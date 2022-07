L’azione e la retorica che hanno portato all’invasione dell’Ucraina all’inizio di quest’anno hanno portato a speculazioni sull’uso efficace delle capacità informatiche russe per integrare o sostituire i mezzi convenzionali allo scoppio del conflitto. Notando l’abilità osservata e dichiarata della Russia nel cyberspazio, alcuni osservatori hanno ritenuto che il deterioramento della situazione fornisse l’opportunità di dimostrare il valore strategico delle operazioni informatiche. Tuttavia, nonostante le condizioni apparentemente favorevoli, l’esercizio del cyberpotere russo all’inizio delle ostilità – e durante le stesse – è nella migliore delle ipotesi limitato.[1] Sebbene siano state documentate tattiche dirompenti come il defacement e il malware wiper, il previsto “bang” informatico era più un “piagnisteo”, rimanendo praticamente lo stesso negli ultimi tre mesi.

Rispondendo al ruolo strategico limitato delle operazioni informatiche finora, sia gli studiosi di sicurezza informatica che gli analisti politici hanno valutato possibili spiegazioni. Sebbene esista la possibilità di un’azione sempre più distruttiva con notevoli effetti strategici, la maggior parte ne riconosce il valore di supporto o complementare una volta militarizzata una controversia.[2] I fautori di questo punto di vista riconoscono: (1) la difficoltà di pianificare e avviare operazioni informatiche; (2) i loro effetti limitati; e (3) e il potenziale di escalation, che può temperare le decisioni relative al loro utilizzo.

Tuttavia, deve essere affrontata la questione se tali vincoli siano unici in questo caso o parlino in modo più ampio del ruolo delle operazioni informatiche durante i casi di conflitto armato. A causa della rarità della guerra interstatale, sono disponibili prove empiriche limitate. Tuttavia, tali domande devono essere poste poiché la nostra comprensione dell’interazione tra stati nel cyberspazio è stata, finora, limitata a periodi di relativa pace. Di conseguenza, essere in grado di approfondire la misura in cui l’esercizio del potere cibernetico offre vantaggi strategici in guerra è stato finora al centro dell’analisi della dimensione cibernetica del conflitto. L’analisi, tuttavia, non dovrebbe limitarsi esclusivamente all’utilità attesa delle azioni all’interno e attraverso il cyberspazio, ma dovrebbe anche rendere conto della logica alla base di queste scelte. Nello specifico, i decisori considerano attentamente l’ambiente strategico e le capacità delle operazioni informatiche quando decidono come utilizzare al meglio questi strumenti per raggiungere i propri obiettivi strategici?

Questo documento espande le spiegazioni avanzate finora spostando l’attenzione dagli attributi strutturali e tecnologici ai costrutti socio-cognitivi che modellano la formazione delle preferenze. Ciò ha due scopi. In primo luogo, riconosce la natura limitata della razionalità umana data la complessità del cyberspazio e l’azione al suo interno. I decisori ritornano alle pratiche socio-organizzative consolidate e ai costrutti cognitivi per alleviare l’ambiguità che circonda il sistema internazionale e il cyberspazio. In secondo luogo, evidenzia la possibilità che l’uso limitato di operazioni informatiche offensive possa essere case-specific, radicato nel processo utilizzato per interpretare l’ambiente strategico. Questo non deve essere inteso come un atto d’accusa della possibile irrazionalità dei decisori. Invece, la lente con cui la Russia e altri decisori interpretano l’ambiente modella le loro preferenze su come esprimere al meglio il potere attraverso il cyberspazio.

Di conseguenza, futuri casi di conflitto caratterizzati da una dimensione cibernetica distinta potrebbero non svolgersi allo stesso modo della guerra Russia-Ucraina. Tuttavia, l’articolo riconosce che gli artefatti decisionali russi non sono disponibili. Di conseguenza, le argomentazioni contenute nelle sezioni seguenti si basano su casi e dati di wargaming pubblicati di recente.

