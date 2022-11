Ucraina: la battaglia decisiva per Kherson

Con aspri combattimenti che continuano nella regione meridionale di Kherson, l’esercito ucraino sta perseguendo una controffensiva lungo l’intera linea del fronte da Zaporizhzhia a Mykolaiv, sulla riva destra del fiume Dnipro.

Mentre le forze ucraine si avvicinano a Kherson, il centro regionale con una popolazione prebellica di 290.000 persone che era in mano russa dall’inizio dell’invasione su vasta scala, descrivono ulteriori prove di crimini di guerra.

Un soldato delle operazioni speciali, che ha chiesto di rimanere anonimo, ha affermato di aver assistito a molti casi di atrocità russe nei territori liberati.

“Questo non verrà mostrato in nessun film (horror)”, ha detto il soldato.

“Abbiamo intercettato le conversazioni dei militari russi e li abbiamo sentiti dire che i civili che non collaborano con gli occupanti dovrebbero essere uccisi”, ha continuato. “Abbiamo sentito un ordine da uno dei comandanti russi ai soldati di chiedere alla gente del posto come raggiungere un certo villaggio e di ucciderli immediatamente”.

Una donna del villaggio di David’s Breed, nella regione di Kherson, ha detto che sua figlia era stata violentata dai soldati russi.

“Quando i soldati russi hanno visto una bella ragazza, l’hanno violentata”, ha detto. “Se si rifiutava di passare la notte con loro, uccidevano suo marito o abusavano di suo figlio”, ha continuato. “Ecco perché la ragazza ha dovuto essere d’accordo.”

Tramite il messaggero, Serhii, residente a Kherson, ha raccontato di essere stato catturato dalle forze di occupazione a marzo, trascorrendo una settimana rinchiuso in un seminterrato dove è stato picchiato e interrogato dagli investigatori dei servizi di sicurezza russi.

Successivamente, è stato portato di pattuglia in un corazzato corazzato e inviato in prima linea.

«Poi mi hanno interrogato. I soldati russi mi hanno picchiato e hanno chiesto informazioni sulle forze armate. Quando si sono accorti che non sapevo niente, mi hanno lasciato andare e mi hanno buttato in mezzo al campo. È così che sono tornato a Kherson, e ora vivo qui”.

Serhii ha affermato che la Russia stava continuando a mobilitare la popolazione locale a Kherson occupata, reclutando con la forza uomini per combattere contro i loro compatrioti. Aveva sentito, tuttavia, che le persone mobilitate stavano già contattando i servizi ucraini con domande su come arrendersi.

Serhii ha aggiunto che i soldati russi avevano fantasticato di trasferirsi nella regione di Kherson fin dall’inizio della guerra.

Uno, ha continuato, “mi ha detto quanto è bello questo posto. E che trasferirà qui la sua famiglia. E pensavo che non ci sarebbe riuscito”.

Il soldato delle operazioni speciali ha affermato che gli occupanti russi avevano effettivamente portato le proprie famiglie nelle città di Snihurivka e Kherson all’inizio della guerra. Alcuni di loro affittarono appartamenti, mentre altri si appropriarono semplicemente di case private.

Tuttavia, hanno iniziato a riportare le loro famiglie nella Federazione Russa due settimane prima dell’inizio della controffensiva ucraina.

Anche i soldati russi sembrano fuggire in qualche disordine mentre gli ucraini avanzano, spesso semplicemente lasciando i loro veicoli.

La situazione ricordava simile a quella nella regione di Kharkiv, quando anche i soldati russi abbandonarono le loro posizioni. Ma il soldato delle operazioni speciali ha evidenziato una differenza fondamentale tra il settore meridionale e quello settentrionale.

“Nella direzione di Kherson, la distanza tra i villaggi è piccola, da due a cinque chilometri. Quando liberiamo questi villaggi, il nemico inizia a bombardare l’artiglieria, che vola costantemente verso le nostre posizioni”, ha detto. “Pertanto, il divieto di ingresso in questi villaggi continua a valere, sia per la popolazione che per volontari e giornalisti. È pericoloso. Diversa la situazione nel settore meridionale e settentrionale.

“Là i militari, che hanno liberato il territorio, possono mettersi subito sulla difensiva, perché la distanza dai centri abitati è maggiore”.

Ha descritto come la gente del posto avesse accolto le forze ucraine, avendo sofferto condizioni estremamente dure durante l’occupazione. Gli abitanti dei villaggi liberati ora si sono riuniti per vivere in comunità in edifici sopravvissuti al bombardamento. Con l’arrivo dell’inverno, la maggior parte dei villaggi occupati non ha elettricità, riscaldamento e acqua, quindi i residenti sono sopravvissuti cucinando sui fuochi e accendendo fuochi per riscaldarsi.

Ma il comandante del gruppo dell’unità per le operazioni speciali ucraine ha affermato che il morale è rimasto alto, nonostante la difficoltà delle operazioni di combattimento sul fronte meridionale.

“Ora stiamo facendo di tutto per liberare l’intera regione e l’intero territorio dell’Ucraina”, ha affermato. “Penso che nel prossimo futuro libereremo la regione di Kherson e ci muoveremo ulteriormente. Rimarremo in piedi fino alla fine”.

Le autorità di occupazione russe a Kherson hanno successivamente annunciato l'”evacuazione” della popolazione locale sulla riva sinistra del fiume Dnipro e della Russia a causa della minaccia di una controffensiva ucraina. Le autorità ucraine hanno descritto ciò come una deportazione e un tentativo di modificare la composizione demografica nei territori occupati, espressamente vietata dalla Convenzione di Ginevra.