La guerra in Ucraina, la guerra di Putin, ha ormai più di 100 giorni e sta raggiungendo un punto di stallo. Un giorno i russi hanno ottenuto piccoli guadagni nel Donbas, le terre di confine orientale dell’Ucraina, e il giorno successivo o giù di lì sentiamo che sono stati fermati e respinti. Nel frattempo, gli armamenti promessi più potenti, con una gamma più ampia, dalla Gran Bretagna, dagli Stati Uniti e da alcuni paesi europei, stanno arrivando, anche se in ritardo e lentamente, e questi potrebbero respingere i russi. Si spera che sia qualcosa di più di un semplice parlare. Sergei Lavrov, il ministro degli Esteri russo, non è affatto contento di questo sviluppo del sostegno dell’Occidente a quello che forse in breve tempo sarà un membro dell’UE, e avverte di un’escalation delle attività. Forse questo è un rischio che l’Ucraina deve correre per riprendersi le terre perse.

Vladimir Putin cercherà un accordo se diventa ovvio che le sue truppe vengono respinte? Ciò sarà probabilmente incoraggiato piuttosto prima che poi da alcuni paesi europei che stanno soffrendo, poiché dipendono in modo significativo dalle fonti russe di petrolio e gas o che sposano anche alcune simpatie russe, come l’Ungheria e la Serbia. Tuttavia, l’Ucraina deve sforzarsi di riprendersi tutta o la maggior parte della sua terra, dal momento che ha perso una parte significativa di essa e che deve includere la Crimea, derubata nel 2014, e tutta la costa meridionale, sbocchi marittimi vitali dell’Ucraina, prima di accettare di sedersi giù con i loro cosiddetti fratelli.

Si dice che Putin, che secondo quanto riferito è malato, sia più coinvolto nel dirigere la ‘operazione militare speciale’, come la chiama lui. Ciò dovrebbe essere utile per gli ucraini poiché la storia mostra che i dittatori che guidano guerre a distanza raramente hanno successo, vale a dire. Filippo II di Spagna, un monarca che esercitava poteri dittatoriali, e la temibile Armata spagnola si scatenò su un’Inghilterra relativamente debole nel 1588, e più recentemente Hitler negli anni ’40.

Un risultato non intenzionale della guerra è stato il rafforzamento dell’Occidente e della sua alleanza di difesa contro l’aggressione russa, la NATO. Svezia e Finlandia si vogliono unire e non hanno avuto bisogno di molta persuasione dopo quello che è successo. La Finlandia, in particolare, ha un lungo confine con la Russia e ha buone ragioni dalla seconda guerra mondiale per temere le intenzioni dell’orso russo. Per la NATO, andando avanti, l’UE deve assumersi maggiori responsabilità per il suo funzionamento, perché gli Stati Uniti troveranno gradualmente la loro attenzione assorbita dalle ambizioni cinesi.

Come risultato della Brexit, tuttavia, sebbene la Gran Bretagna sia un forte sostenitore della NATO, è un punto controverso che la NATO sia indebolita perché ha lasciato l’UE. La storia della NATO mostra che è stata prevalentemente dipendente dagli Stati Uniti con la Gran Bretagna che ha svolto il secondo ruolo più importante. Questo deve cambiare, anche se probabilmente sarebbe stato più facile se la Brexit non fosse avvenuta. È interessante notare che, a proposito, l’OCSE ha stimato che la Brexit è costata fino ad oggi alla Gran Bretagna 35 miliardi e l’anno prossimo il paese, in questi tempi difficili, mostrerà una crescita zero. Il Paese sta lottando dopo la Brexit e dopo la pandemia.

A lungo termine, l’Europa, con o senza la Gran Bretagna, deve prendere l’iniziativa in questa alleanza difensiva. Gli Stati Uniti saranno sempre più coinvolti nel Pacifico.

Con più Stati Uniti o con meno?

È preoccupante che gli Stati Uniti siano diventati un Paese abbastanza diviso e guardino in qualche modo all’interno. La sua attenzione sugli affari esterni è diminuita e fino a quando non avrà afferrato fermamente il problema della proprietà delle armi, questo continuerà. Al momento, è l’unico Paese al mondo ad avere più armi da fuoco che persone e ha un record spaventoso di violenza armata e uccisioni di civili innocenti. Il 2° emendamento della Costituzione concede a qualsiasi adulto il diritto di possedere e portare armi, apparentemente per difendere se stesso e la famiglia. Il Partito Repubblicano lo considera sacrosanto e non tollererà alcun cambiamento o adeguamento a questo emendamento. Potrebbe essere stato valido negli anni della formazione del 19° secolo, ma non è quasi necessario ora che c’è una grande forza di polizia armata e i primi tempi senza legge sono finiti, anche se viene da chiedersi!

Ci si può chiedere come sia così. Diventa chiaro dove sta la forza del Partito Repubblicano nei confronti dei Democratici. Questi ultimi ottengono la maggior parte del loro sostegno dalle aree urbane, che si trovano principalmente sugli stati costieri, mentre il dominio repubblicano si trova in molti stati con ampie fasce di terra con molte comunità rurali. Mentre il Senato, la camera alta, è composto da due membri per stato a differenza del Congresso, la camera bassa che è più rappresentativa della popolazione e molto più grande in termini di numero di membri. Diventa comprensibile come il Congresso sia frustrato nel portare a termine qualsiasi cosa poiché il senato è generalmente detenuto dai repubblicani.

George Friedman nel suo libro del 2008, I prossimi 100 anni, ha ipotizzato che gli Stati Uniti avrebbero subito un ridimensionamento nella seconda parte di questo secolo. L’Europa prende atto. Tuttavia, la natura dirompente della politica in America negli ultimi anni, essendo gli estremi più evidenti, fa preoccupare che potrebbe essere prima piuttosto che dopo, a meno che il paese non si metta insieme.

La Cina, mentre il mondo è distratto dalla guerra di Putin, ha aumentato di nascosto e costantemente la sua influenza nella regione del Pacifico. Ha firmato un accordo di sostegno con le Isole Salomone che ha allarmato l’Australia e altre isole del Pacifico. Ha “ronzato” un aereo australiano nello spazio aereo internazionale per tenersi alla larga e si è mosso silenziosamente armando le difese delle loro “isole”. Se vedono che l’Occidente è ancora preoccupato per la Russia, allora potrebbero fare una mossa su Taiwan, il che sarebbe un buon motivo per cui d’ora in poi gli Stati Uniti presteranno particolare attenzione al Pacifico occidentale e si aspettano che l’Europa, con Gran Bretagna, per occuparsi della guerra di Putin e della sua ricaduta politica.