Nella crisi russo-ucraina, che va avanti almeno dal 2014 ma è fortemente peggiorata nelle ultime settimane, c’è una costante: in ogni occasione Vladimir Putin ribadisce il suo rifiuto assoluto di un possibile allargamento della NATO all’Ucraina, sostenendo che questo costituirebbe l’attraversamento di una “linea rossa“.

Ma perché una tale possibilità sembra così inaccettabile al Cremlino? Perché i rapporti di forza gli sarebbero diventati sfavorevoli? Perché Putin teme un accerchiamento della Russia? Questi elementi senza dubbio spiegano in parte questo posizionamento marziale del presidente russo. Tuttavia, entra in gioco anche un’altra dimensione: un’integrazione dell’Ucraina nella NATO sarebbe anche, per Mosca, un’umiliazione di troppo.

L’allargamento dell’Alleanza Atlantica ad Est (14 Paesi dell’Europa centro-orientale uniti tra il 1999 e il 2020) rappresenta, per la potenza russa, un simbolo traumatico del crollo dell’URSS alla fine della Guerra Fredda e del crollo dell’influenza di Mosca su questi territori che, per decenni, sono appartenuti al suo cortile. Questa dimensione simbolica gioca indubbiamente un ruolo nella crisi attuale.

Quali sono le basi storiche delle umiliazioni descritte da Putin?

Se le umiliazioni del passato ovviamente non definiscono da sole la politica estera russa, una cosa è certa: sono onnipresenti nella retorica di Vladimir Putin. Dipinge infatti la sua politica estera come una vendetta storica che consiste nel restituire alla Russia il posto di potere che le è stato ingiustamente sottratto. Questa convinzione è illustrata dal discorso pronunciato durante l’annessione della Crimea nel 2014: il presidente russo ha poi presentato l’annessione come risposta ai tradimenti della Nato, che avrebbe “preso decisioni alle spalle” dei russi e ha cercato di “relegarli costantemente in un angolo”.

Ricordiamo brevemente che la NATO è un’alleanza politico-militare emersa dalla Guerra Fredda. Nasce nel 1949, nel bel mezzo del blocco di Berlino da parte dell’URSS, che evidenziava la necessità per gli occidentali di istituire un sistema di difesa collettiva contro il nemico sovietico. Di fronte, il Patto di Varsavia, creato nel 1955, riunisce l’URSS ei paesi dell’Europa orientale, ad eccezione della Jugoslavia e, dal 1968, dell’Albania.

Nel 1991, la caduta dei sistemi comunisti in tutti i paesi della regione provocò la disgregazione del Patto di Varsavia. Tuttavia, al contrario, e questo è stato un primo colpo per la Russia, l’assenza di un nemico non provoca la fine della NATO. Al contrario, l’Alleanza Atlantica si trasformò da quel momento in un’organizzazione che garantiva stabilità, pace e democrazia in tutta Europa.

Sulla base dell’articolo 10 del trattato istitutivo dell’organizzazione (che prevedeva un potenziale allargamento), e seguendo l’idea di costruire una “architettura di sicurezza paneuropea”, la Nato ha attuato una politica di porte aperte”. L’Alleanza, originariamente composta da dodici membri, aveva già integrato la Grecia e la Turchia nel 1952, la Repubblica federale di Germania nel 1955 e la Spagna nel 1982. Tuttavia, il processo è accelerato notevolmente pochi anni dopo il crollo dell’URSS: oggi l’Alleanza conta 30 membri. Tuttavia, questi nuovi membri provengono principalmente dal blocco sovietico ed ex membri del Patto di Varsavia ed è a questo livello che sta l’estrema umiliazione per Mosca.

La Russia afferma persino di essere stata tradita dagli occidentali che avrebbero promesso di non espandere la NATO a est durante i negoziati sulla riunificazione della Germania. Il blocco occidentale nega di aver fatto questa promessa, almeno in modo giuridicamente vincolante, e gli esperti non possono esserne certi. Comunque sia, promesso o no, già spogliata del suo status di superpotenza, la Russia ha sperimentato la sua incapacità di opporsi all’allargamento orientale della NATO come l’ennesima cotta imposta da un Occidente trionfante.

Questo sentimento di tradimento e di impotenza è echeggiato più volte nella storia del dopo Guerra Fredda, ad esempio durante l’intervento della NATO in Serbia nel 1999. Alla fine degli anni ’90, la Russia pensava di riprendere gradualmente un posto nel gioco internazionale, in particolare attraverso il Consiglio di Sicurezza dell’ONU e la procedura di consultazione di Mosca istituita presso la NATO. Tuttavia, l’intervento della Nato nei Balcani, svolto senza un mandato dell’Onu e nonostante l’opposizione della Russia, ha infranto le speranze del Cremlino, che ancora una volta si è sentito tradito e impotente. La possibilità che l’Ucraina aderisca alla NATO risveglia quindi la memoria di questi episodi. Tuttavia, oggi la Russia non è più impotente e non intende lasciare che la storia si ripeta…

Tempo di vendetta secondo Vladimir Putin

Su piccola scala, Vladimir Putin non perde occasione per sminuire i suoi omologhi occidentali per riaffermare che nessuno dovrebbe prendere in giro la Russia. Gli esempi, anche aneddotici a prima vista, non mancano.

