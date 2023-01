Ucraina: l’ottica realista

La portata della risposta dell’amministrazione Biden all’invasione dell’Ucraina ha già superato le aspettative di molti osservatori, per non parlare della leadership russa. Dalla condivisione dell’intelligence con Kiev prima dell’invasione all’imposizione di sanzioni senza precedenti sull’economia russa alla fornitura di armi sempre più potenti alle forze armate ucraine, gli Stati Uniti sono stati fondamentali per il fallimento dell’’operazione militare speciale’ della Russia nel raggiungere i suoi obiettivi. Nonostante il sostegno degli Stati Uniti e il valore ucraino, la guerra si sta avvicinando al secondo anno e diversi osservatori negli Stati Uniti e in Europa sono sempre più allarmati dalle conseguenze di una guerra più lunga.

Tra queste preoccupazioni, alcune delle critiche più taglienti alla politica ucraina dell’amministrazione Biden sono arrivate dai realisti. Il paradigma realista, ampiamente insegnato nei corsi di relazioni internazionali, descrive il sistema internazionale come anarchico, con gli Stati che perseguono spietatamente i propri interessi. È critico nei confronti di Stati e leader che consentono a vaghi impegni ideologici di intralciare questa ricerca della realpolitik. Il realismo e i realisti sono per natura cauti, diffidenti nei confronti delle grandi crociate e consapevoli del fatto che i problemi nelle relazioni internazionali raramente vengono ‘risolti’, ma devono essere gestiti nel tempo. Sebbene queste considerazioni abbiano portato molti realisti a chiedere maggiore moderazione nell’aiutare l’Ucraina, si può affermare con forza che gli Stati Uniti dovrebbero continuare a sostenere apertamente lo sforzo dell’Ucraina per cacciare gli occupanti russi dal suo territorio.

Mentre l’Europa ha una lunga tradizione di realpolitik, negli Stati Uniti il ​​realismo ha sempre avuto una presenza più forte nell’accademia che nel governo. Ha goduto di una sorta di rinascita negli ultimi anni come risposta all’eccessiva tensione ideologica della guerra al terrore. Oggi, i realisti autoidentificati – sia studiosi come Stephen Walt e John Mearsheimer, sia praticanti, in particolare Henry Kissinger – hanno avvertito dei potenziali rischi posti dal sostegno continuo dell’amministrazione a Kiev. I realisti hanno fornito un controllo importante sulle idee più rischiose provenienti dai sostenitori di un intervento più robusto, come l’idea di imporre una no-fly zone sull’Ucraina nelle prime fasi della guerra. La loro critica è incentrata sulla preoccupazione per una combinazione per il sostegno degli Stati Uniti dell’eventualità di intensificare il conflitto in uno scontro diretto tra Mosca e la NATO, distogliere risorse dalla ‘sfida di ritmo’ di priorità più alta della Cina o innescare un più ampio collasso russo che rende impossibile l’integrazione della Russia in una nuova architettura di sicurezza europea.

Nessuna di queste preoccupazioni dovrebbe essere respinta a priori. Ciascuno, tuttavia, si basa su presupposti problematici. La tesi realista dell’aiuto all’Ucraina accetta l’intuizione di Mearsheimer sulla tragica natura strutturale della politica internazionale, in particolare il pericolo di un periodo prolungato di competizione tra grandi potenze sia con la Russia che con la Cina, nonché la continua minaccia che la Russia di Vladimir Putin rappresenta per la pace e stabilità in Europa. Riconosce che la resilienza e l’ingegnosità dell’Ucraina forniscono un’opportunità per, come ha affermato il Segretario alla Difesa Lloyd Austin, ‘indebolire la Russia’ e rimodellare l’equilibrio di potere globale a favore degli Stati Uniti e dei suoi alleati.

Timori di escalation

L’obiezione realistica più seria al continuo sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina si incentra sulla prospettiva che il conflitto si intensifichi, sia verticalmente (ovvero, comportando l’uso di armi più potenti, comprese le armi di distruzione di massa) sia orizzontalmente (ovvero, oltre l’Ucraina e all’interno della NATO territorio membro). Mosca ha deliberatamente coltivato questi timori: all’inizio dell’invasione, Putin ha avvertito che i Paesi che tentano di interferire con l’invasione dell’Ucraina avrebbero affrontato “conseguenze… come non si sono mai viste in tutta la loro storia”, e a settembre Putin ha notato che gli Stati Uniti avevano creato un precedente per l’uso nucleare con i bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki, suggerendo che la Russia sarebbe giustificata a ricorrere all’uso nucleare se non riuscisse a raggiungere i suoi obiettivi con mezzi convenzionali. Minacce di escalation orizzontale sono state nel frattempo dirette ai vicini russi come la Moldavia e il Kazakistan che hanno avuto l’ardire di criticare l’invasione dell’Ucraina o suggerire che potrebbero cercare di approfondire l’allineamento con l’Occidente in risposta. Molti rispettati osservatori occidentali, tra cui l’ex membro dello staff della Casa Bianca Fiona Hill, il Professore di Harvard Graham Allison e il Direttore della CIA William Burns hanno avvertito che le minacce nucleari di Putin dovrebbero essere prese sul serio.

