Questa settimana ricorre il 40° anniversario dell’invasione argentina delle Isole Falkland (Islas Malvinas), dando inizio a una guerra durata tre mesi con la Gran Bretagna. In un momento in cui l’Europa rischia un conflitto militare con la Russia per l’Ucraina, vale la pena guardare indietro alle lezioni che possiamo trarre da questo conflitto di 40 anni fa

Innanzitutto, ciò che le Falkland possono insegnarci è che i conflitti militari possono legittimare politiche dure e impopolari in patria. In secondo luogo, conflitti come questo sono motivati ​​in parte, se non principalmente, dal declino internazionale di un Paese. Tali preoccupazioni sullo status portano ironicamente a politiche più ‘pugilistiche’, che servono solo ad esacerbare quel declino.

Le Isole Falkland, a poche centinaia di miglia al largo della costa argentina nell’Atlantico meridionale, sono state rivendicate dalla Gran Bretagna dal 1833. Sede di circa 1.800 isolani al momento dell’invasione, le isole non erano una priorità strategica per la Gran Bretagna.

In effetti, prima dell’invasione argentina del 2 aprile 1982, il governo del primo ministro Margaret Thatcher stava negoziando un “leasing back” delle isole all’Argentina. Tuttavia, le isole erano più importanti per gli argentini, che rivendicavano da tempo su di loro. La giunta militare, guidata dal generale Leopoldo Galtieri, credeva che la presa delle isole avrebbe offerto al regime il sostegno in patria, radunando il popolo argentino attorno alla sua bandiera e al regime durante un periodo tumultuoso. L’invasione doveva essere rapida. La giunta credeva che la vittoria sarebbe arrivata rapidamente e che la Thatcher non avrebbe risposto.

Tuttavia, dopo l’invasione dell’Argentina, la Thatcher inviò una task force nell’Atlantico meridionale per riconquistare le isole. La guerra fu brutale e una sfida logistica per gli inglesi, che dovettero ingaggiare l’esercito argentino a 8.000 miglia da casa. Il conflitto è costato la vita a 255 britannici e 649 argentini nel corso di pochi mesi. Oltre 2.000 britannici e argentini furono feriti. La guerra costò alla Gran Bretagna 1,19 miliardi di dollari nel 1982. Ma nonostante tutto ciò, gli inglesi ripresero il controllo delle Falkland e, nel frattempo, rafforzarono l’impegno della Gran Bretagna nei confronti delle isole, che rimane ancora oggi.

Ma il conflitto nelle Falkland ha segnato una svolta per la Thatcher, che avrebbe avuto conseguenze di lunga data sulla politica interna ed estera.

Oltre al costo del sangue e del tesoro, c’erano anche implicazioni interne. Il primo ministro conservatore ha collegato la vittoria nell’Atlantico meridionale e le lotte interne in patria per rivendicare una ritrovata fiducia, capitalizzando e sfruttando la campagna militare di successo della Gran Bretagna per raccogliere il sostegno interno per la sua agenda politica, comprese misure antinflazionistiche impopolari, riforma sindacale e tagli alla spesa sociale.

La Lady di ferro ha ulteriormente collegato alle Falkland problemi di politica interna, come gli scioperi ferroviari o le controversie sui salari del NHS. Se solo quei fastidiosi britannici che sono coinvolti in controversie di lavoro e chiedono una migliore retribuzione si rendessero conto dei sacrifici necessari per riportare la Gran Bretagna dall’orlo del baratro, se solo prendessero lezioni da coloro che hanno combattuto nelle Falkland, allora la Gran Bretagna troverebbe la sua strada ancora.

Per la Thatcher, la guerra delle Falkland ha mostrato che “la Gran Bretagna non è cambiata e che questa nazione ha ancora quelle qualità autentiche che brillano nella nostra storia”. Il suo potere politico è cresciuto immensamente, aiutato in parte dai media britannici famigerati di titoli sciovinisti e militaristici. “Gotcha: i nostri ragazzi affondano la cannoniera e l’incrociatore a buche“, ha celebrato allegramente il quotidiano Sun, mentre il Daily Mail ha celebrato la “morte del Belgrano”.

