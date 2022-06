Mentre la guerra in Ucraina entra il suo quinto mese, il G7 del prossimo 26-28 giugno si propone come l’occasione per fare il punto sulla compattezza di un blocco occidentale che sta attraversando una fase politica ed economica decisamente complessa. Ovviamente, la questione ucraina è destinata a occupare larga parte della scena. Non è, però, solo sulla posizione da tenere verso Mosca che si confronteranno i leader di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti nell’incontro di Schloss Elmau. Secondo il programma diffuso, le sette sessioni di lavoro su cui si articolerà il vertice si concentreranno anche sui temi dell’economia globale, dei partenariati a favore dei Paesi in via di sviluppo, della politica estera e di sicurezza, della sostenibilità, della sicurezza alimentare, del multilateralismo e della trasformazione digitale. All’incontro parteciperanno anche – come ospiti invitati dalla presidenza tedesca – i leader di Argentina, India, Indonesia, Senegal e Sud Africa, oltre al Presidente del Consiglio europeo e al Presidente della Commissione europea in rappresentanza dell’UE.

Il Presidente Biden ha annunciato che, durante il vertice, presenterà un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, centrato in particolare su banche e servizi finanziari, oltre che su una serie di misure ad personam nei confronti di figure di spicco dell’entourage del Cremlino e della vita pubblica russa. Per ora, non ci sono dettagli in merito al contenuto dei provvedimenti, anche se la loro adozione sembra certa. Lo spirito che aveva guidato Washington e i suoi alleati nelle scorse settimane sembra, però, essere venuto in parte meno. Nonostante la pressione crescente, l’economia russa appare più resiliente del previsto mentre le misure adottate sinora non sembrano avere influito sulla compattezza dell’élite russa. Di contro, gli Stati Uniti per primi stanno attraversando una fase di crescenti difficoltà economiche, che contribuiscono in modo importante a intaccare la già fragile popolarità della Casa Bianca. Parallelamente, la riduzione selettiva delle forniture energetiche da parte della Russia sta generando preoccupazione nei Paesi europei e alimentando tensioni inflazionistiche anche da questa parte dell’Atlantico.

Negli scorsi giorni, anche il leader cinese Xi Jinping ha criticato le sanzioni imposte contro Mosca definendole un boomerang destinato a ritorcersi contro i Paesi occidentali. In questa prospettiva, il rischio è che la vicenda ucraina – al di là dei suoi effettivi contorni – finisca con l’assumere il valore di uno scontro fra gli Stati Uniti e i loro alleati e il resto del mondo. Lo stesso scenario – quello della sfida al primato americano – è stato evocato anche da Vladimir Putin, che lo ha posto al centro del discorso svolto durante l’International Economic Forum di San Pietroburgo. È una questione delicata che costringe i leader del G7 a muoversi sulla linea sottile che separa la volontà di riaffermare il sostegno a Kiev da parte di Washington e dei suoi alleati dal fornire elementi a sostegno della narrazione putiniana. La presenza di Narendra Modi fra gli ospiti dell’incontro di Schloss Elmau rappresenta, quindi, un elemento significativo, sia per la posizione defilata che Nuova Delhi ha mantenuto sinora nella vicenda ucraina, sia per i rapporti economici e commerciali che il governo indiano continua a intrattenere con Mosca.

Molto dipenderà, tuttavia, anche dalla capacità dei partecipanti al vertice di affrontare in modo credibile le questioni globali all’ordine del giorno, prime fra tutte quelle legate ai temi dello sviluppo, dell’emergenza alimentare e della sostenibilità. Per esempio, alla fine di maggio, il G7 dei Ministri dell’energia e dell’ambiente ha assunto l’impegno di chiudere tutte le centrali a carbone e di giungere entro il 2035 “a un settore della generazione elettrica prevalentemente decarbonizzato”. Gli sviluppi della crisi ucraina sembrano, però, avere rimesso in discussione anche questi limitati risultati. Allo stesso modo, l’impatto della guerra e delle sanzioni sulla produzione agricola di Russia e Ucraina, insieme al blocco dei porti condotto da Mosca, hanno aggravato notevolmente i problemi di approvvigionamento di vari paesi in via di sviluppo. Proprio in questi giorni, il World Food Programme dell’ONU ha invitato il G7 a prendere un impegno urgente per affrontare l’emergenza in corso: un impegno che – al di là del suo ruolo nel risolvere il problema – potrebbe accrescere la credibilità occidentale nella stessa vicenda ucraina.