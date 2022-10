Ucraina: l’unità europea è essenziale mentre Putin si prepara a fare dell’inverno un’arma

Il Presidente russo Vladimir Putin ha recentemente intensificato la sua invasione dell’Ucraina annettendo ufficialmente quattro regioni ucraine parzialmente occupate. Nel suo discorso di accompagnamento a queste annessioni, Putin ha chiarito che vede la guerra in corso come una lotta esistenziale con l’Occidente collettivo per plasmare il futuro del mondo intero.

Per ora sta perdendo. Le truppe russe nell’Ucraina orientale hanno subito una serie di umilianti sconfitte nelle ultime settimane e sono state costrette a ritirarsi in disordine. La risposta di Putin a queste battute d’arresto è stata quella di aumentare ulteriormente la posta in gioco. Oltre ad annettere circa il 15% del territorio ucraino, ha anche annunciato la prima mobilitazione della Russia dalla seconda guerra mondiale e ha minacciato di essere pronto a utilizzare armi nucleari se necessario per raggiungere i suoi obiettivi di guerra in Ucraina.

Mentre il tintinnio della sciabola nucleare del Cremlino ha dominato le discussioni su cosa aspettarsi dopo, l’indicazione più probabile delle intenzioni immediate di Mosca è arrivata all’inizio di settembre, quando le forze russe hanno lanciato una serie di attacchi mirati contro le infrastrutture civili dell’Ucraina. Questi attacchi missilistici hanno lasciato gran parte dell’Ucraina settentrionale e orientale temporaneamente senza elettricità, provocando al contempo inondazioni nel sud del Paese.

Lo stesso Putin ha confermato che questi attacchi erano un assaggio delle cose a venire se le fortune della Russia sul campo di battaglia continueranno a deteriorarsi. “Proprio di recente l’esercito russo ha colpito alcuni obiettivi sensibili. Consideriamo questo un avvertimento”, ha detto il 16 settembre sulla scia della riuscita controffensiva di Kharkiv in Ucraina. “Se la situazione si evolverà ulteriormente in questa direzione, la nostra risposta sarà più seria”.

Gli ucraini sono ben consapevoli della minaccia rappresentata dagli attacchi su larga scala alle infrastrutture civili del Paese e si stanno preparando di conseguenza. Con l’avvicinarsi della stagione invernale, l’Ucraina deve affrontare la prospettiva che intere regioni subiscano interruzioni di corrente e di riscaldamento durante i periodi di freddo intenso. Le conseguenze per la popolazione civile potrebbero essere catastrofiche.

L’attuale situazione nell’Unione europea non è ovviamente drammatica come la difficile situazione dell’Ucraina, ma anche le nazioni dell’UE si trovano ad affrontare la prospettiva di un inverno estremamente impegnativo per gentile concessione del Cremlino. Da diversi mesi, la Russia ha manifestato i suoi piani per utilizzare le forniture energetiche come arma nel suo confronto con l’Occidente. Le recenti esplosioni sui gasdotti russi Nord Stream sono l’ultimo episodio di un dramma che sembra progettato per impedire all’Europa di ricevere gas russo durante i prossimi mesi invernali al fine di costringere i leader dell’UE a porre fine al loro sostegno all’Ucraina.

Questo sta preparando il terreno per quello che alcuni osservatori prevedono sarà l’inverno europeo più difficile dalla seconda guerra mondiale. Secondo le previsioni della Banca Mondiale, i prezzi dell’energia dovrebbero aumentare ulteriormente. L’aumento delle bollette energetiche sta già facendo aumentare il costo della vita, con l’inflazione che sta salendo a livelli record in tutta Europa. L’aumento dei prezzi dei generi alimentari di base e di altri beni di prima necessità danneggerà le famiglie più povere e potrebbe alimentare l’instabilità politica in tutto il continente. Gli agenti del Cremlino stanno già lavorando con gli alleati locali all’interno dell’UE per diffondere il messaggio che tutto può essere risolto abbandonando l’Ucraina.

Mentre gli europei contano il costo del loro confronto con il Cremlino in termini finanziari, gli ucraini stanno pagando un prezzo molto più alto. Decine di migliaia sono già state uccise dall’esercito invasore russo negli ultimi sette mesi e milioni vivono attualmente sotto l’occupazione russa. Altri milioni di persone hanno perso la casa o sono stati costretti a fuggire. A causa dei bombardamenti indiscriminati dell’artiglieria favoriti dall’esercito di Putin, molte città dell’Ucraina occupata e libera si stanno avvicinando alla stagione invernale con interi quartieri residenziali distrutti o inabitabili.

Da quando è iniziata l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022, ci sono state richieste da alcuni ambienti dell’UE di porre fine alla guerra offrendo concessioni al Cremlino. Le recenti azioni escalation di Putin, insieme alla sua sfrenata retorica anti-occidentale, dovrebbero ora servire a mandare in frantumi ogni illusione sulla possibilità di raggiungere un accordo negoziato con l’attuale regime russo. Invece, i leader europei dovrebbero riaffermare il loro impegno per una vittoria ucraina e dimostrare che la loro determinazione non sarà infranta da minacce nucleari o ricatti energetici.

L’ultima volta che l’Europa ha affrontato una minaccia simile alle sfide poste dalla Russia di Putin è stata durante l’ascesa della Germania nazista negli anni ’30. Come Hitler, Putin sta annettendo le terre vicine con il pretesto di riunire i fratelli etnici mentre minaccia il resto del mondo con la prospettiva di una guerra devastante. Come Hitler, Putin utilizza apertamente il linguaggio del genocidio e sta mettendo in atto la sua visione del mondo criminale. Fermarlo richiederà un’unità senza precedenti all’interno dei ranghi del mondo democratico.

Con l’avvicinarsi dell’inverno, i propagandisti del Cremlino promuoveranno l’idea che gli sforzi per opporsi alla Russia in Ucraina sono inutili. Il dolore economico inflitto alle famiglie europee è vano, diranno. È probabile che tali messaggi risuonino tra milioni di persone in tutta Europa che si ritrovano a tremare in case parzialmente riscaldate e a lottare per provvedere a se stesse e alle proprie famiglie. Inevitabilmente cresceranno le richieste per un accordo di compromesso che condannerebbe milioni di ucraini nelle regioni attualmente occupate del Paese a un triste futuro sotto il dominio russo.

Questo è il motivo per cui è più importante che mai rimanere concentrati sul quadro più ampio. Se l’invasione di Putin in Ucraina non si conclude con una sconfitta decisiva, le conseguenze per l’Europa saranno molto più gravi delle attuali carenze energetiche e dei problemi economici. Il successo russo in Ucraina sarebbe seguito da un’aggressione militare simile contro altre nazioni dell’ex Unione Sovietica. Tutti i Paesi europei avrebbero sentirebbero il freddo politico quando una Mosca trionfante affermasse la sua ritrovata autorità di minare l’UE e alimentare l’estremismo politico in tutto il continente. Generazioni di progresso democratico sarebbero in pericolo.

I prossimi mesi non saranno facili per nessuno. Alcuni avranno più freddo o più fame del solito. Altri affronteranno bombe e blackout. Tutti si troveranno di fronte alla stessa domanda: quale prezzo siete disposti a pagare per preservare i valori fondamentali europei di libertà, dignità e diritti democratici?

La resa al Cremlino sacrificherebbe il futuro dell’Europa per i dubbi benefici di una pausa temporanea nell’aggressione russa. Invece, gli europei devono rimanere uniti nella loro ricerca della vittoria ucraina. Questo è l’unico modo per evitare la prospettiva di molti altri inverni armati negli anni a venire.

