Ucraina: la guerra di Putin mette a nudo l’identità imperiale della Russia

Vladimir Putin insiste che russi e ucraini sono ‘un solo popolo’, ma la sua brutale invasione dell’Ucraina ha rivelato una notevole mancanza di empatia ‘fraterna’ russa per gli ucraini. Mentre molte persone in altre ex repubbliche sovietiche si sono identificate con le sofferenze dell’Ucraina, relativamente pochi cittadini russi hanno mostrato qualche segno di compassione o rimorso per la violenza genocida perpetrata in loro nome.

Secondo una ricerca condotta dal sondaggista indipendente russo di fama internazionale, il Levada Center, il sostegno pubblico russo alla guerra è rimasto superiore al 70% per tutto il 2022. Parlando con la rivista tedesca ‘Der Spiegel’ all’inizio del 2023, il direttore scientifico del Levada Center Lev Gudkov ha osservato che prove crescenti delle atrocità avvenute in Ucraina non avevano praticamente avuto alcun impatto sull’opinione pubblica russa. “I russi hanno poca compassione per gli ucraini. Quasi nessuno qui parla del fatto che le persone vengono uccise in Ucraina”.

Gran parte delle prove disponibili supporta questi risultati del sondaggio e indica una notevole assenza di empatia. Milioni di ucraini hanno amici e parenti in Russia. Molti riferiscono di essere rimasti scioccati dalla mancanza di compassione che hanno incontrato dall’inizio dell’invasione. Piuttosto che simpatia o preoccupazione, hanno ricevuto fredda indifferenza, smentite esplicite o argomenti di propaganda pro-Cremlino.

Le centinaia di migliaia di russi che sono fuggiti dal Paese nell’ultimo anno non hanno organizzato grandi manifestazioni contro la guerra mentre erano in esilio, nonostante non fossero più soggetti alle restrizioni draconiane del Cremlino. All’interno della stessa Russia non ci sono state proteste significative dalle prime settimane di guerra. Il contrasto fornito dalle massicce manifestazioni antigovernative degli ultimi dodici mesi in altre dittature repressive come la Cina e l’Iran ha messo in una luce ancora più sfavorevole il silenzio della popolazione russa.

Questa apparente mancanza di empatia per le vittime dell’aggressione imperiale russa non è una novità. Molti russi hanno mostrato atteggiamenti simili nei confronti delle due guerre cecene della prima era post-sovietica e dell’invasione della Georgia del 2008. Più di recente, l’invasione della Crimea del 2014 è stata ampiamente acclamata e rimane senza dubbio l’evento singolo più popolare dell’intero regno di 23 anni di Putin. Tale pensiero riflette l’identità impenitentemente imperiale che la Federazione Russa ha ereditato dall’era sovietica e zarista.

L’identità nazionale russa moderna rimane saldamente radicata nelle nozioni di una sacra missione imperiale che percepisce la Russia come una civiltà unica bloccata in un’eterna lotta contro vari nemici stranieri costruiti. Centinaia di anni fa, la visione messianica degli zar ha dato origine all’idea della Russia come Terza Roma e guida del cristianesimo ortodosso. Nel ventesimo secolo, questa fede nell’eccezionalismo imperiale è stata sfruttata per identificare i russi come la nazione che avrebbe salvato il mondo dal capitalismo e avrebbe guidato una rivoluzione comunista globale.

Sotto Putin, i testi potrebbero essere cambiati, ma la melodia rimane in gran parte la stessa. In effetti, è significativo che mentre il comunismo sovietico è stato da tempo consegnato al mucchio di cenere della storia, la Russia di oggi ha ereditato senza soluzione di continuità l’animosità dell’era della Guerra Fredda dell’URSS nei confronti della NATO, degli Stati Uniti e del mondo occidentale in generale.

Il senso della missione imperiale che pervade la moderna società russa ha contribuito a coltivare i valori del sacrificio e dell’obbligo a spese dei diritti umani individuali. Molti russi danno per scontato di essere destinati a governare altre nazioni e interpretano il loro colonialismo come fondamentalmente benevolo, anche quando è ovviamente sgradito. Le vittime della Russia devono essere liberate, che lo vogliano o no.

