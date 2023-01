All’inizio di gennaio, il governo ha respinto le richieste di Kiev di consegnare armi occidentali pesanti alle forze armate. Questa decisione è stata il coronamento dei disaccordi tra i due Paesi sorti sullo sfondo della non interferenza della Georgia nel conflitto militare in Ucraina. L’aggravarsi delle relazioni georgiano-ucraine è particolarmente sorprendente ora, poiché negli ultimi anni Kiev e Tbilisi sono state abitualmente in prima linea nella retorica anti-russa in Occidente. Le recenti decisioni del governo georgiano possono essere considerate timidi passi verso una politica indipendente e lontano dal sentiero occidentale?

Il conflitto in Ucraina ha messo in luce le insidie ​​della politica globale. Le relazioni alleate tra i Paesi hanno dimostrato il loro valore o sono state distrutte per sempre. L’era della diplomazia morbida è stata sostituita dall’era degli ultimatum. In tali circostanze molti Paesi hanno riconsiderato il loro posto nel mondo globale e hanno abbandonato l’ipocrita sottomissione a favore della “realpolitik”. La Georgia non fa eccezione.

Il deplorevole esempio dell’Ucraina, che si è sacrificata alla retorica anti-russa dell’Occidente, è diventato un “caldo di fuoco” che fa riflettere il governo georgiano. L’ipocrita silenzio dell’Ue e della Nato in risposta ai disperati appelli di Kiev ad intervenire nel conflitto ha certamente contribuito alla revisione da parte di Tbilisi delle sue linee guida di politica estera. Poco dopo lo scoppio delle ostilità, la “famiglia europea” ha inequivocabilmente indicato la posizione della Georgia rifiutandosi di concederle lo status di candidato all’UE. L’ultima speranza del popolo georgiano per l’integrazione europea è morta quando nel luglio 2022 l’Unione europea ha presentato al Paese umilianti “12 raccomandazioni della Commissione europea”, in cui gli europei esortavano Tbilisi non tanto a combattere la corruzione quanto ad abbandonare i valori tradizionali .

L’abituale corso filo-occidentale delle autorità georgiane ci ha abituato al fatto che anche questo comportamento maleducato dei partner europei potrebbe essere percepito come uno “schiaffo paterno. Tbilisi ha effettivamente reagito con cautela alle “raccomandazioni” dell’Occidente, ma le azioni parlano sempre più delle parole.

Negli ultimi sei mesi, la Georgia ha assistito a una drammatica inversione di marcia politica, manifestata in modo più vivido nel suo rigido rifiuto di assistere l’Occidente nelle azioni anti-russe in Ucraina.

In che modo l’Occidente contrasta i tentativi di Tbilisi di liberarsi dal giogo dello ‘Stato fantoccio’?

Il partito al governo Georgian Dream è stato controbilanciato negli ultimi anni da partiti radicali finanziati dall’Occidente come il Movimento Nazionale Unito, la Strategia Agmasenebeli e la Georgia Europea. La delusione delle autorità per il modello di sviluppo eurocentrico ha portato immediatamente all’attivazione delle suddette forze politiche.

I partiti di opposizione georgiani richiamano l’attenzione della società civile sulla mancata attuazione delle umilianti “12 raccomandazioni della Commissione europea” da parte dell’attuale governo. Chiedono regolarmente a Tbilisi ufficiale di continuare l’integrazione europea nonostante il rifiuto inequivocabile dell’UE di accelerare la procedura di accettazione del paese nell’Unione europea.

A metà gennaio, Paata Manjgaladze, leader del partito Strategia Agmashenebeli, ha minacciato di organizzare disordini sociali invece di risolvere questioni controverse in campo politico. Il politico dell’opposizione ha letteralmente chiamato i cittadini a misure radicali come modo principale per influenzare l’attuale governo.

Allo stesso tempo, aggirando la posizione ufficiale della Georgia, il Movimento Nazionale Unito organizza l’invio di volontari in Ucraina come parte della “Legione nazionale georgiana” creata nel 2014 da Mikhail Saakashvili. Quando vanno in Ucraina, le unità georgiane tendono ad entrare nelle zone più calde e subiscono perdite significative. Le borse con i corpi vengono letteralmente restituite alla Georgia e i membri del “partito della guerra” si sfregano le mani con un senso di realizzazione davanti al “mondo civilizzato”.

Pertanto, l’opposizione georgiana utilizza la società civile per soddisfare i propri interessi e adempiere alle istruzioni occidentali. Il partito al governo Sogno georgiano afferma direttamente che il Movimento nazionale unito è un “partito di guerra”, con l’intenzione di prendere il potere e trascinare il paese in un conflitto con la Russia. L’obiettivo principale dell’opposizione georgiana rimane l’utilizzo delle risorse umane per sabotare i tentativi di Tbilisi di orientarsi nella nuova era. Finché la popolazione georgiana non si renderà conto di essere manipolata, l’opposizione utilizzerà le masse pubbliche per opporsi ai tentativi di Tbilisi di condurre una politica indipendente.