Lottando per rimanere ai margini della guerra spartiacque del 21° secolo in Ucraina, le nazioni del Medio Oriente stanno scoprendo che potrebbero dover combattere le loro ‘battaglie’ con un kit di strumenti obsoleto.

Di conseguenza, la guerra in Ucraina potrebbe mozzare le gambe del tavolo della distensione mediorientale che è già costruito su un terreno instabile.

Negli ultimi 18 mesi, i rivali del Medio Oriente – Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Turchia, Iran e Israele – hanno cercato di coprire le loro scommesse diversificando le loro relazioni con le maggiori potenze, Stati Uniti, Cina e/o Russia.

Sempre più spesso i rivali stanno scoprendo che il conflitto in Ucraina minaccia di restringere la loro capacità di copertura. Il conflitto, indipendentemente dall’esito della guerra, ha ridotto non solo la competizione delle grandi potenze a una corsa a due anziché a tre, ma ha anche aperto le porte a relazioni internazionali in stile Guerra Fredda basate sul principio ‘sei con noi o contro di noi.’

Anche se ritrarre il conflitto ucraino come una resa dei conti in una battaglia titanica tra democrazia e autocrazia può essere fuorviante e/o esagerato, non toglie il fatto che la guerra ha scosso, se non minato, un importante pilastro dell’autocrazia, la Russia.

Anche così, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Israele potrebbero accogliere in privato il potenziale sabotaggio russo dei negoziati a Vienna per rilanciare l’accordo nucleare iraniano del 2015, dato che lo considerano profondamente imperfetto. Gli Stati mediorientali potrebbero anche scoprire che il sabotaggio è uno degli ultimi colpi di Mosca colpit da dure sanzioni occidentali e trascinata in quello che probabilmente sarà un pantano divorante.

Mentre crescevano i timori di una chiave inglese russa, il leader spirituale iraniano Ayatollah Ali Khamenei ha difeso il sostegno dell’Iran alle milizie in vari Paesi arabi, inclusi gli Houthi nello Yemen che hanno lanciato missili e droni contro obiettivi nei due Paesi. Giovedì un drone Houthi ha attaccato una raffineria a Riyadh, provocando un piccolo incendio.

“La nostra presenza nelle questioni regionali è … un mezzo di potere”, ha detto Khamenei al Consiglio di esperti iraniano che include i religiosi più potenti del Paese.

Finora Turchia e Israele sono stati in grado di presentare la loro copertura sfruttando i loro stretti legami sia con la Russia che con l’Ucraina per svolgere il ruolo di mediatori, anche se la mediazione in questa fase della guerra ha poche o nessuna possibilità di successo.

Al contrario, l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti si trovano molto più esposti e nella posizione ironica di condividere una barca con i loro nemici, l’Iran e il suo alleato libanese, Hezbollah, mentre manovrano in un campo minato geopolitico. Come gli Stati conservatori del Golfo, anche l’Iran ha cercato di rimanere ai margini del conflitto in Ucraina.

Più fondamentalmente, il conflitto potrebbe sconvolgere il castello di carte su cui è costruita la distensione mediorientale. Il principio guida di tale distensione è quello di buttare giù la strada su disaccordi significativi su questioni, tra cui l’Islam politico e la Palestina a favore di una maggiore sicurezza economica e, nel caso di Israele, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e, potenzialmente, del Qatar, una maggiore cooperazione di sicurezza.

Questa settimana, il capo delle forze di difesa israeliane Aviv Kohavi avrebbe discusso della cooperazione militare con il suo omologo del Qatar, Salem bin Hamad bin Mohammed bin Aqeel Al-Nabi, durante una visita ufficiale in Bahrain. A differenza del Bahrain e degli Emirati Arabi Uniti, il Qatar ha rifiutato di formalizzare le sue relazioni informali con Israele finché non ci sarà una soluzione del conflitto israelo-palestinese.

L’invasione russa dell’Ucraina risuona tra gli Stati più piccoli del Golfo, tre dei quali sanno in prima persona cosa significhi il bullismo da parte dei vicini più grandi in violazione del diritto internazionale. L’Iran ha occupato tre isole degli Emirati nel Golfo dal 1971. L’Iraq ha invaso il Kuwait nel 1990 mentre i timori di un intervento militare hanno accompagnato un boicottaggio economico e diplomatico del Qatar a guida saudita-Emirati Arabi Uniti, durato 3 anni e mezzo.

