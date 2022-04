Una settimana prima che la Russia invadesse l’Ucraina, il 24 febbraio, l‘Africa e l’Europa hanno concordato una ‘visione comune’ che abbraccia crescita economica, sicurezza e cambiamentoclimatico. La guerra in Ucraina potrebbe non influenzare direttamente le relazioni continentali, ma potrebbe danneggiare i legami bilaterali. Gli accordi potrebbero anche risentire dell’impatto economico globale della crisi.

L’Unione africana (UA) potrebbe dover affrontare un difficile compito nel garantire che i partner internazionali rispettino i propri impegni, compresi quelli presi in altri vertici come il Forum sulla cooperazione Cina-Africa del novembre 2021 a Dakar .

Al vertice UA-Unione Europea (UE), tenutosi a Bruxelles il 16 e 17 febbraio, le due organizzazioni si sono impegnate a garantire un accesso equo ai vaccini COVID-19, garantendo la ripresa economica dell’Africa e combattendo i flussi finanziari illeciti. Hanno anche concordato la mitigazione dei cambiamenti climatici e la cooperazione in materia di pace e sicurezza.

Il primo in cinque anni, il vertice includeva la promessa di un investimento di 150 miliardi di euro per l’Africa sullo sfondo di una forte competizione globale per l’influenza economica sul continente.

Poi, l’11 marzo, il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, ha incontrato il Presidente della Commissione dell’UA, Moussa Faki Mahamat, e vari commissari dell’UA. Gli Stati Uniti hanno promesso di lavorare a stretto contatto con l’UA, segnalando una crescente cooperazione e il riconoscimento del ruolo dell’UA come voce dell’Africa nel mondo.

Il giorno dell’invasione della Russia, Faki e il Presidente dell’UA, Macky Sall, hanno invitato la Russia e qualsiasi altro attore regionale o internazionale a «rispettare imperativamente il diritto internazionale, l’integrità territoriale e la sovranità nazionale dell’Ucraina». Hanno espresso «estrema preoccupazione per la situazione molto grave e pericolosa creata in Ucraina».

Ma quando si è trattato del voto del 2 marzo sulla risoluzione sull’Ucraina dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, quasi la metà degli Stati membri dell’UA si è astenuta o non ha votato. Questo sviluppo potrebbe influenzare le relazioni tra i singoli Paesi e l’Europa. La risoluzione «deplora con la massima fermezza»l’aggressione russa contro l’Ucraina e invita la Russia a «ritirare immediatamente, completamente e incondizionatamente tutte le sue forze militari dal territorio dell’Ucraina entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti».

Dopo l’incontro con Blinken, l’ambasciatrice statunitense presso l’UA, Jessica Lapenn, ha dichiarato all’Istituto per gli studi sulla sicurezza (ISS) che gli Stati Uniti hanno accolto favorevolmente la dichiarazione di Faki e Sall sull’Ucraina. Ha inoltre elogiato Kenya, Ghana e Gabon -i membri non permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in Africa- per aver sostenuto la risoluzione dell’Assemblea generale. Lapenn ha affermato che, nonostante le circostanze, l’incontro tra Blinken e Faki si è concentrato sull’Africa. Sono stati discussi i cambiamenti climatici, il commercio e gli investimenti, la salute, la pace e la sicurezza.

Ma il voto del 2 marzo ha rivelato un’Africa profondamente divisa. Ventotto Stati membri dell’UA hanno votato a favore, 17 si sono astenuti, otto non hanno votato e l’Eritrea ha votato contro.

La mancanza di consenso è stata nuovamente evidente il 24 marzo, quando solo 22 Paesi africani hanno sostenuto la risoluzione alternativa del Sudafrica sull’assistenza umanitaria all’Ucraina. La bozza è stata criticata per non aver menzionato la Russia. Il Sudafrica ha spiegato che stava cercando di trovare una soluzione che avrebbe ottenuto il consenso di tutte le parti, inclusa la Russia.

