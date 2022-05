I russi sono ‘scelti escatologicamente’. Devono opporsi alla falsa fede, alla pseudoreligione del liberalismo occidentale e alla diffusione del suo male: modernità, scientismo, postmodernità e nuovo ordine mondiale. È la tesi di Aleksandr Dugin, illustre filosofo russo e mentore del presidente russo Vladimir Putin. In quanto ‘area cardine’ geografica, la Russia deve riconquistare la sua posizione nel cuore del continente eurasiatico.

Filosofia politica

La teoria politica del tradizionalismo di Aleksandr Dugin vuole liberare il socialismo dalle sue caratteristiche materialiste, atee e moderniste. Chiama il suo approccio “la quarta teoria politica” (2012) perché è diretto contro le altre ideologie del comunismo, del liberalismo e del fascismo. Dugin, che insegna sociologia e geopolitica all’Università Lermontov di Mosca, cerca una nuova idea politica per la Russia. Lo trova nell’identità tradizionale della regione, che Dugin associa a “religione, gerarchia e famiglia”. In quanto tale, la sua teoria è una “crociata” contro la postmodernità, la società postindustriale, il pensiero liberale e la globalizzazione.

Nella sua terra natale, Aleksandr Dugin è un noto geostratega e mentore dell’attuale presidente russo Vladimir Putin. Per Dugin, l’America è una minaccia per la cultura russa e per l’identità russa. Rende inequivocabilmente chiara la sua posizione quando dichiara:

Credo fermamente che la Modernità sia assolutamente sbagliata e che la Sacra Tradizione abbia assolutamente ragione. Gli USA sono la manifestazione di tutto ciò che odio: modernità, occidentalizzazione, unipolarismo, razzismo, imperialismo, tecnocrazia, individualismo, capitalismo.

Ai suoi occhi, l’America è ‘la società dell’Anticristo’. Gli Stati Uniti d’America sono il paese minaccioso e allarmante dall’altra parte dell’oceano, “senza storia, senza tradizione, senza radici … il risultato di un puro esperimento dei razionalisti utopisti europei”. Si lamenta che l’America stia imponendo il suo dominio planetario e stia vivendo il trionfo del suo stile di vita diffondendosi in tutto il mondo. Critica che “in se stessa e solo in se stessa” l’America vede le norme del progresso e della civiltà.

Secondo Dugin, gli Stati Uniti negano a tutti gli altri “il diritto al proprio percorso, alla propria cultura e al proprio sistema di valori”. La sua conclusione è quindi che seppellire l’America “è un nostro dovere religioso”. La salvezza non solo della Russia ma di praticamente tutto il continente eurasiatico è il ritorno alla sua “Sacra Tradizione”. Agli occhi di Dugin, la Russia deve tornare alla sua vera identità. Un ritorno alla grandezza della Russia è un obbligo morale. L’America ostacola l’adempimento della chiamata messianica della Russia.

Geopolitica

Secondo Dugin, la frattura culturale ha una controparte geopolitica. La sua grande visione è quella di creare un asse Parigi-Berlino-Mosca che riempirebbe il buco nero geopolitico che era stato lasciato in Eurasia dopo la fine dell’Unione Sovietica.

Alcuni dei concetti di base della geopolitica di Dugin possono essere fatti risalire al geografo geopolitico inglese Halford J. Mackinder e al teorico geopolitico tedesco Karl Hans Haushofer (1869–1946). Mackinder (1861–1947) presentò la sua tesi secondo cui il cuore dell’Eurasia è il “perno geografico della storia” in una riunione della Royal Geographic Society già nel 1904.

La prognosi di Mackinder diceva che mentre la vasta area dell’Eurasia è stata inaccessibile alle navi, questo svantaggio finirà perché la Russia sta per costruire un sistema ferroviario completo. Essere inaccessibili alle navi non è più uno svantaggio. Con il sistema ferroviario, l’Impero russo è in procinto di fare pressione sulla “Finlandia, sulla Scandinavia, sulla Polonia, sulla Turchia, sulla Persia, sull’India e sulla Cina”. Nel mondo in generale, una Russia modernizzata occuperebbe la posizione strategica centrale detenuta dalla Germania in Europa”.

