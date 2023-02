Il 24 febbraio 2023 sarà un anno da quando la Russia ha invaso il territorio dell’Ucraina indipendente e ha dato il via a una guerra su vasta scala. Allo scoppio della guerra, la prima risposta dell’Occidente fu annunciare sanzioni economiche alla Russia. Questo può essere interpretato come l’inizio di una guerra fredda , introdotta dall’Occidente contro la Russia, che sta conducendo una guerra calda contro l’Ucraina.

Purtroppo, nonostante i migliori sforzi dell’Occidente, queste sanzioni economiche non sono riuscite a essere efficaci come previsto, un risultato non sorprendente se si tiene conto del fatto che non tutti i Paesi (ad esempio, Cina, India, Israele, Turchia) hanno aderito queste sanzioni, e quei Paesi (questi includono principalmente i Paesi dell’UE) che hanno imposto queste sanzioni hanno lasciato i cosiddetti “buchi” per la continuazione delle relazioni commerciali ed economiche con la Russia.

Come parte della guerra fredda dell’Occidente contro la Russia, quest’ultima cerca di utilizzare una pletora di strumenti per complicare la situazione economica a livello globale . Questo confronto tra la Russia e l’Occidente si è manifestato più chiaramente nella “guerra del petrolio” e nella “guerra del cibo” .

Allo stesso tempo, va sottolineato che le stesse aziende occidentali sembrano cercare di aggirare le sanzioni economicheimposte dall’Occidente alla Russia. Ad esempio, il 49 percento del petrolio nella “miscela lettone” è russo. È con il pretesto della “miscela lettone”, come un cocktail di oli, che il petrolio russo entra nei mercati mondiali, compreso il mercato statunitense. Oltre a questo fatto, il petrolio russo è stato fornito anche al Regno Unito , nonostante fosse registrato come importazione da Germania, Paesi Bassi e Belgio.

Il problema delle aziende occidentali che svolgono attività illegali nei confronti della Russia non riguarda solo la sfera delle forniture di petrolio all’Occidente nell’elusione delle sanzioni economiche: i ricercatori dell’Università di Yale hanno seguito il comportamento delle aziende di quei paesi che hanno imposto sanzioni economiche alla Russia, e hanno scoperto che più di 550 aziende internazionali , comprese quelle americane ed europee, fanno ancora affari in Russia in un modo o nell’altro.

Sfortunatamente, quindi, nonostante l’apparente esodo di massa delle compagnie occidentali dalla Russia, le relazioni commerciali occidentali con la Russia rimangono effettivamente al livello del periodo prebellico. In altre parole, le aziende occidentali continuano a dare la priorità ai profitti rispetto alle sanzioni economiche alla Russia.

Sullo sfondo indesiderabile delle compagnie occidentali che eludono le sanzioni economiche, il fatto che anche la potenza militare della Russia nella guerra con l’Ucraina stia sempre più aggirando le sanzioni economiche occidentali è percepito molto più acutamente. In particolare, i droni iraniani forniti da Teheran a Mosca sono equipaggiati con componenti statunitensi e occidentali. Nonostante il fatto che l’ Iran sia sotto sanzioni statunitensi , l’82% dei componenti che costituiscono i droni iraniani utilizzati dalla Russia nella guerra con l’Ucraina sono prodotti da società con sede negli Stati Uniti .

Logicamente, sorgono domande su come le compagnie occidentali riescano a rivendere il petrolio russo o continuare l’attività economica nel mercato russo eludendo le sanzioni economiche dei propri paesi. Possiamo anche chiederci come l’82 percento dei componenti prodotti negli Stati Uniti si trovi nella composizione dei droni iraniani, aggirando così le sanzioni statunitensi contro l’Iran.

Le risposte a queste domande sono identiche, poiché le possibilità di violare le sanzioni economiche risiedono nella globalizzazione stessa, o meglio nella globalizzazione illegale.

Che lo si voglia ammettere o no, alcuni tipi di attività illegali (ad esempio, la produzione e il commercio di droga) sono di natura globale, e indipendentemente dal fatto che i governi nazionali e le istituzioni internazionali (ad esempio l’Interpol) si siano opposti a tali attività per molti anni, continuano ad esistere. È la globalizzazione illegale che conferma la natura dell’irreversibilità della globalizzazione in quanto tale, e tutto ciò che la impedisce non porta alla deglobalizzazione, ma alla pseudo-deglobalizzazione .

Pertanto, nel confronto dell’Occidente con la Russia, il principale “alleato” di quest’ultima è la globalizzazione illegale, che consente alle aziende interessate di aggirare le restrizioni imposte dalle sanzioni economiche dell’Occidente alla Russia.

Di conseguenza, la principale sfida per l’Occidente, nell’intento di indebolire la Russia, è rafforzare il controllo globale sull’attuazione delle sue sanzioni economiche e, soprattutto, di quelle società situate in paesi che aderiscono ufficialmente a queste sanzioni.