Prenderli sul serio, tuttavia, non richiede di scartare l’intuizione realista fondamentale secondo cui stati e leader sono motivati ​​dall’interesse personale, soprattutto dall’interesse per la sopravvivenza. La dottrina nucleare russa è chiara sulle circostanze in cui Mosca userebbe armi nucleari: dopo un attacco alla Russia con armi di distruzione di massa, o in risposta a un attacco convenzionale quando “l’esistenza stessa dello Stato è in pericolo”. Tuttavia, si applicano due avvertimenti. In primo luogo, le dichiarazioni dottrinali potrebbero non essere decisive, specialmente in un regime personalistico durante periodi di forte stress, e in secondo luogo, la presunta annessione della Crimea e di quattro oblast da parte della Russia dell’Ucraina orientale crea ambiguità intorno alla questione di dove Mosca traccerebbe la linea riguardo all ‘”esistenza dello Stato”.

Il comportamento russo rimane comunque coerente con la convinzione realista che gli Stati agiscano secondo il loro interesse personale e siano soggetti a calcoli razionali di costi-benefici. Dopo che lo scorso autunno i commentatori russi hanno lanciato la possibilità di un uso nucleare tattico contro le forze ucraine, avvertimenti forti e credibili dagli Stati Uniti (comunicati tra gli altri da Burns e dal consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ) – insieme ai messaggi dei principali partner russi Cina e India – hanno spinto Putin da denunciare pubblicamente l’intenzione di usare armi nucleari. Nel frattempo, gli attacchi ucraini contro la Crimea e i quattro oblast rivendicati dalla Russia sono continuati. E nonostante le preoccupazioni di alcuni osservatori sullo stato mentale di Putin, la minaccia nucleare russa è rimasta coerente, con la logica descritta da Olga Oliker nel 2016 come “meno un abbassamento della soglia che un promemoria che l’escalation è possibile e che la Russia deve quindi essere presa sul serio ” nonostante i suoi innumerevoli fallimenti.

Come osserva saggiamente Nigel Gould-Davies, “l’escalation è una scelta: un avversario può scoraggiare trasmettendo in modo credibile i costi che ciò comporterebbe“. La lezione che i realisti dovrebbero trarre da questi sviluppi non è che l’escalation sia impossibile, ma che la vecchia logica della deterrenza, che ha permesso agli Stati Uniti e all’Unione Sovietica di navigare nella Guerra Fredda senza ricorrere al conflitto nucleare, è ancora valida.

Una strategia realista da parte dell’Occidente presupporrebbe che Putin rimanga un attore razionale (entro i limiti della sua stessa ideologia) e cercherebbe di modellare il calcolo decisionale della Russia, proprio come ha fatto aiutando i mujaheddin afghani contro i sovietici negli anni ’80. Ciò significa abbracciare la logica del contenimento (strategia realista per eccellenza ) per scoraggiare l’espansione del conflitto in Moldavia o Kazakistan, pur continuando a rafforzare l’esercito ucraino, idealmente nella misura in cui Putin o un suo successore sono costretti a ritirare le truppe russe da L’intero territorio ucraino, ma certamente tale che Kyiv sia in grado di negoziare una pace favorevole da una posizione di forza.

Allo stesso tempo, la prudenza dell’amministrazione Biden nell’evitare richieste di cambio di regime a Mosca o sforzi per espandere la guerra al territorio russo è saggia. L’obiettivo dovrebbe essere convincere la leadership russa (che sia Putin o un successore) che il successo in Ucraina è impossibile, non provocare una ‘rivoluzione colorata’ a Mosca o la ‘de-colonizzazione’ della Russia. Come durante l’occupazione sovietica dell’Afghanistan, gli Stati Uniti dovrebbero essere preparati ai negoziati, anche se cercano la sconfitta della Russia all’interno dell’Ucraina vera e propria.

