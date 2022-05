Per l’Iran, l’invasione dell’Ucraina è strettamente correlata all’essenza stessa dell’attuale ordine mondiale. Proprio come la Russia, l’Iran ha espresso il suo malcontento per il modo in cui il sistema internazionale ha operato dalla fine della Guerra Fredda. Più in generale, Iran e Russia vedono il mondo attraverso obiettivi sorprendentemente simili. Entrambi anticipano intensamente la fine del mondo multipolare e la fine della preponderanza geopolitica dell’Occidente.

L’Iran aveva le sue ragioni per pensare in questo modo. Il momento unipolare degli Stati Uniti dopo il 1991 ha provocato un profondo timore di un imminente accerchiamento, con le basi americane in Afghanistan e Iraq citate come prove. Come la Russia, la Repubblica islamica si considera una civiltà separata che deve non solo essere riconosciuta da attori esterni, ma anche avere uno spazio geopolitico adeguato per proiettare influenza.

Sia la Russia che l’Iran sono molto chiare sulle rispettive sfere di influenza. Per la Russia, sono i territori che un tempo costituivano l’impero sovietico. Per l’Iran, sono gli stati contigui che si estendono dal Golfo Persico al Mediterraneo – Iraq, Siria, Libano – più lo Yemen. Quando le due ex potenze imperiali hanno interessi strategici sovrapposti come, ad esempio, nel Caucaso meridionale e nel Mar Caspio, applicano il concetto di regionalismo. Ciò implica il blocco delle potenze non regionali dall’esercitare un’influenza economica e militare smisurata e ruota principalmente attorno a un ordine dominato dalle potenze che confinano con una regione.

Questo spiega in gran parte perché l’Iran vede l’invasione russa dell’Ucraina come un’opportunità che, in caso di successo, potrebbe accelerare la fine dell’ordine mondiale liberale. Questo è il motivo per cui ha in gran parte seguito la linea russa e ha spiegato quelli che descrive come motivi legittimi dietro l’invasione. Così l’espansione della NATO nell’Europa orientale è stata citata per aver provocato mosse russe. “La radice della crisi in Ucraina sono le politiche statunitensi che creano la crisi e l’Ucraina è una vittima di queste politiche”, ha affermato il leader supremo Ayatollah Ali Khamenei dopo l’invasione.

In una certa misura, l’approccio dell’Iran all’Ucraina è stato influenzato anche da disavventure nelle relazioni bilaterali, iniziate in gran parte con l’abbattimento accidentale di un aereo passeggeri ucraino da parte di missili terra-aria iraniani nel gennaio 2020, provocando la morte di 176 persone. Il regime prima ha negato la responsabilità e poi ha accusato l’errore umano.

Per l’Iran, come molti altri amici e difensori della Russia, lo scenario ideale sarebbe stato una guerra rapida in cui il Cremlino avesse raggiunto i suoi obiettivi principali.

La guerra prolungata, tuttavia, manda un cattivo segnale. Segnala che dopotutto l’ordine liberale non era in un declino così drastico e che gli appelli della Russia per una nuova era nelle relazioni internazionali sono stati tutt’altro che realistici. La guerra fallita mostra anche all’Iran che l’Occidente nel suo insieme ha ancora un potere molto significativo e, nonostante le differenze ben ventilate, una capacità di unirsi rapidamente per difendere l’ordine basato sulle regole esistente. Peggio ancora, per questi Paesi, le sanzioni imposte alla Russia vanno oltre, dimostrando la capacità dell’Occidente di fare significativi sacrifici economici per far sentire la sua condanna. In altre parole, il fallimento della Russia in Ucraina ha di fatto rafforzato l’Occidente e lo ha reso più unito che mai dagli attacchi terroristici del settembre 2001 agli Stati Uniti.

Un ordine liberale rinvigorito è l’ultima cosa che vuole l’Iran, date le sue relazioni travagliate con l’Occidente collettivo. I negoziati in corso su un rinnovato accordo nucleare saranno pesantemente influenzati da come procede la guerra russa e da come gli Stati Uniti e l’UE continueranno a rispondere all’aggressione. L’Iran teme che una Russia sconfitta possa essere così frustrata da usare la sua posizione critica per mettere in pericolo i colloqui, vitali per la revoca delle sanzioni paralizzanti dell’Occidente.

E nonostante il sostegno retorico alla Russia, l’Iran è stato attento a non sopravvalutare il potere della Russia. Ora è tutt’altro che chiaro che il Cremlino abbia raggiunto il suo obiettivo a lungo termine di ‘salvaguardare’ la sua frontiera occidentale. In effetti, il regime di Putin potrebbe aver fatto il contrario ora che ha spinto Finlandia e Svezia nell’ovile della NATO. È probabile che le sanzioni occidentali nei confronti della Russia rimarranno a lungo, minacciando la stabilità economica (e il possibile regime) russo a lungo termine.

Inoltre, la promozione da parte della Russia di entità separatiste (a seguito del riconoscimento delle cosiddette ‘repubbliche popolari’ di Luhansk e Donetsk e di altre entità separatiste in Georgia e Moldova) è un argomento altamente polarizzante in Iran. È vero che c’è stato un cambiamento nell’abbracciare la posizione della Russia sull’Ucraina, ma l’Iran rimane profondamente impegnato nei ‘principi della Westfalia’ di non intervento negli affari di altri stati e nell’integrità territoriale. Questo non sorprende, date le sue stesse lotte contro il potenziale separatismo nelle periferie del paese.

Molti iraniani simpatizzano anche per la difficile situazione dell’Ucraina, che per alcuni evoca le sconfitte dell’Iran nelle guerre dell’inizio del XIX secolo, quando Qajars dovette cedere la parte orientale del Caucaso meridionale alla Russia. Ciò fa parte di un sentimento antimperialista storicamente profondamente radicato in Iran.

È quindi probabile che l’Iran si astenga in gran parte dall’approvare le ambizioni separatiste della Russia nell’Ucraina orientale. Eviterà inoltre, ove possibile, il sostegno alla Russia nei forum internazionali. Emblematico di questa politica è stato l’incontro del 2 marzo all’Assemblea generale delle Nazioni Unite quando l’Iran, invece di schierarsi con la Russia, si è astenuto dal voto che condannava l’invasione.

Le scarse prestazioni militari della Russia e la capacità dell’Occidente di agire all’unanimità servono come avvertimento per la Repubblica islamica che un giorno potrebbe dover assorbire ancora più pressioni occidentali se l’Europa, gli Stati Uniti e altre democrazie agiranno in unione.

Nel frattempo, come la Cina, l’Iran spera di beneficiare dell’attrazione magnetica della guerra in Ucraina. Con così tanta attenzione governativa, militare e diplomatica richiesta dal conflitto, per il momento servirà da distrazione dalle ambizioni dell’Iran altrove.