ben poco per alterare l’asimmetria fondamentale di questa guerra in cui i soldati russi uccidono impunemente i civili ucraini e gli ucraini stanno combattendo per la loro stessa vita.

In altre parole, l’Ucraina ha ancora molta strada da fare prima di essere andata troppo oltre.