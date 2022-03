La guerra in Ucraina del 2022 segna una svolta decisiva nella storia contemporanea? Attraversare la tempesta di commenti dei media scatenati dall’azione militare russa significa concludere che lo fa. Tutti i più famosi esperti e mandarini di politica estera sono d’accordo.

L’editorialista del Washington Post Robert Kagan non ha perso tempo. Già dal 21 febbraio dichiarava che «la fine dell’ordine attuale e l’inizio di un’era di disordine globale» era ormai vicina. La firma di questa nuova era sarebbe il conflitto in “ogni regione del mondo” mentre le nazioni lottavano per adattarsi “a una nuova configurazione di potere.

Sempre sul Post, Robert Gates, venerato statista anziano, ha scritto che “l’invasione dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin ha posto fine ai 30 anni di vacanza degli americani dalla storia”. Stranamente non menzionate nell’editoriale di Gates c’erano le numerose guerre statunitensi che avevano rovinato quella presunta vacanza.

Sul Wall Street Journal, l’editorialista Daniel Henninger ha espresso il proprio giudizio definitivo. “L’Ucraina cambia tutto”, si legge nel titolo della sua colonna, che avverte l’Europa di non ignorare la lezione “questo cambia tutto”.

“Non fare nulla e il disordine scende”, ha scritto. Gli americani ora raccoglierebbero i frutti del non fare nulla e il presidente Biden “guida da dietro”.

Al che lo scettico stanco, colpito da precedenti ondate di eventi apparentemente trasformativi, potrebbe rispondere: Di nuovo? Così presto? Sei sicuro?

Solo negli ultimi decenni, i punti di svolta storici si sono accumulati con tale frequenza che un osservatore ha difficoltà a tenere il passo. Prima venne il 1989: la caduta del muro di Berlino e il successivo crollo del comunismo. Insieme, questi significavano “la fine della storia” stessa. La nostra squadra aveva vinto, l’altra aveva perso. Il conseguente trionfo del capitalismo democratico liberale in stile americano fu irreversibile.

Persone serie, ben informate e influenti hanno detto queste cose e sono state ben ricompensate per farlo. La loro analisi si è rivelata quanto meno prematura. Alcuni potrebbero anche dire selvaggiamente sbagliato. Il passaggio della Guerra Fredda si è rivelato tutt’altro che trasformativo.

Infatti, appena un decennio dopo, gli orribili eventi dell’11 settembre hanno mostrato che la Storia o non era finita o era ripresa con una vendetta. Dal punto di vista del dopo Guerra Fredda, l’attacco mortale che ha preso di mira Lower Manhattan e il Pentagono non sarebbe dovuto accadere. Ma lo ha fatto. Quindi gli stessi esperti che avevano dichiarato con sicurezza e convinzione che la storia aveva fatto il suo corso ora si superavano a vicenda nel descrivere come la Storia fosse partita in una nuova direzione. Gli eventi del settembre 2001 avevano “cambiato tutto”.

In breve tempo, gli Stati Uniti hanno reagito lanciando una guerra globale estremamente ambiziosa. L’obiettivo generale di questa impresa, secondo il comandante in capo degli Stati Uniti, era quello di “liberare il mondo dal male”. Questa volta di sicuro la Storia farebbe gli ordini dell’America.

Anche in questo caso, le cose non sono andate come previsto. La guerra stessa – più precisamente, diverse guerre – non ha ottenuto risultati decisivi. Il male è sfuggito alle insidie ​​tese dalle successive amministrazioni di Washington. La morte di migliaia di soldati statunitensi, il danno subito da decine di migliaia di altri e la spesa di trilioni di dollari hanno prodotto pochi benefici. Tra le élite americane, tuttavia, le conseguenze malvagie di una guerra combattuta per porre fine al male non sono state suscitate da una seria riflessione.

Per alcuni aspetti, la guerra attuale arriva come una scusa squisitamente tempestiva per dimenticare il recente passato. Perché ripetere i precedenti fallimenti nel prevedere il futuro quando uno nuovo, con la scritta “Made in the Kremlin”, ci sta fissando in faccia? Perché soffermarsi sulle perdite e le delusioni subite in luoghi come l’Iraq e l’Afghanistan quando c’è del nuovo lavoro da fare in Ucraina e nei dintorni? Perché indovinare quando dimenticare è così facile e conveniente?

Bene, come ex First Lady/U.S. Il famoso senatore/segretario di stato/candidato alla presidenza ha affermato: “Ingannami una volta, vergognati, ingannami due volte, vergognati”.

Ai miei concittadini: non lasciamoci ingannare una terza volta.

Non intendo minimizzare la teppisità del presidente russo o la barbarie delle forze russe che hanno invaso l’Ucraina. Entrambi meritano la nostra condanna. Né intendo banalizzare la sofferenza del popolo ucraino, che richiede un’attenzione comprensiva. Tuttavia, per quanto spaventosi, tali eventi non sono senza precedenti, anche in tempi recenti.

Osservatori come Kagan, Gates e Henninger hanno un’avversione per il contesto, specialmente quando complica la propria analisi.

Nella politica internazionale, i crimini non sono facilmente misurabili con precisione. La colpa e l’innocenza tendono ad essere negli occhi di chi guarda. Tuttavia, per quanto doloroso ammetterlo, i crimini commessi dagli Stati Uniti negli ultimi anni, solitamente giustificati con il pretesto di liberare gli oppressi e diffondere la democrazia, hanno inflitto all’ordine internazionale più danni di qualsiasi cosa fatta dalla Russia. Mosca non ha mai promulgato una dottrina palesemente illegale della guerra preventiva. Noi facemmo. E il bilancio delle vittime risultante dalle campagne statunitensi intraprese dopo l’11 settembre – più di 900.000 morti secondo il progetto Costs of War della Brown University – supera di diversi ordini di grandezza il numero di ucraini uccisi (o che potrebbero essere uccisi) nell’attuale conflitto .

Il punto non è giustificare l’aggressione russa, che non può essere giustificata. Piuttosto, il punto è semplicemente affermare che l’invasione dell’Ucraina non segna una deviazione sorprendente e senza precedenti da un “ordine” che esisteva principalmente nelle menti degli osservatori occidentali piuttosto che nel mondo reale.

In effetti, gli eventi in Ucraina affermano la continua attualità di quel famoso detto di Tucidide: “I forti fanno quello che possono, i deboli soffrono quello che devono”. Gli Stati Uniti non hanno alcuna intenzione di dichiarare inoperante tale assioma. In effetti, Washington ha tutte le intenzioni di sfruttarlo al meglio, anche se alti funzionari statunitensi esprimono la loro devozione allo stato di diritto e al benessere dell’umanità.

Quindi, qualunque cosa Joe Biden e le sue varie controparti possano dire o fare riguardo all’Ucraina, la Storia continuerà sul suo percorso unto. Non pretendo di sapere come finirà la guerra lì. Posso solo sperare e pregare che i combattimenti si fermino presto, con molte meno vittime di quelle risultate dalla nostra stessa “guerra al terrorismo”.

Quello che so è che quando la guerra finirà, ucraini e russi saranno ancora vicini, con questi ultimi più grandi e più forti dei primi. Facilitare i loro sforzi per coesistere – le ostilità permanenti sono l’unica alternativa possibile – in realtà rappresenta una priorità urgente a cui i Gates, i Kagan e gli Henninger del nostro universo mediatico dovrebbero prestare la loro attenzione. Se lo facessero.