Più di quattrocento rappresentanti dell’opposizione bielorussa si sono riuniti a Vilnius l’8 e il 9 agosto per un evento che ha evidenziato uno stato d’animo di crescente militanza mentre il movimento risponde alle nuove realtà create dall’invasione russa in corso nella vicina Ucraina.

La conferenza nella capitale lituana è stata programmata per celebrare il secondo anniversario delle proteste a livello nazionale che hanno scosso la Bielorussia sulla scia delle elezioni presidenziali del Paese dell’agosto 2020. Con il forte sostegno di Mosca, il dittatore bielorusso Alyaksandr Lukashenko è riuscito alla fine a reprimere il movimento di protesta del 2020. Tuttavia, ora si ritrova fortemente dipendente dal Cremlino ed è stato costretto a svolgere un ruolo di supporto nell’invasione russa dell’Ucraina che pochi bielorussi accolgono con favore.

Lo status di Lukashenko come partner minore nella guerra di Putin in Ucraina ha contribuito a rinvigorire l’opposizione bielorussa, costringendo anche i suoi leader a ripensare la strategia. Le proteste del 2020 sono riuscite ad attirare una partecipazione di massa, ma il movimento non si è rivelato all’altezza delle misure repressive senza precedenti scatenate da Lukashenko. Nonostante la violenza della risposta del regime, i leader dell’opposizione sono rimasti impegnati in proteste pacifiche e legali.

Le decisioni prese di recente a Vilnius evidenziano come i leader dell’opposizione bielorussa stiano ora affrontando l’efficacia delle proteste pacifiche ed esplorando le loro opzioni alla luce della guerra in Ucraina. Un risultato chiave della conferenza è stata la formazione di un gabinetto di transizione comprendente un certo numero di altre figure militanti che erano state precedentemente relegate ai margini del movimento anti-Lukashenko in Bielorussia.

Il nuovo governo di transizione fa seguito alla creazione di un movimento contro la guerra per unire tutti i bielorussi a sostegno dell’Ucraina, annunciato dal leader dell’opposizione bielorussa Sviatlana Tsikhanouskaya durante i primi giorni dell’invasione russa. Questa iniziativa ha cercato di unire i bielorussi nella stessa Bielorussia con i membri della diaspora e le figure dell’opposizione in esilio.

Altri sono già andati oltre nella loro opposizione alla partecipazione bielorussa alla guerra di Putin. Gli oppositori interni più efficaci finora sono stati i partigiani ferroviari, un gruppo di attivisti bielorussi che ha sabotato la rete ferroviaria del paese per impedire il transito delle truppe russe e delle attrezzature militari in Ucraina. Le loro attività si sono rivelate estremamente imbarazzanti per Lukashenka e alla fine di maggio hanno portato a modifiche legislative che hanno reso gli attacchi alle infrastrutture ferroviarie potenzialmente soggetti alla pena di morte.

I volontari bielorussi stanno anche combattendo per l’Ucraina in diverse unità, tra cui il reggimento bielorusso di Kastus Kalinouski. Molti di questi volontari credono che una vittoria ucraina aprirà la strada a una Bielorussia libera. Riconoscono anche che se Putin raggiungesse il suo obiettivo di estinguere la statualità ucraina, ciò condannerebbe il loro stesso Paese a una nuova era di dominazione russa.

La crescita sia del movimento partigiano ferroviario che della partecipazione dei volontari bielorussi in Ucraina ha contribuito a innescare un dibattito più ampio sulla necessità di abbracciare un approccio più diretto all’opposizione al regime di Lukashenko. Anche altri gruppi più militanti come il movimento Supraciu (“Resistenza”) e l’organizzazione ByPol ​​di ex agenti di polizia bielorussi hanno visto crescere il loro profilo negli ultimi mesi sullo sfondo della guerra in Ucraina. Un recente sondaggio d’opinione indipendente di Narodny Opros ha rilevato che i bielorussi considerano ByPol ​​e il reggimento bielorusso cinque volte più rilevanti per il movimento di opposizione rispetto al leader dell’opposizione riconosciuto Tsikhanouskaya.

Il recente spostamento all’interno dei ranghi dell’opposizione bielorussa verso una posizione più militante è stato evidente nella composizione del gabinetto di transizione creato a Vilnius, che comprenderà il contributo di ByPol, Supraciu, Cyberpartisans e il reggimento Pahonia. Il membro del gabinetto responsabile della difesa e della sicurezza è Valery Sahashchyk, un ex ufficiale dell’esercito bielorusso noto soprattutto per un discorso video che invita i membri dell’esercito bielorusso a cambiare schieramento.

C’è una comprensione tra i membri dell’opposizione bielorussa sul fatto che l’invasione russa dell’Ucraina abbia messo in grave pericolo la fragile indipendenza del loro Paese. Lukashenko ha già permesso a Putin di invadere l’Ucraina attraverso la Bielorussia. Ha anche consentito l’uso del suo Paese come piattaforma per incursioni aeree e attacchi missilistici contro obiettivi ucraini. Gli oppositori del regime di Lukashenka ora temono che Mosca possa cercare di consolidare ufficialmente il suo attuale controllo informale sulla Bielorussia.

Mentre l’invasione russa dell’Ucraina si avvicina al traguardo dei sei mesi, è chiaro che la guerra sta avendo un profondo impatto sul clima politico nella vicina Bielorussia. I membri dell’opposizione bielorussa stanno ripensando al loro precedente impegno per una protesta esclusivamente non violenta e ora riconoscono sempre più la necessità di prepararsi a forme di resistenza più attive.

Al momento, questo cambiamento di tono è più immediatamente evidente nelle attività di gruppi come i partigiani ferroviari e i volontari che si sono recati in Ucraina per combattere l’invasione russa. Se lo stato d’animo di militanza continua a diffondersi nel più ampio movimento di opposizione, è probabile che incontrerà una più dura repressione interna. In definitiva, il destino del regime di Lukashenka potrebbe dipendere dall’esito della guerra in Ucraina.

La versione originale di questo intervento è qui.