Ucraina: l’Occidente non è preparato per un crollo russo in Eurasia

L’invasione russa dell’Ucraina sta avendo importanti conseguenze in tutto il mondo. L’Eurasia, una zona in cui sono presenti importanti interessi economici e di sicurezza russi, non fa eccezione. Gli attori eurasiatici stanno osservando attentamente l’impatto del progresso o meno russo in Ucraina. Dopo oltre 6 mesi di invasione, la potenza militare russa viene messa in discussione di fronte alla determinazione ucraina e alle armi fornite dalle potenze occidentali.

Alcuni dei Paesi membri dell’Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva (CSTO) a guida russa dipendono dal tempestivo supporto economico e di sicurezza russo per la difesa contro le minacce esterne e interne. Questi includono Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan e Armenia. L’avventura ucraina ha messo in seria difficoltà questi Paesi membri e ha messo a repentaglio l’influenza diplomatica e politica russa.

L’invasione russa dell’Ucraina si è trasformata in un disastro russo destinato a essere sconfitto in anticipo, dato il poroso confine occidentale dell’Europa e il sostegno attivo dei membri europei della NATO della posizione degli Stati Uniti. Le sanzioni e la successiva mobilitazione parziale stanno minando l’economia russa e lacerando il tessuto sociale. A loro volta, alleati e non alleati della Russia stanno osservando da vicino l’imbroglio russo in Ucraina e i fragili alleati geopolitici della Russia non fanno eccezione a questo. I dubbi sulla capacità militare e logistica della Russia di servire e promuovere i suoi interessi all’estero ora abbondano. Dei sette Paesi che formano l’alleanza economica e politica della CSTO, quattro sono ex repubbliche sovietiche, la maggior parte delle quali ha controversie sui confini,

L’avventura ucraina di Putin potrebbe incoraggiare i movimenti di opposizione in Eurasia e autorizzarli ad assumere un ruolo più attivo nella sfida all’autorità del Cremlino. Inoltre, uno dei principali argomenti avanzati dalla Russia per l’avventura ucraina è presumibilmente riunire i residui culturali e linguistici russi in altre Nazioni eurasiatiche. Questo sviluppo è comune nella storia dell’Eurasia, che ha una storia di migrazione di massa che risale agli zar russi e a Gengis Khan. Il potere russo è in pericolo a causa dell’incompetenza e dell’incoerenza russa in Ucraina.

L’avanzata russa in Ucraina avrebbe dovuto essere schiacciante e rapida. Putin e i suoi consiglieri credevano erroneamente che gli ucraini avrebbero accolto le truppe russe e i loro mercenari come liberatori. È successo il contrario e l’obiettivo di catturare Kiev si è rivelato illusorio. Le prime conquiste russe nell’est e nel sud sono state annullate da un esercito ucraino con armi occidentali convenzionali e morale alto. Anche la Crimea appare minacciata, così come i guadagni realizzati dalla Russia durante il precedente capitolo del 2014 dell’Ucraina.

Gli sviluppi politici in Russia hanno anche creato gravi divisioni etniche e di confine che vanno dall’uzbeko contro Tadjik, all’esplosiva disputa sul confine del Nagorno-Karabakh tra Armenia e Azerbaigian. Questi pPesi eurasiatici di nuova formazione sono tutt’altro che stabili, come dimostra l’urgente richiesta del Kazakistan di truppe russe d’élite per reprimere i disordini nelle strade che minacciavano di destabilizzare il regime kazako nel gennaio 2022.

Il vicinato della Cina è l’Eurasia e ha creato un contrappeso economico e politico al CTSOguidato dalla Russia. Ad esempio, l’iniziativa Silk Road o Belt and Road si è rivelata vincente quando la Cina ha reso il Kazakistan senza sbocco sul mare una potenza marittima con accesso al mare. Finora, Pechino ha dato un tiepido sostegno all’invasione russa dell’Ucraina. Alla Cina piacciono i vincitori e non tollera i perdenti. Il terzo mandato del Primo Segretario del Partito Comunista, Xi Jinping, dipende da una saggia gestione delle relazioni con la Russia, a volte alleata, a volte concorrente soprattutto per l’iniziativa China Silk Road in Eurasia.

