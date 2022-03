La guerra, oltre a causare morte e distruzione, è dannosa per le economie: distrugge il capitale fisico e umano, aumenta l’incertezza e soffoca investimenti e consumi. Ma oltre all’impatto economico diretto della guerra in Ucraina – che metterà in arresto sia l’economia ucraina che, a causa delle sanzioni occidentali, quella russa – va menzionato anche l’effetto poco chiaro delle turbolenze nel carburante e nei mercati delle materie prime, con ricadute ancora molto incerte per l’Europa, nonché l’impatto di altre misure economiche che potrebbero essere adottate in futuro se il conflitto persiste. Tutto ciò orienterà l’economia mondiale, nel migliore dei casi, verso una crescita più bassa e una maggiore inflazione; e, nella peggiore delle ipotesi, ad un acuto stallo della crescita che potrebbe trasformarsi in una recessione in molti paesi europei (e non solo) a causa degli shock sui mercati finanziari e delle materie prime.

La guerra si svolge nel contesto di una ripresa economica mondiale dopo essersi lasciata alle spalle il peggio della pandemia di COVID-19, con una crescita dei prezzi che non si vedeva da decenni e gravi strozzature nelle catene di approvvigionamento globali. Naturalmente, il principale impatto economico della guerra sarà subito dall’Ucraina. Detto questo, è anche molto probabile che le sanzioni imposte alla Russia creino una crisi finanziaria e una recessione acuta nell’economia russa, che è leggermente più grande di quella spagnola e rappresenta solo l’1,7% del PIL mondiale, ma ha un’importanza sistemica in alcuni settori.

Al di là di questo, è azzardato ipotizzare quale sarà l’impatto economico dell’invasione. Dipenderà dalla durata del conflitto e dal modo in cui la Russia risponderà alle sanzioni occidentali, in particolare in termini di carburante. Il 40% del gas importato dall’UE è fornito dalla Russia, e questa cifra sale al 100% per la Bulgaria, all’80% per la Polonia, a circa il 60% per Austria e Ungheria, al 50% per la Germania e al 40% per l’Italia. Ma, ovviamente, il prezzo del gas è aumentato di oltre il 50% nell’ultima settimana, il che interesserà tutte le economie europee.

E lo stesso si può dire dell’aumento del prezzo del petrolio. Va inoltre sottolineato che la Russia (e in misura minore l’Ucraina) è un importante esportatore di grano, rame, nichel, platino, palladio e titanio. L’aumento dei prezzi dei generi alimentari derivante dalla carenza di grano potrebbe scatenare tensioni sociali nei paesi emergenti e in via di sviluppo, come accaduto nel 2010, mentre i suddetti minerali sono utilizzati nella produzione di automobili, apparecchiature elettroniche e aerei, le cui filiere sono già state avviate notevole sforzo per mesi.

Negli ultimi giorni sono stati fatti molti confronti storici tra l’invasione russa dell’Ucraina e alcuni degli episodi più oscuri che l’Europa ha vissuto nel corso del 20° secolo. Tralasciando le somiglianze, ciò che non ha precedenti è la natura delle sanzioni economiche contro la Russia, rese possibili dal ritmo della globalizzazione economica, finanziaria e tecnologica degli ultimi anni. Le misure sono così radicali che potrebbero portare al completo isolamento dell’economia russa, oltre ad avere un effetto negativo sui paesi che le impongono. Il loro obiettivo – oltre a mostrare la forza degli alleati, che hanno sempre messo in chiaro che non avrebbero intrapreso una guerra diretta con la Russia, ma hanno dimostrato che l’economia può essere distruttiva quasi quanto le armi – è ridurre il sostegno a Putin tra le élite russe e l’opinione pubblica. Ma tali misure potrebbero innescare una reazione russa ancora più dura, sia in termini militari che economico-energetici, rendendo così il danno economico ancora più grave.

A parte le tradizionali sanzioni commerciali, che erano già state imposte dopo l’annessione russa della Crimea nel 2014 ma hanno avuto un impatto limitato, ciò che è veramente innovativo è arrivato nell’arena finanziaria.

Innanzitutto, dopo alcune perplessità da parte di Germania e Italia, fortemente dipendenti dal gas russo e temuti embarghi sulle forniture che per il momento non si sono concretizzati, si è deciso di rimuovere alcune banche russe dal sistema SWIFT. SWIFT consente alle banche commerciali di quasi tutto il mondo di effettuare bonifici, per cui escluderle dal sistema significa tagliarle fuori dalla globalizzazione finanziaria.

Naturalmente, questo danneggia anche le banche e le imprese occidentali, che non possono più ricevere pagamenti dalla Russia tramite SWIFT come una volta. Tuttavia, l’Occidente ha deciso di mantenere l’accesso SWIFT per le banche più focalizzate sul settore energetico, per non frenare il flusso di liquidità utilizzato per pagare gli acquisti di gas; questo ha creato una situazione un po’ kafkiana in cui il rublo si sta deprezzando massicciamente a causa delle sanzioni, mentre d’altra parte, con l’aumento dei prezzi del gas e del petrolio, la Russia sta aumentando i suoi ricavi in ​​dollari.