Il resto di questo documento è organizzato in tre ulteriori sezioni. Immediatamente dopo questa introduzione, riassume l’attuale logica, fondata su vincoli strutturali e tecnologici, spiegando l’uso limitato delle operazioni informatiche nella guerra Russia-Ucraina in corso. Tenendo presente che il conflitto fornisce condizioni favorevoli per l’uso offensivo delle operazioni cibernetiche, la loro assenza porta a chiedersi se questo sia davvero il vero carattere del conflitto cibernetico. La discussione ruota quindi sostenendo che le operazioni informatiche russe possono essere meno una funzione dei vincoli materiali che devono affrontare, ma sono, invece, un riflesso di come queste ultime vengono interpretate utilizzando specifici dispositivi socio-cognitivi. Infine, il documento si conclude spiegando le possibili conseguenze della politica esistente e del discorso sulla sicurezza che circonda i conflitti informatici e richiama l’attenzione sulla necessità di comprendere i processi decisionali che generano scelte politiche specifiche piuttosto che limitarsi a valutare l’efficacia delle operazioni.

Limitazioni materiali

I fautori del potenziale rivoluzionario delle operazioni cibernetiche spesso centrano le loro argomentazioni sulla vulnerabilità di fondo del ciberspazio e sulle sue implicazioni per il potere nazionale. A causa della sua complessità, è impossibile, e in alcuni casi indesiderabile, proteggere completamente questo ambiente.[3] Inoltre, questa complessità limita la nostra capacità di prevedere dove possono verificarsi i compromessi e quali sono le loro conseguenze.[4] Questo stato di insicurezza incoraggia lo sfruttamento da parte degli Stati come mezzo per plasmare l’ambiente a loro favore, un fatto compiuto cibernetico.[5] Pur descrivendo accuratamente la vulnerabilità di questo ambiente creato dall’uomo, il paradigma non tiene conto della complessità e degli effetti di queste operazioni.

Sebbene sia diventato più facile acquisire le competenze necessarie per infliggere danni attraverso i mezzi informatici, gli effetti tattici e strategici rimangono una funzione delle risorse investite.[6] Diversi studiosi riconoscono prontamente che le operazioni consequenziali sono limitate a una manciata di stati con le necessarie risorse tecnologiche, organizzative ed economiche.[7] Questo non vuol dire che i poteri minori debbano essere respinti; al contrario, è improbabile che operazioni dirompenti meno complicate (ad esempio, defacement del web) producano vantaggi strategici. Paradossalmente, se questo è il caso, la Russia non ha la capacità di condurre operazioni più avanzate di quelle viste finora? Per quanto possibile, devono essere considerate la complessità delle operazioni informatiche, le loro conseguenze e il loro potenziale escalation.

Il successo operativo non è semplicemente una funzione dell’abilità tecnica. Come illustrato da Stuxnet, le operazioni complesse richiedono un attento coordinamento tra entità diverse.[8] Sebbene non ci siano ancora prove di una pianificazione operativa nelle operazioni informatiche russe, si potrebbe ipotizzare che i fallimenti dell’intelligence e la mancanza di coordinamento possano indicare pratiche organizzative o culturali che inibiscono il coordinamento necessario per operazioni informatiche efficaci. In alternativa, si potrebbe anche affermare che la leadership russa ha riconosciuto queste sfide e ha optato per mezzi convenzionali (ad esempio, è più semplice bombardare una centrale elettrica che hackerarla) che sono molto più facili da dispiegare in un lasso di tempo più breve.

Relativamente, il cyberspazio è un dominio resiliente. I danni alle infrastrutture informatiche spesso si risolvono in poche ore, come nel caso dell’operazione russa che ha colpito la rete elettrica ucraina nel 2015.[9] Non sorprende che la riconosciuta vulnerabilità del cyberspazio incoraggi il coordinamento e la preparazione che coinvolgono sia il settore privato che quello pubblico, attenuando gli effetti delle operazioni offensive. Nell’attuale conflitto, il comportamento russo dal 2014 e il sostegno di attori statali e non statali al di fuori dell’Ucraina continuano a ostacolare l’attività russa dolosa.[10]

Infine, anche se vengono affrontati i vincoli di cui sopra, rimane la questione dell’escalation. La mancanza di un caso documentato di escalation serve a lenire le preoccupazioni di alcuni. Fischerkeller & Harknett hanno notato che l’interazione costante in questo spazio si traduce in una gamma di azioni accettabili tacitamente concordate.[11] Maness e Valeriano ipotizzano che rivalità di lunga data definiscano lo status quo e il suo comportamento corrispondente, le cui deviazioni potrebbero segnalare una possibile escalation.[12] Tuttavia, le operazioni finora condotte contro l’Ucraina non differiscono in modo significativo da quelle precedenti alla militarizzazione.

