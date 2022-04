Poiché l’invasione russa dell’Ucraina cambia le certezze dell’ordine mondiale esistente,l’interesse nazionale ha portato l’India ad astenersi dal nominare e ‘umiliare‘ Mosca perché, per citare il Ministro degli Affari Esteri Subrahmanyam Jaishankar, la Russia è un «partner molto importante» per l’India.

Ciò non riduce l’importanza dell’America come partner strategico globale dell’India, indipendentemente dalle differenze rispetto all’Ucraina, al commercio e altro ancora. Ma l’aggressione della Russia cambia l’ordine internazionale in modi che spingeranno l’India a guardare oltre gli addominali. Questo perchè a febbraio la Russia ha invaso uno Stato sovrano che confina con quattro Paesi della NATO.

Da allora l’America, partner del Quad dell’India e principale contrappeso a una Cina espansionista in Asia, ha dispiegato più truppe in Europa ed è ora in massima allerta contemporaneamente sia sul fronte europeo che su quello asiatico. Vuole il sostegno di amici, inclusa l’India, e alleati su entrambi i fronti. Mentre Mosca alza la posta dichiarando l’inizio della terza guerra mondiale, i Paesi europei terrorizzati, incapaci di difendersi da una Russia aggressiva, vengono chiamati a ricordare la loro dipendenza militare dall’America e vogliono che essa metta il suo peso strategico ed economico a sostegno della conservazione del diritto internazionale.

Non sorprende che le sanzioni anti-Russia di Washington abbiano lo scopo di «creare un nuovo tipo di governo economico con il potere di infliggere danni che rivaleggia con la potenza militare»; «imporre costi significativi» alle società di produzione di armi russe e impedire loro di riprendere l’attività.

Le aziende indiane che commerciano con i fornitori di difesa russi potrebbero trovarsi bloccate fuori dal sistema finanziario globale basato sul dollaro. L’India dipende dalla Russia per oltre il 60% delle sue armi, inclusi carri armati, sottomarini e fucili. Ma alla fine di marzo, i rapporti hanno rivelato che la mancanza di componenti aveva interrotto la produzione di carri armati in Russia. In che modo ciò influenzerà un’importante esportazione di difesa russa in India?

Ad un altro livello, l’India potrebbe subire sanzioni per l’acquisto del missile S-400 dalla Russia. I problemi delle armi della Russia potrebbero anche creare una complicazione diplomatico-politica senza precedenti per l’India.



Combattendo una guerra inaspettatamente lunga in Ucraina, la Russia ha chiesto alla Cina, il suo secondo acquirente di armi (dopo l’India), di fornire equipaggiamento militare, compresi i camion! Qualunque sia l’esito del conflitto,l’economia russa inefficiente e stanca della guerra diventerà sempre più dipendente dalla Cina, che è la sola ad avere i mezzi per mettere insieme i componenti.

Questo potrebbe suonare un campanello d’allarme per l’India. Cina e Russia hanno accolto con favore la sua ‘neutralità‘ all’ONUperché non amano il Quad e desiderano creare un cuneo tra Washington e New Delhi. L’India deve quindi guardare oltre le astensioni che le piacciono ed elaborare una strategia per affrontare le loro macchinazioni di divisione.

A livello bilaterale, l’America, che è attualmente il terzo rivenditore di armi dell’India (dopo Russia e Francia), aiuterà l’India a sostituire le armi russee darà molto di più di un valore duraturo. Se le persone di origine indiana prosperano nella Silicon Valley è perché gli Stati Uniti democratici e aperti sono orgogliosi di essere una Nazione di immigrati. Ci sono più di 200.000 studenti indiani in America e la sua diaspora indiana conta più di 4 milioni di individui. Secondo l’ambasciata indiana a Mosca, ci sono 14.000 indiani in Russia.

Nel 2020, le rimesse degli indiani negli Stati Uniti sono state di 83 miliardi di dollari, rendendo l’India il principale destinatario di denaro dagli USA. Questo è stato almeno 10 volte superiore al valore del commercio bilaterale indo-russo, che è ammontato a 8,1 miliardi di dollari durante l’anno finanziario da aprile 2020 a marzo 2021. L’America acquista il 18% delle esportazioni dell’India, la Russia solo lo 0,85%. La Russia è la fonte dell’1,5% delle importazioni dell’India, l’America del 7,3%.

Gli Stati Uniti hanno investito 45,9 miliardi di dollari nel 2019 e 13,82 miliardi di dollari nel 2020-21. La Russia ha investito 1,26 miliardi di dollari da aprile 2000 a giugno 2021.

Se l’India vuole essere innovativa a livello globale, saranno necessarie partnership con istituzioni e aziende tecnologiche americane leader a livello mondiale. A livello politico-militare, dal 2020 l’America fornisce intelligence sui movimenti delle truppe cinesi sulla linea di controllo effettivo. Sia la Russia che l’America sono favorevoli a una soluzione bilaterale alla disputa sul confine sino-indiano. Ma Washington -compreso il Senato- ha sostenuto l’integrità territoriale dell’India. Al contrario, lo scorso dicembre, Vladimir Putin ha approvato il legame tra la potenza economica della Cina e la potenza militare e ha chiesto: «perché dovremmo seguire gli interessi dei Paesi terzi nella costruzione della nostra politica?» Ciò implica che alla Russia non potrebbe importare di meno che la Cina violi la sovranità territoriale dell’India o di qualsiasi altro Paese.

Nonostante la disastrosa ritirata dell’America dall’Afghanistan, il suo peso strategico, tecnologico ed economico globale è di gran lunga maggiore di quello della Cina o della Russia. Questo è di grande importanza per l’India, che si rivolgerà agli Stati Uniti se si tratta della crisi strategica contro la Cina. Il PIL cinese è sei volte inferiore a quello americano e la sua difesa spende tre volte meno. L’alto costo dell’Ucraina potrebbe collassare l’economia già in crisi della Russia.

Nessun Paese inquadra la sua politica estera per servire gli interessi di un altro Stato. L’India ha il diritto di rifiutarsi di schierarsi con l’America contro la Russia. Ha anche annullato alcuni ordini di materiale russo per promuovere l’indigenizzazione della produzione di armi. Ma la diversificazione delle importazioni di armi deve procedere rapidamente.

Tutto sommato, l’America, piuttosto che la Russia, può dare all’India più potere duro emorbido per far avanzare i progressi necessari per affrontare il nuovo mondo problematico creato dalla guerra in Ucraina. Mantenendo aperte le sue opzioni e valutando accuratamente il valore delle sue relazioni, l’India dovrebbe rimodellare i suoi legami con la Russia e l’America.