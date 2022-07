Era, tutto sommato, uno spettacolo strano. La vincitrice del Ladies’ Singles per Wimbledon 2022 aveva tutte le credenziali che altrimenti le avrebbero garantito l’esclusione. Essendo nata in Russia, le testate giornalistiche britanniche hanno esaminato con cautela la decisione dell’All England Club di bandire i giocatori russi ma consentire a Elena Rybakina di giocare. Sky News ha osservato che “Elena Rybakina, nata a Mosca, che rappresenta il Kazakistan, ha vinto il titolo di singolare femminile di Wimbledon in un anno in cui i russi sono stati banditi dal torneo”.

La decisione di aprile dell’All England Club di bandire sia le giocatrici russe che quelle bielorusse in risposta alla guerra in Ucraina non è andata d’accordo con l’ATP (Association of Tennis Professionals) e la WTA (Women’s Tennis Association). La loro risposta burbera è stata quella di privare Wimbledon dei punti in classifica. “È con grande rammarico e riluttanza che non vediamo altra opzione che rimuovere i punti ATP Ranking da Wimbledon per il 2022″, ha dichiarato l’ATP a maggio. “Le nostre regole e accordi esistono per proteggere i diritti dei giocatori nel loro insieme. Decisioni unilaterali di questa natura, se non affrontate, stabiliscono un precedente dannoso per il resto del Tour”.

Per l’ATP, la discriminazione relativa ai singoli tornei era “semplicemente non praticabile”. La WTA ha seguito il passo. “Quasi 50 anni di nuovo”, ha dichiarato il presidente dell’organismo Steve Simon, “la WTA è stata fondata sul principio fondamentale che tutti i giocatori hanno pari opportunità di competere in base al merito e senza discriminazioni”. I singoli atleti impegnati in uno sport individuale “non dovrebbero essere penalizzati o impediti di gareggiare esclusivamente a causa della loro nazionalità o delle decisioni prese dai governi dei loro paesi”.

In segno di solidarietà, anche alcuni tennisti si sono opposti al provvedimento. Il serbo Novak Djokovic ha ritenuto la decisione “folle”. Lo spagnolo Rafael Nadal ha notato come non fosse colpa dei giocatori per “cosa sta succedendo in questo momento con la guerra”. La decisione presa dagli organizzatori di Wimbledon era stata presa unilateralmente. “Il governo non li ha obbligati a farlo”.

Piuttosto che assumere una posizione di forte e instancabile indipendenza, l’All England Tennis Club ha rivelato una serie di vigliacchi in risposta al governo del Regno Unito, che aveva cercato di “limitare l’influenza globale della Russia”. La decisione di bandire giocatori russi e bielorussi da Wimbledon è stata “l’unica decisione praticabile” data la sua posizione di “evento di fama mondiale e istituzione britannica”. Nell’assumere una tale posizione, i membri del Club avevano dimostrato di poter essere politici, allineati e discriminatori patriotticamente come qualsiasi altra istituzione che rivendicasse l’equità.

Il Club ha anche affermato di farlo per i giocatori. “Non eravamo preparati a intraprendere alcuna azione che potesse mettere a rischio l’incolumità personale dei giocatori o delle loro famiglie. Riteniamo che richiedere dichiarazioni scritte da parte dei singoli giocatori – e ciò si applicherebbe a tutti i giocatori rilevanti – come condizione per l’ingresso nelle circostanze di alto profilo di Wimbledon comporterebbe un controllo e un rischio significativi”. Non sarebbe stato meglio evitare fin dall’inizio un test di lealtà (o, in questo caso, di slealtà) così scandaloso?

Altrettanto poco plausibile era l’argomento secondo cui il regime russo fosse in qualche modo unico nell’esaltare le virtù dei suoi atleti come parte della sua “macchina di propaganda”, un punto che servì a sminuire l’umanità e il valore individuale delle figure sportive in questione.

Mentre possiamo accettare l’idea che gli sportivi di alto profilo siano spesso burattini dello Stato in questione, mostrano pony abbeverati, nutriti e persino, a volte, drogati, la decisione di prendere di mira specificamente Russia e Bielorussia avrebbe potuto benissimo estendersi a molti altri giocatori in molti altri sport. Un governo marcio, in altre parole, squalifica immediatamente l’atleta dall’iscrizione al torneo. Avrebbe dovuto gettare seri dubbi sul Kazakistan, un paese pieno di oligarchi e guai di corruzione. Non c’è da stupirsi che le entità responsabili del tour di tennis fossero furiose.

Alla fine del torneo, i meriti della squalifica erano sotto gli occhi di tutti. La Duchessa di Cambridge ha consegnato il trofeo vincente a un giocatore di origine russa, proprio quello che il Club aveva cercato di evitare. Gli appassionati di tennis hanno risposto illuminando la scena dei social media con acido disprezzo. Nella pungente valutazione dello scrittore di tennis Mark Zemek, la mossa del Club era stata smascherata “per la decisione moralmente priva di fantasia e stupidamente crudele che era, è e sarà sempre”.

Invece di ridicolizzare gli organizzatori, alcuni organi di stampa hanno preferito concentrarsi sul passaggio di Rybakina al Kazakistan quattro anni fa, qualcosa fatto nello spirito di ricevere una maggiore ricompensa monetaria. (Tanto per quanto riguarda l’elemento patriottico.) “La sua vittoria è storica perché è la prima giocatrice a rappresentare il Kazakistan a vincere un titolo del Grande Slam”.

Quando la stampa ha cercato di annusare qualsiasi lealtà russa persistente, Rybakina ha risposto alle sciocchezze con entusiasmo. “Cosa significa per te sentire? Voglio dire, sto giocando a tennis, quindi per me mi sto godendo il tempo passato qui”. Per quanto riguarda il tempo che ha continuato a trascorrere a Mosca, Rybakina ha suggerito con mistica obliquità che non “viveva da nessuna parte, ad essere onesti”. Se solo quel trattamento fosse stato riservato a Daniil Medvedev e ai suoi compatrioti.