Le argomentazioni secondo cui la Russia potrebbe semplicemente essere incapace di operazioni più complesse sono facilmente respinte date le sue azioni passate.[13] In alternativa, la moderazione può essere uno sforzo per impedire agli avversari di interpretarlo erroneamente come un’intenzione di escalation. Anche se questo può sembrare controintuitivo, dal momento che le ostilità sono già scoppiate nello spazio convenzionale, le prove dei wargame suggeriscono che le élite continuano a percepire le operazioni informatiche come escalation anche nel contesto della crescente violenza fisica.[14] In un altro wargame, i partecipanti non percepiscono le operazioni informatiche come sostituti delle capacità convenzionali, ma come supporto di altri mezzi o come un’opzione complementare per generare altri effetti. Data la continua importanza delle operazioni di informazione, queste ultime possono spiegare la natura delle operazioni finora svolte.

Considerando i punti precedenti, il commento contemporaneo attribuisce le operazioni informatiche russe limitate a: (1) la facilità con cui le operazioni convenzionali possono essere utilizzate per ottenere l’effetto desiderato; (2) la natura transitoria del danno inflitto con mezzi informatici; e (3) il desiderio di evitare una potenziale escalation e utilizzare invece le capacità informatiche per ottenere altri effetti complementari. Supponiamo che questi fattori guidino il processo decisionale russo in merito all’uso delle loro capacità informatiche. In tal caso, lo scetticismo riguardo al valore strategico di questi strumenti può essere giustificato anche in condizioni di guerra interstatale.[15] Tuttavia, ciò dipende dalla capacità dei decisori russi di riconoscere oggettivamente i limiti delle operazioni informatiche e la possibile reazione dell’Ucraina e dei suoi benefici fattori se la Russia decidesse di impegnarsi in operazioni più aggressive. Ciò presuppone l’interpretazione obiettiva dell’ambiente strategico e tecnologico.

Al di là dei fattori materiali e strutturali

La capacità apparentemente limitata dei decisori russi di valutare correttamente l’ambiente strategico è un’osservazione su cui la maggior parte dei commentatori ha concordato negli ultimi mesi. Mentre la scarsa prestazione delle forze russe durante i giorni e le settimane di apertura del conflitto può essere attribuita al fallimento dell’intelligence, il ritmo lento con cui si sono adattati e il proseguimento di alcune pratiche suggerisce una patologia profondamente radicata.[16] Nel suo libro Painful Choices, David Welch afferma che i decisori si attengono ostinatamente alle convinzioni consolidate fintanto che le conseguenze di ciò non generano abbastanza dissonanza cognitiva o stress emotivo da incoraggiare una rivalutazione.[17] Sebbene la psicologia politica e cognitiva degli ultimi tre decenni fornisca prove sufficienti a sostegno di questa argomentazione, la natura di queste convinzioni e il modo in cui modellano le preferenze sono meno chiari. Inoltre, la misura in cui influenzano l’esercizio delle capacità informatiche determina se i decisori riconoscono i limiti strutturali e tecnologici o li interpretano nel contesto di convinzioni consolidate.

