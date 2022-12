Ucraina: la fallimentare invasione di Vladimir Putin sta alimentando l’ascesa dell’estrema destra russa

Una nuova e significativa forza politica sta emergendo all’ombra dell’invasione russa dell’Ucraina. Mentre Vladimir Putin ha coltivato a lungo un marchio aggressivo di nazionalismo russo basato sull’identità imperiale, le sconfitte sul campo di battaglia in Ucraina stanno avendo un effetto radicalizzante sull’opinione pubblica interno e ponendo l’estrema destra al centro del mutevole panorama politico della Russia.

Come molti dittatori nel corso della storia, Putin credeva di poter rafforzare la sua posizione in patria intraprendendo una piccola guerra vittoriosa. Tuttavia, ora sta imparando una lezione dolorosa: se metti in gioco la tua posizione di dittatore su una rapida vittoria ma non riesci a consegnarla, potresti subire il destino di Krusciov dopo la crisi dei missili cubani o della giunta argentina dopo la loro disastrosa invasione delle Falkland. Perdere un conflitto che dovresti vincere è così profondamente demoralizzante che mette a rischio il tuo intero regno.

Molte persone ora si chiedono perché Putin abbia intrapreso un’invasione così spericolata. Il dittatore russo, infatti, è sempre stato un uomo di scommesse. Tutta la sua carriera è stata segnata da scommesse che hanno dato buoni frutti. Tuttavia, con l’invasione su vasta scala dell’Ucraina, la sua fortuna potrebbe finalmente essersi esaurita.

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden descrive Putin come un attore razionale che ha sbagliato i calcoli. Questo è probabilmente vero, ma è anche importante riconoscere l’errore di calcolo di Putin come un sintomo di una visione del mondo imperfetta che è disconnessa dalla realtà. In breve, Putin è caduto nella stessa trappola che alla fine cattura molti dittatori di lunga data; ha bevuto il suo Kool-Aid.

In un contesto militare, credere nella propria abilità gonfiata è catastroficamente pericoloso. Grazie a decenni di propaganda, i russi danno per scontato che il loro Paese sia una superpotenza militare. Questo mito è stato infranto in Ucraina. Pur avendo meno di un terzo della popolazione russa, un’economia molto più piccola ed essendo una democrazia emergente piuttosto che una dittatura militarizzata, l’Ucraina ha resistito per quasi un anno all’invasione dell’esercito russo.

Sebbene l’Occidente abbia fornito all’Ucraina un significativo aiuto militare, l’entità del coinvolgimento occidentale nella guerra non dovrebbe essere sopravvalutata. Finora, solo l’uno per cento circa delle armi occidentali disponibili è stato effettivamente inviato in Ucraina. Partner chiave come Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania hanno resistito alle richieste ucraine di carri armati, jet e missili a lungo raggio. Invece, hanno fornito armi anticarro, quantità limitate di artiglieria e sistemi missilistici a corto raggio. Tuttavia, ciò si è rivelato sufficiente per fermare l’offensiva russa e liberare circa la metà del territorio occupato dalle truppe di Putin durante le fasi iniziali dell’invasione.

Di fronte alle crescenti battute d’arresto in Ucraina, Putin è diventato sempre più delirante. Piuttosto che riconoscere le sconfitte imbarazzanti e le perdite catastrofiche della Russia, insiste che tutto stia andando secondo i piani. Questo sta creando opportunità per le forze di estrema destra della Russia, che non soffrono delle stesse limitazioni. Mentre i funzionari del Cremlino tentano assurdamente di ritrarre le ritirate come ‘gesti di buona volontà’, l’estrema destra conquista l’opinione pubblica russa parlando francamente dei disastri militari del Paese in Ucraina.

Fino all’inizio dell’invasione nel febbraio 2022, l’unica opposizione politica in Russia era rappresentata dall’attivista anti-corruzione incarcerato Alexei Navalny, che aveva tentato di rispettare ampiamente le regole democratiche occidentali. Quando è iniziata la guerra, i resti della società civile russa sono stati spietatamente eliminati. Personaggi di spicco dell’opposizione sono stati incarcerati o costretti all’esilio, mentre nuove leggi criminalizzavano ogni forma di dissenso pubblico. Queste tendenze si sono intensificate negli ultimi nove mesi, spegnendo ogni persistente speranza di una seria opposizione democratica al regime di Putin.

