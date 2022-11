Ucraina: l’uscita russa da Kherson creerà i giusti ‘fatti sul campo’?

Il ritiro russo dalla città chiave di Kherson questa settimana continuerà quello che sembra essere lo slancio verso una fine diplomatica della guerra in Ucraina? I segnali potrebbero puntare in quella direzione.

Alla fine di settembre, la Russia ha dichiarato l’annessione delle repubbliche del Donbas di Donetsk e Luhansk, nonché delle regioni orientali di Kherson e Zaporizhzhia. Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha risposto firmando un decreto che vieta qualsiasi negoziato con Putin.Zelensky ha affermato che l’Ucraina è «pronta per il dialogo con la Russia, ma con un altro Presidente della Russia».

Quel decreto ha posto un problema, in particolare per gli Stati Uniti, che stanno cercando di mantenere una coalizione assemblata per sostenere l’Ucraina militarmente, finanziariamente e attraverso sanzioni alla Russia. Poiché l’imminente cambio di regime a Mosca è apparso improbabile, aspettare un altro Presidente potrebbe significare una guerra potenzialmente infinita. E questa è una ‘vendita‘ dura per gli stanchi alleati europei -che si stanno dirigendo verso un freddo inverno- indipendentemente dal loro impegno per la causa della difesa dell’Ucraina.

Quindi, spostandosi dalla sua posizione secondo cui aveva «escluso l’idea di spingere o addirittura spingere l’Ucraina al tavolo dei negoziati», l’Amministrazione Biden avrebbe iniziato a esortare Zelensky a «segnalare un’apertura a negoziare con la Russia e ad abbandonare il rifiuto pubblico del suo governo impegnarsi in colloqui di pace a meno che il presidente Vladimir Putin non venga rimosso dal potere», secondo il ‘Washington Post‘.

In un primo momento, l’Ucraina ha pubblicamente respinto la pressione. Il consigliere di Zelensky Mykhailo Podolyak ha ribadito la promessa che l’Ucraina «parlerà solo con il prossimo leader» della Russia, e ha detto al quotidiano italiano ‘La Repubblica‘ che i colloqui potrebbero riprendere solo una volta che il Cremlino avrà ceduto tutto il territorio ucraino e che Kiev avrebbe combattuto anche se fosse«pugnalato alle spalle» dai suoi alleati.

Ma la pressione potrebbe essere stata forte.

Diversi giorni di colloqui tra Kiev e Washington sono culminati in una visita del consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan a Zelensky. Forse per coincidenza, Sullivan sarebbe anche«stato in contatto con Yuri Ushakov, un consigliere per la politica estera di Putin», e conil segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolai Patrushev. Secondo quanto riferito,funzionari statunitensi avrebbero detto a Zelensky che Kiev «deve mostrare la sua volontà di porre fine alla guerra in modo ragionevole e pacifico».

L’8 novembre, i messaggi dall’Ucraina sono improvvisamente cambiati radicalmente.Zelensky ha annunciato di essere ora aperto alla diplomazia con Putin e ha esortato la comunità internazionale a «costringere la Russia a veri colloqui di pace». Zelensky ha insistito sul fatto che le sue precondizioni per i colloqui sono «il ripristino dell’integrità territoriale (dell’Ucraina)… il risarcimento per tutti i danni di guerra, la punizione per ogni criminale di guerra e la garanzia che non accada di nuovo».

Washington insiste sul fatto che il suo messaggio non era un tentativo di spingere l’Ucraina al tavolo dei negoziati, ma piuttosto un tentativo di gestire le percezioni internazionali. Il piano era di «rafforzare al mondo che è l’Ucraina, non la Russia, a voler risolvere il conflitto». Un funzionario ha detto: «Ciò non significa che debbano andare al tavolo dei negoziati in questo momento. Non pensiamo nemmeno che in questo momento sia il momento giusto in base a ciò che sta facendo la Russia».

Ma suona come la gestione della percezione e l’atteggiamento, un’accusa che il Dipartimento di Stato aveva lanciato contro Mosca un mese fa. Quando il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha risposto a un’offerta turca a metà ottobre di mediare i colloqui affermando che la Russia sarebbe stata aperta a tale suggerimento e «era disposta a impegnarsi con gli Stati Uniti o con la Turchia sui modi per porre fine alla guerra», il Dipartimento di Stato ha respinto alla dichiarazione definendola «atteggiamento» e ha risposto che Washington ha «pochissima fiducia» che l’offerta di Lavrov sia genuina.

Molte cose possono succedere in un mese.

L’Amministrazione Biden ha insistito a lungo sul fatto che il suo obiettivo è sostenere l’Ucraina «sul campo di battaglia» fino a quando «i fatti sul campo» non mettono l’Ucraina «nella posizione più forte possibile al tavolo dei negoziati». Il 9 novembre, quando i rapporti segnalavano che i russi stavano lasciando Kherson City, l’Ucraina potrebbe vedere alcuni di quei ‘fatti sul campo’ vantaggiosi che vengono messi a fuoco. I presupposti di Zelensky per i colloqui saranno difficili da raggiungere al tavolo. Ma è così che iniziano i colloqui. Se la pressione degli Stati Uniti che ha cambiato la posizione di Zelensky sul parlare con Putin è qualcosa di più che un atteggiamento, e se i segnali di volontà di parlare di Mosca sono più che un atteggiamento, alloraessere disposti a parlare potrebbe essere l’inizio.