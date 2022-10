Ucraina: l’offensiva invernale di Putin

I guadagni ucraini sul campo di battaglia sono stati accolti da un’escalation russa ampiamente anticipata. Il 21 settembre, in un raro discorso nazionale, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato la mobilitazione di 300.000 riservisti che sarebbero stati chiamati a prestare servizio nella guerra in Ucraina.

Nelle ultime settimane, l’esercito russo ha subito una serie di battute d’arresto a causa della mancanza di personale sufficiente nello spazio di battaglia. In poche parole, i russi non disponevano di truppe da combattimento sufficienti per svolgere la loro missione o per difendere la vasta area che è stata recentemente annessa da Mosca.

L’operazione militare speciale della Russia non è mai stata progettata per impadronirsi e occupare vaste aree del territorio ucraino. In sostanza, la SMO era un’operazione di polizia volta a localizzare ed eliminare le forze ucraine che avevano bombardato e ucciso i russi etnici che vivevano nell’Ucraina orientale. Dopo numerosi scontri con l’avanzata dei battaglioni addestrati dalla NATO, è chiaro che la Russia ha bisogno di rinforzi significativi per ritirare le forze ucraine e imporre un cuscinetto di sicurezza intorno alle sue nuove province.

I critici della Russia vedono la carenza di personale come un’indicazione di incompetenza militare ma, in realtà, Mosca si sta semplicemente adattando a una situazione fluida in cui entrambe le parti continuano ad alzare la posta in gioco. Ecco un estratto da un post di Big Serge su Substack che aiuta a chiarire cosa sta succedendo:

Di tutte le affermazioni fantasmagoriche che sono state fatte sulla guerra russo-ucraina, poche sono così difficili da credere come l’affermazione che la Russia intendesse conquistare l’Ucraina con meno di 200.000 uomini. In effetti, una verità centrale della guerra che gli osservatori devono semplicemente comprendere è il fatto che l’esercito russo è stato gravemente in inferiorità numerica sin dal primo giorno… Sulla carta, la Russia ha impegnato un corpo di spedizione di meno di 200.000 uomini, anche se ovviamente ultimamente quell’intero importo non è stato in prima linea in combattimento attivo.

Il dispiegamento di forze leggere è correlato al modello di servizio piuttosto unico della Russia, che ha combinato i “soldati a contratto” – il nucleo professionale dell’esercito – con un pool di riservisti che viene generato con un’ondata di coscrizione annuale… Il passaggio da un programma di mobilitazione sovietico a una forza più piccola, più snella e professionale pronta è stata parte integrante del regime di austerità neoliberista russo per gran parte degli anni di Putin.

…. Questa forza a contratto russa può ancora fare molto, militarmente parlando: può distruggere installazioni militari ucraine, devastare l’artiglieria, farsi strada negli agglomerati urbani nel Donbas e distruggere gran parte del potenziale bellico indigeno dell’Ucraina. Non può, tuttavia, condurre una guerra continentale pluriennale contro un nemico che lo supera in numero di almeno quattro a uno, e che è sostenuto con intelligenza, comando e controllo e materiale che sono al di fuori della sua immediata portata…

È necessario un maggiore dispiegamento della forza. La Russia deve trascendere l’esercito di austerità neoliberista. Ha la capacità materiale di mobilitare le forze necessarie: ha molti milioni nel suo pool di riservisti, enormi scorte di attrezzature e capacità di produzione indigena sostenute dalle risorse naturali e dal potenziale produttivo del blocco eurasiatico che ha stretto i ranghi attorno a sé. Ma ricorda: la mobilitazione militare è anche mobilitazione politica”. (“La politica con altri mezzi; Putin e Clausewitz”, Big Serge Thoughts, Substack)

I critici della Russia, ovviamente, liquideranno questa spiegazione come una sciocchezza, anche se la convocazione di 300.000 riservisti mostra che i generali di Putin si rendono conto che non possono raggiungere i loro obiettivi strategici con una semplice “forza di spedizione”, ma devono adattarsi ai cambiamenti sul campo. Ed è proprio quello che stanno facendo; stanno rafforzando le loro forze in un momento in cui l’indice di approvazione pubblica di Putin è a un 77%.