Nel 2005 Putin, che sapeva che Angela Merkel ha paura dei cani, ha ricevuto nel suo ufficio il Cancelliere tedesco accompagnato da un grosso Labrador nero.

Nel 2007, durante un incontro franco-russo, il capo del Cremlino avrebbe dichiarato a Nicolas Sarkozy, che gli si oppose: “Vedi, il tuo paese è così”, imitando un piccolo spazio con le mani, prima di aggiungere , questa volta allargando ampiamente le braccia: “E il mio paese, è così. Quindi ora […] tu continui su questo tono ti schiaccio”. L’umiliazione aveva vacillato Nicolas Sarkozy che era uscito stordito ed era apparso ubriaco alla conferenza stampa successiva all’incontro.

Più vicino a casa, nel 2021, Vladimir Putin ha preso in giro il suo omologo americano Joe Biden, che lo aveva appena definito un “assassino”, usando la formula infantile “chi dice di essere chi è”. Tante piccole opportunità colte dal capo del Cremlino e che testimoniano la sua volontà di riaffermare lo status della Russia che, secondo lui, è stata ingiustamente scossa.

La Russia torna al suo “vicino estero”

Al di là di questi episodi rivelatori ma incidentali, oggi non possiamo capire la politica estera del Cremlino senza tener conto delle umiliazioni della fine della Guerra Fredda.

Da un lato, la Russia sta reinvestendo militarmente, politicamente ed economicamente l’ex spazio sovietico. La guerra contro la Georgia nel 2008 ha dato il via al gioco. Seguono l’annessione della Crimea nel 2014, il rilancio dell’unione con la Bielorussia nel 2020, l’interposizione tra Armenia e Azerbaigian nel 2021 e l’invio di truppe in Kazakistan poche settimane fa. Secondo Vladimir Putin, è la naturale vendetta della storia di fronte alla ‘tragedia’ della fine dell’URSS.

D’altra parte, le umiliazioni del passato si invitano alla crisi ucraina. In primo luogo, Mosca afferma che il suo dispiegamento militare è una reazione alla presunta presenza minacciosa della NATO alle sue porte. Soprattutto, la Russia condiziona la de-escalation al termine della politica di allargamento dell’Alleanza Atlantica (ricordiamo che la NATO ha più volte sollevato la possibilità di integrare l’Ucraina e che Kiev ha espresso il desiderio di aderire all’Alleanza Atlantica).

Putin probabilmente sa che si tratta di una concessione che americani ed europei non accetteranno, poiché significherebbe riconsiderare la struttura stessa del patto di sicurezza e concedere un “diritto di veto” al Cremlino sugli affari del Dov’è.

Allora perché il Cremlino si ostina a chiedere l’impossibile? Probabilmente perché i negoziati non sono solo una questione politico-militare, ma anche una questione di gestione simbolica e commemorativa che talvolta va oltre la razionalità materiale.

La politica estera russa risponde soprattutto al desiderio del Cremlino di sanare le umiliazioni degli anni ’90 o queste sono strumentalizzate per legittimare una politica di potere in fondo piuttosto classica? Una cosa è certa: che queste umiliazioni siano il motore dell’azione russa o un semplice strumento per la sua legittimazione, contribuiscono indubbiamente alla crisi attuale.

Le lezioni della storia

Quando trascuriamo l’importanza del simbolico e quando, volontariamente o meno, imponiamo all’avversario di ieri quelle che egli considera umiliazioni, queste umiliazioni prima o poi riaffiorano. Da questo punto di vista, il caso russo non fa eccezione.

L’Europa pagò il prezzo delle umiliazioni imposte alla Germania dal Trattato di Versailles, che furono un formidabile strumento al servizio di Hitler per sedurre il popolo germanico.

Oggi Pechino evoca spesso il “secolo di umiliazioni” imposto dagli imperi occidentali per giustificare la politica estera attualmente perseguita dalla Repubblica popolare. Da parte sua, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha definito, a più riprese, la sua politica estera come una ‘vendetta del Trattato di Sèvres’ che secondo lui ha umiliato la Turchia alla fine dell’impero ottomano.

Così, sia per riflesso naturale e istintivo che per strategia di legittimazione, il desiderio di sanare le umiliazioni del passato finisce per mettersi al passo con il presente e creare impasse che la diplomazia fatica a risolvere.