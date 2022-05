Si è detto più e più volte: i crimini di guerra, o – secondo il presidente degli Stati Uniti Biden – i crimini contro l’umanità o il genocidio commessi dal regime russo in Ucraina, assomigliano a quelli perpetrati in Siria dal 2015 e in Cecenia nel 1999- 2000. Che si tratti di Mariupol, Bucha, Kramatorsk o Borodianka, ogni giorno porta la sua parte di macabre rivelazioni.

I leader occidentali hanno espresso rapidamente il loro shock. Tuttavia, questa esibizione emotiva dovrebbe di per sé turbarci quando la comunità internazionale ha passato anni a distogliere lo sguardo dai crimini del regime russo. La storia dell’esercito russo in Siria e Cecenia, così come le dichiarazioni di Putin sulle sue intenzioni in Ucraina, significavano che il destino degli ucraini era prevedibile. E presto verranno commessi nuovi crimini se non riusciremo a fare tutto ciò che è in nostro potere per fermarli: la grande offensiva nel Donbass non è altro che una conferma della volontà di distruzione di Putin. In Ucraina continua la guerra di sterminio della Russia in Siria.

I crimini di guerra della Russia in Ucraina: lo stesso vecchio

Come in Siria, gli ospedali sono presi di mira deliberatamente, i civili assassinati e nessuno sa se il regime russo potrebbe ricorrere a dispiegare armi chimiche il giorno successivo, allo stesso modo in cui aveva autorizzato il presidente siriano, Bashar Al-Assad, a farlo. In Siria, le sole forze russe hanno ucciso più civili siriani dell’Isis, inclusi innumerevoli bambini.

Come in Siria, il Cremlino sta spingendo propaganda sull’Ucraina che non vuole nemmeno essere più credibile. Lo scopo è seminare il dubbio. Nel caso dell’attentato all’ospedale pediatrico di Mariupol, non ha esitato a presentare tre citazioni contraddittorie: in primo luogo, accusando gli ucraini, in secondo luogo, sostenendo che le immagini erano false e, infine, riconoscendo che le forze russe lo avevano distrutto, ma lo fecero quindi perché l’ospedale fungeva da rifugio per un battaglione nazionalista.

I propagandisti del regime all’estero hanno lavorato per amplificare l’affermazione di Putin secondo cui in Ucraina la Russia avrebbe avuto a che fare principalmente con i “neo-nazisti”, martellando all’infinito nell’esempio del battaglione Azov. Avevano fatto la stessa cosa per la Siria quando rispecchiavano le affermazioni del Cremlino secondo cui i jihadisti si nascondevano nelle scuole e negli ospedali. Usando termini come “nazisti” o “terroristi”, stanno infatti designando dei civili, come se fossero persone che non hanno diritto alla vita.

La continua inerzia dell’Occidente

Il confronto non si ferma qui. Il conflitto ucraino ricorda più tragicamente quello siriano nell’incapacità dell’Occidente di intraprendere azioni che potrebbero cambiare radicalmente la situazione. In altre parole, salva l’Ucraina e assicurati che la Russia perda completamente.

Certo, l’Occidente sta fornendo all’Ucraina armi difensive e ora anche offensive e pesanti sanzioni sono state adottate contro il regime russo. È emersa una consapevolezza più ampia della sua realtà: dopo qualche esitazione, i crimini di guerra sono stati finalmente considerati tali. Gli europei hanno anche accolto i rifugiati ucraini.

Ma questo progresso rende le nostre mancanze ancora più schiaccianti. Nessuno può essere sicuro oggi che il destino dell’Ucraina tra pochi mesi o anni non giustificherà nuovi punti di confronto con la Siria: proprio mentre Assad continua a governare la Siria e lancia attacchi micidiali alla regione di Idlib, parti dell’Ucraina potrebbero benissimo rimanere a guerra e occupata.

Gli aiuti militari, inizialmente concessi con parsimonia, hanno recentemente compiuto notevoli progressi. La visita del Segretario di Stato americano Antony Blinken e del Segretario alla Difesa Lloyd Austin a Kiev il 24 aprile ha aperto la strada a un drammatico aumento degli aiuti militari di Washington all’Ucraina. Riconoscendo l’invasione della Russia come un “punto di svolta” che minacciava l’intero ordine del secondo dopoguerra, anche la Germania ha infranto la sua pratica di lunga data di non trasferire armi letali che controllava in una zona di conflitto.

Sebbene ciò consenta certamente a Kiev di reagire meglio contro l’esercito di Putin, il ritmo non è ancora abbastanza sostenuto. In effetti, le armi fornite all’Ucraina potrebbero non essere sufficienti per espellere le truppe russe nelle settimane e nei mesi a venire. Entrambi non sono abbastanza numerosi e talvolta non i più efficienti. Ad esempio, i carri armati antiaerei Gepard forniti dalla Germania sono stati sviluppati negli anni ’60 e sono un altro segno del cattivo stato della Bundeswehr.

Sebbene le sanzioni siano in aumento, sono ancora insufficienti ed è difficile comprendere perché l’Occidente non sia riuscito a scatenarle in tutta la loro forza sin dall’inizio. Ciò significherebbe: un embargo assoluto su gas e petrolio russi, in conformità con il desiderio dei deputati; la disconnessione di tutte le banche russe, in particolare Sberbank e Alpha Bank, dal sistema di pagamento interbancario Swift, insieme al blocco dei beni e al divieto di viaggio per un maggior numero di personalità russe vicine al potere – è stata spesso menzionata la cifra di 6.000. Queste misure avrebbero dovuto essere adottate molto prima della guerra e il gasdotto Nord Stream 2 avrebbe dovuto essere abbandonato.