Quindi, mentre una mobilitazione precedente sarebbe stata senza dubbio accolta con una condanna e un rifiuto diffusi, la grande maggioranza dei russi ora sostiene pienamente la politica. In poche parole, Putin ha conquistato i cuori e le menti del popolo russo. Li ha convinti che il loro paese, le loro tradizioni, la loro cultura e la loro vita devono affrontare una minaccia esistenziale senza precedenti. Ecco di più da Big Serge:

Putin e coloro che lo circondano hanno concepito la guerra russo-ucraina in termini esistenziali sin dall’inizio. È improbabile, tuttavia, che la maggior parte dei russi lo capisca…

Quello che è successo nei mesi successivi al 24 febbraio è piuttosto notevole. La guerra esistenziale per la nazione russa si è incarnata e resa reale per i cittadini russi. Le sanzioni e la propaganda anti-russa – che demonizza l’intera nazione come “orchi” – hanno radunato anche i russi inizialmente scettici dietro la guerra, e l’indice di approvazione di Putin è aumentato vertiginosamente. Un presupposto fondamentale dell’Occidente, che i russi si rivolgerebbero al governo, si è ribaltato. I video che mostrano la tortura dei prigionieri di guerra russi da parte di ucraini schiumanti, di soldati ucraini che chiamano le madri russe per dire loro beffardamente che i loro figli sono morti, di bambini russi uccisi dai bombardamenti a Donetsk, sono serviti a convalidare l’affermazione implicita di Putin secondo cui l’Ucraina è uno stato posseduto da un demone che deve essere esorcizzato con esplosivi ad alto potenziale… Il governo ucraino (nei tweet ora cancellati) ha affermato pubblicamente che i russi sono inclini alla barbarie perché sono una razza meticcia con sangue asiatico mescolato. (Big Serge, Substack)

In breve, i media e la classe politica dell’establishment gli hanno facilitato il lavoro convincendo anche i russi di sinistra che le nazioni occidentali, guidate dagli Stati Uniti, disprezzano tutto ciò che è russo e sono determinate a distruggere il loro paese e soggiogare il loro popolo. Ecco Putin:

Voglio sottolineare ancora una volta che la loro insaziabilità e determinazione a preservare il loro dominio illimitato sono le vere cause della guerra ibrida che l’Occidente collettivo sta conducendo contro la Russia. Non vogliono che siamo liberi; vogliono che siamo una colonia. Non vogliono una cooperazione paritaria; vogliono saccheggiare. Non vogliono vederci una società libera, ma una massa di schiavi senz’anima… Vorrei ricordarvi che in passato le ambizioni di dominio del mondo si sono ripetutamente infrante contro il coraggio e la resilienza del nostro popolo. La Russia sarà sempre la Russia. Continueremo a difendere i nostri valori e la nostra Patria.

Non abbiamo mai acconsentito e non acconsentiremo mai a tale nazionalismo politico e razzismo. Cos’altro, se non il razzismo, si sta diffondendo la russofobia nel mondo? Qual è, se non razzismo, la convinzione dogmatica dell’Occidente che la sua civiltà e la sua cultura neoliberista siano un modello indiscutibile da seguire per il mondo intero?…

Oggi stiamo lottando affinché non venga mai in mente a nessuno che la Russia, il nostro popolo, la nostra lingua o la nostra cultura possano essere cancellati dalla storia. Oggi abbiamo bisogno di una società unita e questa unificazione può basarsi solo sulla sovranità, sulla libertà, sulla creazione e sulla giustizia. I nostri valori sono umanità, misericordia e compassione”. (Discorso sull’adesione delle nuove regioni alla Russia, Vladimir Putin, Unz Review)

Secondo Putin, l’Occidente collettivo vuole saccheggiare la Russia, rendere schiava la sua gente e creare una colonia la cui ricchezza può essere sottratta a bigotti tirannici e profittatori stranieri.