Gli studiosi di relazioni internazionali, in particolare quelli che si identificano come realisti neoclassici, riconoscono che i decisori contestualizzano l’ambiente strategico usando idee e convinzioni che potrebbero non catturare adeguatamente la realtà che affrontano.[18] Per parafrasare Rose,[19] i politici vedono il mondo “attraverso un vetro, oscuramente”. Nel caso della guerra Russia-Ucraina, le dichiarazioni fatte da Putin prima dell’invasione sembrano riflettere la visione del mondo sottostante che guida le sue preferenze strategiche.[20] Ciò non sorprende e si osserva facilmente anche in altri stati. Tuttavia, la misura in cui queste credenze modellano le preferenze nel cyberspazio, un ambiente tecnologico le cui regole definiscono ciò che è possibile, è meno compresa

La prima menzione di come le convinzioni precedenti governino le preferenze strategiche nel cyberspazio può essere fatta risalire al lavoro di Valeriano, Jensen e Maness.[21] Suggeriscono l’esistenza di “modi nazionali” nel cyberspazio. Gli autori sostengono che stati come Cina, Russia e Stati Uniti impiegano operazioni informatiche che riflettono convinzioni precedenti al cyberspazio senza affermare esplicitamente quali siano queste convinzioni. Basandosi su questo lavoro, Kari e Pynnöniemi associano la percezione e le preferenze delle minacce russe alla cultura strategica russa. Gli autori notano che il persistente senso di vulnerabilità e la narrazione di una fortezza assediata sono citati nelle fonti documentarie come preferenze guida.[22]

Sebbene abbondano numerose definizioni, questo documento tratta la cultura strategica come un “insieme di convinzioni sostenute dalle élite riguardo agli obiettivi strategici e al metodo più efficace per raggiungerli”.[23] Supponiamo che il cyberspazio sia percepito come un nuovo mezzo per raggiungere obiettivi strategici. Si potrebbe sostenere che le convinzioni precedenti che modellano i mezzi verso questi obiettivi contribuiscono alla formazione delle preferenze. Ad esempio, se uno stato considera le operazioni di informazione come abilitanti un ambiente strategico favorevole, la dipendenza da tale convinzione vedrebbe i decisori gravitare verso i mezzi con cui questa preferenza può essere realizzata. Non sorprende quindi che questa logica sollevi interrogativi sul fatto che i decisori siano tenuti ad aderire a queste convinzioni o se esista un’agenzia per valutarne l’idoneità considerando le circostanze che consentono e limitano il comportamento dello stato.

La maggior parte degli psicologi politici sarebbe d’accordo sul fatto che la razionalità esiste in un gradiente. A seconda dell’ambiente in cui operano, i decisori possono esercitare uno sforzo cognitivo maggiore o minore quando formulano preferenze strategiche riflesse nel comportamento osservato. Nel caso del cyberspazio, è dimostrato che l’incertezza relativa agli effetti delle operazioni e la pervasiva mancanza di competenze aumentano la dipendenza da strutture cognitive come le credenze. La situazione è ulteriormente aggravata dall’incertezza latente all’interno del sistema internazionale con cui i decisori dovrebbero fare i conti. Esperimenti e simulazioni nell’ultimo decennio confermano questo fenomeno.[24]

I risultati di un wargame transnazionale in corso mostrano le condizioni in cui è probabile che i decisori intraprendano uno sforzo cognitivo maggiore per sviluppare una risposta politica adeguata durante una crisi.[25] I wargame condotti a Taiwan, nelle Filippine, negli Stati Uniti, a Singapore e in Svizzera, che coinvolgono esperti di sicurezza informatica, politica e militare, evidenziano la tendenza a spostarsi per impostazione predefinita verso pratiche distinte a livello nazionale associate alle culture strategiche sottostanti. Singapore, ad esempio, ha optato per politiche che hanno dimostrato la sua determinazione mentre allo stesso tempo perseguiva un’opzione diplomatica, riflettendo le sue preferenze data la sua esperienza storica e le caratteristiche geografiche uniche. Allo stesso modo, i partecipanti svizzeri hanno gravitato verso politiche che evitassero di aggravare ulteriormente la situazione e concedessero loro opzioni diplomatiche flessibili. Come osserva un partecipante, le loro scelte erano regolate dalla loro identità svizzera e dalle aspettative che ne derivavano.

