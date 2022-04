Le proteste anti-iraniane in Afghanistan e l’accoltellamento di tre religiosi in Iran minacciano di gettare un’ombra sugli sforzi iraniani per trarre vantaggio dalle ricadute in Asia centrale dell’invasione russa dell’Ucraina.

Le proteste contro le rappresentanze diplomatiche iraniane a Kabul e Herat sono esplose dopo che i video sono diventati virali sui social media che mostravano la polizia che picchiava i rifugiati afgani in Iran.

Al grido di “Mag bar Iran” (Morte all’Iran), i manifestanti hanno dato fuoco alla porta del consolato di Herat e distrutto le telecamere di sicurezza.

Funzionari iraniani e talebani hanno cercato di minimizzare l’incidente. Hanno detto che “elementi canaglia” e le forze che cercano di alimentare disordini avevano organizzato le proteste.

Le proteste sono esplose quasi una settimana dopo che due religiosi sciiti iraniani sono stati uccisi e un terzo ferito nella roccaforte religiosa conservatrice di Mashhad in un attacco con il coltello da parte di un presunto immigrato salafita afgano. L’attacco è avvenuto al santuario di Ali Al-Ridha, l’ottavo imam sciita.

Gli incidenti gettano un’ombra sugli sforzi dell’Iran per sfruttare l’opportunità geopolitica che è emersa inizialmente con il ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan nell’agosto dello scorso anno e che è stata potenzialmente notevolmente rafforzata dal fatto che la Russia si è impantanata nella guerra in Ucraina.

Il conflitto in Ucraina significa che la Russia è meno concentrata sull’Asia centrale. Getta anche un’ombra sulle garanzie di sicurezza russe per gli stati dell’Asia centrale, inclusi Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan, che sono membri dell’Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva (CSTO).

E getta una luce diversa sulle precedenti dichiarazioni sul Kazakistan del presidente russo Vladimir Putin. A gennaio, il governo kazako ha chiesto alla CSTO di contribuire a porre fine alle proteste antigovernative di massa.

Da allora le truppe russe e altre truppe della CSTO hanno lasciato lo stato dell’Asia centrale, ma le dichiarazioni di Putin fatte settimane prima dell’intervento permangono.

Usando un linguaggio che ricorda i suoi riferimenti prebellici all’Ucraina progettati per gettare le basi per un’invasione, Putin ha detto in una conferenza stampa a dicembre che “il Kazakistan è un paese di lingua russa nel pieno senso della parola”.

Al momento dell’annessione della Crimea nel 2014, Putin affermò che l’allora presidente kazako Nursultan Nazarbayev, capo del partito comunista kazako dell’era sovietica, aveva “compiuto un’impresa unica: ha creato uno stato su un territorio dove non c’è mai stato un stato. I kazaki non hanno mai avuto uno stato proprio e lui lo ha creato”.

Putin ha proseguito affermando che l’appartenenza kazaka all’Unione economica eurasiatica post-sovietica di cinque nazioni “li aiuta a rimanere all’interno del cosiddetto ‘mondo più grande russo’, che fa parte della civiltà mondiale”.

Gli stati dell’Asia centrale sono stati attenti a non condannare l’invasione russa. Tuttavia, secondo quanto riferito, hanno respinto la richiesta di Putin di riconoscere Donetsk e Luhansk, le due regioni ucraine separatiste sostenute dalla Russia.

Al di là della geografia e della presenza della sicurezza russa nella regione, gli asiatici centrali devono considerare gli stretti legami economici con la Russia, compreso il flusso di rimesse dei lavoratori migranti dell’Asia centrale che hanno subito un duro colpo a causa del conflitto in Ucraina.

In tale contesto, l’Iran, in particolare se una ripresa dell’accordo nucleare internazionale del 2015 eliminerà le sanzioni statunitensi, ha molto da offrire all’Asia centrale senza sbocco sul mare.

I negoziatori statunitensi e iraniani sono vicini al punto di svolta per resuscitare l’accordo che frenava il programma nucleare iraniano, ma è stato gettato nello scompiglio dopo che l’ex presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump si è ritirato dall’accordo nel 2018.

L’Iran ritiene che le sue opportunità in Asia centrale siano migliorate perché offre una delle poche alternative al pieno abbraccio della Cina in assenza di Russia e Stati Uniti.

Come gran parte del resto del mondo, l’Iran ha rifiutato di riconoscere formalmente il governo talebano fintanto che non dimostrerà inclusività.

Tuttavia, il commercio con l’Afghanistan, che ospita molteplici rotte terrestri verso l’Asia centrale senza sbocco sul mare, rimane vivace con circa 2,9 miliardi di dollari all’anno.

Inoltre, l’Iran sta discutendo con i talebani il rilancio di un ambizioso progetto ferroviario che inizialmente collegherebbe Herat a Khaf, nell’Iran nord-orientale, ma alla fine sarà esteso a cinque paesi dell’Asia centrale.

“Questa linea ferroviaria può anche collegare l’Afghanistan con i porti meridionali dell’Iran”, ha affermato un funzionario iraniano dei trasporti.

Il progetto fa parte di una proposta di Corridoio Ferroviario delle Cinque Nazioni (FNRC) da 2 miliardi di dollari americani che correrebbe per 2.000 chilometri dalla Cina attraverso il Kirghizistan, il Tagikistan, l’Afghanistan e l’Iran.

Il progetto assume un significato ulteriore quando le sanzioni statunitensi ed europee contro la Russia infrangono le speranze russe, iraniane e indiane di un corridoio di trasporto nord-sud (NSTC) che collegherebbe l’India all’Afghanistan, all’Asia centrale, alla Russia e all’Europa attraverso i porti iraniani.

Iraniano e indiano stavano propagandando il corridoio prima dell’Ucraina all’invasione come valida alternativa al Canale di Suez in Egitto e in aggiunta alla Belt and Road Initiative cinese.

Nell’ultimo anno, l’Iran ha anche intensificato la cooperazione militare e di sicurezza con gli stati dell’Asia centrale. L’anno scorso, Iran e Tagikistan hanno istituito un comitato militare congiunto che si concentrerà sull’antiterrorismo.

I vicini dell’Afghanistan – Cina, Russia, Pakistan, Tagikistan e Uzbekistan – si sono riuniti a Teheran in ottobre per discutere del contenimento delle ricadute sulla sicurezza dell’acquisizione talebana a Kabul.

Nonostante abbia approfittato della difficile situazione autoinflitta dalla Russia, l’Iran vorrà mantenere buone relazioni con Mosca anche se l’accordo nucleare verrà ripristinato e le sanzioni statunitensi verranno revocate.

L’Iran non ha alcuna garanzia che l’accordo rimarrà in vigore se il presidente degli Stati Uniti Joe Biden perderà il controllo del Congresso nelle elezioni di medio termine di quest’anno o se un repubblicano, forse il signor Trump, vincerà le elezioni presidenziali del 2024.

“Le manovre in Asia centrale hanno un senso eminente per l’Iran. Tuttavia, ciò non soddisferà più giocatori. L’Iran, quindi, deve assicurarsi di non chiudere le porte mentre giocherella nei cortili che interessano a tutti”, ha affermato un funzionario occidentale.