Al momento della presentazione di Mackinder all’inizio del ventesimo secolo, Londra era già preoccupata per l’ascesa della Germania come potenza industriale e se la Russia avesse seguito, sarebbe emerso un nuovo rivale potenzialmente ancora più grande. La prevenzione di qualsiasi alleanza tra Russia e Germania ha acquisito priorità strategica negli ambienti di politica estera del Regno Unito. Il concetto di mantenere l’equilibrio di potere in Europa e di annunciare la conquista della Russia da parte della Germania o viceversa divenne un imperativo strategico e motivò la Gran Bretagna ad entrare nella prima guerra mondiale nel 1914.

Negli anni ’20, la visione geostrategica di Karl Haushofer di un asse da Parigi, Berlino e Mosca a Tokyo prese forma in Germania e attirò anche gli strateghi sovietici. La teoria geopolitica di Dugin rappresenta la continuazione di questa linea di pensiero e segue Haushofer così come il detto di Mackinder: “Chi governa l’Europa orientale comanda l’Heartland: Chi governa l’heartland comanda l’isola del mondo: Chi governa l’isola del mondo comanda il mondo”.

Per Dugin, il conflitto tra l’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico e il Patto di Varsavia durante la Guerra Fredda si colloca nello stesso contesto della guerra tra Cartagine e Roma. Con la fine dell’Unione Sovietica e l’ascesa degli Stati Uniti come unica superpotenza, questo conflitto storico ha raggiunto una nuova fase. Ora, la Russia è sola contro una NATO allargata. Con questo, il conflitto tra la regione atlantica e il cuore dell’Eurasia si avvia verso una resa dei conti.

Un decennio prima che la visione geopolitica del mondo di Dugin acquistasse importanza, lo stratega geopolitico americano Zbigniew Brzezinski aveva anche identificato il cuore dell’Europa orientale come una regione cardine. Nel suo The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives (2016), Brzezinski spiega che per mantenere il ruolo principale dell’America nel mondo, deve includere sia la Germania che il Giappone come roccaforti sui lati occidentale e orientale del continente eurasiatico per mantenere Russia sotto scacco.

Per quanto riguarda l’importanza della posizione geostrategica della Russia e dei suoi vicini, non ci sarebbe molta differenza tra Aleksandr Dugin e Zbigniew Brzezinski. Per entrambi l’Eurasia è la scacchiera su cui continua a giocarsi la lotta per il primato mondiale. La differenza fondamentale, tuttavia, tra America e Russia è che il crollo dell’Unione Sovietica ha lasciato gli Stati Uniti nella posizione unica di essere diventati la prima superpotenza di portata globale.

Per stabilire questa egemonia, spiega Brzezinski, l’Eurasia è “geopoliticamente assiale” e l’Ucraina è uno stato cardine geopolitico. Ne consegue che “senza l’Ucraina, la Russia cessa di essere un impero eurasiatico…. Tuttavia, se Mosca riprende il controllo dell’Ucraina… la Russia riprende automaticamente i mezzi per diventare un potente stato imperiale, che abbraccia l’Europa e l’Asia”.

Critica

È difficile capire che Dugin rivendichi “tradizione” e “identità” quando in realtà la storia russa del diciannovesimo e ventesimo secolo è stata un disastro. Si stava aggrappando a tradizioni immaginarie che hanno gettato le basi per il verificarsi delle calamità. È stata la resistenza degli zar contro il liberalismo e il capitalismo che è continuata sotto i sovietici fino all’attuale leadership che ha bloccato il progresso della Russia.

Nel ventesimo secolo, la Russia ha vissuto una catastrofe dopo l’altra. La guerra russo-giapponese del 1905 si concluse con un’umiliante sconfitta e provocò violente rivolte nel paese. La prima guerra mondiale costò milioni di vittime e devastò l’economia russa. La conquista bolscevica portò alla sanguinosa guerra civile del 1918-21 seguita dalla guerra russo-polacca del 1919-20. L’Unione Sovietica iniziò la sua esistenza parallelamente all’istituzione del GULAG, la vasta rete di campi di concentramento.