Tuttavia, questa tendenza a fare affidamento su convinzioni e preferenze precedenti è stata moderata dalla necessità di evitare il fallimento delle politiche. I partecipanti che presumevano che scelte politiche errate avrebbero portato a gravi conseguenze erano motivati ​​a valutare attentamente la situazione ed erano aperti a strategie deliberative che sfidavano le convinzioni precedenti. In effetti, i wargame hanno dimostrato la tendenza degli individui a scivolare “tra le rappresentazioni mentali che guidano le politiche della realtà e la realtà stessa”.[26]

Di conseguenza, sia i wargame che le ricerche precedenti richiedono cautela nell’avanzare affermazioni sulle scelte fatte dagli stati rispetto al cyberspazio. Sebbene vi siano meno dubbi sul fatto che gli effetti strategici dell’uso indipendente delle operazioni cibernetiche siano limitati, non si può concludere che le decisioni relative all’esercizio del potere nel e attraverso il ciberspazio siano l’unica funzione dell’interpretazione obiettiva dell’ambiente strategico. La preferenza dei decisori russi a impegnarsi in operazioni di interruzione e influenza di basso livello può avere tanto a che fare con la loro realizzazione dei limiti di questo nuovo ambiente quanto con le loro convinzioni consolidate sul modo migliore per raggiungere i loro obiettivi strategici.

Conclusioni

Rivalutare le scelte e il futuro del cyber conflitto

Mentre la guerra Russia-Ucraina ci dice molto sui limiti delle operazioni informatiche, è meno informativo il motivo per cui gli stati agiscono in quel modo. Una nota positiva, questa situazione mette in luce la necessità di approfondire i meccanismi che regolano la decisione di utilizzare le capacità informatiche. In particolare, richiede una maggiore attenzione verso fattori immateriali come le convinzioni che possono fungere da lente attraverso la quale i decisori interpretano l’ambiente strategico con conseguente preferenze di modellamento del comportamento.

Detto questo, i nostri tentativi di comprendere il futuro del conflitto informatico devono andare oltre i dibattiti sull’efficacia delle operazioni informatiche. Sebbene ciò non implichi arrendersi a richiami di eccezionalismo tecnologico, richiede uno sforzo maggiore da parte di studiosi ed esperti politici per considerare i processi decisionali sottostanti. Di conseguenza, ciò non solo richiede di tenere conto delle conseguenze delle operazioni, ma considera anche come i responsabili politici e l’opinione pubblica allo stesso modo percepiscono queste attività. Sebbene il cyberspazio sia indiscutibilmente abilitato dalla tecnologia, le azioni al suo interno e attraverso di esso sono modellate da individui che rimangono molto più imprevedibili delle tecnologie che utilizzano.

NOTE:

[1] Erica D. Lonergan, Shawn W. Lonergan, Brandon Valeriano & Benjamin Jensen (2022), ‘Putin’s invasion of Ukraine didn’t rely on cyberwarfare. Here’s why’, The Washington Post, 7/III/2022.

[2] Jacquelin Schneider, Benjamin Schechter & Rachael Shaffer (2022), ‘A lot of cyber fizzle but not a lot of bang: evidence about the use of cyber operations from wargames’, Journal of Global Security Studies, vol. 7, nr 2, June, ogac005.

[3] Myriam Dunn Cavelty (2013), ‘From cyber-bombs to political fallout: threat representations with an impact in the cyber-security discourse’, International Studies Review, vol. 15, nr 1, March, p. 105-122; Jon R. Lindsay (2017), ‘Restrained by design: the political economy of cybersecurity’, Digital Policy, Regulation and Governance, 11/IX/2017.

[4] Charles Perrow (1999), Normal Accidents: Living with High-risk Technologies, Princeton University Press, Princeton NJ.

[5] Michael P. Fischerkeller & Richard Harknett (2020), ‘Cyber persistence, intelligence contests, and strategic competition’, Texas National Security Review, 17/IX/2020.

[6] Adam P. Liff (2021), ‘Cyberwar: a new “absolute weapon”? The proliferation of cyberwarfare capabilities and interstate war’, Journal of Strategic Studies, vol. 35, nr 3, May, p. 401-428.