Vale la pena notare che il ruolo dell’UA nel rappresentare le posizioni dell’Africa è abbastanza diverso da quello dell’UE. L’UA è un’organizzazione intergovernativa che non può sempre forgiare una posizione comune, anche se ha cercato di farlo sulle questioni relative alla migrazione e ai cambiamenti climatici. L’UE ha uno status sovranazionale e può parlare a nome del blocco. Ù

Nel condannare l’attacco all’Ucraina, Faki e Sall si sono attenuti ai valori e alle norme dell’UA sulla sovranità. Sall, in qualità di presidente dell’UA, ha espresso grave preoccupazione per la situazione. Ma poi il suo Paese, il Senegal, si è astenuto sulla risoluzione del 2 marzo, che criticava aspramente la Russia. La posizione del Senegal mostra anche che i Paesi si sono astenuti per interessi nazionali.

Sebbene sia improbabile che le relazioni tra l’UA e i suoi partner, l’UE e gli Stati Uniti, siano direttamente interessate, la posizione di alcuni Paesi africani potrebbe ostacolare le future relazioni diplomatiche e gli aiuti allo sviluppo.

Alcuni diplomatici dell’UE in Africa sono rimasti sorpresi, persino irritati, dal fatto che Paesi come il Sudafrica si siano rifiutati di sostenere la risoluzione del 2 marzo. L’astensione è stata vista come un rifiuto degli sforzi per difendere la sovranità e il diritto internazionale. Un totale di 141 Stati membri delle Nazioni Unite hanno votato a favore e solo quattro contrari.

L’ambasciatore dell’UE in Sud Africa, Riina Kionka, ha twittato : «Siamo perplessi perché il Sud Africa si considera ed è visto dal mondo come un Paese che difende i diritti umani, il diritto internazionale e lo stato di diritto».

Il Sudafrica ha ribattuto che la risoluzione del 2 marzo «non metteva in primo piano la richiesta di un impegno significativo». Il presidente Cyril Ramaphosa ha affermato che il Sudafrica si è impegnato a risolvere pacificamente i conflitti sulla base della sua storia di «aver raggiunto la democrazia attraverso una soluzione negoziata». Astenersi, ha aggiunto, non significa che il Paese non rispetti i diritti umani o non sia preoccupato per l’impatto del conflitto sui civili.

Un diplomatico europeo con sede a Pretoria ha detto all’ISS che è improbabile che le relazioni dell’UE con il Sudafrica vengano influenzate, poiché l’organizzazione non ha ‘punito’ i Paesi in questo modo. Tuttavia, altri affermano che gli aiuti e l’assistenza allo sviluppo a Stati o organizzazioni che sostengono apertamente la Russia potrebbero risentirne.

La guerra in Ucraina minaccia di compromettere gravemente la sicurezza alimentare in Africa, poiché alcuni Paesi dipendono fortemente dalle importazioni di grano russe e ucraine, affermaAkinwumi Adesina della Banca africana di sviluppo. L’Africa orientale, ad esempio, dipende da essa per un terzo dei suoi rifornimenti, con Egitto e Sudan particolarmente colpiti dalla crisi. Altri grandi consumatori della merce sono Nigeria, Marocco, Senegal e Tunisia.

Ironia della sorte, il tema dell’UA per il 2022 è ‘Costruire la resilienza nella nutrizione nel continente africano: accelerare il capitale umano, lo sviluppo sociale ed economico’. In questo contesto complesso, l’organizzazione lotterà per alzare la voce e garantire una soluzione duratura alla crisi alimentare.

L’UA dovrà anche valutare se i suoi impegni nei confronti dell’UE subiranno un impatto negativo se persisteranno le divisioni tra gli Stati africani sull’invasione russa dell’Ucraina. Nel frattempo, può concentrarsi sul garantire che la situazione non ostacoli completamente le recenti promesse di UE e USA.