L’implacabile attacco dei media contro atleti, studiosi, scienziati, musicisti e persino uomini d’affari russi ha solo rafforzato l’opinione tra i russi comuni di essere entrati nel mirino di una coalizione occidentale violenta e fuori controllo che intende portare la stessa morte letale. colpo alla Russia che hanno fatto all’Iraq, alla Libia, all’Afghanistan e a innumerevoli altre nazioni. L’aumento dei gradi di approvazione pubblica di Putin sottolinea il fatto che la maggior parte dei russi pensa che la minaccia sia reale e che la battaglia deve essere unita. Ecco di più da Big Serge:

“Putin ha… realizzato il suo progetto di annessione formale del vecchio bordo orientale dell’Ucraina. Questo ha anche trasformato legalmente la guerra in una lotta esistenziale. Ulteriori progressi dell’Ucraina nell’est sono ora, agli occhi dello stato russo, un assalto al territorio sovrano russo e un tentativo di distruggere l’integrità dello stato russo. I recenti sondaggi mostrano che la stragrande maggioranza dei russi sostiene la difesa di questi nuovi territori ad ogni costo”.

La velocità con cui Putin ha annesso le quattro regioni in Ucraina suggerisce che il vero scopo dell’azione va ben oltre l’espansione del confine occidentale della Russia. Il vero motivo per cui Putin si è affrettato a adottare il provvedimento è stato quello di cambiare radicalmente le regole di ingaggio.

Inutile dire che un’operazione militare speciale è a parte la difesa del proprio territorio sovrano. In altre parole, il vero scopo del referendum era indicare che “i guanti sono tolti” e che la Russia risponderà agli attacchi dell’Ucraina con una ferocia inaspettata. Ecco ancora Serge:

È stato raggiunto un consenso politico per una maggiore mobilitazione e una maggiore intensità. Ora tutto ciò che resta è l’attuazione di questo consenso nel mondo materiale di pugno e stivale, proiettile e proiettile, sangue e ferro”.

….. La Russia si sta preparando per un’escalation invernale e un’offensiva, ed è attualmente impegnata in un commercio calcolato in cui rinuncia allo spazio in cambio di tempo e vittime ucraine. La Russia continua a ritirarsi dove le posizioni sono o operativamente compromesse o di fronte a un numero schiacciante di ucraini, ma sono molto attenti a estrarre le forze dal pericolo operativo….

La Russia continuerà probabilmente a ritirarsi nelle prossime settimane, ritirando le unità intatte sotto la loro artiglieria e l’ombrello aereo, riducendo le scorte di attrezzature pesanti ucraine e consumando la loro forza lavoro. Nel frattempo, nuove attrezzature continuano ad accumularsi a Belgorod, Zaporizhia e Crimea. La mia aspettativa rimane la stessa: ritiro episodico della Russia fino a quando il fronte non si stabilizzerà all’incirca alla fine di ottobre, seguito da una pausa operativa fino al congelamento del suolo, seguita da un’escalation e da un’offensiva invernale da parte della Russia una volta che avranno finito di accumulare unità sufficienti.

C’è una calma inquietante che si irradia dal Cremlino… La disconnessione tra lo stoicismo del Cremlino e il deterioramento del fronte è sorprendente. Forse Putin e l’intero stato maggiore russo sono davvero criminalmente incompetenti – forse le riserve russe non sono davvero altro che un branco di ubriachi. Forse non c’è un piano.

O forse i figli della Russia risponderanno di nuovo al richiamo della madrepatria, come fecero nel 1709, nel 1812 e nel 1941.

Mentre i lupi si aggirano ancora una volta alla porta, il vecchio orso si rialza per combattere. (Big Serge, Substack)

Conclusione: la Russia ha ora gettato le basi per un conflitto più ampio e violento. Sono stati richiamati 300.000 riservisti, enormi quantità di materiale militare vengono spediti al fronte e l’opinione pubblica sostiene in modo schiacciante lo sforzo bellico. Tutti i segnali indicano una significativa escalation dei combattimenti che lascerà in rovina gran parte dell’Ucraina mentre spingerà Washington e Mosca più vicine a uno scontro diretto.

La previsione agghiacciante di Mearsheimer: “I russi trasformeranno l’Ucraina in macerie”.