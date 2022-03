Sotto l’intensa pressione internazionale, questa settimana la FIFA ha fatto un brusco dietrofront e ha sospeso le squadre russe dal calcio internazionale. La mossa significa che la Russia non avrà la possibilità di competere nella Coppa del Mondo 2022 in Qatar.

Per decenni, l’organo di governo globale del calcio ha dichiarato la neutralità sportiva, preferendo non politicizzare gli eventi sportivi. La decisione della federazione di punire la Russia per la sua guerra aggressiva rappresenta un piccolo passo verso una politica più lungimirante dal punto di vista politico, ma le sue azioni non riescono a riparare al danno che ha causato in passato.

È arrivato anche dopo la protesta internazionale per la sua risposta inizialmente debole alla Russia, in cui si diceva che la squadra sarebbe stata ancora autorizzata a competere sotto il nome di “Unione calcistica russa”, in sedi neutrali e senza la sua bandiera o inno.

Ci sono voluti passi coraggiosi da parte di paesi come Svezia, Polonia e Repubblica Ceca, che si sono rifiutati categoricamente di giocare contro qualsiasi squadra russa, affinché la FIFA cambiasse idea.

Ciò che la leadership della FIFA non riesce ancora a realizzare è che vietare la Russia non introduce la politica nello sport, ne rimuove il fetore. La FIFA ha consentito a lungo ai dittatori, in particolare al presidente russo Vladimir Putin, di politicizzare il gioco. Ora ha la responsabilità di ripulire il proprio pasticcio.

La FIFA ha già preso provvedimenti contro le nazioni belligeranti. Dopo la seconda guerra mondiale, sia alla Germania che al Giappone fu impedito di prendere parte ai Mondiali del 1950 in Brasile.

La FIFA ha anche escluso il Sudafrica dalla Coppa del Mondo durante l’era dell’apartheid e ha rimosso la Jugoslavia dalla qualificazione al torneo del 1994 durante la guerra nei Balcani.

Ma la FIFA ha una lunga storia di lavoro al fianco di Putin e di guardare dall’altra parte quando si tratta di violazioni dei diritti umani da parte della Russia.

La Coppa del Mondo del 2018, per la quale la FIFA ha assegnato i diritti di hosting alla Russia, ha permesso a Putin di strombazzare la modernizzazione post-sovietica del suo paese. Ma è costato caro alla legittimità del calcio.

Dopo che uno scandalo di corruzione nella procedura di gara per i Mondiali 2018 e 2022 ha scosso il mondo del calcio, la FIFA ha assunto un ex avvocato statunitense per indagare. Non è durato a lungo; si è dimesso per protesta e ha suggerito che la FIFA non fosse in grado di riformarsi.

La FIFA ha rifiutato di spostare il torneo dalla Russia anche dopo che i ribelli sostenuti dalla Russia hanno abbattuto un aereo della Malaysia Airlines, l’esercito russo ha occupato la Crimea e un’ex spia russa è stata avvelenata nel Regno Unito.

La FIFA era nella posizione perfetta per fare un’importante dichiarazione sulla centralità dei diritti umani nello sport. Il mondo del calcio russo era (ed è tuttora) profondamente connesso a Putin e ai suoi sostenitori dell’oligarca. Vitaly Mutko, il vice primo ministro russo, ad esempio, era l’ex presidente della Federcalcio russa e capo del comitato organizzatore della Coppa del Mondo 2018.

Ma la FIFA non è riuscita ad agire in quel momento ed è stata lenta ad agire di nuovo questa settimana.

Di fronte alla brutale invasione russa dell’Ucraina, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha potuto offrire commenti imbarazzanti solo quando interrogato dai giornalisti.

Alla domanda se si fosse pentito di aver permesso a Putin di ospitare i Mondiali del 2018 e se lo sport avesse aiutato a “incoraggiare” il leader russo, Infantino ha offerto dei cliché. “Credo fermamente nello sport per unire le persone”, ha detto.

Non ha offerto alcuna condanna per l’invasione russa e si è rifiutato di commentare se avrebbe restituito la medaglia dell’amicizia che Putin gli ha assegnato nel 2019.

Altri sport si muovono rapidamente per isolare la Russia

Mentre FIFA e Infantino hanno prevaricato, altre federazioni sportive hanno agito per isolare la Russia.

La Federcalcio polacca ha definito la posizione della FIFA “totalmente inaccettabile” e ha affermato che la nazionale polacca non giocherà contro la Russia. La UEFA, l’organo di governo del calcio europeo, ha concluso il suo lucroso accordo di sponsorizzazione con la compagnia energetica russa Gazprom e ha spostato la finale di Champions League di maggio da San Pietroburgo a Parigi.

E il presidente della Federcalcio francese Noël Le Graët ha detto a Le Parisien:

Il mondo dello sport, e in particolare del calcio, non può rimanere neutrale.

Anche il Comitato Olimpico Internazionale, non estraneo a collaborare con dittatori accusati di violazioni dei diritti umani, ha condannato fermamente la Russia per aver violato la Tregua Olimpica subito dopo l’invasione.

Il CIO ha fatto un ulteriore passo avanti questa settimana, raccomandando che gli atleti russi e bielorussi fossero banditi da tutte le competizioni internazionali, anche se si è lasciato un po’ di margine di manovra con le Paralimpiadi invernali che stanno per iniziare a Pechino.

In effetti, il mondo sportivo è stato quasi completamente unito nel ritirare le sue competizioni dalla Russia. La maggior parte non ha aspettato di agire.

La Formula 1 ha annullato il Gran Premio di Russia, mentre le federazioni internazionali di sci e pallavolo hanno annullato o spostato le competizioni in altre località. Anche la Federazione Internazionale degli Scacchi ha spostato le Olimpiadi degli scacchi da Mosca. Resta da vedere, tuttavia, se questi eventi vieteranno la partecipazione dei concorrenti russi.

Gli atleti russi dovrebbero essere puniti?

Molte altre organizzazioni stanno andando oltre vietando già i concorrenti russi o cercando di bandirli.

La Federazione norvegese di sci ha bandito tutti i concorrenti russi dalle sue competizioni, mentre la Svezia sta spingendo per il divieto totale degli atleti russi che gareggiano nell’Unione Europea.

In Nord America, ex stelle della NHL come Dominik Hasek stanno sostenendo che la lega sospende i giocatori russi.

Queste organizzazioni e giocatori si rendono conto che gli atleti russi che gareggiano sotto una bandiera neutra competono ancora per la Russia. Il CIO potrebbe non suonare l’inno nazionale russo alle imminenti Paralimpiadi, ma la televisione di stato russa celebra ancora le vittorie dei suoi atleti e le trasforma in simboli del potere e del prestigio dello stato.

Bandire gli atleti russi potrebbe sembrare ingiusto perché avrà un impatto su persone che non hanno voce in capitolo nell’invasione dell’Ucraina. In effetti, molti atleti russi stanno coraggiosamente mostrando la loro opposizione al regime di Putin. Ma dopo anni in cui le organizzazioni sportive hanno fornito eccezioni agli atleti russi per continuare a competere, ora è necessaria una posizione più dura.