[7] Erica D. Borghard & Shawn W. Lonergan (2017), ‘The logic of coercion in cyberspace’, Security Studies, vol. 26, nr 3, May, p. 452-481; Allison Pytlak & George E. Mitchell, “Power, rivalry, and cyber conflict: an empirical analysis”, in Karsten Friis and Jens Ringsmose (Eds.) (2016), Conflict in Cyber Space: Theoretical, Strategic and Legal Perspectives, Routledge, London, p. 65-82; Rebecca Slayton (2017), ‘What is the cyber offense-defense balance? Conceptions, causes, and assessment’, International Security, vol. 41, nr 3, January, p. 72-109.

[8] Jon R. Lindsay (2013), ‘Stuxnet and the limits of cyber warfare’, Security Studies, vol. 22, nr 3, August, p. 365-404.

[9] Kim Zetter (2016), ‘Inside the cunning, unprecedented hack of Ukraine’s power grid’, Wired Magazine, 3/III/2016.

[10] Erica Lonergan & Keren Yarhi-Milo (2022), ‘Cyber signalling and nuclear deterrence: implications for the Ukraine crisis’, War on the Rocks, 21/IV/2022.

[11] Michael P. Fischerkeller & Richard J. Harknett (2017), ‘Persistent engagement, agreed competition, cyberspace interaction dynamics and escalation’, Orbis, vol. 61, nr 3, Summer, p. 381-393.

[12] Ryan C. Maness & Brandon Valeriano (2015), ‘The impact of cyber conflict on international interactions’, Armed Forces & Society, vol. 42, nr 2, March, p. 301-323.

[13] Brandon Valeriano, Benjamin Jensen & Ryan C. Maness (2018), Cyber Strategy: The Evolving Character of Power and Coercion, Oxford University Press, New York.

[14] Jacquelin Schneider (2017), Cyber and Crisis Escalation: Insights from Wargaming, US Naval War College.

[15] Schneider et al. (2022), op. cit.; Nadiuya Kostyuk & Yuri M. Zhukov (2017), ‘Invisible digital front: can cyber attacks shape battlefield events?’, Journal of Conflict Resolution, vol. 63, nr 2, November, p. 317-347.

[16] Boris Kormych (2022), ‘Putin’s miscalculations’, Wilson Center, Kennan Institute, 9/III/2022.

[17] David A. Welch (2011), Painful Choices: A Theory of Foreign Policy Change, Princeton University Press, Princeton NJ.

[18] Brian Rathbun (2008), ‘A rose by any other name: neoclassical realism as the logical and necessary extension of structural realism’, Security Studies, vol 17, nr 2, June, p. 294-321.

[19] Gideon Rose (1998), ‘Neoclassical realism and theories of foreign policy’, World Politics, vol. 51, nr 1, October, p. 144-172.

[20] Bloomberg News, Transcript: ‘Vladimir Putin’s televised address on Ukraine, February 24, 2022’.

[21] Brandon Valeriano, Benjamin Jensen & Ryan Maness (2018), Cyber Strategy: The Evolving Character of Power and Coercion, Oxford University Press, New York.

[22] Marti J. Kari & Katri Pynnöniemi (2019), ‘Theory of strategic culture: an analytical framework for Russian cyber threat perception’, Journal of Strategic Studies, September, p. 1-29.

[23] Yitzhak Klein (2007), ‘A theory of strategic culture’, Comparative Strategy, vol. 10, nr 1, September, p. 3-23.

[24] Schneider (2017), op. cit.; Miguel Alberto Gomez (2019), ‘Past behavior and future judgements: seizing and freezing in response to cyber operations’, Journal of Cybersecurity, vol. 5, nr 1, September, tyz012; Miguel Alberto N. Gomez (2019), ‘Sound the alarm! Updating beliefs and degradative cyber operations’, European Journal of International Security, vol. 4, nr 2, March 2019, p. 190-208.

[25] M.A. Gomez & Christopher Whyte (2022), ‘Unpacking strategic behavior in cyberspace: a schema-driven approach’, Journal of Cybersecurity, vol. 8, nr 1, April, tyac005.

[26] J.M. Goldgeier & P.E. Tetlock (2001), ‘Psychology and international relations theory’, Annual Review of Political Science, nr 4, June, p. 79.