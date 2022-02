Giovedì è stato ricco di titoli – grazie alle osservazioni di funzionari del governo degli Stati Uniti, tra cui il Presidente Biden, il Segretario di Stato Antony Blinken e l’ambasciatore statunitense presso l’ONU Linda Greenfield – che un’invasione russa dell’Ucraina era “imminente”. Di conseguenza, i social media scoppiettavano con la speculazione che la guerra potesse scoppiare da un momento all’altro.

La copertura mediatica della crisi ucraina negli ultimi mesi è stata sempre più sensazionalistica ed esagerata. Molte delle peggiori caratteristiche dei resoconti dei media occidentali su questioni di politica estera sono state mostrate dall’accettazione per lo più acritica delle affermazioni del governo alla lettera, al peggior allarmismo su ciò che accadrà.

Alcune delle analisi delle dinamiche alla base della crisi non sono state migliori, poiché esperti e think tanker hanno formulato teorie inverosimili secondo cui l’accumulo della Russia sta avvenendo ora a causa del ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan lo scorso anno. Anche notizie apparentemente schiette hanno ripetuto questi falsi argomenti di credibilità senza prove. Nonostante le molte differenze significative tra Ucraina e Taiwan, il pubblico è stato anche trattato con speculazioni su come la crisi in Europa potrebbe portare a un conflitto nell’Asia orientale. Tutto ciò è dannoso per una corretta comprensione della crisi e, nella misura in cui contribuisce ad aumentare le tensioni, rende più difficile la de-escalation.

Molte notizie occidentali hanno diligentemente riferito gli scenari peggiori, comprese le affermazioni secondo cui un’avanzata russa potrebbe prendere Kiev nel giro di pochi giorni ai fini del cambio di regime. Alcune pubblicazioni hanno sequestrato date e orari specifici in cui dovrebbe iniziare un’invasione. A tutto volume questi titoli allarmistici sono serviti principalmente a danneggiare l’economia ucraina e spaventare il suo mercato azionario, con grande sgomento del governo ucraino. Davyd Arakhamia, il capo del Partito del Partito popolare del Presidente Zelensky nel parlamento ucraino, si è recentemente lamentato del danno economico causato da quella che ha definito l’isteria dei media occidentali e ha stimato che costava al paese 2-3 miliardi di dollari al mese.

A volte i media hanno commesso errori più significativi nel modo in cui riportano le informazioni che ottengono dal governo. La PBS ha pubblicato una storia secondo cui gli Stati Uniti credevano che il governo russo avesse deciso un’invasione, richiedendo al consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan di chiarire le proprie dichiarazioni sui russi che si preparavano per un attacco venerdì 11 febbraio. Ma non prima che le principali testate giornalistiche avessero twittato fuori i suoi commenti originali.

Prima di chiarirle, le dichiarazioni originali di Sullivan hanno portato a qualche folle estrapolazione (questa qui sotto dal vicedirettore dell’Eurasia Center dell’Atlantic Council).

Man mano che si sommano più falsi avvertimenti, tenderanno a screditare i punti vendita che li hanno pubblicati. Diversi punti vendita hanno riportato erroneamente le osservazioni di Zelensky su una possibile data del 16 febbraio per l’invasione e hanno fatto sembrare che Zelensky stesse confermando che questo sarebbe successo quando in realtà stava prendendo in giro la previsione. In generale, gli sforzi di Zelensky per evitare il panico sono stati descritti come deliranti o semplicemente presi come prova che è fuori dalla sua portata, come se fosse più da statista correre con i capelli in fiamme.

Una delle rare eccezioni alla credulità dei media riguardo alle affermazioni ufficiali è arrivata durante un briefing del Dipartimento di Stato quando Matt Lee dell’Associated Press ha sfidato il portavoce del dipartimento, Ned Price, a sostenere le affermazioni secondo cui il governo russo stava producendo un elaborato video messo in scena per creare un pretesto per un attacco. Lee ha continuato a premere Price per alcune prove oltre alla sua affermazione che il governo lo sapeva e Price non poteva fornirne. Price ha avuto l’ardire di invocare la credibilità del governo, e poi ha suggerito senza fondamento che i dubbiosi stessero “prendendo conforto” dalle informazioni del governo russo.

