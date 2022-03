Più di 2 milioni di ucraini – quasi tutte donne e bambini – sono fuggiti dall’Ucraina da quando la Russia ha invaso il 24 febbraio 2022. L’improvviso esodo dei rifugiati ucraini è di una scala che non si vedeva in Europa dalla seconda guerra mondiale.

La migrazione dei rifugiati ucraini ha suscitato una rapida risposta internazionale e regionale, dalle campagne di raccolta fondi online di celebrità che hanno raccolto oltre 18 milioni di dollari ai paesi europei che hanno aperto le loro porte agli ucraini.

Ma è improbabile che questo slancio si mantenga. Ciò è in parte dovuto al fatto che l’assistenza ai rifugiati è cronicamente sottofinanziata in tutto il mondo, lasciando le popolazioni sfollate con la forza sull’orlo della fame e senza forniture essenziali.

La nostra ricerca mostra che per sostenere un’ampia risposta umanitaria, è importante bilanciare le esigenze sia dei rifugiati che delle comunità ospitanti con il sostegno finanziario e politico. Questo riduce la vulnerabilità dei rifugiati e aiuta coloro che li accolgono.

Capire lo sfollamento forzato dall’Ucraina

Gli attacchi militari russi hanno ucciso più di 400 civili ucraini. C’è stata una distruzione diffusa di case e rifugi di civili e casi di russi che prendono di mira i civili mentre fuggono.

L’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati prevede che il numero di sfollati ucraini supererà i 4 milioni entro luglio 2022.

Circa il 59% dei rifugiati ucraini si sta stabilendo temporaneamente in numero record nella vicina Polonia. Le agenzie di aiuto umanitario e i cittadini locali si stanno affrettando a fornire cibo, acqua pulita, riparo, trasporti e denaro agli ucraini in arrivo.

Si prevede che circa il 40% degli ucraini finirà nella sola Polonia, con 410.000 in altri paesi vicini, come Ungheria, Moldova, Romania e Slovacchia. I restanti 1,8 milioni dovrebbero stabilirsi in altri paesi.

Le Nazioni Unite e le organizzazioni partner hanno finora ricevuto solo il 7% degli 1,1 miliardi di dollari USA che chiedono ai paesi di donare per sostenere i rifugiati ucraini e le comunità ospitanti da marzo a maggio 2022.

Sia i cittadini ordinari che le aziende, come Netflix e AirBnB, si sono fatti avanti con donazioni per milioni di dollari per aiutare i rifugiati.

Ma la nostra ricerca suggerisce che l’attenzione del pubblico verso i rifugiati è spesso fugace, molto più breve del tempo in cui i rifugiati in genere rimangono lontani dalle loro case e hanno bisogno di aiuto.

Le comunità ospitanti tendono a stancarsi delle risposte umanitarie mentre continuano per anni. Inoltre, queste risposte sono costose e limitano l’accesso dei rifugiati ad alloggi, denaro e servizi medici, tra le altre cose, per vivere nei loro nuovi paesi.

Un nuovo tipo di risposta ai rifugiati

Il 3 marzo l’Unione europea ha approvato un nuovo piano che consente ai rifugiati ucraini di soggiornare legalmente nei suoi 27 paesi membri per un massimo di tre anni senza prima richiedere asilo. Questa politica mai utilizzata prima darà ai rifugiati ucraini permessi di soggiorno e accesso al lavoro, all’assistenza sanitaria e all’istruzione.

La decisione non solo è stata senza precedenti per l’Unione europea, ma ha segnato un’importante inversione di rotta per molti dei suoi membri.

La Polonia è stata al centro di polemiche nel novembre 2021 dopo che la polizia di frontiera ha fermato con la forza migranti siriani, yemeniti e iracheni, provocando diversi morti. L’organizzazione per i diritti umani del Consiglio d’Europa ha riferito nel maggio 2019 che l’Ungheria stava morendo di fame e ingabbiava i rifugiati.

L’improvvisa inversione di tendenza di questi governi non ha precedenti, se si considerano altre situazioni di rifugiati.