Sebbene i crimini di guerra siano stati effettivamente nominati, alcuni ancora evitano di designare il loro principale autore come criminale di guerra. Conosciamo il motivo fallace: un tale incarico pubblico rappresenterebbe una “provocazione” che lo renderebbe meno incline al compromesso. Come se, vista l’immensità dei suoi crimini, questo dovesse cambiare qualcosa del suo comportamento futuro.

Quanto alla notevole solidarietà osservata in Europa nei confronti dei profughi ucraini, nessuno sa se sarà sostenuta nel lungo periodo. Tali gesti possono anche fornire una scusa ai leader per eludere il compito più urgente di assumere una posizione militare durante la guerra. Per i siriani, la storia è di nuovo fin troppo familiare: un buon numero di politici aveva deciso di concentrare le proprie risorse nell’affrontare la “crisi umanitaria” come un modo conveniente per compensare la propria inerzia di fronte ad Assad.

Non possiamo permettere che questo scenario si riproduca in Ucraina: se vogliamo spingere l’aggressore fuori dal Paese, l’unica soluzione è aumentare considerevolmente gli aiuti militari a Kiev. Concentrarsi sugli aspetti umanitari, per quanto necessari, non risolverà la questione umanitaria o la guerra russa all’Ucraina – come dimostrano in Siria la continua miseria dei campi profughi, l’esilio forzato di 6 milioni di siriani ei massacri.

La presa persistente della retorica del Cremlino

Gli stessi espedienti retorici così dolci all’orecchio del Cremlino e già ascoltati nel caso della Siria si possono ritrovare anche nel conflitto ucraino.

Il primo è il discorso delle cosiddette “linee rosse”. Dopo la disastrosa inversione di marcia di Barack Obama nell’attacco chimico del 2013 a Ghouta, nessun inquilino della Casa Bianca sano di mente dovrebbe ricorrervi di nuovo. Tuttavia, gli avvertimenti di Joe Biden che l’uso da parte della Russia di armi chimiche e biologiche attiverebbe una risposta “proporzionale” degli Stati Uniti sembrano corrispondere alle parole del suo predecessore.

Tali discorsi sono legalmente e strategicamente insostenibili.

Sul fronte legale, le armi chimiche e biologiche sono certamente vietate dalle convenzioni internazionali, ma lo sono anche le munizioni a grappolo, particolarmente distruttive per le popolazioni civili e che, secondo diverse indagini, sembrano essere state utilizzate dalla Russia in Ucraina.

Strategicamente, dare priorità a una risposta all’uso di armi chimiche o biologiche equivale implicitamente a ridurre al minimo i crimini commessi in modo “convenzionale” contro le popolazioni. È anche un modo per sottrarsi alle proprie responsabilità nel caso in cui i crimini di guerra siano perpetrati con altri metodi; se deve esserci una linea rossa, dovrebbe trovarsi all’interno dei crimini di guerra e dei crimini contro l’umanità. È quello che è successo in Siria, dove la guerra e il relativo crollo delle infrastrutture sanitarie potrebbero aver causato più di un milione di morti.

Inoltre, si continua a dire che “la soluzione alla crisi non può che essere politica”, anche se in modo meno esplicito di prima. Oltre al fatto che questa non è una crisi, ma una guerra, sappiamo dove ha portato questo linguaggio in Siria. Non c’era una soluzione politica perché semplicemente non poteva essercene finché Assad fosse rimasto al potere. I leader si sono rinchiusi in risoluzioni ONU impraticabili e nella finzione di un comitato costituzionale che prevedibilmente non ha ottenuto nulla. Questo ha solo rafforzato Assad ei suoi alleati russi e iraniani. Pensare che potrebbe essere nel caso della guerra della Russia contro l’Ucraina è una simile negazione di responsabilità.

Infine, l’illusione di una via d’uscita attraverso i negoziati continua a essere promossa in alcuni ambienti. Alcuni diranno che il presidente Zelensky è aperto ai negoziati; questo è il caso, ma con due condizioni sine qua non:

Qualsiasi soluzione dovrà essere accompagnata da una garanzia di sicurezza internazionale in cambio della neutralità dell’Ucraina – che, se ricordiamo, era lo status dell’Ucraina nel 2014 ai sensi del Memorandum di Budapest violato dalla Russia. Tale garanzia dovrebbe essere equivalente a quella prevista dall’articolo 5 del Trattato Nord Atlantico, se non superarla. Come ha affermato di recente il principale negoziatore dell’Ucraina, ciò significherebbe che si applicherebbe automaticamente, il che non è il caso dell’articolo 5.

L’integrità territoriale dell’Ucraina non è negoziabile, il che significa che non si può parlare di un’occupazione russa duratura del Donbass e della Crimea.

Queste richieste sono contrarie ai piani di Putin, che vuole che Kiev riconosca la sua presa su Donbass e Crimea – e probabilmente sull’intera area che collega questi due territori. Il suo progetto è la distruzione dell’Ucraina come nazione libera.

Abbiamo imparato la lezione siriana?

Se alcuni governi occidentali tentassero di spingere Kiev ad accettare concessioni su questi punti, metterebbero in discussione la sovranità dell’Ucraina e le basi del diritto internazionale. L’esempio siriano ci aveva già insegnato che i negoziati aiutano solo a rafforzare le posizioni e l’esercito del regime russo.

Ora dobbiamo applicare la lezione siriana all’Ucraina. Qualsiasi ritirata, accomodamento, pacificazione con il regime di Putin si tradurrà in maggiori crimini sul campo. Se l’Occidente ritarda nell’aiutare in modo decisivo l’Ucraina a riconquistare il suo territorio fornendogli tutti gli armamenti necessari per farlo, il risultato sarà un numero ancora maggiore di morti.