Anche interpretazioni scadenti delle cause della crisi sono state all’ordine del giorno. I falchi della credibilità che scrivono nelle principali pubblicazioni hanno insistito sul fatto che la crisi ucraina è una diretta conseguenza del ritiro dall’Afghanistan. Se guardiamo solo alla cronologia, questo non ha mai avuto senso: questa crisi in Ucraina è in corso dall’inizio del 2021 ed è iniziata prima che Biden decidesse di ritirarsi. È tanto più bizzarro quando molte delle stesse persone diranno che le politiche degli Stati Uniti e della NATO in Europa non hanno nulla a che fare con la crisi, ma in qualche modo la decisione di porre fine a una guerra ventennale in Asia centrale è stata cruciale. Bret Stephens ha fatto questa affermazione il mese scorso: “L’attuale crisi ucraina è figlia della debacle di Biden in Afghanistan tanto quanto l’ultima crisi ucraina è stata figlia della debacle siriana di Obama”. La debacle siriana a cui fa riferimento Stephens è stata, ovviamente, quando Obama ha scelto di non lanciare un attacco illegale contro un altro paese. Il tentativo di collegare la “linea rossa” in Siria agli eventi in Ucraina nel 2014 è assurdo quanto il tentativo di collegare l’Afghanistan all’attuale crisi e conferma che l’unico collegamento tra tutte queste cose esiste nella mente degli ideologi falchi.

In un articolo di opinione altrimenti interessante, Yulia Latynina ha offerto la stessa pigra spiegazione: “Se aveva poca intenzione di invadere, perché Putin ha alzato la posta in gioco così in alto? La risposta è semplice: l’Afghanistan”. Questa risposta “semplice” non spiega nulla, poiché ci impone di credere che il pensiero del presidente russo sull’Ucraina sia influenzato soprattutto dalla sua percezione della volontà americana di continuare a combattere una guerra inutile in Asia. L’idea che la decisione del nostro governo di porre fine a una guerra impossibile da vincere in un luogo incoraggi comportamenti più aggressivi da parte di altri stati in altri luoghi è totalmente infondata, ma questa idea persiste perché serve da alibi per le politiche agguerrite e conflittuali che hanno contribuito in modo significativo a creare il crisi attuale.

Ci sono stati anche tentativi tesi di legare la crisi ucraina a Cina e Taiwan. Un articolo di Politico affermava: “L’aggressività del presidente russo Vladimir Putin nei confronti dell’Ucraina ha profonde implicazioni per un altro territorio che deve far fronte all’intensificarsi delle intimidazioni militari da parte di un vicino autoritario: Taiwan”. Il presupposto non dichiarato e incontrollato alla base di questa affermazione è che una crisi di sicurezza in una parte del mondo deve influenzare potenziali punti di crisi altrove, ma non ci sono buone ragioni per credere che ciò sia vero. Le condizioni e gli interessi degli Stati coinvolti sono molto diversi nei due casi.

In un altro esempio, un articolo del New York Times all’inizio di questo mese affermava che la crisi ucraina “è diventata una prova dell’assunto strategico che sta alla base della difesa dell’isola: che le forze militari americane sarebbero intervenute per fermare un’invasione cinese. ” Il rapporto include solo una citazione a sostegno di questa generalizzazione su come Taiwan vede la crisi ucraina, e dà per scontato che ci sia un “collegamento” tra i due quando non c’è nulla a sostegno di tale affermazione. Dal momento che gli Stati Uniti e la NATO hanno già affermato chiaramente che non combatteranno per l’Ucraina, non ha senso che l’Ucraina possa essere un “test” di qualsiasi impegno degli Stati Uniti a combattere per Taiwan. Il modo in cui gli Stati Uniti rispondono a tutto ciò che accade in Ucraina non ci dice nulla su come reagirebbe in caso di attacco a Taiwan, ed è sia fuorviante che potenzialmente pericoloso legare i due insieme.

La qualità della copertura mediatica di una crisi internazionale è importante perché modella sia l’opinione pubblica che quella dell’élite e un’analisi scadente può portare a decisioni politiche ancora peggiori. Quando la copertura è allarmistica, può alimentare le tensioni quando le tensioni sono già alte. Quando l’analisi è estremamente ideologica, può rendere cieco i responsabili politici a soluzioni praticabili identificando erroneamente le cause della crisi. È perché la situazione è grave e il pericolo di guerra è reale che abbiamo bisogno di resoconti e analisi molto più responsabili e attenti di quelli che abbiamo visto negli ultimi mesi.