Dopo la guerra: la sicurezza europea e la ‘questione russa’

Una seconda preoccupazione realista è incentrata sulla costruzione di una nuova architettura di sicurezza per l’Europa e l’Eurasia alla fine della guerra. Alcuni pensatori realisti sottolineano la preoccupazione che una Russia sconfitta rifiuterà qualsiasi tentativo di costruire un ordine postbellico, proprio come la duratura opposizione della Germania al Trattato di Versailles ha aperto la strada all’ascesa del nazismo e allo scoppio della seconda guerra mondiale.

Secondo Michael O’Hanlon e Melanie W. Sisson, “nessuno è dell’umore giusto ora per essere gentile con la Russia, ma un accordo di pace eccessivamente duro che lascia la Russia in rovina non servirebbe i nostri interessi a lungo termine”. Oppure, come scrive Kissinger :

“L’esito preferito per alcuni è una Russia resa impotente dalla guerra. Non sono d’accordo. Nonostante tutta la sua propensione alla violenza, la Russia ha dato un contributo decisivo all’equilibrio globale e all’equilibrio di potere per oltre mezzo millennio. Il suo ruolo storico non dovrebbe essere degradato”.

Tali avvertimenti sono un utile monito contro le ambizioni surriscaldate di coloro che chiedono il cambio di regime o la ‘decolonizzazione’, entrambi obiettivi probabilmente ben oltre la capacità del potere americano di realizzare, indipendentemente dalla loro desiderabilità. Allo stesso tempo, ignorano una delle intuizioni più importanti del lavoro precedente di Kissinger, che molti realisti accademici detestano accettare, vale a dire che i singoli leader e i tipi di regime contano.

In ‘A World Restored’, il suo primo (e, probabilmente, migliore) libro, Kissinger ha messo a confronto l’integrazione della Francia post-napoleonica nel Concerto d’Europa con l’esclusione della Germania di Weimar dall’architettura di sicurezza europea sviluppata dopo la prima guerra mondiale. Secondo Kissinger, fu l’insistenza del cancelliere austriaco Klemens von Metternich sul fatto che la Francia sotto la restaurata dinastia borbonica avesse un interesse nell’Europa post-1815 che assicurò un secolo di relativa pace tra le grandi potenze europee. Facendo eco alla famosa affermazione di John Maynard Keynes , Kissinger suggerì che la “pace del vincitore” imposta alla Germania dopo l’armistizio del novembre 1918 garantiva quasi del tutto che la Germania tra le due guerre sarebbe stata una potenza revanscista.

Molti realisti hanno paragonato l’accordo post-Guerra Fredda che la Russia ora cerca di ribaltare con quello che gli alleati hanno realizzato a Parigi nel 1919, e ora temono che una Russia sconfitta si dimostrerebbe altrettanto truculenta e aggressiva, rendendo impossibile un ordine postbellico stabile. Eppure è probabilmente impossibile costruire qualsiasi tipo di ordine stabile con una Russia che è ancora governata da Putin o da un’altra figura motivata dal risentimento contro l’Occidente e che considera l’identità e l’indipendenza ucraine come effimere .

Nonostante tutta l’abilità di Metternich come praticante della realpolitik , il suo “sistema”, come riconobbe Kissinger, si basava su un impegno ideologico condiviso – combattere il virus della rivoluzione – e funzionò solo dopo la restaurazione della dinastia borbonica, che condivideva la visione del mondo di Metternich e i suoi alleati conservatori. Allo stesso modo, una nuova architettura europea che includa la Russia può funzionare solo se la Russia stessa abbandona i suoi impulsi imperiali e autocratici e arriva a condividere la visione del mondo ei valori dei suoi vicini europei. Se la trasformazione della Russia non è in potere degli alleati occidentali, quindi, dovrebbero accontentarsi di un’ambizione più modesta: garantire il fallimento della guerra della Russia in Ucraina, seguita da qualcosa di simile alla strategia di contenimento ideata da George Kennan per aver perseguito la Guerra Fredda. Se e quando le contraddizioni intrinseche della Russia costringono a fare i conti con l’eredità della sua guerra imperiale, gli Stati Uniti e i suoi alleati devono essere più creativi e lungimiranti di quanto lo fossero nel 1990-91 nell’ancorare la Russia alle istituzioni e alle norme della democrazia Ovest, ma quella sfida si trova bene nel futuro.