Questa settimana, l’editorialista del Washington Post, Farid Zakaria ha affermato che il conflitto in Ucraina ha inaugurato una nuova era “contrassegnata dal trionfo della politica sull’economia. Negli ultimi tre decenni, la maggior parte dei Paesi ha agito con una stella polare in mente: la crescita economica. Hanno abbracciato il commercio, la tecnologia e le riforme interne, il tutto per produrre più crescita. Questo tipo di scelte sono possibili in un’atmosfera in cui non ci si deve preoccupare così tanto della questione centrale della sicurezza nazionale”.

Questo potrebbe essere vero per il Medio Oriente come lo è per gran parte del mondo, in particolare se fermarsi sul confine diventa meno un’opzione e le linee di frattura si acuiscono se i colloqui di Vienna falliscono.

Già, i principi ereditari dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Salman e Mohammed bin Zayed, potrebbero scoprire di aver esagerato con le loro carte quando si sarebbero rifiutati di rispondere al telefono del presidente degli Stati Uniti Joe Biden per discutere della cooperazione per aumentare la produzione di petrolio per ridurre prezzi.

Biden alla fine ha parlato con il re Salman, con Bin Salman che ascoltava anche se non partecipava. Biden si era precedentemente offerto di parlare con Bin Salman, interrompendo un boicottaggio del principe ereditario a causa del suo presunto coinvolgimento nell’uccisione del giornalista Jamal Khashoggi nel 2018.

Bin Zayed si sta rivelando il più sovraesposto. Gli Emirati Arabi Uniti hanno già iniziato a esitare sulla produzione di petrolio con il potente ambasciatore a Washington, Yusuf al-Otaiba, suggerendo che gli Emirati stessero considerando un aumento, solo per il ministro dell’Energia Suhail Al Mazrouei per ribadire l’impegno del paese per gli attuali livelli di produzione dell’OPEC+.

I funzionari degli Emirati hanno insistito sul fatto che le due dichiarazioni non erano contraddittorie. Hanno affermato che gli Emirati Arabi Uniti sono favorevoli a un aumento della produzione ma sono vincolati dagli accordi OPEC+. L’incontro dell’OPEC+ è previsto per il 31 marzo.

La manovra è stata in parte uno sforzo degli Emirati per coprire il fianco del Paese e in parte una dimostrazione della capacità degli Emirati Arabi Uniti di aiutare a ridurre i prezzi. I prezzi del petrolio sono scesi del 13% dopo le osservazioni di Al-Otaiba.

L’afflusso di russi in cerca di posti dove parcheggiare in sicurezza i propri soldi e beni; fughe di notizie sulla detenzione di oligarchi immobiliari a Dubai, compresi quelli appartenenti a individui ora sanzionati; ha intensificato il traffico aereo privato tra Mosca e Dubai e l’avvistamento di superyacht di proprietà russa al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti non potrebbe arrivare in un momento peggiore.

All’inizio di questo mese, la Financial Action Task Force, un organismo di vigilanza internazionale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo con sede a Parigi, ha inserito nella lista grigia gli Emirati Arabi Uniti per il ritardo nell’identificazione di fondi illeciti che fluiscono nel paese. L’elenco che raggruppa gli Emirati Arabi Uniti insieme ad altri 22, tra cui Pakistan, Siria, Sud Sudan, Yemen e Myanmar, ha inferto un duro colpo all’immagine del paese come hub finanziario globale di riferimento

“Ciò che separa Dubai dagli altri tradizionali paradisi per soldi sporchi è l’incredibile segretezza. Come latitante a Dubai, puoi impossessarti di proprietà, riporre i tuoi yacht e aprire conti bancari con pochissimi ostacoli. È anche una delle poche autocrazie che è una destinazione, piuttosto che un luogo di transito, per flussi illeciti”, ha affermato Jodi Vittori, coautore di uno studio sui flussi finanziari di Dubai.