Invece, la sfida più seria al putinismo potrebbe provenire da un movimento politico emergente che è ancora più a destra nello spettro politico rispetto allo stesso Putin. Al momento, si tratta di un movimento disorganizzato ma esplicito che ha trovato la sua voce nei numerosi ‘corrispondenti di guerra’ russi non ufficiali e negli account dei social media che riportano l’invasione aggirando lo spazio informativo mainstream controllato dal Cremlino russo. La maggior parte scrive da una prospettiva nazionalista russa mentre impiega insulti etnici per gli ucraini. Sono inequivocabilmente a favore della guerra e spesso apparentemente a favore di Putin. Tuttavia, il loro contenuto è spesso in contrasto con la propaganda ufficiale della Russia e fortemente critico nei confronti dei funzionari militari che guidano l’invasione.

Sebbene attualmente non esista un unico leader nazionalista, la figura più importante tra gli ultranazionalisti russi è Yevgeny Prigozhin, il leader della forza paramilitare del gruppo Wagner. Prigozhin una volta ha cercato di prendere le distanze da Wagner, ma recentemente ha reso pubblica la sua connessione. Ha pubblicato filmati dei suoi discorsi di reclutamento e ha aperto un elegante ufficio centrale a Mosca. Ciò riflette il profilo emergente dello stesso Wagner. Precedentemente visto come un oscuro gruppo mercenario utilizzato dal Cremlino in punti caldi della guerra ibrida come Ucraina, Siria e Africa per creare una patina di plausibile negabilità, Wagner è stata una delle poche unità militari russe a esibirsi in modo credibile durante le fasi iniziali di l’invasione dell’Ucraina ed è visibilmente cresciuto di statura.

Con il suo profilo pubblico in aumento, Prigozhin ha iniziato a testare i confini deridendo pubblicamente figure di spicco all’interno della gerarchia militare russa. Nel frattempo, le sue truppe Wagner operano in Ucraina come un esercito nell’esercito, perseguendo i propri obiettivi sul campo di battaglia chiaramente definiti e posizionandosi apertamente come un’élite militare in contrasto con l’esercito russo regolare con prestazioni insufficienti.

I combattenti di Wagner sono diventati i poster boy degli ultranazionalisti, che sono essi stessi meno inclini alle delusioni ufficiali e più interessati alle realtà dell’hard power. La libertà dai vincoli della macchina della propaganda del Cremlino è una risorsa importante nella loro lotta per la credibilità tra il pubblico russo. Ciò rende l’estrema destra un avversario potenzialmente formidabile in una futura lotta di potere interna contro il regime di Putin.

È difficile prevedere cosa il mondo potrebbe aspettarsi da una Russia post-Putin governata da forze di estrema destra, ma chiaramente c’è poco spazio per l’ottimismo. Un regime successore ultranazionalista sarebbe probabilmente ancora più incline a fare la guerra contro i vicini della Russia, prendendo di mira spietatamente i civili. Questo estremismo sarebbe guidato in parte dalla crescente convinzione all’interno dei circoli nazionalisti che Putin stia fallendo in Ucraina proprio perché non è stato abbastanza spietato nella sua guida della guerra.

La posizione interna di Putin non è ancora sufficientemente debole per parlare di un’imminente caduta dal potere, ma è già evidente che oggi è molto più debole di quanto non fosse solo un anno fa. Allo stesso tempo, l’invasione su vasta scala dell’Ucraina ha catapultato un’ampia gamma di figure nazionaliste precedentemente marginali nel mainstream russo e ha trasformato Yevgeny Prigozhin in un peso massimo politico. Questa svolta a destra non è stata ancora pienamente apprezzata da molti osservatori occidentali, ma offre indicazioni allarmanti sulla direzione politica della Russia e deve essere osservata con attenzione nei mesi a venire.

La versione originale di questo intervento è qui.