Russia, Ucraina e la ‘Pacing Challenge’ della Cina

Al di là della preoccupazione per il revanscismo russo, incombe il problema della Cina, che molti realisti considerano l’unica seria minaccia per gli interessi statunitensi. Se gli Stati Uniti sono seriamente intenzionati a controllare l’espansione cinese in Asia, avverte lo studioso-praticante realista Elbridge Colby, “dovrebbero concentrare le proprie forze armate sull’Asia, riducendo il livello delle forze e le spese in Europa”. Questo pensiero si basa sulla caratterizzazione della Cina da parte dell’amministrazione Biden come la “sfida di ritmo” che devono affrontare gli Stati Uniti, rispetto alla minaccia “immediata e persistente” rappresentata dalla Russia. Si basa sul presupposto che gli Stati Uniti possano permettersi di ridimensionare drasticamente i propri impegni con l’Ucraina, facendo al contempo alcune ipotesi eroiche e irrealistiche sulla capacità dei governi europei di intensificare e mantenere l’ordine nella loro regione da soli. Allo stesso modo presuppone che ciò che accade in Ucraina e in Europa più in generale abbia implicazioni minime per la competizione geopolitica in Asia.

In pratica, però, non solo un esito favorevole del conflitto in Ucraina dipende dal continuo investimento degli Stati Uniti nel conflitto, ma l’esito della guerra tra Russia e Ucraina avrà un enorme impatto sulla concorrenza tra Stati Uniti e Cina . Nonostante la retorica sullo Zeitenwende tedesco e il cambiamento nell’opinione pubblica provocato dall’invasione della Russia, la realtà è che gli Stati Uniti sono sempre stati di fronte ai loro alleati europei quando si tratta di assistenza finanziaria e consegne di armi all’Ucraina, nonché di sanzioni sulla Russia. Un’Europa lasciata a se stessa sarebbe meno incline a entrare nella breccia che a cercarne una propria modus vivendi con Mosca, qualcosa che i leader russi (e sovietici) hanno capito da tempo. Sia il cancelliere tedesco Olaf Scholz che il presidente francese Emmanuel Macron hanno sottolineato l’importanza del dialogo con Mosca. La riluttanza di Scholz ad approvare il trasferimento di carri armati di fabbricazione tedesca in Ucraina senza la copertura di Washington riflette quanto le principali potenze europee siano ancora lontane dall’essere in grado di assumersi la responsabilità della sicurezza nel loro vicinato.

Nonostante la guerra in Ucraina, la retorica cinese e provocazioni nei confronti di Taiwan stanno accelerando, e scoraggiare un’invasione cinese è sempre più urgente per gli Stati Uniti. Aiutare l’Ucraina a vincere avrà anche un impatto significativo sulle azioni cinesi. Concentrarsi sulla sconfitta della Russia sarebbe in linea con un logoro principio realista descritto dall’arcirealista Carl von Clausewitz : gli alleati si preoccupano dei propri interessi sopra ogni altra cosa, in modo tale che “se [un conflitto che coinvolge un’alleanza] non ha successo, allora l’alleato … cerca di uscirne alle condizioni più economiche possibili. Già le difficoltà militari della Russia hanno sollevato “ interrogativi e preoccupazioni” a Pechino; una Russia ulteriormente diminuita avrebbe un valore ancora minore come partner cinese e complicherebbe gli sforzi per sostenere una sfida sino-russa coordinata.

Come riconoscono anche gli osservatori russi , la guerra in Ucraina sta fornendo un forte impulso all’unità occidentale. Questa unità, che include il sostegno degli alleati americani in Asia , è tra i principali vantaggi che gli Stati Uniti avrebbero in un conflitto su Taiwan. E dato il consolidamento di un asse revisionista sino-russo, racchiuso nella firma di un partenariato senza limiti tre settimane prima dell’invasione dell’Ucraina, sconfiggere la Russia in Ucraina minerebbe anche le capacità cinesi. Potrebbe anche influenzare il pensiero cinese sulla probabilità che un’invasione di Taiwan abbia successo.

Una preoccupazione realista correlata si incentra sulle conseguenze di una sconfitta russa per la competizione strategica con la Cina. Kissinger avverte che una Russia indebolita e caotica potrebbe diventare un ” vuoto conteso ” e un’arena per la competizione geopolitica tra le rimanenti grandi potenze, un’altra potenziale arena per il confronto sino-americano. Le conseguenze di un collasso russo su vasta scala sarebbero profonde, ma la prospettiva di quel tipo di collasso rimane bassa, anche se la Russia fosse completamente sconfitta in Ucraina. Mentre il regime di Putin potrebbe non sopravvivere alla sconfitta, la Russia come stato e attore geopolitico quasi certamente lo farà, anche se potrebbe essere significativamente indebolita nel processo.