In secondo luogo, nella misura forse più sorprendente e drastica, gran parte delle attività estere della banca centrale russa è stata congelata. Questo passaggio non ha precedenti nella storia delle sanzioni economiche. La Russia si era preparata per una possibile guerra e aveva accumulato riserve per 630 miliardi di dollari, e si sosteneva che avrebbe potuto utilizzarle per attutire l’impatto economico delle sanzioni e ridurre la volatilità del tasso di cambio derivante dal conflitto; ma con il congelamento di quasi due terzi delle attività estere della banca centrale russa (sia nelle banche commerciali sotto forma di attività finanziarie sia come depositi in altre banche centrali), la sua capacità di operare sui mercati valutari è stata allo stesso tempo notevolmente danneggiata tempo mentre la sua valuta e parte del suo sistema finanziario hanno iniziato a generare perdite. La Russia è andata sulla difensiva chiudendo il mercato azionario per scongiurare il panico, alzando i tassi di interesse al 20% per trattenere i risparmi dei russi nelle loro banche e dando istruzioni alle grandi imprese esportatrici, molte delle quali alimentano gli esportatori seduti su grandi mucchi di contanti, di vendere i propri dollari sul mercato per compensare il calo del rublo (la Russia riceve circa 700 milioni di dollari ogni giorno dalla vendita dei suoi prodotti energetici all’estero). In altre parole, l’intervento che normalmente ricadrebbe sulla banca centrale russa per stabilizzare l’economia è ora svolto dalle imprese. Comunque sia, è probabile che il rublo continuerà a deprezzarsi e che l’inflazione in Russia continuerà a salire.

In terzo luogo, le sanzioni hanno incluso il congelamento dei beni e le restrizioni di viaggio imposte a molte figure russe di spicco, tra cui lo stesso presidente Putin e il suo ministro degli Esteri, Lavrov, e molti oligarchi vicini al Cremlino, che non possono più godersi il loro stile di vita da jet-set globale allo stesso modo. Da parte sua, la Germania ha annunciato la sospensione del gasdotto Nord Stream 2 e l’Occidente nel suo insieme ha annunciato il divieto delle esportazioni di tecnologia verso la Russia. Lo spazio aereo è stato chiuso alle compagnie aeree russe e BP e Shell hanno annunciato la vendita di partecipazioni per un valore di 25 miliardi di dollari e 3 miliardi di dollari rispettivamente nelle società energetiche russe Rosneft e Gazprom. In risposta, la Russia ha vietato la vendita di beni da parte di stranieri in Russia e ha anche imposto controlli sui capitali per garantire che i capitali stranieri non possano essere rimossi dal Paese.

Infine, le sanzioni sono state estese a molti ambiti socio-culturali, dove hanno un impatto, in parte economico e in parte simbolico, da non sottovalutare. Non solo la Russia non potrà prendere parte all’Eurovision Song Contest di quest’anno. Il Comitato Olimpico Internazionale ha raccomandato a tutte le federazioni sportive di vietare la partecipazione di atleti russi e bielorussi alle loro competizioni, le squadre russe sono state escluse dalle competizioni di basket e sia la FIFA che la UEFA hanno vietato alle squadre russe di prendere parte alle loro competizioni, il che significa che lo Spartak Mosca è stato eliminato dall’Europa League e la nazionale russa non potrà disputare i play-off per avere la possibilità di prendere parte ai Mondiali del Qatar a dicembre.

Inoltre, la UEFA ha rescisso il contratto di sponsorizzazione di Gazprom e ha annunciato che la finale di Champions League di quest’anno non si terrà a San Pietroburgo come inizialmente previsto. Anche in questo caso le sanzioni hanno un impatto economico, sono estremamente dure e senza precedenti, con la chiara intenzione di garantire che la stragrande maggioranza della popolazione russa riconosca la gravità della situazione ed eserciti pressioni su Putin per porre fine alla guerra.

L’efficacia dei boicottaggi economici ha sempre acceso un ampio dibattito. Vari studi suggeriscono che le sanzioni cambiano il comportamento dei paesi solo nel 40% dei casi. Come già sottolineato, tuttavia, sanzioni di questa portata non sono mai state applicate e anche paesi neutrali come Finlandia, Svezia e Svizzera (non da meno) hanno aderito al boicottaggio. Resta da vedere quale sarà la reazione di altre grandi potenze, come Cina e India. In particolare, la Cina potrebbe offrire alla Russia l’utilizzo del sistema di pagamento interbancario CIPS per aggirare l’esclusione da SWIFT. In ogni caso, le sanzioni rappresentano una grave battuta d’arresto per l’economia russa e potrebbero innescare una sua risposta aggressiva, come tagli alla fornitura di gas ai singoli Paesi. Per tutti questi motivi, è probabile che i giorni a venire saranno di grande importanza anche nell’arena economica della guerra.