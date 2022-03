Invadendo l’Ucraina, il Presidente russo Vladimir Putin può aver unito l’Europa, ma certamente non ha unito i bulgari. Per un governo che è salito al potere sull’onda della speranza di un cambiamento radicale dopo l’era Boyko Borissov, il conflitto rischia di suscitare divisioni politiche, all’interno della società e del governo.

A una settimana dall’invasione dell’Ucraina, i sondaggisti hanno registrato un drammatico calo del sostegno a Putin nel Paese più povero dell’Unione Europea, dove era stato popolare con oltre il 55% degli intervistati nei sondaggi condotti da Alpha Research tra il 2020 e il 2022.

Eppure Putin, nonostante abbia attaccato il secondo Paese più grande d’Europa, che ospita 200.000 bulgari, gode ancora dell’approvazione del 32% degli elettori bulgari.

Mentre la guerra infuria a poche centinaia di chilometri dalla costa bulgara del Mar Nero, questi sostenitori rappresentano un’arma potente con il potenziale per capovolgere la politica bulgara.

Le crepe si stanno già vedendo nel governo. La Bulgaria ha aderito alle sanzioni dell’UE contro la Russia, ma si oppone all’invio di armi e al divieto delle importazioni di energia, e mentre Sofia ha sostenuto la formazione di un gruppo tattico della NATO sul suo territorio, il Ministro della Difesa Stefan Yanev si è inizialmente opposto all’idea ed è stato successivamente licenziato il 28 febbraio per il suo riluttanza a descrivere l’invasione russa come una ‘guerra’.

A soli tre mesi di carica, il Primo Ministro Kiril Petkov si trova a dover navigare in acque insidiose: liberale filo-occidentale, deve bilanciare le percezioni del passato e del presente della Russia, mentre le crepe create dalla guerra all’interno del suo governo – dove il russo – l’amichevole partito socialista bulgaro, BSP, ricopre la carica di vice primo ministro – in parlamento e oltre si approfondirà solo in caso di conflitto prolungato.

Affermazioni alla ‘maggioranza silenziosa’

Petkov deve aver saputo che il suo governo a quattro vie – un’alleanza improbabile nel suo progetto filo-occidentale ‘Continuiamo il cambiamento’, la Bulgaria democratica, il populista ‘C’è un tale popolo’ e BSP – non sarebbe stato facile.

Anche all’inizio, i partner si sono discostati sull’immediata questione di politica estera per la Bulgaria – se abbandonare la sua opposizione ai colloqui di adesione all’UE con la vicina Macedonia del Nord – e hanno rischiato un confronto aperto con il Presidente Rumen Radev.

Ma il tempo è passato e la polvere sembrava essersi posata, almeno fino a poche settimane prima che Putin invadesse l’Ucraina.

Un veto è stato istituito da Yanev, che è stato esplicito nella sua opposizione ai piani della NATO di schierare un gruppo di battaglia multinazionale in Bulgaria in mezzo alla crescente preoccupazione per il rafforzamento militare della Russia ai confini dell’Ucraina.

In primo luogo ha insistito che nessuna truppa straniera fosse di stanza in Bulgaria, sostenendo che solo le truppe bulgare avrebbero dovuto prendervi parte. “La Bulgaria è un paese sovrano e le decisioni vengono prese a Sofia in conformità con l’interesse nazionale”, ha detto Yanev, prima di eseguire quella che sembrava essere un’inversione a U quando ha affermato che il gruppo di battaglia sarebbe stato “a maggioranza bulgara”.

Poi, giorni dopo l’invasione, Yanev è stato preso di mira per la sua insistenza nel chiamarla “operazione speciale” e non “guerra”, riecheggiando, in effetti, la linea di attacco di Putin. Yanev ha previsto il proprio licenziamento in un post su Facebook, dicendo che sarebbe stato rimosso per far posto a decisioni “che non sono nel migliore interesse della Bulgaria” e avrebbe “sacrificato” il paese.

Yanev, che come ex primo ministro ad interim e consigliere per la difesa di Radev, era stato una figura popolare e aveva ipotizzato la possibilità di lanciare il proprio progetto politico per rappresentare quella che chiamava la “maggioranza silenziosa”.

