Ucraina: l’Occidente deve superare urgentemente la paura di provocare Putin

Il 23 novembre, mi sono seduto rannicchiato con i miei bambini terrorizzati in un rifugio antiaereo vicino a Kiev mentre i missili russi rombavano sopra di loro. Per la quattordicesima volta dall’inizio di ottobre, le città e le infrastrutture energetiche civili dell’Ucraina sono state attaccate.

La motivazione di Putin è trasparente. Dopo il massiccio bombardamento di 100 missili del 15 novembre, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che l’obiettivo della Russia è quello di costringere l’Ucraina al tavolo dei negoziati. Nel caso in cui qualcuno avesse perso il promemoria, Peskov si è offerto allegramente di smettere di bombardare i civili se l’Ucraina avesse ceduto a tutte le richieste della Russia.

Prendere deliberatamente di mira i civili per raggiungere obiettivi politici è la definizione da manuale di terrorismo. In effetti, in una storica tripletta di condanna internazionale, scorsa settimana il Parlamento europeo si è unito all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e all’Assemblea parlamentare della NATO nel riconoscere la Russia come Stato sponsor del terrorismo. Putin sembra contento di portare a casa il punto facendo piovere più missili sulle teste degli ucraini.

La campagna di bombardamenti di Putin ha fatto precipitare il Paese nell’oscurità e ha lasciato decine di milioni di ucraini senza riscaldamento, elettricità e acqua. Questo sta accadendo all’apice dell’inverno con la neve già al suolo e temperature sotto lo zero. Stiamo assistendo a una catastrofe umanitaria di proporzioni appena immaginabili.

Finora, gli ucraini hanno risposto con la straordinaria resilienza che ha catturato l’immaginazione del mondo dall’inizio dell’invasione russa nove mesi fa. Ma la rabbia e la frustrazione stanno crescendo. Perché a Putin è permesso di prendere di mira apertamente i civili ucraini con tale impunità? Dov’è la risposta degli alleati dell’Ucraina?

Putin bombarda regolarmente la popolazione civile ucraina perché sa di non correre alcun pericolo di rappresaglia. L’Occidente appare paralizzato dalla paura dell’escalation russa. Invece di fornire all’Ucraina la capacità di contrattaccare e revocare le restrizioni sugli attacchi agli obiettivi russi, i leader occidentali rispondono a ogni successivo bombardamento con espressioni di solidarietà e giurano di “stare con l’Ucraina per tutto il tempo necessario”. Tali sentimenti sono benvenuti, ma non sostituiscono le armi aggiuntive di cui l’Ucraina ha un disperato bisogno.

Avendo vissuto nove mesi di questa guerra, so che frasi vuote incoraggiano solo Putin a raddoppiare la brutalità e il terrore contro i civili ucraini. Più e più volte abbiamo visto come Putin espande la sua campagna di distruzione in Ucraina e poi aspetta di valutare la risposta internazionale. Quando nessuna è imminente, si spinge oltre.

Putin beneficia del dominio dell’escalation perché l’Occidente gli ha dato questo vantaggio. Molti cercano di giustificare questa eccessiva cautela sostenendo che l’Occidente non vuole essere coinvolto nella guerra. Tali scuse non sono convincenti. La Russia vende apertamente l’invasione dell’Ucraina al suo popolo come una “guerra santa” contro l’Occidente e afferma di combattere le forze della NATO in Ucraina. Piaccia o no, l’Occidente è già coinvolto nella guerra in corso e dovrà inevitabilmente affrontare una minaccia molto più immediata da parte della Russia se Putin non sarà clamorosamente sconfitto in Ucraina.

Se i leader occidentali vogliono la pace, devono superare la loro paura dell’escalation russa. Ciò significa mettere da parte le preoccupazioni di provocare Putin e dimostrare il tipo di determinazione che costringerà il dittatore russo ad ascoltare.

Abbiamo già esempi che questo approccio funziona. Come tutti i bulli, Putin vittimizza coloro che percepisce come deboli ma si ritira ogni volta che incontra la forza. Quando il suo recente tintinnio di sciabole nucleari è stato accolto con condanna globale e promesse di “conseguenze catastrofiche”, ha rapidamente abbandonato lo stratagemma. Allo stesso modo, quando il suo minacciato ritiro dall’accordo sull’esportazione di grano è stato accolto dalla determinazione turca a continuare le spedizioni, ha docilmente fatto marcia indietro. Putin ha promesso di “diventare nucleare” in difesa dell’annessa Kherson e ha persino dichiarato “non sto bluffando”, ma quando la posizione del suo esercito è diventata insostenibile, si è semplicemente ritirato.

Per evitare che una catastrofe umanitaria si svolga in Ucraina e si propaghi nei Paesi vicini, i leader occidentali devono tracciare una linea rossa credibile sul bombardamento delle infrastrutture civili ucraine. Come osserva giustamente il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l’attuale campagna di attacchi aerei della Russia equivale all’utilizzo di armi di distruzione di massa e dovrebbe comportare conseguenze simili.

Idealmente, la risposta occidentale dovrebbe includere interventi militari mirati come attacchi alle navi da guerra della flotta del Mar Nero utilizzate per lanciare missili contro l’Ucraina. Se i leader occidentali rimangono irremovibili nell’evitare qualsiasi intervento militare diretto, devono essere pronti ad aumentare drasticamente sia le consegne di armi all’Ucraina che le sanzioni contro la Russia. Ciò significherebbe aumentare le consegne all’Ucraina di qualsiasi cosa, dai missili e carri armati a lungo raggio ai sistemi di artiglieria e aerei da combattimento, ponendo nuove restrizioni radicalmente rafforzate al settore energetico russo e introducendo sanzioni secondarie per colmare le lacune attualmente sfruttate dal Cremlino.

Questo approccio non sarebbe solo la risposta moralmente corretta ai crimini di guerra russi. Ancora più importante, aiuterebbe anche ad accelerare la fine della guerra. L’esercito russo in Ucraina è numeroso ma notevolmente indebolito. È demoralizzato e vulnerabile. Se l’Occidente ora scopre il bluff di Putin e raddoppia il suo sostegno militare all’Ucraina, la Russia può essere sconfitta molto prima che altrimenti. A differenza della Russia, l’Occidente ha le risorse per intensificare e vincere questa guerra.

In gioco non c’è solo il destino dell’Ucraina. La Russia di Putin si è dimostrata una potenza irrimediabilmente revisionista impegnata a distruggere l’ordine di sicurezza globale post-1991 e a riportare il mondo in un’era di aggressione imperiale. A meno che Putin non venga definitivamente sconfitto, diventerà più audace e il premio di garantire una pace significativa in Europa rimarrà irraggiungibile.

I leader occidentali hanno attualmente un’opportunità unica per sconfiggere Putin in Ucraina senza sacrificare le proprie truppe. Gli ucraini hanno dimostrato di essere resilienti, resistenti e risoluti. Sono pronti a lottare per la sopravvivenza del loro paese e per la libertà dell’Europa. Tutto ciò che chiedono è che l’Occidente superi la paura della Russia di Putin e dia all’Ucraina gli strumenti per portare a termine il lavoro.