La vittoria nelle Falkland – quello che la Thatcher chiamava “il fattore delle Falklands” – rappresentava il meglio della Gran Bretagna, una Gran Bretagna che “non si faceva illusioni sulle difficoltà” dei compiti che aveva di fronte, una Gran Bretagna che aveva “riacceso quello spirito che l’aveva licenziata per generazioni passate e che oggi ha cominciato a brillare come prima”. In questo modo di pensare, la guerra delle Falkland non era solo una storia della Gran Bretagna che rivendicava una vittoria nell’Atlantico meridionale, era una storia dell’inizio del rinnovamento della Gran Bretagna in patria.

La preoccupazione del primo ministro per la Gran Bretagna come potenza in declino ha plasmato la risposta al conflitto. Gli studiosi hanno consigliato in modo convincente il ridimensionamento quando una nazione è in declino. Dopo l’invasione delle Falkland da parte dell’Argentina, la Thatcher e il governo del Regno Unito hanno fatto il contrario. L’invasione argentina è stata vista da molti come uno schiaffo in faccia, un segno dell’incapacità della Gran Bretagna di scoraggiare gli avversari e parte integrante del declino della Gran Bretagna a livello internazionale.

Ad esempio, il deputato conservatore Alan Clark ha detto nel suo diario al momento dell’invasione che “siamo un Paese del Terzo Mondo, non serve a niente”. Le opinioni di Clark sono state riprese nel sentimento pubblico. All’inizio della crisi, i sondaggi hanno mostrato che il 50% dell’opinione pubblica britannica pensava che la crisi avesse peggiorato la posizione della Gran Bretagna nel mondo. Alla fine di maggio 1982, tuttavia, il 38% dei britannici credeva che l’opinione mondiale della Gran Bretagna fosse migliorata, 34 affermava che era rimasta la stessa e solo il 19% pensava che fosse diminuita, secondo un sondaggio MORI.

Clark avrebbe continuato dopo la vittoria nelle Falkland per vedere le conseguenze del conflitto attraverso il prisma dello stato di grande potenza della Gran Bretagna. La vittoria nelle Falkland, ha detto, “ha enormemente accresciuto la nostra posizione nel mondo… Voglio dire, l’opinione pubblica mondiale, ma la nostra posizione nel mondo è stata totalmente alterata da questo”. Il Times di Londra ha affermato che il motivo per ristabilire le Isole Falkland era stato “ristabilire l’evidenza della forza di volontà britannica, perché l’intera struttura della posizione di questo paese nel mondo, la sua credibilità come alleato, come garante di garanzie, come protettore dei suoi cittadini”.

In un discorso chiave ai conservatori a Cheltenham poco dopo la fine delle ostilità nel luglio del 1982, la Thatcher affermò che la Gran Bretagna aveva “cessato di essere una nazione in ritirata“.

“Abbiamo invece una ritrovata fiducia, nata nelle battaglie economiche in casa e testata e trovata a 8.000 miglia vere di distanza. Quella fiducia nasce dalla riscoperta di noi stessi, e cresce con il recupero del rispetto di noi stessi. E così oggi possiamo rallegrarci per il nostro successo nelle Falkland ed essere orgogliosi del successo degli uomini e delle donne della nostra Task Force. Ma lo facciamo, non come l’ultimo guizzo di una fiamma che presto dovrebbe spegnersi. No, ci rallegriamo che la Gran Bretagna abbia riacceso quello spirito che l’ha accesa per generazioni passate e che oggi ha iniziato a ardere brillantemente come prima. La Gran Bretagna si è ritrovata nell’Atlantico meridionale e non guarderà indietro alla vittoria che ha ottenuto”.

La Gran Bretagna, almeno per molti, era tornata.

A quarant’anni di distanza, la guerra delle Falkland ci ricorda che i conflitti hanno costi immensi non solo in termini di sangue ed economia, ma possono avere un enorme impatto sulla politica interna in patria. La guerra nelle Falkland avrebbe potuto essere una lezione di moderazione, ma invece ha incoraggiato un pericoloso precedente in patria: la Gran Bretagna “era tornata” e non c’era bisogno di ritirarsi da costosi impegni all’estero.

La vittoria nell’Atlantico meridionale lasciò la Gran Bretagna come la grande potenza che la Thatcher pensava che dovesse essere. Questo senso duraturo di status di grande potenza – almeno in parte – ha portato al disastroso coinvolgimento della Gran Bretagna in Iraq e Libia. Anche le manie di grandezza possono essere pericolose.