Una Russia più debole e caotica porrebbe problemi a molti dei suoi vicini, non ultima la Cina. La “ diplomazia di vicinato ” di Pechino si concentra sulla costruzione di legami economici, prevenendo al contempo la diffusione dell’instabilità attraverso i confini cinesi. Gli investimenti attraverso la Belt and Road Initiative e la crescente cooperazione in materia di sicurezza con gli stati dell’Asia centrale sono tutti testimoni dell’enfasi di Pechino sul contenimento delle minacce al di fuori del suo territorio. In modo ironico, una maggiore instabilità sulla frontiera eurasiatica della Cina confermerebbe le idee dei primi sostenitori per il “perno eurasiatico” della Cina, che sperava che, spostando il suo focus strategico lontano dall’Asia orientale marittima, Pechino potesse allentare le tensioni con l’Occidente. Oggi, con il rapido aumento delle tensioni sino-americane, la necessità per Pechino di dedicare maggiore attenzione e risorse al suo confine con la Russia potrebbe almeno prolungare i tempi per una sfida allo status quo su Taiwan.

Diventiamo reali(sti)

Da una prospettiva realistica, garantire la sconfitta della Russia in Ucraina gioverebbe in modo significativo agli Stati Uniti. Non solo migliorerebbe la sicurezza degli alleati americani in Europa (così come dei vicini vulnerabili della Russia), ma creerebbe anche un equilibrio di potere più favorevole mentre gli Stati Uniti perseguono la loro continua competizione strategica con la Cina. Se il fallimento della guerra di aggressione della Russia dovesse innescare un cambiamento significativo all’interno della Russia, gli Stati Uniti e i suoi alleati avranno l’opportunità di correggere alcuni degli errori che i realisti hanno identificato nella costruzione dell’architettura di sicurezza dell’Europa post Guerra Fredda, che molti realisti (e studiosi russi) citano come un fattore chiave nel conflitto per l’Ucraina. Anche se la Russia rimane belligerante e aggressiva, il suo fallimento in Ucraina la lascerà più debole, più povera e più isolata.

Nel fornire aiuto e soccorso all’Ucraina, gli Stati Uniti dovrebbero tenere conto degli avvertimenti dei realisti sul pericolo di fare troppo o correre rischi inutili. Come ha suggerito il fondatore del realismo accademico Hans Morgenthau, la prudenza è la principale virtù realista. L’insistenza dell’amministrazione Biden affinché le armi fornite dagli Stati Uniti non vengano utilizzate per attacchi sul suolo russo, come il suo rifiuto di schierare truppe americane in Ucraina o imporre una no-fly zone che richiederebbe l’ingaggio di obiettivi russi, sono prudenti. Rifiutare le richieste di Kyiv di armature pesanti e artiglieria a lungo raggio che potrebbero consentirle di organizzare operazioni offensive più efficaci non lo è. Né gli Stati Uniti dovrebbero essere timidi nel cercare la sconfitta della Russia e il ritiro di tutte le forze russe dall’Ucraina come obiettivo di guerra.

Nonostante la carriera di Kissinger al governo, il realismo ha faticato a prendere piede nella politica estera americana a causa della sua natura amorale e a volte antisettica. La fede dei realisti nella natura duratura della competizione internazionale può renderli ciechi rispetto ai punti di svolta della storia, quando si manifestano possibilità precedentemente impensabili, proprio come i loro appelli per un’analisi spassionata possono oscurare l’importanza di fattori umani come l’emozione e l’ideologia. Gran parte del commento realista sulla guerra in Ucraina è caduto in questa trappola. Gli aderenti alla tradizione realista dovrebbero riconoscere come la guerra in Ucraina rappresenti un punto di svolta per l’Europa e per gli equilibri di potere globali.

Gli undici mesi trascorsi dalla sconsiderata invasione di Putin hanno portato enormi sofferenze, ma hanno anche lanciato un’opportunità irripetibile per rimodellare l’ordine internazionale. L’ordine risultante potrebbe essere un mondo ” sicuro per l’autocrazia ” – o uno che si basi su un nuovo consenso sul valore della democrazia liberale, con un’Europa più sicura e Stati Uniti posizionati in modo più vantaggioso per la competizione a lungo termine con la Cina. Per i realisti preoccupati di gestire la competizione a lungo termine, l’opportunità di costruire un ordine più stabile ed equilibrato e competere in modo più efficace con Pechino è qualcosa che dovrebbe essere abbracciato. Il primo passo a tal fine è garantire il fallimento dell’invasione russa dell’Ucraina.