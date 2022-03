Il Presidente russo Vladimir Putin ama gli spettacoli di machismo. Aumenta costantemente la sua spavalderia. È solito denigrare le donne. Ed è apparso più volte sul palcoscenico pubblico a torso nudo o come un formidabile atleta di judo.

Putin probabilmente si presta a tali esibizioni per una serie di motivi: per rassicurarsi di appartenere a un gruppo di famosi uomini forti; per dimostrare la sua teoria secondo cui un buon leader è uno che vive di una virilità sgargiante e incontrollata; e per mostrare ai suoi elettori – inclusi molti accoliti internazionali – che l’autorità maschile non è realmente minacciata.

Si potrebbe ridere di tali convinzioni e atteggiamenti infantili e da cartone animato. Ma gli atteggiamenti a volte non sono solo una questione di stile personale o di opportunismo politico; possono portare a drammatiche conseguenze globali, come l’invasione russa dell’Ucraina.

Guardando Putin, si potrebbe sostenere che il machismo si traduce in una guerra: per questi tipi di uomini e leader, una guerra sembra offrire la prova definitiva della mascolinità.

Come storico che ha passato anni a scrivere un libro sulla leadership e sulla mascolinità di George Washington, non ho timore ad affermare che le guerre non hanno mai alimentato l’ego degli appartenenti a quella generazione ormai lontana che ha creato un Paese indipendente.

Sul campo di battaglia

I Padri fondatori americani erano spesso misogini e razzisti. Potrebbero essere perfino sconsiderati e brutali. Ma non bramavano guerre solo per dimostrare che erano uomini veri.

È vero che Alexander Hamilton una volta fece una confessione scioccante a un amico: «Vorrei che ci fosse una guerra». Ma è proprio questo il punto: era un ragazzo di 12 anni quando lo scrisse, non ancora un uomo.

Nessuno dei Padri fondatori era pacifista. Insieme costruirono una marina e un esercito e studiarono l’arte della guerra leggendo Giulio Cesare o Humphrey Bland, autore di un popolare ‘Trattato di disciplina militare’. Tutti accettavano le guerre come una necessità, soprattutto quando ogni altra opzione era impraticabile.

Inoltre, consideravano la guerra inevitabile perché non si fidavano della natura umana: «Questo spirito combattivo dell’umanità», scrisse Thomas Jefferson, «sembra essere la legge della sua natura».

«Così forte è questa propensione dell’umanità a cadere in reciproche animosità», aveva già dichiarato James Madison, che «le più frivole e fantasiose distinzioni sono state sufficienti ad accendere le loro ostili passioni e ad eccitare i loro più violenti conflitti».

Anche la maggior parte dei Padri fondatori non si rifugiò nei loro palazzi, come ha fatto Putin, seduto a un tavolo incredibilmente lungo. «Avevo 4 proiettili attraverso il mio cappotto e due cavalli sparati sotto di me», scrisse George Washington dopo la battaglia del fiume Monongahela nel 1755. «La morte stava livellando i miei compagni su ogni lato di me».

Washington, Hamilton e altri potrebbero essere facilmente trovati su veri e propri campi di battaglia dove hanno avuto luogo innumerevoli orrori.

Il 31 maggio 1777, William Martin, luogotenente dell’Additional Continental Regiment di Oliver Spencer, per esempio, cadde in un’imboscata da parte di un’unità britannico-assiana vicino a Bound Brook, nel New Jersey. Ferito, chiese clemenza, ma senza successo. Fu «macellato con la più grande crudeltà», scrisse un osservatore. Fu colpito colpito con la baionetta circa 20 volte. Gli fu tagliato il naso e gli furono strappati gli occhi.

Washington ordinò ad alcuni soldati di portare il corpo di Martin al suo quartier generale. Fece lavare il corpo e lo mostrò come prova della disumanità e della mancanza di virilità del nemico. Alla fine, inviò il corpo al comandante britannico, il generale Cornwallis.

“Non desiderare mai guerre”

Nel 18° secolo, il soldato era un buon esempio di uomo veramente virile, ma solo a condizione che continuasse a comportarsi da soldato.

Guarda i nostri nemici, esclamò Washington in una lettera a Patrick Henry; guarda lo spettacolo di incoscienza che offrono. Portano solo «devastazione», sia su «città indifese» che su «donne e bambini indifesi». La sua conclusione era chiara: «Il risentimento e le pratiche di non soldato» hanno «preso il posto di tutte le virtù virili».

Camminare sul confine sottile come un rasoio tra la mascolinità reale e quella presunta non è facile. Ma i leader del 18° secolo sapevano cosa doveva essere evitato a tutti i costi. Solo «Uomini poco virili», si rese conto Benjamin Franklin, «si sarebbero presentati con le armi contro i disarmati». Avrebbero «usato la spada contro le donne e la baionetta contro i bambini piccoli».

Gli uomini virili, infatti, sopportano le guerre; ma non bramano mai guerre, tanto meno provocano guerre, secondo i fondatori americani. Un uomo virile, specialmente un soldato, deve essere spinto dalla visione di una raffinatezza intellettuale, culturale e morale: «Devo studiare Politica e Guerra», scrisse una volta John Adams, affinché «i miei figli possano avere la libertà di studiare Matematica e Filosofia».

Thomas Paine, l’autore di influenti opuscoli politici, articola la stessa idea: «Se devono esserci problemi, che avvengano ai miei tempi, affinché mio figlio possa avere pace».

Quell’immagine ispiratrice di bambini che raccolgono i frutti della pace – decisamente in contrasto con le dimostrazioni di spavalderia di Putin nel corso degli anni – è tratta dalla Bibbia. Ma l’immagine ha una inclinazione politica e non appartiene a nessuna religione specifica: le persone «faranno delle loro spade vomeri e delle loro lance falci; nessuna nazione non alzerà spada contro nazione, né imparerà più la guerra».

Washington, un uomo e un leader dotato di una forte dose di mascolinità, fu completamente d’accordo: «Che le spade possano essere trasformate in vomeri, le lance in falci – e, come dice la Scrittura, le nazioni non impareranno più la guerra».