L’industrializzazione forzata e la collettivizzazione dei terreni agricoli hanno generato l’Holodomor, le carestie con milioni di morti in Ucraina e Kazakistan. Il regime di terrore di Stalin ha incarcerato milioni di persone nei campi di lavoro.

La seconda guerra mondiale del 1941-1945 portò terribili vittime militari e civili e fu immediatamente seguita dalla Guerra Fredda con la sua corsa agli armamenti e costosi scontri in molti paesi del Terzo Mondo. La tragica guerra in Afghanistan per oltre dieci anni, fino al 1989, ha dato il colpo di grazia e ha portato al crollo dell’Unione Sovietica. La tentazione fallita di stabilire un’economia di mercato non ha portato prosperità ma ha stabilito un capitalismo di stato oligarchico.

Altrettanto problematica è l’analisi di Dugin della guerra e della cultura come il principale conflitto tra l’area atlantica e il cuore dell’Eurasia. Per entrambi gli aspetti, guerra e cultura, il suo concetto di “atlantisti” contro “eurasiatici” è fondamentalmente imperfetto. Le guerre tra i marinai europei hanno segnato la storia fin dai tempi della Grecia e di Roma e hanno raggiunto nuove vette dopo la scoperta dell’America. Allo stesso modo, le “potenze della terra” Francia e Germania invasero la Russia ed entrambe furono sconfitte dalla Russia con l’assistenza degli “atlantisti”.

Quanto alla tesi di una frattura culturale fondamentale tra l’Europa occidentale e le terre russe, va ricordato che la Chiesa ortodossa russa per molti aspetti è più vicina al cattolicesimo di quanto lo sia la Chiesa cattolica al protestantesimo in Occidente. La letteratura e la musica russa del diciottesimo secolo furono profondamente influenzate dalla parte occidentale dell’Europa e i contributi russi si rifacevano altrettanto fortemente all’Europa occidentale. Non è stata una spaccatura culturale che ha portato la Russia ad adottare il marxismo invece del capitalismo libero e dei valori del liberalismo classico. La Russia ha importato le false ideologie dall’Occidente. Optando per il marxismo occidentale invece del capitalismo liberale occidentale, la Russia ha commesso il suo più grande errore finora.

Rispetto all’attuale guerra in Ucraina, non solo la politica estera russa si è resa ostaggio della geopolitica, ma anche dell’America. Perdendo l’Ucraina, la Russia teme di perdere la propria identità insieme alla possibilità di tornare a essere un attore globale. Per gli Stati Uniti, l’Ucraina è vista come lo stato cardine per mantenere ed espandere la propria posizione egemonica globale. In entrambi i paesi, i responsabili della politica estera guardano la mappa geografica e vedono una scacchiera. Entrambi sembrano credere che l’autorità sull’Ucraina decida senza se e senza ma il proprio futuro.

Non sarebbe la prima volta nella storia che un “idée fix” come la determinazione geografica degli affari mondiali mette a rischio la prosperità e la pace nei continenti.

Conclusione

Seguendo il percorso ideologico di Aleksandr Dugin, la Russia commetterebbe un altro tragico errore. Invece di seguire le illusioni di una tradizione immaginaria, la leadership russa dovrebbe riconoscere che, oltre al libero capitalismo, non ci saranno né libertà né prosperità.

Storicamente, la casa della Russia non è al di fuori dell’Europa. Pietroburgo e Mosca sono città europee. Se, tuttavia, le potenze occidentali non riusciranno a integrare la Russia in un sistema di sicurezza comune, la Russia si volgerà verso l’Asia. Con Cina, India e Iran che aspettano nuove associazioni.

Considerando il ruolo strategico “fondamentale” dell’Ucraina, sia la Russia che gli Stati Uniti potrebbero sbagliarsi.