Questo, ancora una volta, riecheggia la narrativa russa su una Bulgaria in cui le persone sono “filo-russe” ma vengono trascinate a ovest dall’élite. Sebbene il progetto politico debba ancora concretizzarsi, ha il potenziale per attirare elettori filo-russi che, come mostra il sondaggio Alpha Research, rappresentano una parte considerevole dell’elettorato.

I socialisti il ​​vero pericolo per il governo di Petkov

Oltre a Yanev, la guerra delle narrazioni è stata condotta anche in parlamento.

Vazrazhdane [Revival], un piccolo partito di estrema destra che è salito alla ribalta inveendo contro le restrizioni e i vaccini COVID-19, ha inizialmente ostacolato l’adozione di una dichiarazione parlamentare di condanna dell’invasione dell’Ucraina del 24 febbraio, accettando in seguito una formulazione annacquata. Anche il BSP ha deciso di non sostenere la dichiarazione.

Anche il leader di Vazrazhdane Kostadin Kostadinov si è espresso contro le sanzioni dell’UE alla Russia, mettendo in dubbio il vantaggio per la Bulgaria. A marzo, Kostadinov ha ammesso di aver incontrato l’ambasciatrice russa in Bulgaria, Eleonora Mitrofanova, pochi giorni dopo aver incensato alcuni bulgari tracciando un parallelo tra la guerra in Ucraina e la liberazione della Bulgaria dall’Impero Ottomano nella guerra russo-turca del 1877-1878.

Ma è il BSP che rappresenta il vero pericolo per il governo di Petkov.

Il partito, un tempo potente, ha visto svanire il suo sostegno negli ultimi anni, crollando a solo il 10% nelle ultime elezioni parlamentari, sebbene sia comunque riuscito a conquistare la carica di vice primo ministro per la leader del partito Kornelia Ninova.

Il BSP deve soddisfare gli elettori disillusi che, anche se in parte turbati dalla guerra che Putin sta conducendo, non sosterrebbero necessariamente una dura risposta dell’UE.

Il BSP è fermamente contrario alle sanzioni. Ninova non si astiene dal definire l’invasione una guerra, ma si oppone al trasferimento di armi bulgare [in un paese con un’industria della difesa sviluppata di cui sovrintende la parte statale].

Ninova ha fatto di tutto per dimostrare che Sofia non ha esportato un solo articolo in Ucraina da quando l’attuale governo ha preso il potere, consegnando un rapporto di tre mesi senza precedenti dalla tribuna del parlamento. Ha anche messo in guardia contro la Bulgaria che usa l’attualità per ‘cancellare la nostra storia’, un riferimento ai legami tradizionali con la Russia cristiana ortodossa.

Il BSP non ha impedito a Petkov di sostenere le sanzioni, ma sarà riluttante a farsi vedere fare altre concessioni.

Lo spettro di Yanev che cresce in popolarità e Vazrazhdane che sottrae gli elettori ai socialisti perseguita Ninova, la cui leadership del BSP sarebbe messa in discussione – ancora una volta – da qualsiasi ulteriore calo del sostegno nei sondaggi.

È interessante notare che il BSP avrebbe bloccato la nomina di un nuovo ministro della Difesa considerato ‘da falco’ nei confronti della Russia, costringendo Petkov a trovare un altro candidato.

Le sfide aumenteranno

Petkov si ritrova a fare un atto di equilibrismo.

All’inizio della guerra, ha affermato che la Bulgaria avrebbe fornito ‘aiuto logistico-militare’ all’Ucraina, senza approfondire, e l’ambasciatore dell’Ucraina a Sofia ha affermato che erano in corso colloqui sulle consegne di armi.

Poi la scorsa settimana Petkov ha detto a Politico che la Bulgaria è “troppo vicina al conflitto” per inviare armi direttamente da Sofia all’Ucraina su base bilaterale. Ha anche affermato che Sofia avrebbe difficoltà a partecipare a eventuali divieti sulle importazioni di energia russe.

Radev, rieletto nel novembre dello scorso anno con il sostegno del BSP, si è ulteriormente addentrato nel dibattito, condannando quella che ha definito una guerra quella in corso in Ucraina, ma schierandosi con il BSP nel respingere un piano per rafforzare le difese aeree della Bulgaria con l’aiuto dei caccia olandesi.

I politici stanno prendendo in considerazione divisioni che possono solo soffocare il processo decisionale di politica estera a lungo termine e capovolgere la politica interna.