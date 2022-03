Gli Stati Uniti hanno applicato nuove sanzioni contro il Presidente bielorusso Alexander Lukashenko, alleato con la Russia nella sua guerra all’Ucraina.

Le sanzioni sono state applicate a Lukashenko e a sua moglie Halina. «Bloccherebbero le loro proprietà e interessi negli Stati Uniti e vieterebbero agli americani di effettuare transazioni con loro», riferisce ‘CNN‘.

«Gli Stati Uniti avevano precedentemente preso di mira la Bielorussia con sanzioni per il suo ruolo a sostegno dell’invasione russa dell’Ucraina, inclusa l’estensione delle politiche di controllo delle esportazioni alla Bielorussia e la prevenzione del trasferimento di tecnologia e software verso la Russia attraverso il Paese.

Oltre ai Lukashenko, gli Stati Uniti hanno preso di mira quattro persone coinvolte nella morte dell’informatore Sergei Magnitsky, morto in circostanze sospette nel 2009».

‘GZERO Media‘ fa il punto della situazione circa la posizione della Bielorussia.

«La Russia ha invaso l’Ucraina da sola. Solo una manciata di Stati autoritari ha (diplomaticamente) difeso la guerra di Vladimir Putin. Uno di questi era la Bielorussia, il cui Presidente Alexander Lukashenko ha permesso alle forze russe di attaccare l’Ucraina dal territorio bielorusso e ha approvato un referendum per consentire l’immissione di armi nucleari russe sul suolo bielorusso.

Ma Putin sembra spingere la Bielorussia a fare di più, forse entrare in guerra come combattente, il che metterebbe Lukashenko in una situazione molto difficile.

C’è un retroscena qui. Diciotto mesi fa, l’ultimo dittatore europeo è stato minacciato da proteste di piazza di massa per la sua falsa rielezione. Quando Lukashenko ha chiesto aiuto a Putin, il leader russo ha risposto con il sostegno economico e (in parte) militare.

Da allora, Mosca è stata una spalla affidabile per Minsk durante le sue lotte con l’UE. La Bielorussia è stata accusata di aver dirottato un aereo diretto all’UE per catturare un dissidente bielorusso e di aver creato una crisi di confinespingendo i migranti non UE in Polonia come vendetta per le sanzioni dell’UE.

Lukashenko è in debito con Putin, che presto potrebbe chiedere il favore. Ma il Presidente bielorusso accetterà di combattere in Ucraina?

No se vuole mantenere il suo posto, secondo Franak Viačorka, consigliere senior del leader dell’opposizione bielorussa Sviatlana Tsikhanouskaya, che ha rivendicato la vittoria su Lukashenko nelle elezioni dell’agosto 2020. Il Presidente «capisce che ogni passo che sta facendo può costargli la presidenza».

L’entrata in guerra della Bielorussia potrebbe essere la fine per Lukashenko, che secondo Viačorka è appeso a un filo. Sa che sarebbe così impopolare tra i bielorussi che potrebbe innescare una rivolta e persino un colpo di Stato per rimuoverlo dal potere.

In un sondaggio condotto prima della guerra, la maggioranza si è opposta all’invio di soldati bielorussi a combattere contro il loro vicino meridionale, con il quale condividono molti legami culturali e storici. Dopo l’invasione, migliaia di persone hanno sfidato il possibile arresto scendendo nelle strade di Minsk per protestare contro la guerra.

La diaspora bielorussa è stata molto attiva nella raccolta fondi e nell’invio di aiuti umanitari in Ucraina. Centinaia di bielorussi fuggiti dal Paese dopo la repressione post-elettorale di Lukashenko si sono recati in Ucraina come combattenti stranierivolontari per difendere città chiave come Odessa.

“I bielorussi dentro e fuori il Paese hanno protestato contro il coinvolgimento di Lukashenko nella guerra”, ha detto a ‘L’Indro’ Tatsiana Kulakevich, esperta della Bielorussia presso l’Università della Florida meridionale. “Lukashenko ha messo a repentaglio l’immagine del popolo bielorusso fornendo il territorio della Bielorussia come palcoscenico per l’invasione russa dell’Ucraina”.

Inoltre, aggiunge, Lukashenko è già considerato un aggressore dall’Occidente, che ha risposto sanzionando la Bielorussia insieme alla Russia. Questa pressione continuerà indipendentemente dal fatto che le truppe bielorusse attraversino o meno il confine ucraino.

Ma Lukashenko sente il fiato sul collo di Putin.Viačorka dice che sta camminando sul filo del rasoio tra restituire il favore di Putin e rimanere fuori dalla guerra. Finora, ospitare colloqui di pace tra Russia e Ucraina senza successo non ha gli sollevato Mosca dalle spalle, né placato l’Occidente e il suo stesso popolo.

Inoltre, i due esperti concordano sul fatto che Lukashenko si trovi in una posizione molto fragile.Non ha una presa così salda sui media bielorussi come fa Putin in Russia. L’élite bielorussa e le forze di sicurezza non sono del tutto dalla sua parte. E la sua unica leva con Mosca è la geografia della Bielorussia.

Lukashenko è sopravvissuto a malapena all’ultima rivolta contro di lui, e Viačorka pensa che Putin continuerà a sostenerlo solo finché l’uomo forte bielorusso rimarrà, per mancanza di un mandato migliore, forte.

Ciò significa che la Russia potrebbe quindi decidere di fare una mossa anche contro la Bielorussia? Probabilmente no, dice Kulakevich. La Russia non ha bisogno di annettere la Bielorussia perché Lukashenko offre già ciò che Putin vuole: “uno Stato fantoccio che può controllare”».