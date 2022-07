La guerra per procura condotta dagli Stati Uniti contro la Russia in Ucraina può essere vista come una continuazione della stessa parola chiave usata da Clinton nella guerra del Kosovo: ‘globalizzazione’. Rivolgendosi al popolo americano nel mezzo degli attacchi aerei statunitensi del 1999 in Kosovo, ha affermato che la questione dell’indipendenza del Kosovo riguardava la globalizzazione e la lotta contro il pensiero tribale. L’uso politico del dualismo del pensiero tribale, in cui gli interessi nazionali hanno la precedenza sulla globalizzazione, è qualcosa che è andato oltre la sua idea originale di modello di libero scambio e di pace tra le nazioni.

La struttura politica americana crede in una sorta di globalizzazione che pensa soprattutto alla dissoluzione di ogni forma tradizionale e politica delle società umane e non crede alla sopravvivenza dei governi nazionali, delle identità indigene e locali, dei confini geografici. Tutte le persone e le nazioni devono essere integrate nelle multinazionali e nella rete dell’economia politica pro-Washington, che si sono unite come istituzioni irresponsabili e transnazionali.

Piuttosto che essere la base del progresso della società odierna, la globalizzazione è diventata un modello per le guerre calde e fredde di Washington, o le politiche di sanzioni economiche e la massima pressione attraverso le quali le nazioni sono messe sotto pressione per trarre vantaggio dai governi. In altre parole, la globalizzazione finora non è stata altro che l’americanizzazione del mondo e l’espansione del dominio delle istituzioni finanziarie e delle multinazionali, anche con colpi di stato e guerre per depredare risorse e sfruttare manodopera a basso costo e esternalizzare molteplici crisi politiche, economiche e culturali degli Stati Uniti dal centro alla periferia.

Il problema intrinseco della globalizzazione è che i governi e le nazioni non stanno evolvendo istituzioni nei laboratori americani e non sono disposti a arrendersi senza combattere. Questa globalizzazione sottolinea la minaccia dei Paesi alla periferia e la soppressione dei movimenti anti-globalizzazione e nazionalisti, piuttosto che offrire il ramo d’ulivo e concentrarsi in qualche modo sulla politica di miglioramento delle condizioni di vita nel mondo. Alla fine, l’unica soluzione possibile è l’avanzata militare sotto forma di NATO.

Non importa chi entrerà alla Casa Bianca nelle elezioni americane. Non importa quali promesse vengono fatte in campagna elettorale. In ogni caso si stanno portando avanti le stesse politiche economiche che l’ordine mondiale ha imposto anche agli Stati Uniti. Il risultato della globalizzazione oggi è un ordine anomalo definito dal movimento dei capitali, e questi capitali sono in grado di attraversare i confini nazionali e internazionali senza sforzo, anche se la dignità umana è brutalmente esacerbata dalla crescente disuguaglianza di reddito e dall’indebolimento delle basi della democrazia. Poiché l’investimento, soprattutto nel settore dei capitali finanziari, può lasciare un Paese in brevissimo tempo e creare un’acuta crisi finanziaria, i governi si sentono nelle catene di questo ordine esistente. In breve, nell'”americanizzazione della sovranità finanziaria mondiale”, le società nazionali si sono fuse nel capitale, sostituendo la sovranità del governo e del popolo.

Quello che è successo è un duplice paradosso dell’ordine mondiale all’interno dei politici americani, noto come la strategia ‘America First’ o ‘America, World Ruler’. Il problema è che la fusione di queste due strategie ha trasformato il mondo in un focolaio di gruppi populisti ed estremisti negli Stati Uniti e in Europa e di gruppi takfiri e jihadisti in Medio Oriente, e con il discredito delle “idee cosmopolite per la pace” ha alla fine diede origine a una guerra fredda e calda.

In questo nuovo ordine capitalista, guidato dagli Stati Uniti e persino dalla Cina, più di ogni altra cosa, le nazioni del mondo sono nell’illusione di una coesistenza pacifica e di molteplici crisi, e meno persone o Paesi convivono per la pace. Questo paradosso strategico nelle relazioni internazionali ha, soprattutto, diviso il mondo in campi che devono schierarsi con la Russia antioccidentale o, come l’Europa, diventare schiavi strategici dell’America, oppure, come Cina e India, le loro potenzialità economiche dovrebbero servire al consumo nel Stati Uniti.

Per comprendere meglio la mutevole situazione globale, potrebbe essere necessario fare riferimento al blocco globale dell’Ucraina. Contrariamente a quanto riportano i media occidentali su un mondo unificato e libero guidato dagli Stati Uniti, dietro le quinte si sta svolgendo un grande confronto. Il voto dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sull’invasione russa dell’Ucraina il 2 marzo e la sospensione dell’adesione della Russia al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite il 7 aprile hanno visto i Paesi cercare di liberarsi dal giogo della politica dittatoriale degli Stati Uniti o, come dice Obama, dalla dottrina del ‘guidare da dietro’.

A questo proposito, a parte i cinque Paesi (Bielorussia, Eritrea, Corea del Nord, Russia e Siria) che hanno votato contro la risoluzione del 2 marzo, 19 paesi hanno votato contro la proposta di risoluzione statunitense il 7 aprile. A questi 19 Paesi, se si aggiungono i 58 Paesi che si sono astenuti dal voto sulla risoluzione del 7 aprile, ci avviciniamo a 77 paesi, che costituiscono il 40% dei 193 membri totali delle Nazioni Unite. È interessante notare che sei di questi membri contrari alla risoluzione statunitense sono membri del G20 e hanno un peso significativo nella politica mondiale.

Pertanto, almeno il 40% dei Paesi del mondo segue una ‘narrativa’ diversa dalla narrativa dell’ordine mondiale occidentale. Questo può forse essere definito un ritorno alla versione inglese dei “Levellers” di fronte ai sostenitori della forma del governo pieno del “Leviathan”. La sfida di Levellers a questo ordine mondiale unilaterale americano è in particolare l’uguaglianza delle nazioni sulla scena mondiale, la polarizzazione del mondo, la pace mondiale e la risposta globale alle crisi pervasive. La conseguenza della crescita di questa politica è il ripristino dell’identità e dell’indipendenza delle unità politiche nel mondo, che può essere descritto come un confronto con l’accordo con il Leviatano (USA).

In questa situazione, ciò che sembra essere in una crisi esistenziale è la questione stessa dell’ordine mondiale americano. Se gli obiettivi dell’ordine americano del dopo Guerra Fredda sono un impegno a difendere, mantenere ed espandere l’ordine internazionale, che include il mantenimento e la supervisione di norme e leggi comuni, sistemi economici liberali, contrasto all’occupazione della terra, rispetto dell’indipendenza nazionale e avanzamento della politica di democratizzazione – questo ordine può essere considerato giunto al termine, e la sua sopravvivenza è qualcosa che esiste solo sulla carta e negli slogan dei politici americani.

Lo stesso ordine che ha causato così tanto caos nel mondo che Henry Kissinger, uno degli ex architetti di questo ordine, afferma nel suo libro “World Order” che “Non è mai esistito un vero ordine mondiale ‘globale'”.” Ora, più che altro, c’è da chiedersi se è possibile occupare un Paese, imporgli sanzioni e pressioni e minacciarlo di guerra con il pretesto del mantenimento dell’ordine mondiale. Forse la morte di questo ordine è un segno che la pace sta arrivando.