Che sia guidato dalla fede ortodossa, dall’ideologia comunista o dalle nozioni molto più vaghe di Putin di un ‘mondo russo’, questo tipo di imperialismo altamente paternalistico garantisce ai russi il diritto di parlare a nome dei loro popoli assoggettati. Di conseguenza, non c’è bisogno di ascoltare effettivamente questi popoli conquistati o entrare in empatia con loro, anche proclamandoli ‘fratelli’. Coloro che si oppongono a questa santa crociata sono logicamente intesi come rappresentanti del male. Non è un caso che tutta una serie di alti funzionari russi, incluso lo stesso Putin, abbiano cercato di inquadrare l’invasione dell’Ucraina come una battaglia contro i satanisti.

Mentre le figure dell’opposizione russa sono spesso critiche nei confronti del regime di Putin, in genere sono molto meno esplicite sull’argomento del colonialismo russo, la causa principale dell’attuale invasione genocida dell’Ucraina. Invece, alcuni cercano di dipingere se stessi come le vere vittime del Cremlino senza riuscire a stabilire l’ovvia connessione tra l’autoritarismo a cui affermano di opporsi e l’imperialismo che scelgono di ignorare. Incolpando Putin di tutto, abbracciano lo stesso vittimismo di comodo che lo stesso Cremlino promuove di fronte alle conseguenze negative delle sue politiche imperiali.

Le mitologie nazionali della Russia e dell’Ucraina di oggi non potrebbero essere più diverse. Mentre molti russi abbracciano prontamente l’identità imperiale del loro paese, le idee imperiali non risuonano in Ucraina. Anche prima dell’inizio dell’invasione su vasta scala della Russia un anno fa, gli ucraini tendevano già a definire la propria identità nazionale in termini di resistenza alla narrativa della sottomissione, dando priorità alle libertà personali rispetto agli obblighi nei confronti dello stato.

Dall’inizio degli anni ’90, il percorso di costruzione della nazione post-sovietica dell’Ucraina è stato modellato da una lotta per la vera indipendenza. Ciò ha portato alla fusione di movimenti di resistenza civica e anticoloniale, con le due rivoluzioni Maidan del paese che fungono da importanti punti di riferimento sulla strada verso la libertà interna ed esterna.

Per quasi due decenni, la traiettoria dell’Ucraina è stata osservata con crescente rabbia e allarme al Cremlino. Ossessionato dal crollo sovietico della fine del ventesimo secolo, il regime di Putin considera la democratizzazione dell’Ucraina una minaccia esistenziale al proprio modello autoritario e un potenziale catalizzatore per la fase successiva della ritirata imperiale della Russia.

Per il momento, altri Stati post-sovietici come la Bielorussia e il Kazakistan fungono da alternative all’identità anticoloniale dell’Ucraina. In questi Paesi, lo sviluppo democratico interno è stato soffocato da regimi sostenuti dal Cremlino che hanno scelto di non rompere decisamente con il passato imperiale. Tuttavia, ci sono segnali che l’attuale status quo potrebbe non essere così stabile come vorrebbe pensare Mosca.

La spavalda resistenza dell’Ucraina all’invasione della Russia sta stimolando la società civile in tutta l’ex Unione Sovietica e alimentando un dibattito senza precedenti sul ruolo del colonialismo russo. Sulla scena internazionale, la guerra scatenata da Vladimir Putin nel febbraio 2022 ha introdotto il pubblico globale contemporaneo alla realtà dell’identità imperiale della Russia moderna.

I commentatori di tutto il mondo stanno ora discutendo attivamente delle implicazioni pratiche di una Russia postcoloniale. Tali discorsi non sono più considerati del tutto fantasiosi. Al contrario, molti ora credono che la sconfitta in Ucraina darebbe un colpo decisivo alle speranze di un nuovo impero russo e trasformerebbe l’intero panorama politico eurasiatico. In definitiva, spetta alla stessa società russa smantellare l’identità imperiale del Paese per fare i conti con gli orrori del passato della Russia e affrontare i crimini dell’attuale guerra genocida.

La versione originale di questo intervento è qui.