La guerra siriana, ad esempio, è iniziata nel 2011. Solo nel 2014 la Turchia, una delle principali destinazioni per i rifugiati siriani, ha annunciato una politica che garantiva ai siriani il diritto legale di lavorare e ottenere determinati servizi pubblici.

In Colombia ci sono voluti cinque anni e diversi tentativi per offrire protezioni simili, comprese assistenza sanitaria e istruzione, a 1,8 milioni di rifugiati venezuelani.

La velocità, l’unanimità e la permissività della nuova politica dell’UE mostrano come i governi possono sfruttare la volontà politica per fornire soluzioni umanitarie tempestive ai rifugiati quando lo desiderano.

Finora, le protezioni dell’UE non si sono estese a tutti i rifugiati, compresi gli studenti africani e gli immigrati in Ucraina a cui non è stato permesso o hanno avuto difficoltà ad entrare in altri paesi.

Sostegno alle comunità di accoglienza dei rifugiati

Sulla base della nostra ricerca sulle risposte delle comunità ospitanti ai rifugiati, abbiamo osservato i modelli di come gli atteggiamenti cambiano nel tempo.

Come vediamo ora nei paesi vicini all’Ucraina, cittadini regolari e gruppi della società civile si stanno adoperando per aiutare i rifugiati.

Ma questo potrebbe cambiare quando le grandi organizzazioni umanitarie si stabiliranno nelle comunità ospitanti e assumeranno quei ruoli.

Abbiamo osservato, in particolare quando i rifugiati vivono nei campi, che grandi spostamenti di persone possono provocare il degrado ambientale causato dall’accumulo di rifiuti, o quando i rifugiati abbattono alberi per la legna da ardere in luoghi come la Grecia.

Sebbene i rifugiati abbiano un impatto economico positivo a lungo termine sulle comunità ospitanti, abbiamo anche osservato che il loro arrivo si traduce in una competizione per lavori a basso salario con la popolazione locale.

Le persone spesso collegano i soggiorni di rifugiati a lungo termine con più crimini, anche se i dati mostrano il contrario.

Le nostre interviste con i membri della comunità ospitante, gli operatori umanitari e i rappresentanti del governo in Grecia, Colombia e Sud Africa dal 2017 ad oggi hanno rilevato che le persone hanno iniziato a sentire che le loro città erano irriconoscibili dopo aver ospitato rifugiati e grandi operazioni di aiuto per alcuni anni.

Le persone ci hanno anche detto che non sapevano come elaborare il trauma di assistere alla sofferenza umana.

Come studiosi della migrazione forzata, crediamo che i cittadini europei che vedono le loro città trasformarsi in comunità di transito o di accoglienza per i rifugiati ucraini inizieranno a desiderare molto tempo prima del conflitto, come abbiamo sentito in altre comunità di accoglienza.

Sebbene non sia ancora chiaro quali saranno gli stress pratici sulle comunità ospitanti europee, l’interruzione delle loro città probabilmente logorerà i residenti locali. Abbiamo riscontrato che anche nelle grandi città con più di 1 milione di abitanti, la gente del posto osserva la presenza di rifugiati.

Quando ciò accade, la nostra ricerca suggerisce che alcuni passaggi incentrati sulla trasparenza sarebbero utili per mantenere la stabilità sociale a lungo termine.

La Colombia, ad esempio, ospita comuni municipi di routine nei punti caldi della migrazione, dove spiegano le politiche e le tendenze della migrazione alle comunità.

Ciò significa anche che i governi dovrebbero continuare a investire nelle infrastrutture delle comunità ospitanti. Se c’è un afflusso di rifugiati, i governi possono assicurarsi che i sistemi fognari locali possano ospitare più persone. Possono anche dare più soldi agli ospedali per soddisfare le esigenze di popolazioni più grandi.

Pratiche come queste aiutano le comunità ospitanti ad avere voce in capitolo nel futuro delle loro città ea sentirsi sicure della loro crescita. Impediscono inoltre la diffusione di voci che possono portare a sentimenti anti-immigrati.

I rifugiati ucraini potrebbero non essere in grado di tornare a casa per anni. Misure come la nuova politica dell’UE offrono agli ucraini luoghi sicuri in cui attendere la fine della guerra e diventare autosufficienti durante il loro soggiorno.