Pechino potrebbe temere un colpo di Stato russo o un completo tracollo in Ucraina seguito da scontri armati in Eurasia. Ciò potrebbe indurre alcuni a lamentarsi ulteriormente del trattamento riservato dai cinesi alle minoranze e aumentare il sentimento anti-cinese a livello globale. L’invasione dell’Ucraina ha confuso la gerarchia del Partito Comunista Cinese e ha messo in discussione il futuro delle relazioni sino-russe. Peggio dal punto di vista di Pechino, la capacità dell’Ucraina di sfidare militarmente i russi ha anche incoraggiato Taiwan. Se l’Ucraina può resistere efficacemente contro ogni previsione, forse Taiwan potrebbe resistere a un’invasione cinese.

Quanto è probabile che Xi Jinping sia disposto a rischiare di gestire la spinosa pratica russa e sostenere Putin invece dell’Ucraina?

La debolezza russa in Eurasia ha già attirato l’attenzione degli Stati Uniti mentre cercano di sfidare l’influenza russa soprattutto in Uzbekistan. Per Pechino, l’Eurasia sta meglio senza la presenza o l’interferenza della potenza economica e militare americana. Xi ha portato gli americani nella regione sostenendo l’invasione russa dell’Ucraina?

L’ascesa della Turchia in Eurasia si basa sui suoi legami fraterni con i popoli turchi diffusi in tutta l’Eurasia. Molti continuano a parlare turco. Dai tartari in Crimea alle sacche di lingua turca in Azerbaigian, il Presidente turco Erdogan ha portato il suo paese alla ribalta internazionale. Il suo sostegno all’etnia turca in Eurasia è un potente motivo politico, uno che il movimento Gulen, così insultato dal partito AK ad Ankara, ha messo in atto diligentemente nei primi giorni del 2000. Le relazioni con la Russia della Turchia non significano approvazione per l’invasione dell’Ucraina. Con il controllo del traffico marittimo nello Stretto di Turchia nel Mar Nero in base ai suoi obblighi internazionali ai sensi della Convenzione di Montreux del 1937, lo stretto del Bosforo in Turchia rimane un punto strategico chiave per la marina russa e la sua capacità di spostarsi nel Mar Mediterraneo e oltre.

Alimentati in parte dall’uso della lingua turca, questi turchi eurasiatici sono anche musulmani in maggioranza sunniti come quelli degli Stati alleati russi e delle oblast’ dell’Eurasia.

Per tutti e tre i partner il peggio potrebbe ancora venire. Quando gli Stati Uniti e i loro alleati stavano combattendo una guerra in Afghanistan, gli Stati eurasiatici erano preziosi come fermate di transito logistico verso l’Afghanistan. I rifornimenti sono transitati attraverso le basi americane in Kirghizistan. Dalla partenza delle truppe occidentali da Kabul, gli interessi americani sono diventati meno importanti. Tuttavia, data l’incombente mancanza di stabilità politica e la necessità di contrastare qualsiasi mossa russa di aprire una base in Kirghizistan vicino al confine cinese a Osh, gli interessi statunitensi sono ora di nuovo sul tavolo. La loro capacità di influenzare economicamente Paesi come l’Uzbekistan è cresciuta.

La vittoria dei talebani in Afghanistan ha visto numerosi scontri tra due fazioni islamiste: i talebani e l’ISIL. Mentre i talebani spingono l’ISIL fuori dal Paese in nome della sicurezza nazionale e settaria, gli attivisti islamisti vengono sfollati nei fragili Stati eurasiatici dove la paura dell’Islam politico è diffusa tra la classe politica. I recenti attentati a Kabul portano il segno dell’ISIL e del loro odio per i musulmani sciiti e i laici.

Mentre i combattimenti in Ucraina continuano, sono probabili ulteriori tensioni e crisi in Eurasiatra i Paesi della zona di cooperazione economica russa: Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kazakistan e Armenia.

L’Occidente non è preparato per un crollo russo in Eurasia che coinvolge future crisi in Cecenia e Daghestan che promuovono l’instabilità regionale. La morbida opinione pubblica europea indica la volontà di chiedere la pace agli ucraini e di porre fine alla costosa guerra. In questo momento, è improbabile e comprensibile che l’Ucraina non voglia fornire alcuna concessione all’invasore russo, nonostante i timori europei di una crisi energetica questo inverno in assenza del gas russo.